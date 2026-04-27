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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chăm lo tốt hơn đời sống công nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Hậu Thạch

Hậu Thạch

22:16 | 27/04/2026
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Ngày 27/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, gặp gỡ, trò chuyện với công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Điện tử và Ứng dụng xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với anh chị em công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm, gặp gỡ, trò chuyện với công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Chinhphu.vn)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm, gặp gỡ, trò chuyện với công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Thưa các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương,

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh

Thưa các cán bộ công đoàn, công nhân, người lao động,

Hôm nay, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, tôi rất vui được đến thăm, gặp gỡ, trò chuyện với anh chị em công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi và đoàn công tác đến để thăm hỏi đời sống, việc làm, điều kiện sinh hoạt của anh chị em công nhân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vất vả trong cuộc sống hằng ngày; đồng thời chia sẻ với anh chị em tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức Công đoàn và cấp ủy, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đối với giai cấp công nhân, người lao động - nhất là những anh chị em còn nhiều khó khăn, bệnh tật, thu nhập thấp, nhà ở chật hẹp, con cái học hành còn thiếu thốn, cuộc sống còn nhiều điều phải lo toan.

Thưa các đồng chí toàn thể anh chị em người lao động!

Qua quan sát thực tế, qua báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Thành phố Hồ Chí Minh và qua những chia sẻ chân thành của anh chị em công nhân hôm nay, tôi rất thông cảm, có phần nhận thấy trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn và cá nhân tôi trước những khó khăn của anh chị em công nhân, người lao động.

Tôi xúc động vì thấy ở đây có rất nhiều tấm gương đẹp. Có những anh chị công nhân dù hoàn cảnh còn khó khăn, dù bản thân không may mắc bệnh hiểm nghèo, vẫn kiên cường vượt qua, vẫn lạc quan, vẫn cố gắng lao động, chăm lo cho gia đình và không buông xuôi trước số phận. Có những công nhân ham học hỏi, cần cù, sáng tạo, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động. Có những cán bộ Công đoàn ngày đêm lặng lẽ, tận tụy đi từng khu nhà trọ, đến từng phân xưởng, từng gia đình công nhân để nắm bắt khó khăn, vận động hỗ trợ, chia sẻ lúc hoạn nạn.

Những câu chuyện ấy rất bình dị nhưng rất đáng quý. Những điều giản dị trong cuộc sống nhưng ánh lên vẻ đẹp của người công nhân Việt Nam hôm nay: Cần cù, chịu khó, giàu nghị lực, sống có trách nhiệm, biết thương yêu gia đình, gắn bó với đồng nghiệp, với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn và với đất nước.

Tôi cũng rất vui khi thấy trong thời gian qua, các cấp Công đoàn, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đã có nhiều việc làm thiết thực chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động. Nhiều chương trình hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, tặng quà cho công nhân khó khăn, hỗ trợ con em công nhân, giúp đỡ người lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, mất việc làm đã được triển khai. Những việc làm ấy tuy rằng chưa giải quyết hết mọi khó khăn, nhưng rất ấm áp, rất nhân văn, thể hiện đúng bản chất tốt đẹp của chế độ ta: Không để ai bị bỏ lại phía sau.

Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 2.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, tôi cũng rất chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn mà anh chị em công nhân vẫn đang phải đối mặt. Nhiều người còn phải thuê trọ trong những căn phòng nhỏ, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, chật chội, thiếu thốn. Nhiều gia đình công nhân còn lo lắng về trường học cho con, nơi khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, chi phí sinh hoạt, giá cả, bữa ăn, đi lại, an toàn lao động, an toàn giao thông. Có người làm việc vất vả quanh năm nhưng tích lũy chưa được bao nhiêu. Có người khi ốm đau, bệnh tật, biến cố gia đình xảy ra thì rất dễ rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Những điều đó chúng ta phải nhìn thẳng, phải lắng nghe thật kỹ, phải giải quyết bằng trách nhiệm và tình thương. Chăm lo cho công nhân không chỉ là hỗ trợ một phần vật chất trong dịp lễ, Tết; mà quan trọng hơn là tạo việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn, môi trường lao động an toàn hơn, nhà ở tử tế hơn, trường học thuận lợi hơn, dịch vụ y tế gần hơn, đời sống văn hóa tinh thần phong phú hơn. Công nhân phải được sống trong những điều kiện ngày càng tốt hơn, tương xứng với những đóng góp to lớn của mình cho doanh nghiệp, cho Thành phố và cho đất nước.

Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 3.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà tặng công nhân, người lao động tại buổi gặp gỡ.

Thưa Anh chị em công nhân!

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giai cấp công nhân là lực lượng rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong mọi giai đoạn cách mạng, công nhân Việt Nam luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, trên công trường, trong nhà máy, trong khu công nghiệp, trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, vận tải, công nghệ, chế biến, chế tạo. Bàn tay, khối óc, mồ hôi và sự sáng tạo của anh chị em đã góp phần làm nên những thành tựu phát triển của đất nước ngày nay.

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, là nơi hội tụ đông đảo công nhân, người lao động đến từ nhiều vùng miền. Nhiều anh chị em rời quê hương vào Thành phố lập nghiệp, chấp nhận xa gia đình, xa cha mẹ, xa ruộng đồng, xa nơi mình sinh ra, để làm việc, để nuôi con ăn học, để gửi tiền về quê, để góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Mỗi căn phòng trọ sáng đèn sau ca làm, mỗi bữa cơm vội, mỗi chuyến xe đi làm lúc sáng sớm, mỗi sáng kiến nhỏ trong phân xưởng, mỗi giờ tăng ca đều chứa đựng sự hy sinh thầm lặng của anh chị em công nhân.

Đảng, Nhà nước và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh hiểu điều đó, trân trọng điều đó và có trách nhiệm phải chăm lo tốt hơn nữa cho anh chị em.

Tôi đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục coi việc chăm lo đời sống công nhân, người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Thành phố cần rà soát kỹ hơn nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, thiết chế văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và những địa bàn có đông công nhân sinh sống. Phải làm sao để công nhân không chỉ có việc làm, mà còn có nơi ở ổn định; không chỉ có thu nhập, mà còn có điều kiện nuôi dạy con cái, lo cho bố mẹ ở quê; không chỉ lao động, mà còn được nghỉ ngơi, học tập, vui chơi, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, người lao động.

Tôi đề nghị các cấp Công đoàn phải gần công nhân hơn nữa, hiểu công nhân hơn nữa, nói được tiếng nói của công nhân và bảo vệ thiết thực quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân. Công đoàn phải có mặt kịp thời khi người lao động khó khăn, ốm đau, bị nợ lương, mất việc, bị tai nạn lao động hoặc gặp biến cố trong cuộc sống. Công đoàn không chỉ là nơi tổ chức phong trào, mà phải thực sự là mái nhà ấm áp, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, công nhân, người lao động.

Tôi cũng đề nghị các doanh nghiệp, người sử dụng lao động tiếp tục quan tâm hơn đến công nhân của mình. Công nhân không chỉ là người làm thuê, mà là người đồng hành cùng doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì phải chăm lo cho người lao động; phải bảo đảm tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc, an toàn lao động; phải lắng nghe sáng kiến, tôn trọng nhân phẩm, tạo cơ hội học tập, nâng cao tay nghề cho công nhân. Khi người lao động yên tâm, gắn bó, tự hào về nơi làm việc của mình thì doanh nghiệp cũng sẽ mạnh hơn, ổn định hơn và phát triển lâu dài hơn.

Tôi rất lắng nghe và khuyến khích các ý kiến, đề xuất của người lao động về việc tiếp tục đào tạo trình độ cho công nhân; đầu tư khoa học và công nghệ; khuyến khích sáng kiến, sáng tạo. Những đổi mới đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân. Tôi cũng hoan nghênh và tiếp thu các kiến nghị về tiền lương phải đảm bảo được đời sống.

Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 4.Đại diện công nhân lao động phát biểu tại cuộc gặp gỡ.

Anh chị em công nhân thân mến!

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Khoa học - công nghệ thay đổi rất nhanh; yêu cầu về năng suất, chất lượng, kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao. Vì vậy, tôi mong anh chị em tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên; tích cực học nghề, nâng cao tay nghề, rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng số, ngoại ngữ nếu có điều kiện. Mỗi người công nhân hãy cố gắng học thêm một kỹ năng mới, làm tốt hơn công việc của mình mỗi ngày, mạnh dạn đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đổi mới sáng tạo không phải điều gì xa vời. Đổi mới có thể bắt đầu từ một thao tác hợp lý hơn, một cách sắp xếp dây chuyền khoa học hơn, một ý tưởng giúp tiết kiệm thời gian, giảm tai nạn, bớt nặng nhọc, tăng năng suất. Những sáng kiến giản dị ấy, nếu được trân trọng, nhân rộng, sẽ tạo ra sức mạnh rất lớn cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế và cho đất nước.

Tôi cũng mong anh chị em, dù cuộc sống còn khó khăn, vẫn giữ gìn sức khỏe, chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái, sống nghĩa tình, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong khu trọ, trong phân xưởng, trong cộng đồng. Người công nhân Việt Nam không chỉ giỏi lao động, mà còn đẹp ở tấm lòng, ở tình nghĩa, ở sự sẻ chia trong lúc khó khăn.

Thưa các đồng chí và anh chị em công nhân,

Buổi gặp hôm nay không chỉ là một hoạt động thăm hỏi. Đây còn là lời nhắc nhở chúng ta rằng phía sau những chỉ tiêu tăng trưởng, phía sau những nhà máy, khu công nghiệp, dây chuyền sản xuất, còn có cuộc sống rất cụ thể của từng người lao động, từng gia đình công nhân, từng cháu nhỏ là con em công nhân, từng cha mẹ của công nhân ở quê nhà. Mỗi chính sách đúng, mỗi việc làm thiết thực, mỗi sự quan tâm kịp thời đều có thể giúp một gia đình bớt khó khăn, một người bệnh thêm nghị lực, một cháu nhỏ có thêm điều kiện đến trường, một công nhân thêm niềm tin vào tương lai.

Tôi tin rằng, với truyền thống nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh, với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và toàn xã hội, đời sống của công nhân, người lao động sẽ tiếp tục được cải thiện tốt hơn. Tôi cũng tin tưởng rằng anh chị em công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, nghĩa tình, đoàn kết; vừa chăm lo tốt cho gia đình mình, vừa đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của Thành phố mang tên Bác và của đất nước Việt Nam thân yêu.

Tôi sẽ tiếp thu và cảm ơn các kiến nghị, đề xuất của các công nhân, người lao động và tôi cho rằng các kiến nghị rất phù hợp, rất đúng với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước giai đoạn tới, trong lao động và phát triển đất nước, cũng như chăm lo đời sống của nhân dân.

Nhân dịp này, tôi thân ái gửi tới toàn thể anh chị em công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc các gia đình công nhân luôn mạnh khỏe, ấm no, bình an, hạnh phúc.

Chúc tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, của giai cấp công nhân.

Chúc Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển năng động, văn minh, nghĩa tình, luôn đi đầu trong chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những người lao động còn nhiều khó khăn.

Xin chúc súc khỏe các đồng chí, anh chị em công nhân, người lao động!

Xin chân thành cảm ơn!

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 ngày Giải phóng Miền Nam Thành phố Hồ Chí Minh công nhân người lao động đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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