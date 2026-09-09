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Google thông báo thay đổi cách hiển thị kết quả Tìm kiếm tại Liên minh châu Âu để né một phần khoản phạt 890 triệu euro của Ủy ban châu Âu. Thay đổi xuất phát từ cáo buộc Google ưu ái dịch vụ riêng trong kết quả tìm kiếm, vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số.

Trong tổng số tiền phạt kể trên, Ủy ban châu Âu (EC) áp riêng 460 triệu euro cho cáo buộc Google lạm dụng vị thế thống lĩnh trong tìm kiếm để đưa dịch vụ khác của hãng lên vị trí ưu tiên khi hiển thị kết quả truy vấn. Quy định cốt lõi mà Google bị cho là vi phạm nằm ở yêu cầu của Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số, buộc các tập đoàn công nghệ lớn không được xếp hạng dịch vụ của chính mình cao hơn dịch vụ của bên thứ ba.

Google lần đầu công bố một số điều chỉnh cho dịch vụ nhằm đáp ứng đạo luật này vào tháng 3/2024. Cũng trong tháng đó, EC mở cuộc điều tra nhắm vào Google, Apple và Meta vì tiếp tục ưu ái dịch vụ riêng, điển hình là việc đặt thông tin Google Flights lên trên các đối thủ trong kết quả tìm kiếm liên quan đến du lịch. Một năm sau, EC chính thức áp mức phạt đầu tiên cho Google vì hành vi ưu ái bị cáo buộc này.

Đến tháng 10/2025, một số nguồn tin cho biết Google đã đề xuất điều chỉnh cách hiển thị kết quả tìm kiếm để đáp ứng quy định của khối. Theo Reuters, phiên bản kết quả tìm kiếm mới sẽ làm nổi bật một công cụ tìm kiếm chuyên biệt ở vị trí đầu trang, tiếp theo là hai công cụ khác với ít chi tiết hơn. Bên dưới nhóm này là băng chuyền hiển thị khách sạn, hãng hàng không và nhà hàng, trong đó các thông tin quan trọng như giá theo thời gian thực bị loại bỏ.

Nhóm công cụ tìm kiếm chuyên biệt nói trên gồm các trang như Expedia hay Hotels.com, thuộc dạng dịch vụ tìm kiếm dọc. Nhờ thay đổi này, người dùng châu Âu có thể sớm thấy các trang tổng hợp và so sánh giá xuất hiện nổi bật hơn website riêng của từng doanh nghiệp. Reuters lưu ý thuật toán của Google vẫn quyết định thứ hạng hiển thị, đồng nghĩa hãng còn giữ nhiều quyền kiểm soát cách sắp xếp kết quả. EC từng cho Google 60 ngày để tuân thủ, nhưng đến nay hãng chưa công bố thời điểm cụ thể áp dụng thay đổi tại châu Âu.

Lãnh đạo Google mô tả việc tuân thủ đạo luật buộc hãng hạ thấp chất lượng dịch vụ tìm kiếm. Hãng nói với Reuters rằng đợt thay đổi lần này sẽ tạo ra mức sụt giảm chất lượng lớn nhất trong lịch sử công cụ tìm kiếm của mình. Ông Nick Fox, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng tri thức và thông tin tại Google, nói trong tuyên bố gửi Reuters rằng thay đổi làm giảm trải nghiệm người dùng châu Âu, nâng đỡ các bên trung gian trực tuyến trong khi gây thiệt hại cho doanh nghiệp địa phương và loại bỏ nhiều tính năng hữu ích mà mọi người vẫn dùng hằng ngày.

Theo Reuters, Google cho biết những thay đổi trước đó nhằm tuân thủ đạo luật từng khiến lượng truy cập đặt dịch vụ trực tiếp, miễn phí đến các doanh nghiệp châu Âu giảm khoảng 30%. Hãng cho rằng đợt điều chỉnh mới lần này nhiều khả năng sẽ kéo theo một đợt sụt giảm tương tự, dù chưa công bố con số dự báo cụ thể cho lần thay đổi này.