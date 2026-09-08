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Khám phá nền tảng du lịch Resorts International

Thế Kiên

Thế Kiên

11:15 | 08/09/2026
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Nền tảng của Resorts International tích hợp đặt phòng, vé máy bay, vui chơi và ưu đãi thành viên trên một giao diện. Mô hình này cho thấy cạnh tranh du lịch trực tuyến đang chuyển từ bán từng dịch vụ sang phục vụ trọn hành trình.
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Khám phá nền tảng du lịch Resorts International
Khám phá nền tảng du lịch Resorts International

Một nền tảng phục vụ nhiều nhu cầu du lịch

Nền tảng du lịch Resorts International được giới thiệu như một hệ thống tích hợp, nơi người dùng có thể tìm kiếm phòng nghỉ, vé máy bay, vé vui chơi và các ưu đãi ăn uống, mua sắm trên cùng một giao diện.

Thay vì truy cập nhiều website để chuẩn bị chuyến đi, khách hàng có thể thực hiện phần lớn thao tác trên một nền tảng. Mô hình này thường được gọi là “one stop shop”, nghĩa là một điểm truy cập phục vụ nhiều nhu cầu.

Theo thông tin Resorts International Vietnam công bố trên VnExpress vào tháng 8/2023, hệ thống sử dụng cách hiển thị trực quan theo nguyên tắc “what you see is what you get”. Hiểu đơn giản, người dùng nhìn thấy rõ dịch vụ, mức giá và lựa chọn trước khi xác nhận giao dịch.

Công nghệ này giúp rút ngắn quy trình tìm kiếm và so sánh. Với doanh nghiệp du lịch, việc tập trung dữ liệu trên một nền tảng cũng tạo điều kiện theo dõi nhu cầu, cá nhân hóa ưu đãi và bán thêm dịch vụ phù hợp với từng hành trình.

Điểm quan trọng của nền tảng đa dịch vụ không nằm ở số lượng tiện ích. Giá trị chính đến từ khả năng kết nối các khâu vốn tách rời, từ lựa chọn điểm đến, đặt chỗ, thanh toán đến sử dụng quyền lợi thành viên.

Hệ thống Exchange vận hành như thế nào?

Resorts International Vietnam cho biết hệ thống Exchange cung cấp mức giá dành cho thành viên khi đặt phòng và sử dụng các dịch vụ du lịch. Người dùng đăng nhập tài khoản, tìm kiếm điểm đến và chọn phương án phù hợp từ nguồn cung có trên hệ thống.

Doanh nghiệp dẫn ví dụ một tuần lưu trú tại khách sạn Hilton ở New York trong mùa Giáng sinh có giá trực tiếp khoảng 6.000 USD, trong khi mức giá trên hệ thống của Resorts International vào thời điểm kiểm tra là 1.500 USD.

Mức chênh lệch hơn 60% này mới được ghi nhận theo nội dung do doanh nghiệp cung cấp. [Chưa xác minh] Chưa có dữ liệu độc lập về cùng loại phòng, chính sách hoàn hủy, thuế, phụ phí và thời điểm đặt để xác nhận hai mức giá có thể so sánh trực tiếp.

Giá phòng khách sạn thay đổi theo ngày, loại phòng, tỷ lệ lấp đầy và điều kiện đặt chỗ. Vì vậy, người dùng cần đối chiếu tổng số tiền phải trả thay vì chỉ nhìn vào mức giảm được quảng bá.

Nền tảng cũng giới thiệu ưu đãi vé máy bay nội địa, quốc tế, vé vào các khu vui chơi như Disneyland, Disney World và Universal tại Mỹ. Ngoài ra, thành viên có thể tiếp cận ưu đãi từ hơn 200 nhãn hàng ăn uống, giải trí và mua sắm tại Việt Nam.

Trao đổi quyền nghỉ dưỡng qua iTravel Marketplace

Một cấu phần khác trong lộ trình phát triển là iTravel Marketplace, được giới thiệu như sàn giao dịch kỳ nghỉ. Theo mô tả của doanh nghiệp, thành viên có thể đưa quyền nghỉ dưỡng chưa sử dụng lên hệ thống để trao đổi, chuyển nhượng hoặc khai thác giá trị.

Công nghệ đồng hành cùng du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới
Công nghệ đồng hành cùng du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới

Mô hình này xử lý một vấn đề thường gặp của sản phẩm kỳ nghỉ dài hạn. Người mua có thể không sử dụng hết quyền lợi vì thay đổi lịch làm việc, điều kiện tài chính hoặc nhu cầu của gia đình. Nếu hệ thống kết nối được người có quyền nghỉ dưỡng với người có nhu cầu, tài nguyên lưu trú có thể được khai thác hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, giao dịch quyền nghỉ dưỡng phức tạp hơn hoạt động đặt phòng thông thường. Người dùng cần xác định rõ mình mua dịch vụ lưu trú, quyền sử dụng có thời hạn hay một loại hợp đồng thành viên.

Các điều khoản về thời hạn sử dụng, phí duy trì, phạm vi chuyển nhượng, lịch đặt chỗ, điều kiện hoàn tiền và trách nhiệm khi dịch vụ không đúng cam kết cần được công bố trước khi thanh toán.

Resorts International cho biết hệ thống của doanh nghiệp có khả năng kết nối khoảng một triệu cơ sở nghỉ dưỡng. [Chưa xác minh] Bài công bố chưa cung cấp danh sách đối tác, phạm vi khai thác trực tiếp hoặc tiêu chí dùng để tính quy mô này.

Công nghệ phải đi cùng sự minh bạch

Nền tảng tích hợp giúp người dùng tiết kiệm thời gian, nhưng công nghệ không tự động bảo đảm mọi ưu đãi đều có lợi hơn thị trường. Chất lượng của một nền tảng du lịch phụ thuộc vào độ chính xác của dữ liệu, khả năng bảo vệ thanh toán và cơ chế xử lý khiếu nại.

Trước khi đặt dịch vụ, người dùng nên kiểm tra tên đơn vị cung cấp, thời gian lưu trú, hạng phòng, số người được sử dụng, thuế, phụ phí và chính sách hoàn hủy. Nếu mua gói thành viên hoặc quyền nghỉ dưỡng dài hạn, khách hàng cần đọc toàn bộ hợp đồng và yêu cầu doanh nghiệp giải thích các khoản phí phát sinh.

Người dùng cũng cần lưu lại quảng cáo, nội dung tư vấn, xác nhận đặt chỗ và chứng từ thanh toán. Đây là căn cứ quan trọng nếu quyền lợi thực tế khác với thông tin được giới thiệu.

Với doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh của nền tảng du lịch số sẽ phụ thuộc vào khả năng công khai giá, điều kiện giao dịch và nguồn cung theo thời gian thực. Giao diện thuận tiện có thể thu hút khách hàng, nhưng cơ chế xác nhận dịch vụ và giải quyết tranh chấp mới quyết định mức độ tin cậy lâu dài.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp được các hệ thống tra cứu mã số thuế tổng hợp, Công ty TNHH Resorts International Viet Nam có mã số thuế 0315307098, hoạt động từ tháng 10/2018 trong lĩnh vực dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ quảng bá, tổ chức tour. Thông tin này khác với nội dung doanh nghiệp tự giới thiệu đã gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2015, do đó tòa soạn cần đề nghị doanh nghiệp giải thích mốc thời gian trước khi xuất bản.

Khám phá nền tảng du lịch Resorts International
Khám phá nền tảng du lịch Resorts International

Công nghệ đang thay đổi cạnh tranh du lịch

Mô hình của Resorts International cho thấy các doanh nghiệp du lịch đang chuyển từ bán từng sản phẩm sang quản lý toàn bộ hành trình khách hàng. Nền tảng nắm giữ dữ liệu về điểm đến, ngân sách và thói quen đặt dịch vụ có thể đưa ra gợi ý phù hợp hơn cho từng người.

Người dùng nhận được lợi ích khi có thể tìm kiếm và quản lý chuyến đi tại một nơi. Đổi lại, họ phải cung cấp nhiều dữ liệu cá nhân và dữ liệu thanh toán hơn cho nhà vận hành.

Vì vậy, nền tảng cần công bố rõ chính sách bảo vệ dữ liệu, đơn vị tiếp nhận thanh toán, cơ chế hủy dịch vụ và trách nhiệm của từng bên. Đây là điều kiện để trải nghiệm tiện lợi chuyển thành niềm tin trong giao dịch du lịch trực tuyến.

6 nội dung cần kiểm tra trước khi thanh toán

Người dùng cần xác định tổng giá đã gồm thuế và phụ phí hay chưa; so sánh cùng loại phòng và cùng điều kiện đặt chỗ; kiểm tra chính sách hoàn hủy; đọc quy định về phí thành viên; xác minh đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ; lưu lại hợp đồng, quảng cáo và chứng từ thanh toán.
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 ▲200K 146,600 ▲200K
Hà Nội - PNJ 143,200 ▲200K 146,600 ▲200K
Đà Nẵng - PNJ 143,200 ▲200K 146,600 ▲200K
Miền Tây - PNJ 143,200 ▲200K 146,600 ▲200K
Tây Nguyên - PNJ 143,200 ▲200K 146,600 ▲200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 ▲200K 146,600 ▲200K
Cập nhật: 08/09/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 ▲10K 14,660 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 14,360 ▲10K 14,660 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 14,360 ▲10K 14,660 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,310 ▼40K 14,660 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,310 ▼40K 14,660 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,310 ▼40K 14,660 ▼40K
NL 99.99 13,650 ▲200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550 ▲200K
Trang sức 99.9 13,970 ▼40K 14,570 ▼40K
Trang sức 99.99 13,980 ▼40K 14,580 ▼40K
Cập nhật: 08/09/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▲1K 14,662 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▲1K 14,663 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 ▲1288K 1,461 ▲1315K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 ▲1288K 1,462 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 ▲1K 1,451 ▲1306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 ▲99K 143,663 ▲99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 ▲75K 108,986 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 ▲80132K 98,828 ▲88952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 ▼70922K 8,867 ▼79742K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 ▲59K 84,752 ▲59K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 ▲42K 60,663 ▲42K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Cập nhật: 08/09/2026 14:00
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Cập nhật: 08/09/2026 14:00
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