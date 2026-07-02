Sự khác biệt giữa travel membership và sở hữu kỳ nghỉ

Theo Công ty TNHH Resorts International Vietnam (RIVN), mô hình sở hữu kỳ nghỉ truyền thống (timeshare) vốn phổ biến tại một số quốc gia phát triển thường gắn với quyền sử dụng một tuần nghỉ cố định hằng năm tại một khu nghỉ dưỡng cố định trong thời gian kéo dài từ 20 đến 30 năm.

Doanh nghiệp cho rằng sản phẩm hiện nay của mình không vận hành theo cơ chế này. Ngoài dịch vụ lữ hành thuần túy, khách hàng có thể đăng ký Live-Booking để tự book. Ngoài ra, nếu muốn, khách hàng đăng ký các gói thành viên với số lượng đêm nghỉ phù hợp nhu cầu và có thể lựa chọn điểm đến trong mạng lưới đối tác mà doanh nghiệp giới thiệu.

Đại diện RIVN lý giải mô hình này tương tự các chương trình thành viên của phòng tập gym, sân golf hoặc chuỗi khách sạn quốc tế, trong đó khách hàng được hưởng quyền sử dụng dịch vụ trong một thời hạn nhất định thay vì sở hữu quyền nghỉ dưỡng cố định trong nhiều thập kỷ.

Công ty TNHH Resorts International Vietnam (RIVN) được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, mạng lưới đặt phòng của Resorts International kết nối hơn một triệu cơ sở lưu trú tại hơn 120 quốc gia.

Resorts International cho rằng nhiều vụ việc từng được gọi chung là "lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ" thực chất liên quan đến các mô hình huy động vốn hoặc cam kết lợi nhuận dưới hình thức sản phẩm du lịch.

Theo doanh nghiệp, điểm khác biệt nằm ở việc các mô hình này thường đưa ra các cam kết mua lại hợp đồng hoặc hứa hẹn mức sinh lời trong tương lai. Trong khi đó, Resorts International khẳng định sản phẩm của mình không phải sản phẩm đầu tư, không đưa ra cam kết lợi nhuận và cũng không cam kết mua lại hợp đồng.

Những nhận định trên là quan điểm của doanh nghiệp. Việc đánh giá từng mô hình cụ thể cần căn cứ vào hợp đồng, hồ sơ pháp lý và các quy định hiện hành.

Giấy phép lữ hành được xem là một trong những tiêu chí cần kiểm tra

Một trong những nội dung được Resorts International nhấn mạnh là vấn đề pháp lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.

Theo quy định của Luật Du lịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đáp ứng các điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo phạm vi hoạt động.

Resorts International cho biết doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa từ năm 2021 và giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế từ năm 2022.

Các chuyên gia pháp lý cũng nhiều lần khuyến nghị người tiêu dùng nên yêu cầu doanh nghiệp xuất trình giấy phép kinh doanh phù hợp trước khi ký hợp đồng, đồng thời đọc kỹ điều khoản về quyền lợi, nghĩa vụ, chính sách hoàn tiền, điều kiện chấm dứt hợp đồng và cơ chế giải quyết tranh chấp.

Quy trình bán hàng không phải yếu tố duy nhất để đánh giá

Theo Resorts International, việc tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm, tặng voucher hoặc ưu đãi cho khách tham dự là hình thức tiếp thị được nhiều lĩnh vực sử dụng, từ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thể thao đến du lịch.

Doanh nghiệp cho rằng bản thân quy trình bán hàng này không phản ánh chất lượng hay tính hợp pháp của sản phẩm. Điều quan trọng là nội dung doanh nghiệp chào bán là gì, có cam kết lợi nhuận hay không và quyền lợi khách hàng được quy định như thế nào trong hợp đồng.

Thực tế, cơ quan quản lý cũng nhiều lần khuyến cáo người tiêu dùng không nên quyết định ký hợp đồng ngay tại các sự kiện giới thiệu sản phẩm khi chưa có đủ thời gian nghiên cứu hồ sơ pháp lý cũng như các điều khoản liên quan.

Khách hàng Nguyễn Phùng Châu Mỹ, Phan Thiên Hương đã có những trải nghiệm vui vẻ hạnh phúc từ dịch vụ Công ty TNHH Resorts International Vietnam (RIVN) đem lại.

Người tiêu dùng nên tự kiểm chứng trước khi ký hợp đồng

Trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều loại hình sản phẩm nghỉ dưỡng khác nhau, việc tự kiểm chứng thông tin được xem là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế rủi ro.

Theo thông tin Resorts International cung cấp, khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp hệ thống đặt phòng của doanh nghiệp, kiểm tra tình trạng phòng, quy trình xác nhận và các quyền lợi trước khi đưa ra quyết định.

Phiên live-booking qua RIVN có nhiều ưu đãi lớn cho khách, giá được giảm khá sâu so với giá niêm yết. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng nên đối chiếu các nội dung doanh nghiệp giới thiệu với hợp đồng chính thức, giấy phép kinh doanh, điều kiện sử dụng dịch vụ và các quy định pháp luật hiện hành. Việc dành thời gian tìm hiểu kỹ sẽ giúp phân biệt rõ giữa sản phẩm du lịch thuần túy với các mô hình có yếu tố đầu tư hoặc cam kết lợi nhuận.

Trao đổi với báo chí, Resorts International khẳng định sản phẩm doanh nghiệp đang cung cấp là mô hình travel membership, không phải sở hữu kỳ nghỉ theo định nghĩa timeshare truyền thống. Tuy nhiên, với bất kỳ sản phẩm nghỉ dưỡng nào, quyền lợi của khách hàng vẫn cần được đánh giá trên cơ sở hợp đồng, hồ sơ pháp lý và khả năng cung cấp dịch vụ thực tế, thay vì chỉ dựa trên thông điệp quảng bá.