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Resorts International - Du lịch công nghệ 4.0 có phải sở hữu kỳ nghỉ?

Thế Kiên

Thế Kiên

10:57 | 02/07/2026
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Trong bối cảnh nhiều mô hình kinh doanh liên quan đến nghỉ dưỡng từng gây tranh cãi trên thị trường, khái niệm "sở hữu kỳ nghỉ" tiếp tục nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng. Trước những băn khoăn này, Resorts International cho biết sản phẩm doanh nghiệp đang cung cấp Du Lịch Công Nghệ 4.0 và song song theo đó là travel membership (gói thành viên du lịch), không phải mô hình sở hữu kỳ nghỉ theo định nghĩa truyền thống. Theo đại diện doanh nghiệp, việc phân biệt rõ giữa hai mô hình giúp khách hàng hiểu đúng bản chất sản phẩm, đồng thời có cơ sở đánh giá trước khi quyết định sử dụng dịch vụ.

Sự khác biệt giữa travel membership và sở hữu kỳ nghỉ

Theo Công ty TNHH Resorts International Vietnam (RIVN), mô hình sở hữu kỳ nghỉ truyền thống (timeshare) vốn phổ biến tại một số quốc gia phát triển thường gắn với quyền sử dụng một tuần nghỉ cố định hằng năm tại một khu nghỉ dưỡng cố định trong thời gian kéo dài từ 20 đến 30 năm.

Doanh nghiệp cho rằng sản phẩm hiện nay của mình không vận hành theo cơ chế này. Ngoài dịch vụ lữ hành thuần túy, khách hàng có thể đăng ký Live-Booking để tự book. Ngoài ra, nếu muốn, khách hàng đăng ký các gói thành viên với số lượng đêm nghỉ phù hợp nhu cầu và có thể lựa chọn điểm đến trong mạng lưới đối tác mà doanh nghiệp giới thiệu.

Đại diện RIVN lý giải mô hình này tương tự các chương trình thành viên của phòng tập gym, sân golf hoặc chuỗi khách sạn quốc tế, trong đó khách hàng được hưởng quyền sử dụng dịch vụ trong một thời hạn nhất định thay vì sở hữu quyền nghỉ dưỡng cố định trong nhiều thập kỷ.

Công ty TNHH Resorts International Vietnam (RIVN)
Công ty TNHH Resorts International Vietnam (RIVN) được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, mạng lưới đặt phòng của Resorts International kết nối hơn một triệu cơ sở lưu trú tại hơn 120 quốc gia.

Resorts International cho rằng nhiều vụ việc từng được gọi chung là "lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ" thực chất liên quan đến các mô hình huy động vốn hoặc cam kết lợi nhuận dưới hình thức sản phẩm du lịch.

Theo doanh nghiệp, điểm khác biệt nằm ở việc các mô hình này thường đưa ra các cam kết mua lại hợp đồng hoặc hứa hẹn mức sinh lời trong tương lai. Trong khi đó, Resorts International khẳng định sản phẩm của mình không phải sản phẩm đầu tư, không đưa ra cam kết lợi nhuận và cũng không cam kết mua lại hợp đồng.

Những nhận định trên là quan điểm của doanh nghiệp. Việc đánh giá từng mô hình cụ thể cần căn cứ vào hợp đồng, hồ sơ pháp lý và các quy định hiện hành.

Giấy phép lữ hành được xem là một trong những tiêu chí cần kiểm tra

Một trong những nội dung được Resorts International nhấn mạnh là vấn đề pháp lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.

Theo quy định của Luật Du lịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đáp ứng các điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo phạm vi hoạt động.

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Resorts International cho biết doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa từ năm 2021 và giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế từ năm 2022.

Các chuyên gia pháp lý cũng nhiều lần khuyến nghị người tiêu dùng nên yêu cầu doanh nghiệp xuất trình giấy phép kinh doanh phù hợp trước khi ký hợp đồng, đồng thời đọc kỹ điều khoản về quyền lợi, nghĩa vụ, chính sách hoàn tiền, điều kiện chấm dứt hợp đồng và cơ chế giải quyết tranh chấp.

Quy trình bán hàng không phải yếu tố duy nhất để đánh giá

Theo Resorts International, việc tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm, tặng voucher hoặc ưu đãi cho khách tham dự là hình thức tiếp thị được nhiều lĩnh vực sử dụng, từ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thể thao đến du lịch.

Doanh nghiệp cho rằng bản thân quy trình bán hàng này không phản ánh chất lượng hay tính hợp pháp của sản phẩm. Điều quan trọng là nội dung doanh nghiệp chào bán là gì, có cam kết lợi nhuận hay không và quyền lợi khách hàng được quy định như thế nào trong hợp đồng.

Thực tế, cơ quan quản lý cũng nhiều lần khuyến cáo người tiêu dùng không nên quyết định ký hợp đồng ngay tại các sự kiện giới thiệu sản phẩm khi chưa có đủ thời gian nghiên cứu hồ sơ pháp lý cũng như các điều khoản liên quan.

Công ty TNHH Resorts International Vietnam (RIVN)
Khách hàng Nguyễn Phùng Châu Mỹ, Phan Thiên Hương đã có những trải nghiệm vui vẻ hạnh phúc từ dịch vụ Công ty TNHH Resorts International Vietnam (RIVN) đem lại.

Người tiêu dùng nên tự kiểm chứng trước khi ký hợp đồng

Trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều loại hình sản phẩm nghỉ dưỡng khác nhau, việc tự kiểm chứng thông tin được xem là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế rủi ro.

Theo thông tin Resorts International cung cấp, khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp hệ thống đặt phòng của doanh nghiệp, kiểm tra tình trạng phòng, quy trình xác nhận và các quyền lợi trước khi đưa ra quyết định.

Resorts International
Phiên live-booking qua RIVN có nhiều ưu đãi lớn cho khách, giá được giảm khá sâu so với giá niêm yết. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng nên đối chiếu các nội dung doanh nghiệp giới thiệu với hợp đồng chính thức, giấy phép kinh doanh, điều kiện sử dụng dịch vụ và các quy định pháp luật hiện hành. Việc dành thời gian tìm hiểu kỹ sẽ giúp phân biệt rõ giữa sản phẩm du lịch thuần túy với các mô hình có yếu tố đầu tư hoặc cam kết lợi nhuận.

Trao đổi với báo chí, Resorts International khẳng định sản phẩm doanh nghiệp đang cung cấp là mô hình travel membership, không phải sở hữu kỳ nghỉ theo định nghĩa timeshare truyền thống. Tuy nhiên, với bất kỳ sản phẩm nghỉ dưỡng nào, quyền lợi của khách hàng vẫn cần được đánh giá trên cơ sở hợp đồng, hồ sơ pháp lý và khả năng cung cấp dịch vụ thực tế, thay vì chỉ dựa trên thông điệp quảng bá.

Công an công bố danh sách 27 công ty liên quan vụ hợp đồng kỳ nghỉ, trong đó Công ty TNHH Resorts International Vietnam (RIVN) không có tên trong danh sách này.

(1) Công ty TNHH Golden Vacation (địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Đồng Lợi, số 2-4 ngõ 1160 đường Láng, phường Láng, Hà Nội).

(2) Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay (địa chỉ: tầng 11, tòa nhà Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội).

(3) Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam (địa chỉ: CH14 - 15A, Tầng 7, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội; trước đây là Công ty TNHH Smart Save Club và Công ty TNHH Sáng Healthcare).

(4) Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group (địa chỉ: số 15 Hàng Muối, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

(5) Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (địa chỉ: A1 lô TT2 KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Định Công, Hà Nội).

(6) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel (địa chỉ: Số 110 Phố Linh Lang, phường Giảng Võ, Hà Nội).

(7) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars (địa chỉ: Số 6 Ngõ 87 Thiên Hiền, Phường Từ Liêm, Hà Nội).

(8) Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing – Star (địa chỉ: Toà nhà Web3, số 15 ngõ 4 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(9) Công ty Cổ phần New Era Group (địa chỉ: Số 314-3 ngách 8/13 đường Huyền Kỳ, phường Hà Đông, Hà Nội).

(10) Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội; trước đây là Công ty Diamond Forest).

(11) Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi (địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội).

(12) Công ty TNHH Dream Trips (địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).

(13) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip (địa chỉ: Số 15 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(14) Công ty cổ phần Vega Holidays (địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Lancaster Luminaire, số 1152 đường Láng, Phường Láng, Hà Nội).

(15) Công ty TNHH Jungle Journey Travel (địa chỉ: B2-R6, TTTM Royal City, 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).

(16) Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Crystal Holidays (địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Hà Nội).

(17) Công ty TNHH Holidays Việt Nam (địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(18) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL (địa chỉ: Số 236 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, Hà Nội).

(19) Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (địa chỉ: Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios, Số 75 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

(20) Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR (địa chỉ: Số 2, ngõ 219, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(21) Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel (địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(22) Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group (địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(23) Công ty cổ phần đầu tư Times Holding (địa chỉ: tầng 15, tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội).

(24) Công ty CP Hoàng Kim Card (địa chỉ: tầng 10, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(25) Công ty CP Global Travel Tour (địa chỉ: tầng 26, tòa 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(26) Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony (địa chỉ: Số 811C Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(27) Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR (địa chỉ: Tầng 3, Tòa B, Tòa nhà Việt Đức Complex, số 39 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội; trước đây là công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam).
Resorts International travel membership sở hữu kỳ nghỉ du lịch thông minh giấy phép lữ hành Công ty TNHH Resorts International Vietnam RIVN lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ

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Thứ ba, 07/07/2026 18:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,347 145,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 110,261
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,484 99,984
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,207 89,707
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,243 85,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,872 61,372
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
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AUD 17599 17872 18451
CAD 17971 18246 18865
CHF 31978 32360 33009
CNY 0 3831 3924
EUR 29365 29585 30666
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HKD 0 3221 3423
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KRW 0 16 18
NZD 0 14623 15210
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Cập nhật: 03/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 25,061 - -
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Cập nhật: 03/07/2026 02:00
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Cập nhật: 03/07/2026 02:00

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