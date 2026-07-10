Đồng Văn hướng tới mô hình điểm đến du lịch thông minh, xanh và bền vững

Việc UBND xã Đồng Văn phê duyệt Đề án không chỉ mở ra định hướng phát triển mới cho địa phương mà còn thể hiện cách tiếp cận hiện đại đối với ngành du lịch. Điểm nổi bật của Đề án là xác định chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh là hai trụ cột xuyên suốt, tạo nền tảng xây dựng Đồng Văn trở thành điểm đến chất lượng cao trong vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Lấy công nghệ số làm động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến

Khác với cách làm du lịch truyền thống, Đề án xác định chuyển đổi số sẽ được triển khai đồng bộ từ khâu xây dựng sản phẩm, quảng bá, xúc tiến đến quản lý, vận hành điểm đến.

Đề án là xác định chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh là hai trụ cột xuyên suốt, tạo nền tảng xây dựng Đồng Văn trở thành điểm đến chất lượng cao.

Trong phát triển sản phẩm, nhiều hạng mục được thiết kế theo hướng gia tăng trải nghiệm số cho du khách. Hệ thống biển chỉ dẫn thông minh, bản đồ số, mã QR, thuyết minh điện tử, ứng dụng GPS và Google Maps sẽ được áp dụng tại các điểm tham quan, giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, chủ động khám phá hành trình.

Các điểm du lịch mới như Hang Mây, Phố cổ Đồng Văn, Bảo tàng không gian văn hóa các dân tộc hay các tuyến trải nghiệm địa chất đều được định hướng tích hợp công nghệ thực tế ảo, hệ thống trình chiếu đa phương tiện, màn hình tương tác và số hóa dữ liệu di sản nhằm nâng cao giá trị trải nghiệm.

Ở lĩnh vực xúc tiến quảng bá, Đồng Văn hướng tới xây dựng hệ sinh thái truyền thông số hiện đại. Theo đó, địa phương sẽ xây dựng cổng thông tin xúc tiến du lịch thông minh, số hóa toàn bộ dữ liệu điểm đến, cơ sở lưu trú, dịch vụ, sản phẩm du lịch; kết nối với các nền tảng du lịch trực tuyến và các ứng dụng phổ biến trên thế giới như Google, Booking.com, Tripadvisor... Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tư vấn, hỗ trợ khách du lịch, cùng hệ thống kiosk thông tin "một chạm" tại các khách sạn và điểm du lịch sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, đồng thời mở rộng hiệu quả quảng bá trên môi trường số.

Chuyển đổi số cũng được xem là công cụ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch. Đề án định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu số về tài nguyên, điểm đến, dịch vụ và doanh nghiệp; từng bước hình thành hệ thống quản lý điểm đến thông minh phục vụ công tác quy hoạch, điều hành, giám sát chất lượng dịch vụ, quản lý lượng khách, bảo tồn di sản và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu. Đây là nền tảng quan trọng để Đồng Văn phát triển theo mô hình điểm đến thông minh trong những năm tới.

Cụ thể hóa phát triển du lịch xanh bằng hệ thống tiêu chí rõ ràng

Nếu chuyển đổi số được xem là động lực đổi mới thì phát triển xanh chính là nền tảng bảo đảm sự phát triển lâu dài của Đồng Văn.

Đáng chú ý, Đề án không chỉ đặt mục tiêu phát triển bền vững mà còn cụ thể hóa bằng việc xây dựng hệ thống tiêu chí xanh áp dụng trong toàn bộ hoạt động du lịch.

Đề án định hướng xây dựng sản phẩm hướng đến trải nghiệm văn hóa bản địa.

Đối với điểm đến xanh, các khu, điểm du lịch phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ cảnh quan, môi trường, quản lý chất thải, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, bảo đảm vệ sinh, khả năng tiếp cận cho mọi đối tượng du khách và duy trì hệ sinh thái tự nhiên. Hạ tầng phục vụ du lịch được đầu tư theo hướng thân thiện với môi trường, tăng cường cây xanh, sử dụng năng lượng sạch, bổ sung hệ thống thu gom và xử lý rác thải, nước thải, đồng thời kiểm soát sức chứa của điểm đến nhằm giảm áp lực lên tài nguyên và di sản.

Đối với dịch vụ xanh, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, homestay và doanh nghiệp du lịch được định hướng sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải nhựa, ưu tiên sản phẩm địa phương, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Việc khuyến khích ứng dụng công nghệ tiết kiệm điện, nước, tái sử dụng chất thải cũng trở thành một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình nâng cấp chất lượng dịch vụ.

Đặc biệt, Đề án định hướng xây dựng hành trình trải nghiệm xanh, trong đó các tuyến tham quan được thiết kế theo hướng giảm tác động đến môi trường, tăng cường trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa. Các sản phẩm như du lịch địa chất, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, trekking, trải nghiệm làng nghề, khám phá văn hóa dân tộc Mông... đều hướng tới khai thác giá trị tài nguyên một cách có trách nhiệm, gắn bảo tồn với sinh kế cộng đồng.

Bên cạnh đó, mô hình quản lý nhiều sản phẩm du lịch được thiết kế theo hướng doanh nghiệp đồng hành cùng người dân và chính quyền địa phương, sau khi vận hành ổn định sẽ từng bước chuyển giao cho cộng đồng quản lý. Cách tiếp cận này không chỉ giúp người dân trực tiếp hưởng lợi từ du lịch mà còn nâng cao trách nhiệm bảo tồn tài nguyên, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển du lịch bền vững.

Hướng tới điểm đến chất lượng cao của vùng Công viên địa chất toàn cầu

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, Đồng Văn đón trên 2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 5.900 tỷ đồng, hình thành hệ thống cơ sở lưu trú chất lượng cao, phát triển nhiều sản phẩm đặc thù và từng bước thu hút phân khúc khách có mức chi tiêu cao.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, Đồng Văn đón trên 2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 5.900 tỷ đồng.

Đề án đặt ra hai nhóm giải pháp chính về công tác quản lý Nhà nước và đầu tư phát triển du lịch. Về quản lý Nhà nước, Đề án tập trung vào giải pháp về cơ chế chính sách; tổ chức quản lý Nhà nước về du lịch; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về du lịch; bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch; bảo tồn di sản văn hóa, lịch sử; quản trị công và hợp tác. Bên cạnh đó, Đề án cũng nêu rõ nhoám giải pháp đầu tư phát triển du lịch, tập trung vào giải pháp về phát triển sản phẩm du lịch; phát triển nguồn nhân lực trong du lịch; xúc tiến, quảng bá du lịch; đầu tư công nghệ AI trong du lịch; thu hút vốn đầu tư cho du lịch.

Quan trọng hơn, xã Đồng Văn lựa chọn con đường phát triển dựa trên chất lượng thay vì tăng trưởng đơn thuần về số lượng khách. Việc kết hợp chuyển đổi số với hệ thống tiêu chí du lịch xanh sẽ tạo nền tảng xây dựng điểm đến thông minh, thân thiện với môi trường và giàu bản sắc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Đồng Văn cũng như khẳng định vị thế của địa phương trong vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.