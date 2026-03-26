Xã Bất Bạt: Đưa công nghệ trở thành động lực tăng trưởng bền vững

Đầu tư hạ tầng số, tạo nền tảng cho chuyển đổi

Ngay sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, xã Bất Bạt đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng nhiều chương trình hành động thiết thực. Từ cấp xã đến thôn, hệ thống chính trị đồng bộ triển khai các kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Một trong những điểm nhấn là việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số. Đến nay, 100% cơ quan Đảng, chính quyền tại địa phương đã được kết nối internet cáp quang tốc độ cao và mạng truyền số liệu chuyên dùng. Toàn bộ cán bộ, công chức được trang bị máy tính, chữ ký số để xử lý văn bản điện tử, nâng cao hiệu quả điều hành.

Song song với đó, hệ thống wifi miễn phí được phủ rộng tại 28 nhà văn hóa thôn và nhiều khu dân cư đông đúc. Điều này không chỉ phục vụ hoạt động quản lý mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ số trong đời sống hàng ngày.

Mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng” tại 28 thôn là “cánh tay nối dài” của chính quyền trong triển khai chuyển đổi số. Ảnh: Khương Tuấn

Đặc biệt, mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng” đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Với lực lượng nòng cốt gồm trưởng thôn, công an khu vực, đoàn thanh niên, các tổ này trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng như định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến hay thanh toán không dùng tiền mặt.

Nhờ đó, nhận thức của người dân về chuyển đổi số được nâng lên, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến ngày càng tăng, góp phần hình thành chính quyền số từng bước rõ nét.

Chính quyền tiên phong, người dân là trung tâm

Từ những kết quả bước đầu, xã Bất Bạt xác định rõ vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tiến trình chuyển đổi số. Đây là lực lượng nòng cốt dẫn dắt, tạo lan tỏa từ cơ sở đến toàn xã hội.

Tại các hội nghị triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, lãnh đạo địa phương nhấn mạnh mục tiêu xây dựng chính quyền vận hành dựa trên dữ liệu và nền tảng số, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo.

Không chỉ dừng ở quản lý hành chính, chuyển đổi số còn hướng tới việc hình thành công dân số. Theo đó, mỗi người dân được khuyến khích trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ, hiểu biết về an toàn thông tin, đồng thời chủ động tham gia các dịch vụ số trong đời sống.

Các lớp tập huấn, hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ và người dân tham gia. Những hoạt động này góp phần tạo nền tảng xã hội số, nơi công nghệ trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày.

Đặc biệt, trong chiến dịch “45 ngày đêm hỗ trợ chuyển đổi số” của Hà Nội, các mô hình tại Bất Bạt đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thu hẹp khoảng cách số, nhất là với người cao tuổi và nhóm yếu thế.

Lớp tập huấn về chuyển đổi số, thu hút đông đảo cán bộ, công chức và thành viên tổ công nghệ số tham gia. Ảnh: Khương Tuấn

Gắn chuyển đổi số với phát triển kinh tế địa phương

Không chỉ dừng lại ở quản lý, xã Bất Bạt đang từng bước đưa công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế. Địa phương định hướng mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trong các lĩnh vực thiết yếu như đất đai, hộ tịch, an sinh xã hội, qua đó giảm thời gian và chi phí cho người dân.

Cùng với đó, việc tích hợp dữ liệu dân cư, đất đai, y tế, giáo dục trên nền tảng chung sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số.

Đáng chú ý, Bất Bạt sở hữu nhiều di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu như khu lưu niệm danh nhân Tản Đà, Đền Cẩm An, khu di tích K9. Đây là lợi thế để địa phương phát triển mô hình du lịch thông minh, ứng dụng công nghệ trong quảng bá và quản lý điểm đến, góp phần bảo tồn di sản và thúc đẩy kinh tế du lịch.

Bên cạnh đó, xã cũng tập trung hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi số, đẩy mạnh thương mại điện tử để đưa sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Mô hình “Nhà văn hóa thôn – điểm hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng” tiếp tục được nâng cấp, trở thành không gian học tập và sáng tạo số cho người dân.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của người dân cùng các giải pháp cụ thể, xã Bất Bạt đang từng bước đặt nền móng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.