vivo và UNESCO triển khai dự án toàn cầu “Capture the Future”

Cụ thể, dự án mong muốn dẫn dắt bởi thế hệ trẻ kiến tạo cam kết chung cho tương lai toàn cầu. Theo vivo, khi công nghệ hình ảnh di động ngày càng trở nên hoàn thiện, thiết bị đã chuyển mình thành một phương tiện thiết yếu cho việc gắn kết cộng đồng và xã hội. Ngày nay, các nhà sáng tạo trẻ đang có xu hướng hướng ống kính của mình vào điểm giao thoa giữa những biến động xã hội và môi trường.

Với vị thế là đơn vị tiên phong đổi mới trong lĩnh vực hình ảnh di động, vivo từ lâu đã cam kết hỗ trợ các nhà sáng tạo sử dụng ngôn ngữ kể chuyện bằng hình ảnh để phản ánh những thách thức của thế giới với môi trường tự nhiên, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa quan điểm cá nhân và hành động chung của cộng đồng.

Chương trình “Capture the Future” do vivo hợp tác cùng UNESCO được triển khai trên toàn cầu

Theo đó, các khu dự trữ sinh quyển của UNESCO đóng vai trò là những “mô hình mẫu” kết hợp hài hòa giữa bảo tồn sinh thái và phát triển cộng đồng bền vững. Những địa danh này đang rất cần những cách kể chuyện bằng hình ảnh mới mẻ, mang tính đột phá từ thế hệ trẻ để làm nổi bật các hình mô hình sống bền vững thành công. Thông qua sáng kiến này, vivo và chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) của UNESCO được triển khai theo lộ trình trao quyền cho thanh niên trở thành những hạt nhân nòng cốt trong việc lưu trữ dữ liệu sinh thái và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Đại diện mảng hình ảnh tại vivo, ông Yu Meng, Phó Chủ tịch, nhấn mạnh: “Công nghệ thực sự có ý nghĩa khi bắt nguồn từ con người và hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi mong muốn chuyển hóa chuyên môn nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp của mình thành sự hỗ trợ thiết thực cho các nhà sáng tạo trẻ trên toàn cầu, giúp họ ghi lại sự đa dạng sinh học và khả năng phục hồi của cộng đồng. Chúng tôi kỳ vọng vivo sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy cho thế hệ trẻ trong hành trình khám phá thế giới và kiến tạo tương lai”.

Giáo sư Antonio De Sousa Abreu, Giám đốc Ban Khoa học Sinh thái và Trái đất của UNESCO, chia sẻ thêm: “Thanh niên chính là động lực then chốt của sự phát triển bền vững. Góc nhìn độc đáo và nguồn năng lượng sáng tạo của họ là những giá trị vô giá. Thông qua mối quan hệ hợp tác với vivo, chúng tôi đang cung cấp một nền tảng toàn cầu để những người trẻ có thể sử dụng ngôn ngữ hình ảnh không biên giới, nhằm chuyển hóa những câu chuyện từ các Khu dự trữ sinh quyển thành những tác động thực tiễn. Từ đó, thúc đẩy sự tiến bộ trong các lĩnh vực như mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, giáo dục và khoa học cộng đồng, cũng như bảo tồn tri thức bản địa và địa phương”.

Chương trình sẽ chính thức diễn ra từ tháng 3 và sẽ kết thúc vào tháng 5 này

Để hợp tác, ban đầu vivo sẽ kêu gọi các tác phẩm kể chuyện bằng hình ảnh trên phạm vi toàn cầu thông qua mạng lưới thanh niên của UNESCO MAB. Chương trình sẽ chính thức diễn ra từ tháng 3 và sẽ kết thúc vào tháng 5 này với nhiệm vụ là tập trung vào sự giao thoa giữa đa dạng sinh học, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, di sản văn hóa và đổi mới sáng tạo bền vững, chương trình đặt mục tiêu làm nổi bật các giải pháp tiên phong qua góc nhìn của giới trẻ.

Những người thắng cuộc sẽ có cơ hội tham gia Trại sáng tạo kể chuyện bằng hình ảnh dành cho thanh niên toàn cầu tại các khu dự trữ sinh quyển ở Châu Âu. Tại đây, những câu chuyện của họ sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nhân loại và thế giới tự nhiên, từ đó truyền cảm hứng cho những hành động toàn cầu vì một tương lai bền vững.

Để đảm bảo các tác phẩm đạt được sự xuất sắc cả về kỹ thuật lẫn chiều sâu về thông điệp môi trường, người tham gia sẽ nhận được sự hướng dẫn từ đội ngũ 'cố vấn kép', bao gồm các chuyên gia hình ảnh từ vivo và các chuyên gia về phát triển bền vững từ UNESCO.

Những trải nghiệm thực tế này, cùng sự hỗ trợ từ các hội thảo nâng cao năng lực khu vực, được thiết kế nhằm giúp các nhà sáng tạo trẻ chuyển mình từ những người quan sát trở thành những người kể chuyện có sức ảnh hưởng. Hành trình này sẽ khép lại bằng một triển lãm toàn cầu, đưa những góc nhìn của thế hệ trẻ lên sân khấu quốc tế nhằm tạo ra những tác động thực sự ý nghĩa.

Tầm nhìn hướng đến một tương lai bền vững

Với sự đồng hành của vivo và UNESCO, chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) sẽ tiếp tục huy động sức sáng tạo của giới trẻ để chuyển tải những hoạt động phức tạp tại các khu dự trữ sinh quyển thành những câu chuyện giàu sức hút về mặt thị giác. Bằng việc kết hợp giữa công nghệ hình ảnh tiên tiến và những hành động lấy con người làm trung tâm, mối quan hệ hợp tác này kỳ vọng sẽ xóa nhòa mọi rào cản về địa lý và văn hóa.

Tại Việt Nam, dự án sẽ có sự tham gia của đạo diễn Nhu Đặng trong vai trò người dẫn dắt hình ảnh. Để truyền tải thông điệp về sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên, đạo diễn đã chọn vườn quốc gia Nam Cát Tiên làm bối cảnh chính cho thước phim sáng tạo của mình với tác phẩm mang tên “The Root” (Cội nguồn). Toàn bộ những khung hình cảnh sắc thiên nhiên đậm chất điện ảnh đều được thực hiện hoàn toàn bằng vivo X300 Ultra. Việc sử dụng một chiếc smartphone không chỉ là minh chứng cho sự bứt phá của công nghệ hình ảnh di động, mà còn khẳng định sứ mệnh của vivo trong việc trao quyền cho mỗi cá nhân trở thành một nhà làm phim thực thụ, tự do lưu trữ những giá trị sinh thái quý giá một cách chân thực và sống động nhất.