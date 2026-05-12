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vivo và UNESCO triển khai dự án toàn cầu 'Capture the Future'

Anh Thái

Anh Thái

09:18 | 12/05/2026
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Dự án có tên gọi “Capture the Future”: Kể chuyện về thiên nhiên qua góc nhìn người trẻ, qua đó nhằm trao quyền cho thế hệ trẻ trên toàn thế giới tận dụng công nghệ hình ảnh di động để ghi lại mối quan hệ gắn kết giữa nhân loại với thiên nhiên, từ đó thúc đẩy cam kết chung hướng tới một tương lai toàn cầu bền vững.
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Cụ thể, dự án mong muốn dẫn dắt bởi thế hệ trẻ kiến tạo cam kết chung cho tương lai toàn cầu. Theo vivo, khi công nghệ hình ảnh di động ngày càng trở nên hoàn thiện, thiết bị đã chuyển mình thành một phương tiện thiết yếu cho việc gắn kết cộng đồng và xã hội. Ngày nay, các nhà sáng tạo trẻ đang có xu hướng hướng ống kính của mình vào điểm giao thoa giữa những biến động xã hội và môi trường.

Với vị thế là đơn vị tiên phong đổi mới trong lĩnh vực hình ảnh di động, vivo từ lâu đã cam kết hỗ trợ các nhà sáng tạo sử dụng ngôn ngữ kể chuyện bằng hình ảnh để phản ánh những thách thức của thế giới với môi trường tự nhiên, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa quan điểm cá nhân và hành động chung của cộng đồng.

vivo và UNESCO triển khai dự án toàn cầu “Capture the Future”
Chương trình “Capture the Future” do vivo hợp tác cùng UNESCO được triển khai trên toàn cầu

Theo đó, các khu dự trữ sinh quyển của UNESCO đóng vai trò là những “mô hình mẫu” kết hợp hài hòa giữa bảo tồn sinh thái và phát triển cộng đồng bền vững. Những địa danh này đang rất cần những cách kể chuyện bằng hình ảnh mới mẻ, mang tính đột phá từ thế hệ trẻ để làm nổi bật các hình mô hình sống bền vững thành công. Thông qua sáng kiến này, vivo và chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) của UNESCO được triển khai theo lộ trình trao quyền cho thanh niên trở thành những hạt nhân nòng cốt trong việc lưu trữ dữ liệu sinh thái và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Đại diện mảng hình ảnh tại vivo, ông Yu Meng, Phó Chủ tịch, nhấn mạnh: “Công nghệ thực sự có ý nghĩa khi bắt nguồn từ con người và hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi mong muốn chuyển hóa chuyên môn nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp của mình thành sự hỗ trợ thiết thực cho các nhà sáng tạo trẻ trên toàn cầu, giúp họ ghi lại sự đa dạng sinh học và khả năng phục hồi của cộng đồng. Chúng tôi kỳ vọng vivo sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy cho thế hệ trẻ trong hành trình khám phá thế giới và kiến tạo tương lai”.

Giáo sư Antonio De Sousa Abreu, Giám đốc Ban Khoa học Sinh thái và Trái đất của UNESCO, chia sẻ thêm: “Thanh niên chính là động lực then chốt của sự phát triển bền vững. Góc nhìn độc đáo và nguồn năng lượng sáng tạo của họ là những giá trị vô giá. Thông qua mối quan hệ hợp tác với vivo, chúng tôi đang cung cấp một nền tảng toàn cầu để những người trẻ có thể sử dụng ngôn ngữ hình ảnh không biên giới, nhằm chuyển hóa những câu chuyện từ các Khu dự trữ sinh quyển thành những tác động thực tiễn. Từ đó, thúc đẩy sự tiến bộ trong các lĩnh vực như mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, giáo dục và khoa học cộng đồng, cũng như bảo tồn tri thức bản địa và địa phương”.

vivo và UNESCO triển khai dự án toàn cầu “Capture the Future”
Chương trình sẽ chính thức diễn ra từ tháng 3 và sẽ kết thúc vào tháng 5 này

Để hợp tác, ban đầu vivo sẽ kêu gọi các tác phẩm kể chuyện bằng hình ảnh trên phạm vi toàn cầu thông qua mạng lưới thanh niên của UNESCO MAB. Chương trình sẽ chính thức diễn ra từ tháng 3 và sẽ kết thúc vào tháng 5 này với nhiệm vụ là tập trung vào sự giao thoa giữa đa dạng sinh học, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, di sản văn hóa và đổi mới sáng tạo bền vững, chương trình đặt mục tiêu làm nổi bật các giải pháp tiên phong qua góc nhìn của giới trẻ.

Những người thắng cuộc sẽ có cơ hội tham gia Trại sáng tạo kể chuyện bằng hình ảnh dành cho thanh niên toàn cầu tại các khu dự trữ sinh quyển ở Châu Âu. Tại đây, những câu chuyện của họ sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nhân loại và thế giới tự nhiên, từ đó truyền cảm hứng cho những hành động toàn cầu vì một tương lai bền vững.

Để đảm bảo các tác phẩm đạt được sự xuất sắc cả về kỹ thuật lẫn chiều sâu về thông điệp môi trường, người tham gia sẽ nhận được sự hướng dẫn từ đội ngũ 'cố vấn kép', bao gồm các chuyên gia hình ảnh từ vivo và các chuyên gia về phát triển bền vững từ UNESCO.

Những trải nghiệm thực tế này, cùng sự hỗ trợ từ các hội thảo nâng cao năng lực khu vực, được thiết kế nhằm giúp các nhà sáng tạo trẻ chuyển mình từ những người quan sát trở thành những người kể chuyện có sức ảnh hưởng. Hành trình này sẽ khép lại bằng một triển lãm toàn cầu, đưa những góc nhìn của thế hệ trẻ lên sân khấu quốc tế nhằm tạo ra những tác động thực sự ý nghĩa.

Tầm nhìn hướng đến một tương lai bền vững

Với sự đồng hành của vivo và UNESCO, chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) sẽ tiếp tục huy động sức sáng tạo của giới trẻ để chuyển tải những hoạt động phức tạp tại các khu dự trữ sinh quyển thành những câu chuyện giàu sức hút về mặt thị giác. Bằng việc kết hợp giữa công nghệ hình ảnh tiên tiến và những hành động lấy con người làm trung tâm, mối quan hệ hợp tác này kỳ vọng sẽ xóa nhòa mọi rào cản về địa lý và văn hóa.

Tại Việt Nam, dự án sẽ có sự tham gia của đạo diễn Nhu Đặng trong vai trò người dẫn dắt hình ảnh. Để truyền tải thông điệp về sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên, đạo diễn đã chọn vườn quốc gia Nam Cát Tiên làm bối cảnh chính cho thước phim sáng tạo của mình với tác phẩm mang tên “The Root” (Cội nguồn). Toàn bộ những khung hình cảnh sắc thiên nhiên đậm chất điện ảnh đều được thực hiện hoàn toàn bằng vivo X300 Ultra. Việc sử dụng một chiếc smartphone không chỉ là minh chứng cho sự bứt phá của công nghệ hình ảnh di động, mà còn khẳng định sứ mệnh của vivo trong việc trao quyền cho mỗi cá nhân trở thành một nhà làm phim thực thụ, tự do lưu trữ những giá trị sinh thái quý giá một cách chân thực và sống động nhất.

vivo và UNESCO triển khai dự án toàn cầu “Capture the Future”
vivo X300 Ultra (16GB + 512GB) chính thức mở bán tại hệ thống Thế Giới Di Động với mức giá 49.990.000 đồng.

vivo X300 Ultra (16GB + 512GB) chính thức mở bán tại hệ thống Thế Giới Di Động từ ngày 11/5/2026 với mức giá 49.990.000 đồng. Đi cùng với đó là ưu đãi đặc biệt trong chương trình hot sale sẽ diễn ra từ ngày 12/05 đến hết ngày 31/05/2026. Theo đó, người dùng khi mua X300 Ultra sẽ được giảm ngay 4.000.000 đồng, trả chậm 0%, thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 3.000.000 đồng. Đặc biệt chế độ hậu mãi bao gồm bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, bảo hành chính hãng lên đến 24 tháng, bảo hiểm rơi vỡ màn hình trong 6 tháng.

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng ưu đãi gói data 5G tốc độ cao 300GB.

Chi tiết theo dõi tại https://www.thegioididong.com/dtdd/vivo-x300-ultrahttps://www.vivo.com/vn

vivo UNESCO hương trình Con người và Sinh quyển (MAB) dự án toàn cầu vivo x300 ultra

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

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7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

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ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

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AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026