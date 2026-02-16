Điện thoại 'Concert' có phải là xu hướng mới

Tối 10/1/2026, Đại lộ Lê Lợi bừng sáng khi gần 20.000 khán giả đổ về concert "Mưa Sao Băng" của OPPO và Sơn Tùng M-TP. Giữa biển người náo nhiệt, hàng nghìn chiếc điện thoại liên tục giơ cao, nhắm về sân khấu để bắt trọn từng khoảnh khắc nghệ sĩ biểu diễn. Cảnh tượng này đang trở thành hiện tượng phổ biến tại các show diễn âm nhạc lớn ở Việt Nam, từ Anh Trai Say Hi đến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Trần Phương Nhi (23 tuổi, Hà Nội) vừa chi hơn 35 triệu đồng mua iPhone 17 Pro Max. Cô chia sẻ lý do mua máy không phải vì thiết kế hay hiệu năng, mà chủ yếu vì camera zoom. "Tôi thích đi xem concert, nhưng thường chỉ mua được vé hạng thường, ngồi xa sân khấu. iPhone 17 Pro Max với zoom quang học 8x và zoom kỹ thuật số 40x giúp tôi chụp được biểu cảm nghệ sĩ rõ nét như đang đứng ngay trước mặt họ", Phương Nhi nói.

Apple ra mắt iPhone 17 Pro Max vào tháng 9/2025 với camera telephoto 48MP, hỗ trợ zoom quang học 8x (tương đương ống kính 200mm). Mức zoom này dài nhất từ trước đến nay trên iPhone, giúp người dùng chụp ảnh từ xa mà vẫn giữ được độ chi tiết cao. Mặc dù giá bán vượt mức 30 triệu đồng, sản phẩm vẫn thu hút lượng lớn người dùng quan tâm, đặc biệt là những ai thường xuyên tham dự sự kiện âm nhạc.

OPPO công khai gọi Find X9 Pro là "The Ultimate Concert Phone" (điện thoại concert tối ưu). Máy trang bị camera telephoto 200MP với zoom quang học 3x, zoom lai 6x và zoom kỹ thuật số lên tới 120x. Điểm nổi bật là OPPO còn phát triển bộ phụ kiện Hasselblad Teleconverter - một ống kính gắn ngoài biến smartphone thành camera chuyên nghiệp với grip cầm tay và nút bấm vật lý.

Vivo X300 Pro, ra mắt tháng 10/2025, cũng không kém cạnh với camera telephoto 200MP, zoom quang học 3.7x và bộ phụ kiện Zeiss teleconverter tương tự. Theo đánh giá từ các chuyên trang công nghệ quốc tế, vivo X300 Pro có khả năng zoom "đỉnh cao" trong phân khúc smartphone hiện nay, phù hợp để chụp ảnh tại concert, sự kiện thể thao hay các hoạt động ngoài trời cần khoảng cách xa.

Đinh Việt Anh, nhân viên tại một chuỗi bán lẻ điện thoại tại TP.HCM, cho biết số lượng khách hỏi về khả năng zoom của điện thoại tăng rõ rệt trong những tháng gần đây. "Nhiều bạn trẻ đến hỏi máy nào chụp concert tốt nhất. Họ không quan tâm nhiều đến chip xử lý hay dung lượng pin, mà tập trung vào câu hỏi máy zoom được bao nhiêu lần và chất lượng ảnh khi zoom ra sao", Việt Anh chia sẻ.

Công nghệ AI và hợp tác với thương hiệu ống kính

Để đạt chất lượng ảnh tốt khi zoom xa, các hãng smartphone không chỉ nâng cấp phần cứng mà còn ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý ảnh. Apple giới thiệu tính năng "optical quality zoom" trên iPhone 17 Pro, sử dụng kỹ thuật crop sensor thông minh từ cảm biến 48MP để tạo ra ảnh zoom 8x với chất lượng tương đương zoom quang học thật.

Vivo và OPPO hợp tác với các thương hiệu ống kính danh tiếng Zeiss và Hasselblad. Sự kết hợp này không chỉ mang lại lớp phủ chống lóa T* coating cao cấp, mà còn tích hợp các thuật toán xử lý màu sắc đặc trưng của những thương hiệu nhiếp ảnh lâu đời này. AI giúp cải thiện chi tiết, giảm nhiễu và cân bằng độ tương phản trong điều kiện ánh sáng khó khăn - đặc điểm quan trọng khi chụp ảnh tại concert.

Trần Minh Đức, kỹ sư phần mềm làm việc trong lĩnh vực xử lý ảnh, giải thích: "Zoom kỹ thuật số trước đây thường cho ảnh mờ, nhòe. Nhưng với AI hiện đại, máy có thể dự đoán và tái tạo chi tiết đã mất trong quá trình zoom. Kết hợp với cảm biến độ phân giải cao 200MP, smartphone bây giờ có thể đưa ra ảnh zoom 10x, 20x còn sử dụng được, dù không hoàn hảo như ống kính quang học chuyên dụng".

Tác động đến thị trường và hành vi người dùng

Xu hướng "điện thoại concert" đang thay đổi cách người tiêu dùng lựa chọn smartphone. Khả năng zoom xa trở thành yếu tố quan trọng ngang hàng với hiệu năng xử lý hay dung lượng pin. Một số hãng thậm chí phát triển phụ kiện đi kèm như grip cầm tay, ống kính gắn ngoài, biến điện thoại thành một hệ sinh thái chụp ảnh di động.

OPPO áp dụng chiến lược marketing mới khi tổ chức concert kết hợp ra mắt sản phẩm. Khách hàng mua điện thoại OPPO từ 8 triệu đồng trở lên được tặng vé VIP tham dự concert. Tuy nhiên, chương trình này cũng gặp tranh cãi khi một số người lợi dụng chính sách đổi trả để "săn" vé concert rồi trả lại máy, gây ảnh hưởng đến doanh số thực tế.

Tại thị trường Việt Nam, các hãng công nghệ Trung Quốc như OPPO, vivo đang dần thu hẹp khoảng cách với Apple về khả năng camera. Trong khi Apple tập trung vào tối ưu hóa phần mềm và trải nghiệm người dùng, các hãng Trung Quốc mạnh dạn thử nghiệm phần cứng với cảm biến lớn hơn, độ phân giải cao hơn và hệ thống zoom phức tạp hơn.

Liệu "điện thoại concert" có trở thành một phân khúc mới trên thị trường? Dữ liệu từ các chuỗi bán lẻ cho thấy dòng smartphone có khả năng zoom cao cấp đang thu hút sự quan tâm từ nhóm khách hàng trẻ tuổi, yêu thích âm nhạc và sẵn sàng chi tiền cho trải nghiệm. Tuy nhiên, mức giá cao (thường trên 20 triệu đồng) và nhu cầu sử dụng chuyên biệt khiến phân khúc này vẫn còn hẹp so với thị trường smartphone đại trà.

Xu hướng này cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của camera phone. Smartphone đang dần xóa nhòa ranh giới với máy ảnh compact, đặc biệt khi các hãng bắt đầu phát triển phụ kiện biến điện thoại thành công cụ chụp ảnh chuyên nghiệp. Liệu trong tương lai, thuật ngữ "điện thoại" có còn đủ để mô tả những thiết bị này?