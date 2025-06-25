Sơn Tùng M-TP và OPPO ‘nối lại tình xưa’

Phía OPPO Việt Nam cho biết, Sơn Tùng M-TP sẽ trở thành đại sứ thương hiệu cho thế hệ Reno mới nhất sắp trình làng tại Việt Nam. Sự kết hợp lần này đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa hai bản thể - một chuyên gia chân dung AI và một biểu tượng văn hóa đại chúng, tại thời điểm cả hai đang là phiên bản rực rỡ nhất của chính mình.

Sơn Tùng M-TP chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu đồng hành cùng Reno14 Series

Có thể nói, trong hành trình nghệ thuật của Sơn Tùng M-TP, phiên bản tốt nhất không phải là hình ảnh được xây dựng hoàn hảo, mà là sự tự do thể hiện bản sắc thật nhất mà không bị ràng buộc trong bất kỳ khuôn mẫu nào.

Nhìn lại hành trình âm nhạc xuyên suốt hơn 1 thập kỷ, Sơn Tùng M-TP chưa bao giờ tự bó buộc bản thân trong một thể loại hay phong cách cụ thể. Khi công chúng đã nhớ đến anh qua những ca khúc R&B, pop ballad, EDM bắt tai, dễ nghe như Em của ngày hôm qua, Chắc ai đó sẽ về, Không phải dạng vừa đâu…, Sơn Tùng M-TP bất ngờ mạo hiểm khi ra mắt Lạc trôi, đánh dấu bước ngoặt thay đổi toàn diện về hình ảnh, chất nhạc chưa từng làm trước đây.

Sơn Tùng M-TP tiếp tục mở ra giai đoạn mới cho phong cách âm nhạc khi xây dựng hình ảnh của một nghệ sĩ mang nhiều chiều sâu, suy tư hơn với Nơi này có anh, Chạy ngay đi, Hãy trao cho anh… Tính “cá nhân” càng được thể hiện rõ ràng hơn trong những sáng tác There’s no one at all, Making My Way, Chúng ta của hiện tại, Đừng làm trái tim anh đau…

Không chỉ với âm nhạc, Sơn Tùng M-TP còn cho thấy bản thân là một mảnh ghép đa sắc màu khi nam nghệ sĩ chọn thông qua thời trang để kể một ngôn ngữ riêng về bản sắc cá nhân. Những chuyển biến phong cách đa dạng từ high fashion, đến streetwear cá tính hay phong cách unisex tối giản, tất cả không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, thời thượng, mà còn là minh chứng cho thấy anh luôn khai mở những không gian sáng tạo đa chiều, đa sắc, nơi mọi người đều có thể tìm thấy một phần của chính mình.

Và thời gian gần đây, chân dung về một biểu tượng văn hóa đại chúng dần rõ ràng hơn khi Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong những hình ảnh gần gũi và chân thật hơn, như ngồi trà đá vỉa hè, đi dạo xích lô quanh Hồ Tây, nhâm nhi cà phê bệt nhà thờ Đức Bà hay ôm dưa hấu check-in chợ Bến Thành.

Qua lăng kính Reno14 Series, hình ảnh Sơn Tùng M-TP càng trở nên gần gũi hơn, chân thực hơn đến khán giả đại chúng

Sơn Tùng M-TP giờ đây đã bước qua ranh giới giữa “ngôi sao” và “người truyền cảm hứng”, trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng theo cách riêng. Ở đó, người nghệ sĩ không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn khiến khán giả cảm thấy gần gũi và kết nối trong chính những khoảnh khắc đời thường nhất. Sự kết hợp hài hòa giữa hình ảnh nghệ sĩ chuyên nghiệp và những khoảnh khắc đời thường đã tạo nên một Sơn Tùng M-TP đa chiều, gần gũi và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khán giả.

Nếu Sơn Tùng M-TP được xem là biểu tượng đại chúng trong văn hóa, thì OPPO cũng đang trong hành trình theo đuổi sứ mệnh “Công nghệ vì Con người, Tử tế vì Thế giới”, nỗ lực mang những công nghệ hiện đại đến gần hơn với người dùng đại chúng, phục vụ mọi nhu cầu, tác vụ hàng ngày.

Sự đổi mới về công nghệ trên từng thế hệ Reno là minh chứng rõ nhất cho tinh thần sáng tạo, cách tân và luôn làm mới mình của OPPO. 6 năm qua, Reno Series trở thành một trong những thế hệ smartphone được mong chờ, từ thiết kế đón đầu xu hướng đến loạt cải tiến công nghệ mang tính đột phá, đặc biệt là những công nghệ camera phù hợp thị hiếu và nhu cầu của người dùng trẻ.

Kể từ lần đầu tiên ra mắt vào năm 2019, OPPO thành công khi định vị Reno Series trở thành “Chuyên gia chân dung” với một loạt cải tiến công nghệ camera, từ nâng cấp độ phân giải, mở rộng tính năng xử lý hình ảnh tiệm cận thiết bị chuyên nghiệp, đến tích hợp loạt công cụ chỉnh sửa, bộ lọc màu nâng cao… Trong kỷ nguyên sáng tạo nội dung đi đôi với hình ảnh, Reno Series không chỉ tiên phong tái định nghĩa nhiếp ảnh chân dung, mà còn tạo khác biệt khi thông qua công nghệ đánh thức cảm xúc bên trong mỗi khung hình chân dung kỹ thuật số, từ đó nâng cấp trải nghiệm chụp ảnh toàn diện.

Và ở kỷ nguyên AI này, OPPO cũng đã tiên phong đón đầu cuộc cách mạng mới khi tích hợp những tính năng AI thực tế không chỉ trên những thế hệ cao cấp mà còn ở dòng sản phẩm Reno Series. Với smartphone, AI cá nhân vô cùng quan trọng, việc tích hợp AI tạo sinh vào toàn bộ danh mục sản phẩm của mình đã cho thấy một sự chuyển đổi toàn diện hệ sinh thái điện thoại AI, trao quyền cho người dùng tận dụng tối đa tiềm năng của AI của OPPO, bởi OPPO tin rằng kỷ nguyên điện thoại AI sẽ mang đến những thay đổi tích cực cho cuộc sống của người dùng.

Viết tiếp hành trình ấy, OPPO Reno14 Series hứa hẹn là thế hệ “Chuyên gia chân dung AI” toàn diện nhất khi trao quyền cho người dùng với những trải nghiệm đột phá đến từ loạt tính năng AI tiên tiến cùng thiết kế thời thượng.

Reno14 Series - thế hệ Chuyên gia Chân dung AI mới nhất từ OPPO

Lần trở lại này của Sơn Tùng M-TP với OPPO không chỉ là cuộc gặp gỡ của những người bạn, mà nó còn thể hiện cho tinh thần luôn tiên phong thay đổi, tái định nghĩa chính mình nhưng vẫn giữ được trọn vẹn bản sắc riêng. Và trong suốt quá trình ấy, Sơn Tùng M-TP là hiện thân sống động cho tinh thần mà Reno14 Series nói riêng và OPPO nói chung luôn theo đuổi – sự tiên phong trong sáng tạo, đổi mới không ngừng, nhưng vẫn giữ được sự gần gũi và tính kết nối với công chúng.

Và thế hệ Reno mới nhất, Sơn Tùng M-TP sẽ kể câu chuyện bản sắc một cách chân thật của chính mình, đưa anh đến gần hơn với khán giả, đúng với hình ảnh biểu tượng đại chúng của thế hệ này. Đặc biệt, thiết kế mặt lưng đa sắc phản chiếu rõ bản sắc đa dạng, biến hoá không ngừng mà nam nghệ sĩ đã và đang theo đuổi. Đây cũng sẽ là lăng kính đa sắc để công chúng nói chung và thế hệ trẻ nói riêng tự tin thể hiện cá tính chân thật nhất, độc đáo nhất của riêng mình.