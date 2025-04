OPPO Find N5 có thật sự đáng giá với số tiền 45 triệu đồng?

Điều thú vị nhất là hầu như tất cả những người được phỏng vấn cho bài viết lần này đều có chung một cảm xúc rất tích cực với Find N5. Ngoài chuyện nhận trả lời phỏng vấn, họ đều có phần trả lời đầy cảm xúc, mà có lẽ đã rất lâu rồi mới lại có được với một chiếc smartphone.

Anh Trần Mạnh Hiệp, admin của diễn đàn Tinh tế

Người đầu tiên chúng ta cùng trò chuyện là anh Trần Mạnh Hiệp, admin của diễn đàn Tinh tế và là người đã có bài chia sẻ rất chi tiết về OPPO Find N5.

Anh Hiệp cho biết, cá nhân anh đánh giá thì OPPO Find N5 không chỉ là một chiếc smartphone mà còn là một trợ lý cá nhân với đầy đủ sức mạnh thời đại như phần cứng mới nhất, AI mạnh mẽ, camera nhiều tiêu cự và màn hình lớn. “Và điều tuyệt vời nhất là chúng ta có thể luôn mang nó trong người. Có thể dễ dàng mang trong túi áo, túi quần, giỏi xách Balo và dĩ nhiên là cầm trên tay sử dụng,” anh Hiệp nhấn mạnh.

Theo anh Hiệp thì với Find N5 chúng ta sẽ có một thiết bị hai trong một. Chúng ta không chỉ có một chiếc smartphone với màn hình 6.62inch, mà còn có thêm một chiếc tablet với màn hình 8.12inch. Đáng chú ý, “OPPO đã trang bị những công nghệ mới nhất để Find N5 có thể đạt độ mỏng chỉ 4,21mm khi mở ra và gập lại chỉ 8.93mm. Và trọng lượng của máy chỉ 229 gram tức tương đương một chiếc điện thoại thanh bình thường. Nhờ vào mỏng và nhẹ vậy cho nên chúng ta có thể mang Find N5 bên mình như một chiếc smartphone bình thường.”

Với anh Hiệp thì "Màn hình lớn, rất lớn tới 8.12inch chính là phần mang lại trải nghiệm tuyệt vời nhất"

“Màn hình lớn, rất lớn tới 8.12inch chính là phần mang lại trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong thời đại mà hình ảnh, video, AI là nội dung chính trên internet thì màn hình to giúp chúng ta tiếp thu thông tin, trải nghiệm thông tin tốt hơn rất nhiều so với là màn hình nhỏ. Những chiếc tablet có màn hình tương đương hoặc to hơn nhưng lại không thuận tiện để chúng ta có thể mang theo bên mình được.” Anh Hiệp chia sẻ.

Chia sẻ về trải nghiệm AI trên OPPO Find N5, anh Hiệp cho rằng OPPO đã làm rất tốt điều này, “OPPO Find N5 chạy Android nên được trang bị các tính năng AI của Google trang bị cho các máy Android, cũng như một số tính năng AI do chính OPPO phát triển riêng. Chúng ta cũng có thể dễ dàng cài thêm các ứng dụng AI bên ngoài vào để khai thác hiệu quả hơn.”

Và cũng chính nhờ được trang bị màn hình lớn đến 8.12inch mà việc trải nghiệm AI trên OPPO Find N5 tuyệt vời hơn rất nhiều. Đồng thời chip mới nhất là Qualcomm Snapdragon 8 Elite dùng công nghệ 3mn và hệ điều hành Android mới cũng giúp máy chạy nhẹ nhàng thoải mái.

Về pin thì OPPO trang bị một pin siêu mỏng với dung lượng tới 5600mAh nên có thể thoải mái sử dụng cả ngày không lo hết pin giữa chừng. Một chiếc máy rất mỏng, mỏng nhất thế giới nhưng được dùng công nghệ pin mới nên vẫn đạt được dung lượng pin lớn và thời lượng sử dụng lâu dài.

“Đặc biệt, OPPO Find N 5 còn được trang bị các khả năng như chống bụi nước ở mức cao nhất trong các điện thoại gập hiện nay nên người dùng có thể thoải mái sử dụng ở các môi trường khác nhau. Bản lề gập không chỉ phẳng, ít nhìn thấy nếp nhăn mà còn có thể chịu được lực gập mạnh, gập nhiều trong suốt quá trình sử dụng. Một điều khác nữa về phần cứng đó là OPPO trang bị cho Find N5 một chiếc ốp với vật liệu da tổng hợp mỏng và nhẹ nhành, thiết kế thông minh hơn các ốp của điện thoại gập khác rất nhiều.” Anh Hiệp kết luận.

NAG Chu Việt Hà

Có chung cảm xúc rất tích cực với OPPO Find N5, NAG Chu Việt Hà cho biết, OPPO Find N5 là chiếc máy gập toàn năng nhất mà anh từng sử dụng trong nửa đầu 2025.

Để chia sẻ về nhận định này một cách rõ ràng hơn, anh Hà cho biết: Find N5 là một thiết bị hội tụ đủ các yếu tố: công năng tốt, thời trang, hiệu năng mạnh mẽ, ứng dụng mượt mà và camera đủ dùng.

“Với cá nhân tôi, màn hình ngoài là yếu tố rất quan trọng trên một chiếc máy gập, bởi phần lớn thời gian tôi vẫn sử dụng nó như một chiếc điện thoại dạng thanh thông thường. Và màn hình ngoài của Find N5 thực sự gây ấn tượng. Tôi đã trải nghiệm Find N3, và nay là Find N5, thì đến Find N5 OPPO đã cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, màn hình ngoài có giá trị sử dụng rất cao, hiển thị đẹp và tiện dụng.”

Anh Hà cũng đánh giá Find N5 là một chiếc máy đẹp và thời trang khi máy có độ mỏng cực kỳ ấn tượng, “Đúng như cách nhà sản xuất nói: rào cản lớn nhất với độ mỏng hiện tại chỉ còn là... cổng sạc USB-C. Khi gập lại, máy thậm chí cho cảm giác như đang dùng một chiếc điện thoại dạng thanh bình thường.”

Tôi đang sử dụng bản màu trắng với phần mặt lưng thật sự xuất sắc, cảm giác như đang cầm một tấm đá được mài nhẵn và làm nhám (matte), giúp vừa sang trọng vừa không bám vân tay.

Một tính năng khác trên Find N5 cũng được anh Hà rất thích thú, đó chính là tính năng chuyển file giữa Find N5 với các thiết bị thuộc hệ sinh thái của Apple.“Tôi là người dùng song song hai hệ điều hành, nên việc chuyển file giữa iOS và Android trước đây luôn là nỗi ám ảnh. Nhưng với Find N5, nhờ ứng dụng mới của OPPO mà việc chia sẻ file, thậm chí điều khiển từ xa máy Mac trở nên cực kỳ dễ dàng. Đây là điểm cộng lớn khiến tôi bất ngờ.”

“Và đây cũng chính là điểm mà tôi yêu thích trên Find N5. Khả năng chia sẻ và làm việc song song giữa hai hệ điều hành khiến những người yêu công nghệ như tôi cảm thấy khoảng cách giữa các hệ điều hành gần như không còn nữa.” Anh Hà nói.

Anh Hà cho biết "camera trên Find N5 hiện đang ở mức “đủ dùng”

Là một NAG, đánh giá về camera của anh Hà có vẻ khắt khe hơn một chút, anh cho biết camera trên Find N5 hiện đang ở mức “đủ dùng”. Điều này có thể dễ hiểu vì để đánh đổi một cỗ máy với độ mỏng ấn tượng và một thiết kế đẹp như Find N5 thì camera khó có thể đạt chất lượng xuất sắc.

“Cá nhân tôi thấy camera của Find N3 có vẻ tốt hơn một chút. Nhưng bù lại, Find N5 lại có bản lề rất tốt, vừa chắc chắn vừa cao cấp hơn nhiều so với Find N3. Còn nếu so với các máy gập khác thì bộ camera trên Find N5 vẫn thuộc hàng chất lượng đáng tin cậy.”

"Với tất cả những nhận định trên, tôi nghĩ Find N5 xứng đáng với mức giá của nó. Dĩ nhiên, nếu có thể đưa mức giá xuống dưới 40 triệu thì tôi tin Find N5 sẽ dễ tiếp cận hơn với số đông người dùng hơn rất nhiều". Anh Hà nhận định.

Nguyễn Hồng Quân BTV của Trang tin công nghệ Sforum

Cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ tiếp tục đến với nhân vật thứ 3, một trong những BTV của Trang tin công nghệ Sforum, bạn Nguyễn Hồng Quân. Là một người trẻ tuổi, không chỉ đam mê công nghệ, công việc của Hồng Quân còn giúp bạn có cơ hội trải nghiệm với rất nhiều sản phẩm khác nhau, từ smartphone cao cấp cho đến tầm trung và phổ thông. Những chia sẻ của Quân cũng sẽ giúp chúng ta có được một cái nhìn khách quan hơn về OPPO Find N5.

Theo Quân đánh giá thì: “Điểm đáng giá nhất trên OPPO Find N5 là những cải tiến về thiết kế, thiết bị đạt một độ mỏng ấn tượng, mỏng nhất so với các mẫu điện thoại gập đang có bán trên thị trường. Điều này khắc phục hoàn toàn yếu điểm dày thô so với các mẫu mã khác và giúp trải nghiệm của người dùng thoải mái hơn rất nhiều. Ngoài ra, thì Find N5 còn có màn hình và bản lề bền hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Cộng hưởng lại thì chúng ta có một chiếc điện thoại gập nhưng cho cảm giác sử dụng không khác gì các mẫu điện thoại truyền thống.”

Xét về tính năng được Hồng Quân yêu thích nhất, bạn cho rằng: “Khả năng đa nhiệm của Find N5 rất ấn tượng, đặc biệt là các thao tác kéo thả giữa các app, tỷ lệ các cửa sổ khi chia màn hình ra làm 2 hoặc làm 3 để hiển thị đồng thời nhiều ứng dụng. Đặc biệt khi kết với các tính năng AI trên thiết bị, chúng giúp mình có thể sử dụng điện thoại năng suất hơn, phản hồi đa luồng thông tin trong công việc mà không gặp nhiều khó khăn.”

Bên cạnh đó, Quân cũng đánh giá rất cao thời lượng sử dụng pin của Find N5. Với một ngày sử dụng thông thường qua nhiều tác vụ khác nhau như TikTok, Facebook, Chrome, YouTube, chơi game (Tốc Chiến, Genshin), quay phim 4K, sử dụng camera và đa tác vụ.,... thì OPPO Find N5 có thể trụ vững đến hơn 13 giờ sử dụng. Đối với những chiếc điện thoại dạng thanh truyền thống thì thời lượng này không quá ấn tượng, nhưng bạn đừng quên Find N5 là chiếc điện thoại gập với màn hình trong khi mở rộng lên đến 8.12inch, con số này rất đáng giá nếu só với các mẫu smartphone gập khác hiện nay.

Theo Hồng Quân thì "Vi xử lý Snapdragon 8 Elite cũng giúp Find N5 có hiệu năng mạnh mẽ"

“Vi xử lý Snapdragon 8 Elite cũng giúp Find N5 có hiệu năng mạnh mẽ, khả năng duy trì ở mức 60 FPS với các tựa game nặng như Genshin Impact, đôi lúc có tụt nhẹ khi load cảnh hoặc vào khu vực có nhiều hiệu ứng, nhưng dao động không đáng kể. Điểm trừ của Find N5 là máy khá nóng khi chơi các game nặng liên tục khoảng hơn 10 phút, tuy nhiên, điện thoại vẫn duy trì được độ ổn định, không gặp hiện tượng tụt xung, giảm độ sáng hay giật lag khó chịu.” Hồng Quân chia sẻ thêm.

Đánh giá về camera, Hồng Quân cho biết, mặc dù camera của Find N5 chưa thể so kè với mẫu điện thoại flagship truyền thống như Find X8 Pro, bù lại thì ảnh chụp của Find N5 vẫn sắc nét, mịn màng, dải động rất ổn áp ở các tiêu cự zoom 1x, 2x và 3x. Ở tiêu cự zoom 6x trở lên bắt đầu có hiệu ứng hơi soft, chưa giữ được độ nét căng như các tiêu cự ngắn hơn.

"Nhờ duy trì sự kết hợp với thương hiệu máy ảnh Hasselblad danh tiếng, mà màu sắc ảnh chụp trên Find N5 được xử lý rất ấn tượng, màu da cũng rất tốt khi chụp ảnh chân dung, trong khi các sắc màu khác vẫn giữ được độ tươi sáng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Tất cả hòa quyện và tạo nên chất màu khá vintage và nghệ thuật cho những bức ảnh được chụp lại từ camera của máy." Hồng Quân cho biết.

Trần Thế Anh đến từ báo Dân Trí

Trần Thế Anh đến từ báo Dân Trí là một trong số ít phóng viên công nghệ được trải nghiệm Find N5 từ khá sớm. Chia sẻ chi tiết về Find N5, Anh Trần cho biết, một trong những điểm nổi bật nhất của OPPO Find N5 là thiết kế siêu mỏng nhẹ.

“Với độ mỏng chỉ 8,93mm khi gập và trọng lượng 229g, Find N5 mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, tương đương với các smartphone dạng thanh cao cấp hiện nay. Thiết kế này được đánh giá là mỏng nhẹ và cân đối, không gây cấn tay khi sử dụng, một ưu điểm vượt trội so với nhiều điện thoại gập khác trên thị trường. Đặc biệt, Find N5 là smartphone gập đầu tiên trên thế giới đạt chuẩn kháng nước IPX9, bên cạnh IPX8 thông thường. Đó là nhờ màn hình ngoài còn được trang bị kính nanocrystal siêu bền, tăng khả năng chống va đập lên tới 20%. OPPO Find N5 cũng sở hữu màn hình trong lớn nhất trong số các smartphone gập ngang, với kích thước 8.12 inch khi mở ra, và màn hình ngoài của máy cũng đạt 6.62inch, có tỷ lệ rất quen thuộc, mang lại trải nghiệm thoải mái như điện thoại truyền thống.”

Thế Anh cho rằng "Điểm đáng giá trên Find N5 là cả hai màn hình đều được trang bị tấm nền OLED, với độ phân giải 120Hz giúp hiển thị sắc nét và màu sắc sống động."

Thế Anh chia sẻ thêm rằng: “Điểm đáng giá là cả hai màn hình đều được trang bị tấm nền OLED, với độ phân giải 120Hz giúp hiển thị sắc nét và màu sắc sống động. Ấn tượng nhất là nếp gấp trên màn hình gần như vô hình khi mở ra, nhờ đó Find N5 đã được TÜV Rheinland chứng nhận là "Nếp Gập Vô Hình Nhất". Theo OPPO thì để bảo vệ màn hình này, họ đã sử dụng chín lớp giúp tăng khả năng chống va đập lên đến 70%.”

Xét về hiệu năng thì OPPO Find N5 là điện thoại gập đầu tiên trên thế giới được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite, đi kèm RAM 16GB và bộ nhớ trong 512GB, mang đến hiệu suất vượt trội và khả năng xử lý AI mạnh mẽ. Chip bảo mật chuyên dụng cũng được tích hợp để bảo vệ dữ liệu người dùng. Thời lượng pin của Find N5 cũng được đánh giá rất cao, với viên pin 5.600mAh sử dụng công nghệ Silicon-carbon mới, nhờ đó máy không chỉ đạt được độ mỏng tối ưu mà vẫn đảm bảo thời gian sử dụng cả ngày dài.

Hệ thống camera của Find N5 tiếp tục được hợp tác với Hasselblad, giúp chất lượng ảnh chụp được khá tốt ngay cả trong nhiều điều kiện ánh sáng yếu, với màu sắc tự nhiên và chi tiết cao. Hệ thống 3 camera với camera chính 50MP, camera tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang học 3x và camera góc siêu rộng 8MP giúp máy có thể chụp chế độ chân dung Hasselblad có chiều sâu ấn tượng và chất ảnh đặc trưng thú vị. Tuy nhiên, camera góc siêu rộng bị hạn chế trong điều kiện thiếu sáng. Bù lại OPPO Find N5 được tích hợp sâu công nghệ AI để mang đến nhiều tính năng thông minh và tiện lợi, bao gồm tìm kiếm AI, tóm tắt cuộc gọi AI, dịch thuật AI, trợ lý ghi chú AI, chỉnh sửa ảnh AI và các ứng dụng từ Google như Gemini và Khoanh Để Tìm Kiếm.

Hệ điều hành ColorOS 15 được tối ưu hóa cho màn hình gập, nhờ đó mà người dùng có thể có được trải nghiệm đa nhiệm rất tốt. Chưa kể, Find N5 còn hỗ trợ đa nền tảng với khả năng liên kết liền mạch với MacOS và tính năng Chạm Để Chia Sẻ với các thiết bị iOS và iPadOS.

“Trong quá trình sử dụng thường ngày hay khi ra ngoài đường, tôi chủ yếu sử dụng màn hình ngoài, và màn hình ngoài của máy hoàn toàn mang lại trải nghiệm sử dụng tự nhiên, không khác gì so với chiếc iPhone 15 Pro Max mà tôi đang sử dụng.” Thế Anh kết luận.

Lê Trọng của 60 giây

Một chia sẻ không kém phần thú vị khác đến từ Lê Trọng, một phóng viên đầy năng động của 60 giây.

“OPPO Find N5 chính xác là mẫu smartphone toàn diện và ấn tượng nhất hiện nay khi mang đến nhiều trang bị vượt trội cho người dùng.” Lê Trọng hào hứng chia sẻ.

“Cụ thể máy sở hữu màn hình ngoài giống như một chiếc điện thoại thanh bình thường. Đây là điểm cộng rất lớn vì 70% thời lượng sử dụng của tôi nằm ở ngoại hình ngoài này. Trên thị trường một số mẫu smartphone gập có màn hình ngoài khá hẹp và nhỏ do đó các thao tác như gõ phím nhắn tin đều rất khó khăn. Không chỉ mang đến trải nghiệm ấn tượng với màn hình ngoài, màn hình trong của Find N5 cũng rất ấn tượng khi đạt đến kích thước 8.12 inch, tương đương với một chiếc iPad mini. Do đó khi trải nghiệm lướt web đọc báo hay xem các tài liệu đều rất thoải mái và hiệu quả.” Lê Trọng nhấn mạnh.

Theo Lê Trọng thì "Thiết kế mỏng và sạc nhanh là những điểm cộng rất đáng giá trên Find N5"

Chưa dừng lại ở đó, điểm mà Trọng đánh giá cao nhất ở Find N5 đó chính là thiết kế mỏng nhẹ không tưởng. “Theo OPPO, máy nặng chỉ 229 gram, gần tương đương với một chiếc iPhone 16 Pro Max. Và khi mở ra, máy mỏng chỉ 4,21 mm. Con số này vừa đủ để ôm trọn cổng sạc USB type C. OPPO cũng thừa nhận rằng cổng sạc USB C chính là rào cản lớn nhất trên chiếc máy này. Điều đó có nghĩa rằng nếu không có cổng sạc chiếc máy chắc chắn sẽ mỏng hơn nữa.”

Lê Trọng cũng cho biết, khả năng chụp ảnh của Find N5 cũng rất ấn tượng. “Đây thật sự là điều rất hiếm thấy trên các dòng điện thoại gập. Đa số các chế độ chụp ảnh đều đáp ứng được nhu cầu sử dụng từ ảnh phong cảnh, kiến trúc hay chân dung. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất khi bạn chụp một tấm ảnh trên OPPO Find N5 thì chắc chắn bạn có thể sử dụng tấm ảnh đó và đăng lên mạng xã hội ngay lập tức mà không cần chỉnh sửa quá nhiều.”