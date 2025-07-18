Bệnh viện C Đà Nẵng áp dụng thực tế ảo điều trị cho bệnh nhân

Ứng dụng AI và VR: Mở ra không gian trị liệu mới trong y học

Trong thời đại y học hiện đại không ngừng đổi mới, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào điều trị trở thành xu hướng tất yếu. Bệnh viện C Đà Nẵng đã đưa xu hướng này vào Khoa Phục hồi Chức năng, mang đến hy vọng mới cho bệnh nhân thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế ảo (VR). Các giải pháp này khắc phục hạn chế của phương pháp truyền thống vốn đơn điệu và khó đánh giá chính xác tiến trình phục hồi. Bệnh viện đầu tư mạnh vào công nghệ cao, mở ra hướng đi mới cho ngành phục hồi chức năng khu vực miền Trung.

Hệ thống tập phục hồi chức năng thực tế ảo cảm biến từ 3D tại bệnh viện C Đà Nẵng.

Công nghệ thực tế ảo (VR) góp phần biến phục hồi chức năng thành trải nghiệm sống động. Tại Khoa Phục hồi Chức năng, bệnh nhân tham gia các bài tập vận động mô phỏng trò chơi trong môi trường ảo, giúp giảm đau, mệt mỏi và tăng hứng thú. Cảm biến ghi lại cử động, tái hiện trong không gian 3D, cho phép bác sĩ theo dõi chi tiết tiến trình tập luyện. Kết hợp yếu tố “chơi” và “tập” giúp duy trì động lực và cải thiện hiệu quả phục hồi.

AI cá nhân hóa điều trị, hỗ trợ phục hồi cột sống hiệu quả

Trí tuệ nhân tạo (AI) giữ vai trò cốt lõi trong phục hồi chức năng, khi phân tích dữ liệu từ các buổi trị liệu thực tế ảo (VR) để đánh giá tiến trình và xây dựng phác đồ cá nhân hóa. Trong luyện tập dáng đi, AI tích hợp vào robot như MRG-P100, tự động điều chỉnh theo phản ứng người bệnh, giúp cải thiện cơ bắp, thăng bằng và rút ngắn thời gian hồi phục. AI cũng dự đoán rủi ro, hỗ trợ bác sĩ ra quyết định nhanh và chính xác.

Hệ thống robot tập dáng đi MRG-P100 tại bệnh viện C Đà Nẵng.

Bệnh viện C Đà Nẵng áp dụng hệ thống máy giảm áp lực đĩa đệm cột sống, hỗ trợ bệnh nhân gặp vấn đề vận động do bệnh lý cột sống. Thiết bị này kết hợp cùng AI và VR, tạo nên quy trình điều trị toàn diện. Công nghệ giúp giảm áp lực lên đĩa đệm, cải thiện khả năng vận động, mang lại sự thoải mái và hiệu quả lâu dài. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi hoặc bệnh nhân sau chấn thương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hệ thống máy giảm áp lực đĩa đệm cột sống của bệnh viện.

Việc ứng dụng AI và VR tại Bệnh viện C Đà Nẵng góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, hỗ trợ bệnh nhân phục hồi vận động và cải thiện chất lượng sống. Giải pháp công nghệ này đánh dấu bước tiến trong lĩnh vực phục hồi chức năng, tiến gần hơn đến chuẩn mực quốc tế.