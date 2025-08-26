AI giúp phát hiện dấu hiệu ung thư da, giảm nhu cầu sinh thiết

Một phòng khám ở thành phố Cairns thuộc bang Queensland, Australia đã ứng dụng công nghệ Deep Live từ Damae Medical để phát hiện ung thư da. Thiết bị sử dụng laser công suất thấp quét tổn thương da tạo hình ảnh 3D chi tiết, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện ung thư tế bào đáy. Phương pháp này góp phần loại chiếm 99% ca ung thư da theo Hội đồng Ung thư Australia. Bác sĩ Vin Rajeswaran - người điều hành phòng khám cho biết công nghệ giúp bác sĩ quan sát rõ tổn thương trước khi quyết định can thiệp, mang lại kết quả tức thì mà không cần chờ 7-10 ngày như sinh thiết truyền thống.

Đầu dò LC - OCT DeepLive được sử dụng trên da bệnh nhân.

Công nghệ này đặc biệt hữu ích với những bệnh nhân ngại kiểm tra do sợ kim tiêm hoặc sẹo. Deep Live giúp giảm nhu cầu phẫu thuật, tránh chảy máu và sẹo không mong muốn, đặc biệt ở các vị trí nhạy cảm như mũi. Australia là quốc gia có tỷ lệ ung thư da cao nhất thế giới, công nghệ này được kỳ vọng sẽ thay đổi cách chẩn đoán và điều trị.

Viện Ung thư U ác Australia tham gia nghiên cứu quốc tế về công cụ chẩn đoán không xâm lấn, hướng tới phát hiện sớm ung thư nguy hiểm và giảm sinh thiết thừa. Tuy nhiên, chi phí sử dụng Deep Live chưa được Medicare hỗ trợ, buộc bệnh nhân tự chi trả. Viện đang phát triển lộ trình sàng lọc quốc gia và dự kiến hoàn thành trong 5 năm để thuyết phục chính phủ đưa vào Medicare.

Hiện tại, AI được huấn luyện phân biệt u ác tính và nốt ruồi với độ chính xác cao, dù chưa đạt mức chuyên gia. Ngoài Cairns, các máy Deep Live còn được sử dụng tại Perth và Brisbane để kiểm tra da trẻ sinh non. Bác sĩ Rajeswaran dự kiến đưa thiết bị đến các thị trấn xa xôi như Weipa, cách Cairns hơn 800 km để hỗ trợ khu vực nông thôn.

Năm 2024, hơn 600.000 sinh thiết da không cần thiết được thực hiện, tiêu tốn hơn 400 triệu USD. Đại học Queensland đã phát triển công cụ PanDerm, phân tích đa dạng hình ảnh từ ảnh cận cảnh đến kính hiển vi bệnh lý, cải thiện độ chính xác chẩn đoán 11% cho bác sĩ da liễu và 16,5% cho nhân viên y tế không chuyên. PanDerm hỗ trợ sàng lọc, dự đoán nguy cơ tái phát, đếm nốt ruồi, theo dõi tổn thương và phân đoạn tình trạng da.

AI hỗ trợ chẩn đoán nhanh, tăng độ chính xác bệnh ung thư da.

Giáo sư Victoria Mar từ Alfred Health nhận định PanDerm giúp phát hiện thay đổi tinh vi của tổn thương theo thời gian, cung cấp manh mối về sinh học và nguy cơ di căn. Công nghệ này hỗ trợ chẩn đoán sớm và giám sát nhất quán cho bệnh nhân nguy cơ cao, hứa hẹn cải thiện đáng kể quản lý ung thư da tại Australia.