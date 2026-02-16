Honda Super-One: Xe điện mini, sở hữu âm thanh giả lập sống động

So với mẫu Honda N-One e:, Super-One có sự thay đổi đáng kể về thiết kế và kích thước. Xe dài hơn 194 mm, rộng hơn 98 mm và cao hơn 71 mm, đồng thời được tinh chỉnh khung gầm và mở rộng khoảng cách bánh xe. Những điều chỉnh này giúp Super-One vượt ra khỏi tiêu chuẩn kei car tại Nhật Bản, trở thành một mẫu xe chở khách cỡ nhỏ thông thường với độ ổn định cao hơn khi vận hành.

Super-One có thiết kế vượt ra khỏi tiêu chuẩn kei car tại Nhật Bản. Nguồn: Honda

Ngoại thất xe được tái thiết kế theo phong cách hatchback thể thao, với cản trước và sau hầm hố, hốc gió khí động học và vòm bánh mở rộng. Bộ mâm hợp kim 15 inch sơn đen cùng cánh gió đuôi cỡ lớn tạo nên diện mạo khác biệt so với phần lớn xe điện đô thị hiện nay. Theo Honda, thiết kế này không chỉ phục vụ yếu tố thẩm mỹ mà còn góp phần cải thiện khả năng bám đường và cân bằng thân xe khi vào cua.

Bên trong khoang lái, Super-One được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch có thể chuyển sang giao diện vòng tua máy truyền thống khi kích hoạt chế độ Boost. Màn hình trung tâm 9 inch, vô-lăng sưởi, ghế ngồi thiết kế ôm lưng cùng hệ thống điều hòa tự động đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày. Xe cũng tích hợp gói an toàn chủ động Honda Sensing với các tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến.

Super-One được trang bị màn hình trung tâm 9 inch. Nguồn: Honda

Điểm đáng chú ý nhất trên Super-One là hệ thống âm thanh 8 loa do Bose phát triển, tích hợp công nghệ Active Sound Control. Hệ thống này tái tạo âm thanh động cơ đốt trong và mô phỏng cảm giác sang số, phản hồi theo thao tác nhấn ga, phanh và điều kiện vận hành. Trong bối cảnh nhiều mẫu xe điện bị đánh giá thiếu cảm xúc do vận hành quá êm ái, Honda lựa chọn hướng đi ngược lại, tạo trải nghiệm lái mang tính tương tác cao hơn.

Về cơ chế vận hành, Super-One sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước với công suất tối đa khoảng 94 mã lực khi kích hoạt chế độ Boost, cao hơn đáng kể so với mức phổ biến của nhiều xe điện đô thị. Dung lượng pin dự kiến 29,6 kWh cho phép xe di chuyển khoảng 295 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn thử nghiệm hiện hành. Hệ thống sạc nhanh DC 50 kW giúp nạp pin từ 20% lên 80% trong khoảng 30 phút, trong khi sạc AC 10 kW có thể hoàn tất trong khoảng 3 giờ. Tổng trọng lượng xe khoảng 1.092 kg, đảm bảo sự linh hoạt trong môi trường đô thị.

Thiết kế nội thất của Super-One. Nguồn: Honda

Super-One dự kiến được sản xuất và phân phối từ năm 2026, trước tiên tại Nhật Bản, sau đó mở rộng sang nhiều thị trường châu Á, châu Âu và châu Đại Dương. Tại Nhật, giá bán ước tính dao động từ 3 đến 3,5 triệu yên. Tuy nhiên, tại Singapore, mẫu xe này đã được giới thiệu với mức giá niêm yết lên tới 187.999 SGD, tương đương hơn 3,6 tỷ đồng Việt Nam. Mức giá cao chủ yếu do chi phí giấy phép sử dụng xe (COE) đặc thù tại quốc đảo này.

Dù vậy, Super-One vẫn thu hút sự quan tâm đáng kể nhờ định vị khác biệt. Thay vì chỉ tập trung vào tiết kiệm năng lượng và tính thực dụng, Honda nhấn mạnh yếu tố cảm xúc và trải nghiệm người lái. Các nhà phân tích nhận định, khi loại bỏ những chi phí đặc thù như tại Singapore, giá bán tại các thị trường khác có thể cạnh tranh hơn, đặc biệt trong phân khúc hatchback điện cỡ nhỏ.

Super-One cho thấy nỗ lực của Honda trong việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Nguồn: Honda

Trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu ngày càng cạnh tranh, Super-One cho thấy nỗ lực của Honda trong việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm và tạo dấu ấn riêng. Sự kết hợp giữa thiết kế thể thao, công nghệ mô phỏng âm thanh và khả năng vận hành linh hoạt có thể trở thành yếu tố giúp mẫu xe này tạo khác biệt, nhất là khi người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn ở một chiếc xe điện đô thị.