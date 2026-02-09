XPeng GX ra mắt với thiết kế SUV cao cấp gợi nhớ Range Rover

Trước đây, Xpeng GX được biết đến với tên mã G01 và từng nhiều lần lộ diện qua các hình ảnh chạy thử trên đường phố Trung Quốc. Đến ngày 5/2/2026, XPeng bất ngờ công bố hình ảnh chính thức của mẫu xe, xác nhận GX sẽ đảm nhiệm vai trò sản phẩm cao cấp nhất trong danh mục SUV của hãng, đồng thời trở thành đối thủ trực tiếp của các mẫu xe như Aito M9, Li Auto L9, Nio ES8 hay Zeekr 9X.

Theo công bố, XPeng GX có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.265 x 1.999 x 1.800 mm, trục cơ sở 3.115 mm. Xe sở hữu cấu hình 3 hàng ghế với 6 chỗ ngồi theo bố cục 2+2+2, hướng tới nhóm khách hàng gia đình và người dùng doanh nhân cần không gian rộng rãi.

Mẫu xe SUV XPeng GX. Nguồn ảnh: XPeng

Thiết kế ngoại thất theo phong cách vuông vức, bề thế, với mặt ca-lăng kín, cụm đèn trước hai tầng, cột A và B sơn đen cùng cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn. Phía sau xe nổi bật với cửa hậu chia đôi và dải đèn LED liền mạch chạy ngang, chi tiết đang ngày càng phổ biến trên các mẫu SUV cỡ lớn tại Trung Quốc.

GX sử dụng tay nắm cửa ẩn dạng thò thụt và các bộ mâm đa chấu mạ crôm kích thước 21 hoặc 22 inch tùy phiên bản. Đáng chú ý, mẫu SUV đầu bảng của XPeng không trang bị cảm biến LiDAR trên nóc, do hãng chuyển hướng sang hệ thống hỗ trợ lái dựa trên thị giác, tận dụng dữ liệu lớn để huấn luyện thuật toán. Theo XPeng, cách tiếp cận này giúp tối ưu chi phí phần cứng và tăng khả năng mở rộng trong tương lai.

Về nền tảng kỹ thuật, XPeng GX được phát triển trên kiến trúc SEPA 3.0, tích hợp hệ thống lái điện tử steer-by-wire và công nghệ đánh lái bánh sau. Khoang lái được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió AR-HUD, có khả năng thay thế hoàn toàn cụm đồng hồ truyền thống, dù hình ảnh nội thất chi tiết vẫn chưa được công bố đầy đủ.

SUV XPeng GX có thiết kế ngoại thất theo phong cách vuông vức. Nguồn ảnh: XPeng

Về truyền động, XPeng GX có ba cấu hình chính gồm thuần điện EV dẫn động cầu sau, EV dẫn động bốn bánh và phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động EREV.

Phiên bản EV RWD sử dụng một mô-tơ điện công suất 270 kW, trong khi bản EV AWD đạt tổng công suất tối đa 430 kW.

Phiên bản EREV được trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp đóng vai trò máy phát, kết hợp hai mô-tơ điện cho tổng công suất 370 kW, pin LFP dung lượng 63,3 kWh, cho tầm hoạt động thuần điện khoảng 320 km. Tốc độ tối đa của các phiên bản đều đạt 200 km/h.

Đáng chú ý, XPeng cho biết GX phiên bản EREV sẽ được trang bị 4 chip AI Turing với tổng sức mạnh tính toán vượt 3.000 TOPS, hướng tới khả năng hỗ trợ lái tự động cấp độ L4 trong tương lai. Đây được xem là bước đi chiến lược của XPeng trong cuộc đua công nghệ giữa các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc ở phân khúc cao cấp.

XPeng GX được nhiều người đánh giá “có thiết kế giống một chiếc Range Rover”. Nguồn ảnh: XPeng

Theo truyền thông Trung Quốc, giá bán khởi điểm của XPeng GX dự kiến trên 400.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng. Nếu mức giá này được xác nhận, GX sẽ thấp hơn tới khoảng 150.000 USD so với Range Rover, qua đó tạo sức ép đáng kể lên các thương hiệu xe sang truyền thống cũng như các đối thủ nội địa trong phân khúc SUV hạng sang tại Trung Quốc.