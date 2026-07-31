Chuyển động số
Cuộc sống số

Lý do Vingroup đặt tên sân vận động là VinFast

Thế Kiên

Thế Kiên

14:03 | 31/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Vingroup vừa công bố "VinFast" sẽ là tên chính thức của sân vận động 135.000 chỗ thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Quyết định này không đơn thuần là hoạt động nhận diện thương hiệu mà còn gắn với chiến lược quảng bá hình ảnh Việt Nam, ứng dụng công nghệ vào hạ tầng thể thao và xây dựng một biểu tượng mới cho các sự kiện quốc tế.
'Tiên tri' VinFast và cú đặt cược AI giáo dục VinFast lập kỉ lục mới, tiến sát mốc doanh số 100.000 xe sau 5 tháng VinFast trình làng hai mẫu xe điện mới: Vinfast Kinet và Vinfast Kyo
Lý do Vingroup đặt tên sân vận động là VinFast
Vì sao Vingroup đặt tên sân vận động 135.000 chỗ là VinFast?

Vì sao Vingroup chọn VinFast?

Ngày 30/7, Vingroup công bố VinFast sẽ là tên gọi chính thức của sân vận động quy mô 135.000 chỗ ngồi thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Theo doanh nghiệp, việc đặt tên cho công trình mang tính biểu tượng cần phản ánh quy mô dự án, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển thể thao và quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Trên cơ sở đó, thương hiệu VinFast được lựa chọn.

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc? Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Hình ảnh hàng nghìn ô tô điện VinFast mang màu sơn Green SM xuất hiện tại cảng Thái Thương của Trung Quốc khiến nhiều người ...

Sau 9 năm thành lập, VinFast được Vingroup định vị không chỉ là hãng xe điện mà còn là biểu tượng của đổi mới công nghệ, năng lực sản xuất công nghiệp và khát vọng vươn ra toàn cầu của doanh nghiệp Việt.

Thông qua tên gọi này, Vingroup kỳ vọng mỗi sự kiện thể thao, văn hóa hay giải trí được tổ chức tại sân vận động sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và có năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn.

Sân vận động VinFast được xây dựng trên diện tích khoảng 73,3 ha tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, là hạng mục trung tâm của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Theo công bố của Vingroup, công trình có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, đáp ứng tiêu chuẩn FIFA. Sau khi hoàn thành vào tháng 7/2027, đây dự kiến sẽ là sân vận động có mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Bên cạnh khu khán đài, toàn bộ quần thể còn bao gồm nhiều công trình thể thao phụ trợ nhằm phục vụ thi đấu, tập luyện, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động giải trí quy mô lớn.

Hạ tầng thể thao tích hợp AI và công nghệ số

Một trong những điểm nhấn của dự án là việc ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ trong vận hành.

Theo Vingroup, sân vận động sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ thay mới mặt sân trong khoảng 6 đến 10 giờ, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị giữa các sự kiện.

Hệ thống ghế thông minh được kết nối mạng 5G, cho phép mở rộng các dịch vụ số dành cho khán giả. Nền tảng quản lý an ninh và điều phối dòng người theo thời gian thực được kỳ vọng nâng cao hiệu quả vận hành, giảm ùn tắc và tăng mức độ an toàn khi tổ chức các sự kiện có hàng trăm nghìn người tham dự.

Ở góc độ công nghệ, đây là xu hướng được nhiều sân vận động thế hệ mới trên thế giới áp dụng nhằm nâng cao trải nghiệm người xem và tối ưu chi phí quản lý.

Ngoài yếu tố công nghệ, Vingroup cho biết công trình được phát triển theo mô hình xanh.

Doanh nghiệp cho biết hệ thống thu hồi và tái sử dụng nước có thể giúp tiết kiệm tới 70% lượng nước sạch. Thiết kế thông gió tự nhiên cùng vật liệu hạn chế hấp thụ nhiệt và tia UV được kỳ vọng góp phần giảm nhu cầu sử dụng năng lượng trong quá trình vận hành.

Khu vực VVIP được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng yêu cầu đón tiếp nguyên thủ quốc gia và các đoàn khách cấp cao khi diễn ra những sự kiện lớn.

Hướng tới các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế

Theo kế hoạch của Vingroup, sân vận động VinFast sẽ là trung tâm của quần thể thể thao, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế.

Doanh nghiệp định hướng tổ hợp này đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu lớn như ASIAD, FIFA World Cup hoặc Olympic trong tương lai.

Ở góc độ phát triển hạ tầng, việc đầu tư các công trình thể thao quy mô lớn kết hợp công nghệ số có thể tạo thêm năng lực tổ chức sự kiện quốc tế, đồng thời thúc đẩy du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương. Tuy nhiên, khả năng đăng cai các sự kiện như World Cup hay Olympic còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác như quy trình lựa chọn của các tổ chức quốc tế, hệ thống giao thông, cơ sở lưu trú và các tiêu chí kỹ thuật liên quan.

Theo kế hoạch, sân vận động VinFast sẽ hoàn thành vào tháng 7/2027.

Sân vận động VinFast

Diện tích: khoảng 73,3 ha.

Sức chứa: 135.000 chỗ ngồi.

Tiêu chuẩn: FIFA.

Công nghệ: AI thay mặt sân, ghế thông minh 5G, quản lý an ninh thời gian thực.

Tiết kiệm nước: tới 70% nhờ hệ thống tái sử dụng nước.

Tiến độ dự kiến: hoàn thành tháng 7/2027.
sân vận động VinFast Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội sân vận động 135.000 chỗ Vinhomes Global Sportia Sân vận động Hùng Vương

Bài liên quan

Có thể bạn quan tâm

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

Fintech
Trong khi nhiều người lớn tuổi nhanh chóng làm quen với thanh toán số, không ít người vẫn ngần ngại từ bỏ thói quen dùng tiền mặt. Theo các nhà nghiên cứu, sự khác biệt này có thể bắt nguồn từ những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến cách mỗi người thích ứng với thay đổi.
Phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Cuộc sống số
Sáng 30/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026).
Từ 1/8/2026: Hàng loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực, người dân cần biết

Từ 1/8/2026: Hàng loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực, người dân cần biết

Chính sách số
Từ tháng 8/2026, hàng loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống. Đáng chú ý là các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, giao thông đường bộ, hoạt động vận tải đường bộ, kinh doanh hàng miễn thuế cùng nhiều chính sách quan trọng khác mà người dân và doanh nghiệp cần cập nhật.
Ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Phần mềm - Ứng dụng
Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới (Next Generation Sequencing - NGS) đang mở ra bước tiến quan trọng trong công tác giám định ADN hài cốt liệt sĩ, góp phần nâng cao khả năng xác định danh tính đối với những mẫu hài cốt đã phân hủy nặng sau nhiều thập kỷ. Cùng với đó, ngành y tế kiến nghị sớm bố trí kinh phí, đầu tư hạ tầng công nghệ, trang thiết bị và nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2026 kéo dài 5 ngày

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2026 kéo dài 5 ngày

Cuộc sống số
Cán bộ, công chức, viên chức sẽ nghỉ liên tục 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 năm 2026, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Bộ Nội vụ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị bảo đảm giải quyết công việc thông suốt trong thời gian nghỉ lễ và khuyến khích doanh nghiệp tạo điều kiện để người lao động có kỳ nghỉ phù hợp.
Xem thêm

Đọc nhiều

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Hà Nội

30°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 05/08/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 05/08/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 05/08/2026 06:00
31°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 38°C
mưa vừa
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 05/08/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 05/08/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 05/08/2026 06:00
27°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
29°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 05/08/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 05/08/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 05/08/2026 06:00
31°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 05/08/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 05/08/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 05/08/2026 06:00
26°C
Quảng Bình

27°C

Cảm giác: 29°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 05/08/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 05/08/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 05/08/2026 06:00
26°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
34°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 05/08/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 05/08/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 05/08/2026 06:00
31°C
Hà Giang

31°C

Cảm giác: 38°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 05/08/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 05/08/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 05/08/2026 06:00
25°C
Hải Phòng

29°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 05/08/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 05/08/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 05/08/2026 06:00
28°C
Khánh Hòa

32°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
35°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
36°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 05/08/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 05/08/2026 03:00
35°C
Thứ tư, 05/08/2026 06:00
30°C
Nghệ An

25°C

Cảm giác: 27°C
mưa vừa
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 05/08/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 05/08/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 05/08/2026 06:00
27°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Hà Nội - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Đà Nẵng - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Miền Tây - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Tây Nguyên - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Cập nhật: 31/07/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
NL 99.99 13,000 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▲50K
Trang sức 99.9 13,410 ▲50K 14,110 ▲50K
Trang sức 99.99 13,420 ▲50K 14,120 ▲50K
Cập nhật: 31/07/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▲2K 14,192 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▲2K 14,193 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,374 ▲2K 1,414 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,374 ▲2K 1,415 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,344 ▲2K 1,394 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,102 ▼117720K 13,802 ▼124020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,491 ▲15K 10,471 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,151 ▲136K 94,951 ▲136K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,393 ▲67866K 85,193 ▲76686K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,628 ▲116K 81,428 ▲116K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,486 ▲84K 58,286 ▲84K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Cập nhật: 31/07/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17944 18218 18794
CAD 18217 18493 19110
CHF 31925 32306 32956
CNY 0 3855 3947
EUR 29630 29852 30927
GBP 34542 34934 35879
HKD 0 3221 3423
JPY 157 161 167
KRW 0 17 19
NZD 0 15117 15705
SGD 19950 20232 20803
THB 703 767 820
USD (1,2) 26015 0 0
USD (5,10,20) 26056 0 0
USD (50,100) 26085 26094 26459
Cập nhật: 31/07/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,090 26,090 26,470
USD(1-2-5) 25,047 - -
USD(10-20) 25,047 - -
EUR 29,659 29,683 31,087
JPY 159.14 159.43 169.04
GBP 34,708 34,802 36,011
AUD 18,122 18,187 18,879
CAD 18,394 18,453 19,134
CHF 32,157 32,257 33,215
SGD 20,041 20,103 20,899
CNY - 3,820 3,965
HKD 3,283 3,293 3,431
KRW 16.87 17.59 19.14
THB 748.87 758.12 811.61
NZD 15,088 15,228 15,680
SEK - 2,706 2,801
DKK - 3,979 4,118
NOK - 2,706 2,802
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,004.76 - 6,776.61
TWD 732.67 - 887.5
SAR - 6,879.09 7,245.46
KWD - 83,101 88,412
Cập nhật: 31/07/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,070 26,095 26,475
EUR 29,717 29,836 31,032
GBP 34,756 34,896 35,929
HKD 3,283 3,296 3,413
CHF 32,055 32,184 33,119
JPY 159.63 160.27 168.23
AUD 18,136 18,209 18,807
SGD 20,126 20,207 20,801
THB 767 770 806
CAD 18,421 18,495 19,078
NZD 15,183 15,730
KRW 17.52 19.46
Cập nhật: 31/07/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26060 26060 26460
AUD 18092 18192 19118
CAD 18382 18482 19498
CHF 32136 32166 33752
CNY 3830.5 3855.5 3991.1
CZK 0 1190 0
DKK 0 4000 0
EUR 29775 29805 31533
GBP 34817 34867 36628
HKD 0 3355 0
JPY 159.91 160.41 170.92
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6645 0
NOK 0 2750 0
NZD 0 15199 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2710 0
SGD 20069 20199 20925
THB 0 730.3 0
TWD 0 805 0
SJC 9999 13920000 13920000 14320000
SBJ 12500000 12500000 14320000
Cập nhật: 31/07/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,100 26,150 26,500
USD20 26,050 26,150 26,554
USD1 26,000 26,150 26,604
AUD 18,149 18,249 19,368
EUR 29,597 29,697 31,366
CAD 18,340 18,440 19,754
SGD 20,161 20,311 20,877
JPY 160.58 162.08 167.68
GBP 34,738 34,888 36,059
XAU 13,768,000 0 14,172,000
CNY 0 3,741 0
THB 0 766 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 31/07/2026 15:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LG chính thức gia tăng thời hạn bảo hành 5 năm đối với TV

LG chính thức gia tăng thời hạn bảo hành 5 năm đối với TV

Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

Vivo S2 5G lộ cấu hình đầy đủ, màu sắc và giá bán trước thềm ra mắt

Vivo S2 5G lộ cấu hình đầy đủ, màu sắc và giá bán trước thềm ra mắt

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Mỹ và UAE khởi xướng Lực lượng Đặc nhiệm AI cho tình báo và an ninh mạng

Mỹ và UAE khởi xướng Lực lượng Đặc nhiệm AI cho tình báo và an ninh mạng

Gần 9.700 tỷ đồng được đề xuất cho các nhiệm vụ công nghệ chiến lược

Gần 9.700 tỷ đồng được đề xuất cho các nhiệm vụ công nghệ chiến lược

Mỹ rót 140 triệu USD phát triển công nghệ đóng gói chip tiên tiến

Mỹ rót 140 triệu USD phát triển công nghệ đóng gói chip tiên tiến

Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Trung Quốc mở rộng triển khai tên lửa YJ-20 trên tàu khu trục Type 052D

Trung Quốc mở rộng triển khai tên lửa YJ-20 trên tàu khu trục Type 052D

Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản

Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản

Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt bị đình chỉ khám sức khỏe, 11 cơ sở khác bị phạt

Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt bị đình chỉ khám sức khỏe, 11 cơ sở khác bị phạt

FEEX 2027 - Nền tảng kết nối hệ sinh thái năng lượng tương lai

FEEX 2027 - Nền tảng kết nối hệ sinh thái năng lượng tương lai

Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản

Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Vinamilk lãi hợp nhất quý II tăng gần 28%, công ty mẹ chỉ tăng 3,69%

Vinamilk lãi hợp nhất quý II tăng gần 28%, công ty mẹ chỉ tăng 3,69%

Vietcombank lãi 29.222 tỷ đồng, nợ xấu nhóm 4 tăng gấp 5,5 lần sau 6 tháng

Vietcombank lãi 29.222 tỷ đồng, nợ xấu nhóm 4 tăng gấp 5,5 lần sau 6 tháng

FEEX 2027 - Nền tảng kết nối hệ sinh thái năng lượng tương lai

FEEX 2027 - Nền tảng kết nối hệ sinh thái năng lượng tương lai

Trải nghiệm khách hàng liền mạch định hình lại cuộc đua thương mại điện tử Việt Nam

Trải nghiệm khách hàng liền mạch định hình lại cuộc đua thương mại điện tử Việt Nam

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Vinamilk lãi hợp nhất quý II tăng gần 28%, công ty mẹ chỉ tăng 3,69%

Vinamilk lãi hợp nhất quý II tăng gần 28%, công ty mẹ chỉ tăng 3,69%

Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt bị đình chỉ khám sức khỏe, 11 cơ sở khác bị phạt

Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt bị đình chỉ khám sức khỏe, 11 cơ sở khác bị phạt

Vietcombank lãi 29.222 tỷ đồng, nợ xấu nhóm 4 tăng gấp 5,5 lần sau 6 tháng

Vietcombank lãi 29.222 tỷ đồng, nợ xấu nhóm 4 tăng gấp 5,5 lần sau 6 tháng

Lợi nhuận SeABank bốc hơi 54,6%, nợ xấu tăng, CASA rơi về 10,7%

Lợi nhuận SeABank bốc hơi 54,6%, nợ xấu tăng, CASA rơi về 10,7%

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Audi Q9 2027: SUV lớn nhất lịch sử hãng Audi chính thức ra mắt

Audi Q9 2027: SUV lớn nhất lịch sử hãng Audi chính thức ra mắt

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Cục CSGT đề xuất

Cục CSGT đề xuất 'làn vượt xe' trên đường cao tốc

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây