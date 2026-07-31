Lý do Vingroup đặt tên sân vận động là VinFast

Vì sao Vingroup đặt tên sân vận động 135.000 chỗ là VinFast?

Vì sao Vingroup chọn VinFast?

Ngày 30/7, Vingroup công bố VinFast sẽ là tên gọi chính thức của sân vận động quy mô 135.000 chỗ ngồi thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Theo doanh nghiệp, việc đặt tên cho công trình mang tính biểu tượng cần phản ánh quy mô dự án, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển thể thao và quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Trên cơ sở đó, thương hiệu VinFast được lựa chọn.

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Sau 9 năm thành lập, VinFast được Vingroup định vị không chỉ là hãng xe điện mà còn là biểu tượng của đổi mới công nghệ, năng lực sản xuất công nghiệp và khát vọng vươn ra toàn cầu của doanh nghiệp Việt.

Thông qua tên gọi này, Vingroup kỳ vọng mỗi sự kiện thể thao, văn hóa hay giải trí được tổ chức tại sân vận động sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và có năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn.

Sân vận động VinFast được xây dựng trên diện tích khoảng 73,3 ha tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, là hạng mục trung tâm của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Theo công bố của Vingroup, công trình có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, đáp ứng tiêu chuẩn FIFA. Sau khi hoàn thành vào tháng 7/2027, đây dự kiến sẽ là sân vận động có mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Bên cạnh khu khán đài, toàn bộ quần thể còn bao gồm nhiều công trình thể thao phụ trợ nhằm phục vụ thi đấu, tập luyện, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động giải trí quy mô lớn.

Hạ tầng thể thao tích hợp AI và công nghệ số

Một trong những điểm nhấn của dự án là việc ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ trong vận hành.

Theo Vingroup, sân vận động sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ thay mới mặt sân trong khoảng 6 đến 10 giờ, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị giữa các sự kiện.

Hệ thống ghế thông minh được kết nối mạng 5G, cho phép mở rộng các dịch vụ số dành cho khán giả. Nền tảng quản lý an ninh và điều phối dòng người theo thời gian thực được kỳ vọng nâng cao hiệu quả vận hành, giảm ùn tắc và tăng mức độ an toàn khi tổ chức các sự kiện có hàng trăm nghìn người tham dự.

Ở góc độ công nghệ, đây là xu hướng được nhiều sân vận động thế hệ mới trên thế giới áp dụng nhằm nâng cao trải nghiệm người xem và tối ưu chi phí quản lý.

Ngoài yếu tố công nghệ, Vingroup cho biết công trình được phát triển theo mô hình xanh.

Doanh nghiệp cho biết hệ thống thu hồi và tái sử dụng nước có thể giúp tiết kiệm tới 70% lượng nước sạch. Thiết kế thông gió tự nhiên cùng vật liệu hạn chế hấp thụ nhiệt và tia UV được kỳ vọng góp phần giảm nhu cầu sử dụng năng lượng trong quá trình vận hành.

Khu vực VVIP được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng yêu cầu đón tiếp nguyên thủ quốc gia và các đoàn khách cấp cao khi diễn ra những sự kiện lớn.

Hướng tới các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế

Theo kế hoạch của Vingroup, sân vận động VinFast sẽ là trung tâm của quần thể thể thao, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế.

Doanh nghiệp định hướng tổ hợp này đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu lớn như ASIAD, FIFA World Cup hoặc Olympic trong tương lai.

Ở góc độ phát triển hạ tầng, việc đầu tư các công trình thể thao quy mô lớn kết hợp công nghệ số có thể tạo thêm năng lực tổ chức sự kiện quốc tế, đồng thời thúc đẩy du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương. Tuy nhiên, khả năng đăng cai các sự kiện như World Cup hay Olympic còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác như quy trình lựa chọn của các tổ chức quốc tế, hệ thống giao thông, cơ sở lưu trú và các tiêu chí kỹ thuật liên quan.

Theo kế hoạch, sân vận động VinFast sẽ hoàn thành vào tháng 7/2027.