Audi Q9 2027: SUV lớn nhất lịch sử hãng Audi chính thức ra mắt

Thiết kế hướng tới phân khúc SUV đầu bảng

Audi đã chính thức trình làng Q9 2027, mẫu SUV đầu bảng mới của hãng, đánh dấu bước tiến vào phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn vốn đang có sự hiện diện của BMW X7 và Mercedes-Benz GLS. Với kích thước vượt trội so với Q7, mẫu xe mới được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng mong muốn một mẫu SUV rộng rãi và cao cấp hơn.

Audi Q9 2027. Ảnh: Audi

Q9 sở hữu chiều dài 5.310 mm, rộng 2.210 mm cùng chiều dài cơ sở 3.140 mm. So với Q7, mẫu xe tăng thêm 250 mm chiều dài, hơn 200 mm chiều rộng và kéo dài trục cơ sở thêm 145 mm. Những thông số này đưa Q9 trở thành mẫu SUV lớn nhất từng được Audi sản xuất.

Ngoại thất của xe được xây dựng theo phong cách vuông vức với phần đầu dựng đứng, nổi bật cùng lưới tản nhiệt cỡ lớn sử dụng các nan dọc và viền màu đen kéo dài sang hai bên. Ở phía sau, biển số được đặt xuống cản va, giúp cửa cốp liền mạch hơn.

Audi Q9 2027 có thiết kế vuông vức. Ảnh: Audi

Audi cũng trang bị cụm đèn hậu OLED kỹ thuật số dạng cong với cấu trúc ba chiều sử dụng các tấm kính siêu mỏng ôm sát thân xe. Thiết kế này không chỉ tăng khả năng nhận diện từ nhiều góc quan sát mà còn mở rộng khả năng hiển thị các hiệu ứng ánh sáng vào ban đêm.

Không gian nội thất là điểm nhấn lớn nhất của Q9. Toàn bộ bốn cửa đều hỗ trợ đóng mở điện và có thể mở tới 90 độ. Hệ thống cảm biến sẽ tự động dừng cửa khi phát hiện nguy cơ va chạm với phương tiện, tường hoặc người đi bộ. Chủ xe cũng có thể điều khiển cửa từ xa thông qua ứng dụng myAudi.

Nội thất của Audi Q9 2027. Ảnh: Audi

Q9 còn sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu Audi với diện tích kính hơn 1,5 m². Trên phiên bản cao cấp, kính có thể điều chỉnh độ trong suốt theo chín vùng riêng biệt, kết hợp hệ thống 84 đèn LED với 30 màu chiếu sáng và tự động chuyển sang chế độ mờ khi xe dừng để tăng tính riêng tư.

Audi cung cấp cấu hình 7 chỗ tiêu chuẩn và tùy chọn 6 chỗ với hai ghế thương gia chỉnh điện độc lập ở hàng ghế thứ hai. Hãng cho biết ngay cả hàng ghế thứ ba vẫn đủ không gian cho người trưởng thành.

Thiết kế khoang lái của Audi Q9 2027. Ảnh: Audi

Hệ thống giải trí gồm dàn âm thanh Bang & Olufsen công suất 1.360 W với 22 loa và bộ truyền rung tích hợp trên ghế. Loa đặt tại tựa đầu còn cho phép phát cuộc gọi hoặc chỉ dẫn dẫn đường mà không ảnh hưởng tới những hành khách khác

Bên cạnh đó, Audi tích hợp hệ thống hỗ trợ khẩn cấp có khả năng tự giảm tốc, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp trong điều kiện phù hợp, dừng xe và tự động thực hiện cuộc gọi cứu hộ nếu phát hiện người lái mất phản ứng.

Động cơ đa dạng, tập trung thị trường Mỹ

Audi Q9 2027 được phân phối với nhiều cấu hình động cơ tùy theo từng thị trường. Tại châu Âu, xe sử dụng động cơ diesel 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L, công suất 295 mã lực, kết hợp hệ thống mild hybrid, bộ tăng áp điện, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Ở thị trường Mỹ, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng V6 tăng áp kép 2.9L, sản sinh 429 mã lực, cho khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h trong 4,9 giây. Phiên bản hiệu năng cao SQ9 được trang bị động cơ V8 tăng áp kép 4.0L, công suất 591 mã lực và hoàn thành bài tăng tốc 0-96 km/h trong 3,8 giây.

Audi Q9 2027 phân phối nhiều cấu hình động cơ tùy theo từng thị trường. Ảnh: Audi

Toàn bộ dòng xe đều được trang bị hệ thống treo khí nén thích ứng tiêu chuẩn. Hệ thống đánh lái bánh sau có khả năng xoay tới 5 độ, giúp cải thiện khả năng xoay trở của mẫu SUV cỡ lớn trong không gian hẹp.

Audi cho biết Q9 được phát triển chủ yếu cho thị trường Mỹ, nơi nhu cầu đối với SUV cỡ lớn vẫn duy trì ở mức cao. Tại đây, mẫu xe có giá từ 89.095 USD đến 119.395 USD, đồng thời được kỳ vọng sẽ giúp hãng gia tăng sức cạnh tranh trước BMW X7 và Mercedes-Benz GLS trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn.