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Audi Q9 2027: SUV lớn nhất lịch sử hãng Audi chính thức ra mắt

Thành Biên

Thành Biên

07:32 | 31/07/2026
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Audi chính thức giới thiệu Q9 2027, mẫu SUV lớn nhất lịch sử hãng với không gian rộng rãi, công nghệ cao và nhiều tùy chọn động cơ, hướng trọng tâm vào thị trường Mỹ.
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Thiết kế hướng tới phân khúc SUV đầu bảng

Audi đã chính thức trình làng Q9 2027, mẫu SUV đầu bảng mới của hãng, đánh dấu bước tiến vào phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn vốn đang có sự hiện diện của BMW X7 và Mercedes-Benz GLS. Với kích thước vượt trội so với Q7, mẫu xe mới được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng mong muốn một mẫu SUV rộng rãi và cao cấp hơn.

Audi Q9 2027. Ảnh: Audi
Audi Q9 2027. Ảnh: Audi

Q9 sở hữu chiều dài 5.310 mm, rộng 2.210 mm cùng chiều dài cơ sở 3.140 mm. So với Q7, mẫu xe tăng thêm 250 mm chiều dài, hơn 200 mm chiều rộng và kéo dài trục cơ sở thêm 145 mm. Những thông số này đưa Q9 trở thành mẫu SUV lớn nhất từng được Audi sản xuất.

Ngoại thất của xe được xây dựng theo phong cách vuông vức với phần đầu dựng đứng, nổi bật cùng lưới tản nhiệt cỡ lớn sử dụng các nan dọc và viền màu đen kéo dài sang hai bên. Ở phía sau, biển số được đặt xuống cản va, giúp cửa cốp liền mạch hơn.

Audi Q9 2027 có thiết kế vuông vức. Ảnh: Audi
Audi Q9 2027 có thiết kế vuông vức. Ảnh: Audi

Audi cũng trang bị cụm đèn hậu OLED kỹ thuật số dạng cong với cấu trúc ba chiều sử dụng các tấm kính siêu mỏng ôm sát thân xe. Thiết kế này không chỉ tăng khả năng nhận diện từ nhiều góc quan sát mà còn mở rộng khả năng hiển thị các hiệu ứng ánh sáng vào ban đêm.

Không gian nội thất là điểm nhấn lớn nhất của Q9. Toàn bộ bốn cửa đều hỗ trợ đóng mở điện và có thể mở tới 90 độ. Hệ thống cảm biến sẽ tự động dừng cửa khi phát hiện nguy cơ va chạm với phương tiện, tường hoặc người đi bộ. Chủ xe cũng có thể điều khiển cửa từ xa thông qua ứng dụng myAudi.

Nội thất của Audi Q9 2027. Ảnh: Audi
Nội thất của Audi Q9 2027. Ảnh: Audi

Q9 còn sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu Audi với diện tích kính hơn 1,5 m². Trên phiên bản cao cấp, kính có thể điều chỉnh độ trong suốt theo chín vùng riêng biệt, kết hợp hệ thống 84 đèn LED với 30 màu chiếu sáng và tự động chuyển sang chế độ mờ khi xe dừng để tăng tính riêng tư.

Audi cung cấp cấu hình 7 chỗ tiêu chuẩn và tùy chọn 6 chỗ với hai ghế thương gia chỉnh điện độc lập ở hàng ghế thứ hai. Hãng cho biết ngay cả hàng ghế thứ ba vẫn đủ không gian cho người trưởng thành.

Thiết khoang lái của Audi Q9 2027. Ảnh: Audi
Thiết kế khoang lái của Audi Q9 2027. Ảnh: Audi

Hệ thống giải trí gồm dàn âm thanh Bang & Olufsen công suất 1.360 W với 22 loa và bộ truyền rung tích hợp trên ghế. Loa đặt tại tựa đầu còn cho phép phát cuộc gọi hoặc chỉ dẫn dẫn đường mà không ảnh hưởng tới những hành khách khác

Bên cạnh đó, Audi tích hợp hệ thống hỗ trợ khẩn cấp có khả năng tự giảm tốc, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp trong điều kiện phù hợp, dừng xe và tự động thực hiện cuộc gọi cứu hộ nếu phát hiện người lái mất phản ứng.

Động cơ đa dạng, tập trung thị trường Mỹ

Audi Q9 2027 được phân phối với nhiều cấu hình động cơ tùy theo từng thị trường. Tại châu Âu, xe sử dụng động cơ diesel 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L, công suất 295 mã lực, kết hợp hệ thống mild hybrid, bộ tăng áp điện, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

thị trường Mỹ, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng V6 tăng áp kép 2.9L, sản sinh 429 mã lực, cho khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h trong 4,9 giây. Phiên bản hiệu năng cao SQ9 được trang bị động cơ V8 tăng áp kép 4.0L, công suất 591 mã lực và hoàn thành bài tăng tốc 0-96 km/h trong 3,8 giây.

Audi Q9 2027 phân phối nhiều cấu hình động cơ tùy theo từng thị trường. Ảnh: Audi
Audi Q9 2027 phân phối nhiều cấu hình động cơ tùy theo từng thị trường. Ảnh: Audi

Toàn bộ dòng xe đều được trang bị hệ thống treo khí nén thích ứng tiêu chuẩn. Hệ thống đánh lái bánh sau có khả năng xoay tới 5 độ, giúp cải thiện khả năng xoay trở của mẫu SUV cỡ lớn trong không gian hẹp.

Audi cho biết Q9 được phát triển chủ yếu cho thị trường Mỹ, nơi nhu cầu đối với SUV cỡ lớn vẫn duy trì ở mức cao. Tại đây, mẫu xe có giá từ 89.095 USD đến 119.395 USD, đồng thời được kỳ vọng sẽ giúp hãng gia tăng sức cạnh tranh trước BMW X7 và Mercedes-Benz GLS trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn.

Audi Q9 2027 Audi Q9 2027 SUV hạng sang cỡ lớn mẫu SUV lớn nhất lịch sử Audi

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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CNY 0 3849 3942
EUR 29519 29740 30824
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HKD 0 3219 3422
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KRW 0 16 18
NZD 0 15035 15626
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CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 31/07/2026 07:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản

Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

Từ 1/8: Người thôi chức không được thành lập doanh nghiệp trong 14 lĩnh vực

Từ 1/8: Người thôi chức không được thành lập doanh nghiệp trong 14 lĩnh vực

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

Vivo S2 5G lộ cấu hình đầy đủ, màu sắc và giá bán trước thềm ra mắt

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