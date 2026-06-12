Thiết kế mới với phong cách mạnh mẽ

Ở thế hệ mới, Audi Q7 sở hữu diện mạo lớn hơn về mặt thị giác với phong cách mạnh mẽ và chắc chắn hơn. Phần đầu xe được nâng cao, hốc bánh trước mở rộng, trong khi khu vực bánh sau được tạo hình nổi bật, mang đến dáng vẻ bề thế đặc trưng của nhóm SUV hạng sang cỡ lớn. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở vẫn được giữ ở mức 3.000 mm, giúp xe duy trì sự cân bằng giữa không gian bên trong và khả năng vận hành.

Audi Q7 2026

Phần đầu xe được thay đổi với lưới tản nhiệt kích thước lớn hơn, kết hợp cùng thiết kế đèn pha hai tầng lấy cảm hứng từ những mẫu xe mới trong gia đình Audi như Q6 e-tron.

Hệ thống chiếu sáng cũng được nâng cấp với nhiều tính năng thông minh. Ngoài khả năng điều chỉnh ánh sáng thích ứng, đèn xe có thể hiển thị cảnh báo xuống mặt đường khi phát hiện nguy cơ như bề mặt đóng băng, đồng thời hỗ trợ phát tín hiệu để cảnh báo những phương tiện xung quanh.

Thiết kế của Audi Q7 2026 theo góc nhìn từ phía sau

Cụm đèn hậu trên Q7 mới cũng được tích hợp thêm các chức năng an toàn. Xe có thể gửi cảnh báo cho phương tiện phía sau khi phát hiện nguy cơ trên đường, đồng thời phát tín hiệu nhắc giữ khoảng cách nếu xe phía sau bám quá gần. Tại thị trường Mỹ, khách hàng lần đầu được tiếp cận công nghệ đèn Matrix LED thích ứng vốn đã xuất hiện trên các mẫu xe Audi tại châu Âu trong nhiều năm.

Bên trong khoang lái, Audi Q7 2026 tiếp tục theo đuổi phong cách công nghệ cao với màn hình OLED cong cỡ lớn, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống giải trí trung tâm. Hành khách phía trước cũng có màn hình riêng để phục vụ nhu cầu giải trí.

Thiết kế khoang lái của Audi Q7 2026

Xe được trang bị tùy chọn trần kính toàn cảnh có khả năng thay đổi giữa trạng thái trong suốt và mờ đục theo từng khu vực. Hệ thống này còn có thể ghi nhớ thiết lập của người dùng sau mỗi lần khởi động lại xe.

Tại một số thị trường như Anh và Mỹ, Audi Q7 mới được cung cấp cấu hình ba hàng ghế tiêu chuẩn. Trong khi đó, nhiều thị trường khác sử dụng cấu hình hai hàng ghế. Lần đầu tiên, khách hàng có thể lựa chọn hai ghế độc lập ở hàng ghế giữa thay vì băng ghế dài truyền thống. Khoang hành lý có dung tích từ 722 lít khi gập hàng ghế cuối đến gần 2.000 lít tùy cấu hình.

Thiết kế nội thất của Audi Q7 2026

Động cơ công suất khủng và loạt công nghệ hỗ trợ vận hành

Về động cơ, Audi đưa ra nhiều lựa chọn tùy theo từng khu vực. Tại Anh, Q7 2026 sử dụng động cơ diesel V6 tăng áp 3.0L, cho công suất 295 mã lực và mô-men xoắn 630 Nm. Hệ thống mild hybrid bổ sung thêm khả năng hỗ trợ vận hành, giúp cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Trong khi đó, thị trường Mỹ tập trung vào các phiên bản máy xăng. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ V6 2.9L công suất 429 mã lực, giúp xe tăng tốc 0-97 km/h trong 4,8 giây. Phiên bản hiệu suất cao SQ7 tiếp tục duy trì động cơ V8 4.0L, nay nâng công suất lên 591 mã lực và có khả năng tăng tốc 0-97 km/h chỉ trong 3,7 giây.

Audi Q7 2026 được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ

Không chỉ mạnh về động cơ, Audi Q7 2026 còn được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ vận hành. Xe có hệ thống treo khí nén thích ứng, đánh lái bánh sau, dẫn động bốn bánh toàn thời gian và giảm chấn điện tử. Hệ thống treo có khả năng phân tích dữ liệu hành trình để chuẩn bị trước cho các chướng ngại vật như đường ray hoặc đoạn đường xấu.

Ngoài ra, mẫu SUV này còn tích hợp khả năng hỗ trợ đỗ xe nâng cao. Xe có thể ghi nhớ tối đa 5 thao tác đỗ với quãng đường lên tới 200 m, tự lùi trong phạm vi 50 m và có thể tự động đưa xe vào vị trí an toàn trong một số tình huống khẩn cấp.

Audi dự kiến đưa Q7 2026 ra thị trường từ tháng 7. Hãng kỳ vọng những nâng cấp về công nghệ, thiết kế và khả năng vận hành sẽ giúp mẫu SUV này duy trì sức hút trước BMW X5 – mẫu xe đã bước vào giai đoạn cuối vòng đời sản phẩm hiện tại.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Audi Q9 cùng thế hệ BMW X5 mới dự kiến ra mắt trong thời gian tới có thể tạo thêm áp lực cho Q7. Phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn vì vậy được dự báo sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn, khi các hãng xe liên tục đưa ra những sản phẩm mới với công nghệ ngày càng tiên tiến.