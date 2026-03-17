Xe và phương tiện
Xe 365

Volvo XC90 2026 về Việt Nam giá 3,579 tỷ đồng, thấp hơn BMW X5 và Audi Q7

Tạ Thành

18:04 | 17/03/2026
Volvo XC90 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam ngày 20/3 với mức giá dự kiến 3,579 tỷ đồng, thấp hơn gần 500 triệu đồng so với phiên bản tiền nhiệm. Mức giá mới đưa XC90 xuống dưới ngưỡng của BMW X5 và Audi Q7, đồng thời tiệm cận Lexus RX, vốn vừa được điều chỉnh về khoảng hơn 3,3 tỷ đồng.
Volvo công bố kế hoạch phát triển sản phẩm giai đoạn 2025-2026 Volvo công bố kế hoạch phát triển sản phẩm giai đoạn 2025-2026
Google xác nhận tích hợp Gemini AI lên xe Volvo, thách thức Apple CarPlay Google xác nhận tích hợp Gemini AI lên xe Volvo, thách thức Apple CarPlay
Volvo XC90 Ultra B5 mở đặt cọc tại Việt Nam với mức giá thấp hơn bản xe cũ Volvo XC90 Ultra B5 mở đặt cọc tại Việt Nam với mức giá thấp hơn bản xe cũ

Điểm đáng chú ý nhất của Volvo XC90 2026 nằm ở mức giá dự kiến giảm mạnh, cùng loạt cải tiến về công nghệ và sự thay đổi trong cấu hình động cơ.

Volvo XC90 2026 được dự đoán có giá khởi điểm khoảng 3,579 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 500 triệu đồng so với phiên bản trước. Nếu mức giá này được giữ nguyên khi công bố chính thức, XC90 sẽ trở thành một trong những lựa chọn dễ tiếp cận hơn trong phân khúcSUV hạng sang cỡ trung tại Việt Nam.

Volvo XC90 2026 ra mắt tại Việt Nam ngay tronng tuần này

So với các đối thủ trực tiếp, XC90 đang tạo lợi thế rõ rệt về giá. BMW X5 hiện có giá khởi điểm trên 4 tỷ đồng, trong khi Audi Q7 dao động gần 3,8 tỷ đồng. Mức giá mới của XC90 đưa mẫu xe này tiệm cận với Lexus RX, dòng SUV sang vừa được điều chỉnh giá xuống khoảng hơn 3,3 tỷ đồng. Điều này cho thấy Volvo đang chủ động tái định vị sản phẩm nhằm mở rộng tệp khách hàng.

Ở bản nâng cấp giữa vòng đời, Volvo XC90 2026 không thay đổi kích thước tổng thể nhưng được điều chỉnh một số chi tiết ngoại thất. Phần đầu xe được thiết kế lại với lưới tản nhiệt sử dụng họa tiết nan chéo thay cho dạng thanh dọc trước đây. Chi tiết mạ chrome tiếp tục được duy trì nhằm nhấn mạnh phong cách sang trọng.

Thiết kế ngoại thất của Volvo XC90 2026

Cụm đèn LED “Búa Thor” đặc trưng được tinh chỉnh theo hướng mảnh hơn, đồng thời kéo dài về phía lưới tản nhiệt để tạo sự liền mạch trong thiết kế. Một số nguồn tin từ đại lý cho biết phiên bản bán tại Việt Nam có thể đi kèm bộ mâm hợp kim 21 inch đa chấu mới, góp phần làm mới diện mạo tổng thể.

Không gian nội thất của XC90 2026 tập trung cải tiến ở hệ thống hiển thị và giải trí. Màn hình trung tâm dạng dọc có kích thước từ 9 inch lên 11,2 inch, đồng thời nâng mật độ điểm ảnh khoảng 21%, giúp cải thiện độ sắc nét.

Volvo cũng chuyển sang sử dụng nền tảng Snapdragon Cockpit của Qualcomm cho hệ thống thông tin giải trí. Nhờ bộ xử lý mới, tốc độ xử lý được cải thiện gấp đôi, trong khi hiệu năng đồ họa tăng tới 10 lần so với thế hệ trước. Điều này giúp thao tác trên màn hình nhanh và mượt hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng các tính năng hiện đại.

Bên cạnh đó, các trang bị tiện nghi cao cấp vẫn được duy trì. Xe tiếp tục sử dụng cần số pha lê Orrefors, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins gồm 19 loa công suất 1.410W, điều hòa tự động 4 vùng độc lập, ghế da Nappa tích hợp thông gió và cửa sổ trời toàn cảnh. Những trang bị này giúp XC90 giữ vững vị thế trong nhóm SUV hạng sang.

Thiết kế hệ thống hiển thị và giải trí của Volvo XC90 2026

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở hệ truyền động. Volvo XC90 2026 tại Việt Nam chuyển từ động cơ B6 sang B5. Cấu hình mới sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V.

Khối động cơ này sản sinh công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, thấp hơn so với mức 300 mã lực của phiên bản trước. Tuy nhiên, hệ thống mild-hybrid giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu, đồng thời cải thiện độ êm ái trong quá trình vận hành.

Xe vẫn sử dụng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau.

Volvo tiếp tục trang bị cho XC90 2026 gói công nghệ an toàn đặc trưng của hãng. Hệ thống Pilot Assist tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ lái như giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo điểm mù.

Volvo XC90 2026 được cải tiến mạnh về công nghệ

Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ giúp người lái quan sát toàn cảnh, hỗ trợ di chuyển trong không gian hẹp. Đây vẫn là một trong những điểm mạnh giúp Volvo duy trì hình ảnh thương hiệu gắn liền với an toàn.

Với việc điều chỉnh giá bán, nâng cấp công nghệ và tối ưu hệ truyền động, Volvo XC90 2026 được kỳ vọng sẽ tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng sang tại Việt Nam. Mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm sự cân bằng giữa công nghệ, tiện nghi và mức giá hợp lý.

Việc ra mắt chính thức vào ngày 20/3 sẽ là cơ hội để Volvo kiểm chứng sức hút của phiên bản nâng cấp này trước các đối thủ đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Volvo XC90 2026 Volvo XC90 2026 giá bao nhiêu Volvo SUV hạng sang

Volvo XC90 Ultra B5 mở đặt cọc tại Việt Nam với mức giá thấp hơn bản xe cũ

Renault ra mắt Crossover Filante tại Hàn Quốc, hé lộ chiến lược xe sang toàn cầu

Google xác nhận tích hợp Gemini AI lên xe Volvo, thách thức Apple CarPlay

Volkswagen quay lưng với Nvidia, đặt cược vào chip xe điện Trung Quốc

Volkswagen đang tăng tốc chiến lược xe điện thông minh tại Trung Quốc và sẵn sàng giảm phụ thuộc vào Nvidia khi chuyển sang hợp tác với các công ty công nghệ nội địa. Động thái này cho thấy sự thay đổi sâu sắc trong ngành ô tô, nơi chip bán dẫn và phần mềm đang trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh của các dòng xe điện thế hệ mới.
Toyota triệu hồi hơn 2.000 xe Camry tại Việt Nam để khắc phục lỗi

Hơn 2.000 xe sedan Toyota Camry tại thị trường Việt Nam vừa được thông báo triệu hồi để kiểm tra và khắc phục lỗi liên quan đến hệ thống camera quan sát toàn cảnh. Chương trình do Công ty Ô tô Toyota Việt Nam triển khai sau khi báo cáo tới Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương).
Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị đón thêm một mẫu xe điện mới khi hệ thống đại lý bắt đầu nhận đặt cọc cho Lynk & Co 02 EV.
Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Mẫu SUV plug-in hybrid Geely EX5 EM-i đã bắt đầu xuất hiện tại một số đại lý ở Việt Nam trước thời điểm ra mắt chính thức dự kiến vào ngày 27/3/2026.
Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Theo đó, hai sản phẩm của Vietmap là Vietmap TS-3K và TS-5K sẽ được lựa chọn để giúp tăng cường hỗ trợ người lái và gia tăng giá trị sở hữu cho khách hàng Ford thông qua các tính năng cảnh báo giao thông chủ động cùng chính sách hậu mãi đi kèm.
Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

'Xôi Lạc TV' sụp đổ: Người xem các trang phát sóng lậu có bị xử lý?

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Đề xuất tái cấu trúc toàn diện khu dân cư hồ Tây và vùng phụ cận

Hà Nội ra mắt nền tảng điều hành tập trung

Người Việt dùng smartphone 7,1 giờ mỗi ngày

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Loạt laptop Intel Core Ultra Series 3 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Lenovo chính thức ra mắt thế hệ laptop AI mới

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Samsung duy trì vị thế thương hiệu loa thanh số 1 toàn cầu 12 năm liên tiếp

Claude tăng tốc phân tích dữ liệu với biểu đồ trực quan ở hội thoại

HDBank sẽ triển khai đại lý thanh toán tại 900 điểm giao dịch của VNPT trên toàn quốc

Hà Nội ra mắt nền tảng điều hành tập trung

Dell và NVIDIA hợp tác thúc đẩy agent AI trong bảo mật

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết hợp tác với Fujitsu về AI và Khoa học Dữ liệu

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam

Hà Nội giảm tỷ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập, lo ngại số thí sinh dự thi tăng vọt

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thúc đẩy nghiên cứu khoa học qua hội nghị thường niên

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang lao dốc sau tin khởi tố Chủ tịch Đào Hữu Huyền

Khách Trung Quốc giảm mạnh, du lịch Nhật Bản vẫn ổn định

Lazada Siêu Sale Sinh Nhật: Voucher 14 triệu, mua 1 tặng 1 và LazMall giảm 50%

Ngân hàng Trung ương Úc tiếp tục tăng lãi suất lần thứ hai lên mức 4,1%

Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Diễn đàn 'Văn hóa với Doanh nghiệp' 2026: Lan tỏa giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Tựa game Indie thuần Việt

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

