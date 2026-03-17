Volvo XC90 2026 về Việt Nam giá 3,579 tỷ đồng, thấp hơn BMW X5 và Audi Q7

Điểm đáng chú ý nhất của Volvo XC90 2026 nằm ở mức giá dự kiến giảm mạnh, cùng loạt cải tiến về công nghệ và sự thay đổi trong cấu hình động cơ.

Volvo XC90 2026 được dự đoán có giá khởi điểm khoảng 3,579 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 500 triệu đồng so với phiên bản trước. Nếu mức giá này được giữ nguyên khi công bố chính thức, XC90 sẽ trở thành một trong những lựa chọn dễ tiếp cận hơn trong phân khúcSUV hạng sang cỡ trung tại Việt Nam.

Volvo XC90 2026 ra mắt tại Việt Nam ngay tronng tuần này

So với các đối thủ trực tiếp, XC90 đang tạo lợi thế rõ rệt về giá. BMW X5 hiện có giá khởi điểm trên 4 tỷ đồng, trong khi Audi Q7 dao động gần 3,8 tỷ đồng. Mức giá mới của XC90 đưa mẫu xe này tiệm cận với Lexus RX, dòng SUV sang vừa được điều chỉnh giá xuống khoảng hơn 3,3 tỷ đồng. Điều này cho thấy Volvo đang chủ động tái định vị sản phẩm nhằm mở rộng tệp khách hàng.

Ở bản nâng cấp giữa vòng đời, Volvo XC90 2026 không thay đổi kích thước tổng thể nhưng được điều chỉnh một số chi tiết ngoại thất. Phần đầu xe được thiết kế lại với lưới tản nhiệt sử dụng họa tiết nan chéo thay cho dạng thanh dọc trước đây. Chi tiết mạ chrome tiếp tục được duy trì nhằm nhấn mạnh phong cách sang trọng.

Thiết kế ngoại thất của Volvo XC90 2026

Cụm đèn LED “Búa Thor” đặc trưng được tinh chỉnh theo hướng mảnh hơn, đồng thời kéo dài về phía lưới tản nhiệt để tạo sự liền mạch trong thiết kế. Một số nguồn tin từ đại lý cho biết phiên bản bán tại Việt Nam có thể đi kèm bộ mâm hợp kim 21 inch đa chấu mới, góp phần làm mới diện mạo tổng thể.

Không gian nội thất của XC90 2026 tập trung cải tiến ở hệ thống hiển thị và giải trí. Màn hình trung tâm dạng dọc có kích thước từ 9 inch lên 11,2 inch, đồng thời nâng mật độ điểm ảnh khoảng 21%, giúp cải thiện độ sắc nét.

Volvo cũng chuyển sang sử dụng nền tảng Snapdragon Cockpit của Qualcomm cho hệ thống thông tin giải trí. Nhờ bộ xử lý mới, tốc độ xử lý được cải thiện gấp đôi, trong khi hiệu năng đồ họa tăng tới 10 lần so với thế hệ trước. Điều này giúp thao tác trên màn hình nhanh và mượt hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng các tính năng hiện đại.

Bên cạnh đó, các trang bị tiện nghi cao cấp vẫn được duy trì. Xe tiếp tục sử dụng cần số pha lê Orrefors, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins gồm 19 loa công suất 1.410W, điều hòa tự động 4 vùng độc lập, ghế da Nappa tích hợp thông gió và cửa sổ trời toàn cảnh. Những trang bị này giúp XC90 giữ vững vị thế trong nhóm SUV hạng sang.

Thiết kế hệ thống hiển thị và giải trí của Volvo XC90 2026

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở hệ truyền động. Volvo XC90 2026 tại Việt Nam chuyển từ động cơ B6 sang B5. Cấu hình mới sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V.

Khối động cơ này sản sinh công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, thấp hơn so với mức 300 mã lực của phiên bản trước. Tuy nhiên, hệ thống mild-hybrid giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu, đồng thời cải thiện độ êm ái trong quá trình vận hành.

Xe vẫn sử dụng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau.

Volvo tiếp tục trang bị cho XC90 2026 gói công nghệ an toàn đặc trưng của hãng. Hệ thống Pilot Assist tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ lái như giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo điểm mù.

Volvo XC90 2026 được cải tiến mạnh về công nghệ

Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ giúp người lái quan sát toàn cảnh, hỗ trợ di chuyển trong không gian hẹp. Đây vẫn là một trong những điểm mạnh giúp Volvo duy trì hình ảnh thương hiệu gắn liền với an toàn.

Với việc điều chỉnh giá bán, nâng cấp công nghệ và tối ưu hệ truyền động, Volvo XC90 2026 được kỳ vọng sẽ tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng sang tại Việt Nam. Mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm sự cân bằng giữa công nghệ, tiện nghi và mức giá hợp lý.

Việc ra mắt chính thức vào ngày 20/3 sẽ là cơ hội để Volvo kiểm chứng sức hút của phiên bản nâng cấp này trước các đối thủ đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.