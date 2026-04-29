Nâng tầm trải nghiệm, Samsung cập nhật SmartThings Family Care

Bản cập nhật mới cho SmartThings sẽ giúp người dùng chăm sóc bản thân và gia đình tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày. Qua đó, SmartThings mới được nâng cấp dịch vụ Family Care, giúp người dùng dễ dàng hỗ trợ cha mẹ khi sống xa nhau. Đồng thời, nền tảng này cũng tích hợp thêm nhiều tính năng quan trọng vào Now Brief, dịch vụ cung cấp thông tin cá nhân hóa trên thiết bị di động Galaxy. nhằm tăng tính tiện lợi và thoải mái trong đời sống.

Samsung cho biết, hãng sẽ triển khai các tính năng Now Brief mới này lên các dòng TV như Micro RGB, OLED, Neo QLED… và tủ lạnh Family Hub theo từng giai đoạn.

“Công nghệ AI của Samsung không chỉ mang lại sự tiện lợi trong cuộc sống mà còn giúp người dùng an tâm chăm sóc bản thân và gia đình. SmartThings sẽ tiếp tục củng cố vai trò là nền tảng kết nối liền mạch cuộc sống hằng ngày của người dùng với AI, đồng thời không ngừng mở rộng các dịch vụ khác biệt trong tương lai.” Ông Jaeyeon Jung, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Bộ phận SmartThings, Trung tâm Nền tảng AI, Samsung Electronics cho biết.

Với Family Care, SmartThings sẽ cho phép kết nối nhiều thiết bị gia dụng và thiết bị di động lại với nhau, cung cấp thông báo về hoạt động của cha mẹ lớn tuổi, nhắc nhở uống thuốc, lịch khám bệnh, cũng như cảnh báo dựa trên vị trí. Với bản cập nhật này, dịch vụ mang đến khả năng chăm sóc toàn diện và chu đáo hơn.

Tính năng mới Care on Call cho phép người dùng theo dõi tình trạng người thân dễ dàng thông qua một cuộc gọi đơn giản

Đáng chú ý, tính năng mới Care on Call cho phép người dùng theo dõi tình trạng người thân dễ dàng thông qua một cuộc gọi đơn giản. Khi người chăm sóc gọi điện, một cửa sổ pop-up hiển thị các thông tin quan trọng như thời điểm hoạt động đầu tiên trong ngày, thời gian hoạt động gần nhất và thời tiết địa phương sẽ xuất hiện trước khi cuộc gọi bắt đầu. Điều này giúp người dùng đặt câu hỏi phù hợp và kịp thời hỗ trợ người thân.

Ngoài ra, SmartThings cũng có thể liên tục theo dõi các thiết bị như điều hòa, máy lọc không khí, máy hút ẩm và máy tạo ẩm để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí trong nhà. Nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường, hệ thống sẽ lập tức thông báo và cho phép người dùng điều khiển thiết bị từ xa.

Family Care cũng nâng cấp tính năng Safety Patrol, cho phép người dùng sử dụng SmartThings để điều phối robot hút bụi Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra kiểm tra các khu vực trong nhà một cách thuận tiện hơn. Nếu không phát hiện hoạt động của người được chăm sóc trong một khoảng thời gian nhất định, hệ thống sẽ gửi thông báo đến người dùng, đồng thời cho phép kích hoạt tính năng từ xa khi cần can thiệp.

Đáng chú ý, thông qua camera tích hợp trên robot, người chăm sóc có thể quan sát các tình huống bất thường như người thân bị ngã, và sử dụng tính năng giao tiếp hai chiều qua loa và micro để kịp thời xử lý.

Và để nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, tính năng Care Insight cũng được cải tiến nhằm cung cấp dữ liệu dài hạn mang tính ứng dụng cao trong dịch vụ Family Care. Hệ thống phân tích các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm và theo dõi xem chúng có nằm ngoài ngưỡng tối ưu hay không. Đồng thời, Care Insight cũng ghi nhận những thay đổi đáng kể về mức độ hoạt động và thói quen sử dụng thiết bị kết nối so với tuần trước, giúp người dùng có cái nhìn toàn diện và chủ động hơn trong việc chăm sóc người thân.

Ngoài ra, Now Brief còn mang đến trải nghiệm AI toàn diện bằng cách tích hợp nhiều dịch vụ SmartThings quan trọng, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt thông tin về cuộc sống hàng ngày, tình trạng gia đình cũng như điều kiện trong và ngoài ngôi nhà.

Now Brief sẽ hỗ trợ thêm các tính năng Home Security, Family Care và Pet Care trên Galaxy S26 Series

Cùng với sự ra mắt của Galaxy S26 series, Now Brief sẽ hỗ trợ thêm các tính năng Home Security, Family Care và Pet Care, bên cạnh các tính năng hiện có như Home Insight, Energy và báo cáo môi trường giấc ngủ. Thông qua Now Brief, người dùng có thể nhanh chóng truy cập các thông tin cần thiết để chăm sóc bản thân, gia đình và ngôi nhà chỉ trong một lần xem.

Now Brief là tính năng hướng đến việc mang lại trải nghiệm cá nhân hóa đồng nhất trong toàn bộ không gian sống, và sẽ sớm được triển khai theo từng giai đoạn trên các TV ra mắt từ năm 2024 trở đi, từ phân khúc cao cấp như Neo QLED, OLED đến Micro RGB và phân khúc phổ thông như Mini LED, UHD… đồng thời tích hợp trên tủ lạnh Family Hub từ năm 2021 trở đi.

Điểm thú vị là người dùng không cần mở Now Brief thủ công, mà khi được thiết lập sẵn, tính năng này sẽ tự động kích hoạt khi người dùng đến gần TV, chạm vào màn hình tủ lạnh Family Hub hoặc mở/đóng cửa tủ.

Nhờ đó dù là khi đang ở nhà hay khi đang di chuyển thì Now Brief vẫn có thể giúp người dùng luôn cập nhật thông tin như trạng thái thiết bị trong nhà, mức tiêu thụ năng lượng, chất lượng giấc ngủ đêm trước, tình trạng an ninh dựa trên khóa cửa và cảm biến, hoạt động hằng ngày của cha mẹ, cũng như thông tin về việc dắt thú cưng đi dạo…