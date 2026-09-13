Bệnh viện 19-8 kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và có bài phát biểu chúc mừng Bệnh viện 19-8.

Cùng dự còng có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; TS. Lê Đức Luận - Thứ trưởng Bộ Y tế; Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bệnh viện 19-8 qua các thời kỳ… Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lẵng hoa và Thư chúc mừng Bệnh viện; Đại tướng Lương Tam Quang - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cũng gửi lẵng hoa chúc mừng Bệnh viện.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Tiến Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện 19-8 đã có bài diễn văn ông lại chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển của Bệnh viện 19-8.

Bệnh viện 19-8 được thành lập trên cơ sở hợp nhất 02 bệnh viện tiền thân là Bệnh viện 265 và Bệnh viện 367; lấy ngày 14/9/1961, ngày ra đời Bệnh xá 265 Công an nhân dân (CAND) vũ trang làm Ngày truyền thống.

Những ngày đầu thành lập, cơ sở y tế còn nhiều khó khăn. Sau 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đã trở thành bệnh viện hạng I, tuyến Trung ương đầu ngành của lực lượng CAND. Bệnh viện hiện có quy mô 1.000 giường bệnh, với hệ thống các khoa, phòng, trung tâm, viện chuyên môn; đội ngũ 15 chuyên gia là Giáo sư, Phó Giáo sư hàng đầu trong nhiều lĩnh vực và các cán bộ có chuyên môn cao.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện 19-8 trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Trong chặng đường phát triển, Bệnh viện 19-8 đã chủ động tiếp cận, làm chủ và triển khai thường quy nhiều kỹ thuật y học hiện đại, ngang tầm các bệnh viện tuyến cuối trong nước ở nhiều chuyên khoa mũi nhọn như lĩnh vực Tim mạch, Ung bướu, Ngoại khoa, Huyết học - truyền máu, Tiêu hóa… Bệnh viện luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, cử cán bộ học tập tại các quốc gia có nền y học phát triển; đồng thời, tăng cường hợp tác với các giáo sư, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Bệnh viện 19-8 cũng là thành viên của Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao, hỗ trợ y tế quốc tế và phục vụ các sự kiện lớn của đất nước như APEC, ASEAN… Bệnh viện 19-8 đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng 02 Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Quân công các hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Tiến Quang đồng thời cho biết, Bệnh viện 19-8 đã xây dựng tầm nhìn phát triển đến năm 2030, hướng tới năm 2035 trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an với quy mô 1.500 giường bệnh; là bệnh viện hạng đặc biệt, đa khoa hiện đại, chuyên sâu và thông minh; là trung tâm y tế hàng đầu của lực lượng CAND, có vị thế trong hệ thống y tế quốc gia và khu vực. Đến năm 2035, Bệnh viện phấn đấu phát triển các lĩnh vực kỹ thuật cao, trong đó có ghép tạng; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, chẩn đoán và điều trị; từng bước xây dựng mô hình bệnh viện trường đại học, gắn kết chặt chẽ giữa khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an rất coi trọng, quan tâm đặc biệt đến công tác y tế trong CAND; thời gian qua đã ban hành nhiều chủ trương chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng và phát triển tổ chức mạng lưới y tế Công an, trong đó có việc Bệnh viện 19-8 đã được quan tâm đầu tư mọi mặt từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực. Đây là nền tảng rất quan trọng để Bệnh viện 19-8 phấn đấu phát triển, xây dựng vững chắc vị thế của một trong những cơ sở y tế hàng đầu của lực lượng CAND nói riêng, hệ thống y tế cả nước nói chung, hướng tới một số lĩnh vực có thể vươn lên tầm khu vực.

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức gắn và trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Bệnh viện 19-8.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Bộ Công an thực hiện các chủ trương, mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước, trong đó có các chủ trương, mục tiêu về phát triển y tế toàn diện, bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức đề nghị Bệnh viện 19-8 cần xác định vị trí của mình trong hệ thống Y tế CAND, hệ thống Y tế Việt Nam và khu vực để từ đó xác định mục tiêu, phấn đấu và hoàn thành việc trở thành bệnh viện hàng đầu của Việt Nam.

“Lãnh đạo Bộ Công an cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để Bệnh viện 19-8 thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc; đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất và quản trị bệnh viện theo mô hình hiện đại. Bệnh viện cần quan tâm đặc biệt đến nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phấn đấu để có nhiều đề tài, nhiều sáng chế, nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị” - Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức nhấn mạnh.

Ghi nhận những thành tích và đóng góp to lớn trong chặng đường phát triển, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, Bệnh viện 19-8 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Nhân dip này, Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8 cũng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Viện Tim mạch Bệnh viện 19-8 cùng các đồng chí Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8: Đại tá Nguyễn Thái Hưng, Thượng tá Nguyễn Kim Tuấn, Đại tá Đỗ Thị Lệ Thúy và Viện trưởng Viện Tim mạch - GS.TS. Phạm Mạnh Hùng cũng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là động lực để các thế hệ cán bộ Bệnh viện 19-8 tiếp tục phấn đấu trong chặng đường mới.