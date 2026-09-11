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Ford Ranger 6 bánh: Bán tải quân sự không dành cho số đông

Thành Biên

Thành Biên

09:01 | 11/09/2026
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Ford Ranger 6 bánh được phát triển cho nhiệm vụ quân sự, kết hợp động cơ diesel V6 với mô-tơ điện phía sau, hệ thống treo hạng nặng và khả năng vận hành trên địa hình khắc nghiệt.
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Thiết kế mạnh mẽ nhằm phục vụ các nhiệm vụ quân sự

Ford Ranger 6 bánh vừa xuất hiện cùng một số biến thể quân sự đặc biệt, cho thấy hướng phát triển khác biệt của dòng bán tải này. Những mẫu xe trên không hướng đến thị trường dân dụng mà phục vụ các nhiệm vụ chuyên biệt.

Chiếc Ranger 6x6 sử dụng thiết kế thân xe tương tự bản XLT, nhưng được đặt trên nền tảng khung gầm của Ranger Super Duty. Bộ phận kỹ thuật của Ford tại Úc đảm nhiệm phát triển hệ thống khung gầm này nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành trong điều kiện khắc nghiệt.

Ford Ranger 6 bánh. Ảnh: Ford.
Ford Ranger 6 bánh. Ảnh: Ford.

Xe được bổ sung tấm bảo vệ gầm bằng thép cùng hệ thống treo hạng nặng. Khoảng sáng gầm đạt gần 300 mm, trong khi khả năng lội nước lên tới 850 mm. Đây là những thông số phù hợp với các nhiệm vụ cần di chuyển trên địa hình phức tạp.

Không chỉ thay đổi hệ thống cơ khí, Ford còn nâng cấp khoang cabin cho mục đích sử dụng chuyên biệt. Xe được cài đặt phần mềm tác chiến của bên thứ ba và kết nối trực tiếp với màn hình giải trí 12 inch tiêu chuẩn.

Ford Ranger 6 bánh có thiết kế mạnh mẽ nhằm phục vụ các nhiệm vụ quân sự. Ảnh: Ford.
Ford Ranger 6 bánh có thiết kế mạnh mẽ nhằm phục vụ các nhiệm vụ quân sự. Ảnh: Ford.

Bên cạnh Ranger 6x6, một nguyên mẫu khác cũng được giới thiệu. Chiếc xe này phát triển từ Ranger Wildtrak, bổ sung cản trước bảo vệ và thanh thể thao phía sau. Ngoại thất còn sử dụng bộ decal ngụy trang dành riêng cho mục đích quân sự.

Ford Ranger 6 bánh dùng động cơ V6, mô-tơ điện 282 mã lực

Cung cấp sức mạnh chính cho xe là động cơ diesel tăng áp V6 3.0L, công suất 206 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Ford còn kết hợp hệ thống hybrid với mô-tơ điện đặt ở trục sau. Theo thông tin được công bố trước đó, mô-tơ này có thể tạo ra thêm 282 mã lực.

Cấu hình truyền động cho phép xe vận hành theo dạng 6x6 hoặc 6x4 tùy điều kiện sử dụng. Hệ thống còn có hộp số phụ hạng nặng và khóa vi sai trên hai cầu, hỗ trợ xe khi cần tăng khả năng bám đường.

Ford Ranger 6 bánh dùng động cơ V6, mô-tơ điện 282 mã lực. Ảnh: Ford.
Ford Ranger 6 bánh dùng động cơ V6, mô-tơ điện 282 mã lực. Ảnh: Ford.

Ranger 6x6 có sức kéo tối đa 4.500 kg, trong khi tổng khối lượng xe đạt khoảng 8.000 kg. Những nâng cấp này đưa mẫu bán tải vượt xa cấu hình của một chiếc Ranger thương mại thông thường.

Do được phát triển cho những yêu cầu đặc thù của quân đội, Ranger 6x6 nhiều khả năng không xuất hiện trên thị trường bán lẻ, khiến mẫu bán tải này trở thành một phiên bản đặc biệt mà người dùng phổ thông khó có cơ hội sở hữu.

Bên cạnh Ford Ranger 6 bánh, Ford còn giới thiệu nhiều biến thể Super Duty phục vụ lực lượng vũ trang. Ảnh: Ford.
Bên cạnh Ford Ranger 6 bánh, Ford còn giới thiệu nhiều biến thể Super Duty phục vụ lực lượng vũ trang. Ảnh: Ford.

Ford đồng thời giới thiệu nhiều biến thể Super Duty phục vụ lực lượng vũ trang, gồm xe chở quân, xe đa dụng và xe cứu thương. Các sản phẩm này xuất hiện trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Anh chuẩn bị chương trình thay thế đội xe đa dụng hạng nhẹ hiện tại. Anh dự kiến mua khoảng 2.500 xe vào năm 2030, nhằm từng bước thay thế những chiếc Land Rover Defender và Steyr-Puch Pinzgauer đã sử dụng lâu năm.

Ford Ranger 6 bánh cải tiến được Defense Blog đánh giá là một trong những ứng viên tiềm năng. Mẫu xe sẽ phải cạnh tranh với Land Rover Defender Wolf Series II cùng các sản phẩm đến từ General Motors và Ineos.

Ford Ranger 6 bánh Bán tải quân sự Ford Ranger Ford xe bán tải

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Cập nhật: 11/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
NL 99.99 13,555 ▼95K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,455 ▼95K
Trang sức 99.9 13,860 ▼110K 14,460 ▼110K
Trang sức 99.99 13,870 ▼110K 14,470 ▼110K
Cập nhật: 11/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 142 ▼1294K 14,502 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142 ▼1294K 14,503 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 ▼16K 1,445 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 ▼16K 1,446 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 139 ▼1267K 1,435 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,079 ▼1584K 142,079 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,986 ▼1200K 107,786 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,794 ▼80234K 9,774 ▼89054K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,894 ▲70007K 87,694 ▲78827K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,019 ▼933K 83,819 ▼933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,195 ▼668K 59,995 ▼668K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
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THB 0 763 0
CHF 0 0 0
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18 điểm đáng chú ý sau sự kiện iPhone Duo và iPhone 18 Pro

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Apple trình làng iPhone Duo màn hình gập đâu tiên, iPhone 18 Pro và loạt thiết bị mới

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Nhà mạng Việt Nam kỳ vọng tăng trưởng từ dịch vụ mạng dựa trên AI

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AI trong viễn thông và tương lai mạng 6G Việt Nam

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Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

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Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

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Hai trung tâm mới của Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng: Cú hích cho đào tạo và đổi mới sáng tạo

Hai trung tâm mới của Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng: Cú hích cho đào tạo và đổi mới sáng tạo

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BHYT lên nền tảng số: Gia hạn, thanh toán và tra cứu ngay trên smartphone

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LG khai trương Không gian 'Mở lối Tương lai' tại trường Tiểu học Tân Mai

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Bệnh viện E phải báo cáo vụ 'kẹp tiền' xạ trị trước 15/9

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Giá dầu vượt 101 USD, VN-Index dao động quanh 1.820-1.840 điểm

Giá dầu vượt 101 USD, VN-Index dao động quanh 1.820-1.840 điểm

Chứng khoán 10/9: VN-Index giữ mốc 1.820 điểm, FPT và VHM nâng đỡ

Chứng khoán 10/9: VN-Index giữ mốc 1.820 điểm, FPT và VHM nâng đỡ

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Tháng 9 này Ford Việt Nam ưu đãi những gì?

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LG khai trương Không gian

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BK EXPO 2026 kết nối doanh nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo

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Samsung bắt tay Mistral AI đưa AI vào thiết kế, sản xuất chip

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Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

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Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD

FC Mobile Việt Nam ra mắt mùa thẻ độc quyền mừng sinh nhật 1 tuổi

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