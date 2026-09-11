Ford Ranger 6 bánh: Bán tải quân sự không dành cho số đông

Thiết kế mạnh mẽ nhằm phục vụ các nhiệm vụ quân sự

Ford Ranger 6 bánh vừa xuất hiện cùng một số biến thể quân sự đặc biệt, cho thấy hướng phát triển khác biệt của dòng bán tải này. Những mẫu xe trên không hướng đến thị trường dân dụng mà phục vụ các nhiệm vụ chuyên biệt.

Chiếc Ranger 6x6 sử dụng thiết kế thân xe tương tự bản XLT, nhưng được đặt trên nền tảng khung gầm của Ranger Super Duty. Bộ phận kỹ thuật của Ford tại Úc đảm nhiệm phát triển hệ thống khung gầm này nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành trong điều kiện khắc nghiệt.

Ford Ranger 6 bánh. Ảnh: Ford.

Xe được bổ sung tấm bảo vệ gầm bằng thép cùng hệ thống treo hạng nặng. Khoảng sáng gầm đạt gần 300 mm, trong khi khả năng lội nước lên tới 850 mm. Đây là những thông số phù hợp với các nhiệm vụ cần di chuyển trên địa hình phức tạp.

Không chỉ thay đổi hệ thống cơ khí, Ford còn nâng cấp khoang cabin cho mục đích sử dụng chuyên biệt. Xe được cài đặt phần mềm tác chiến của bên thứ ba và kết nối trực tiếp với màn hình giải trí 12 inch tiêu chuẩn.

Ford Ranger 6 bánh có thiết kế mạnh mẽ nhằm phục vụ các nhiệm vụ quân sự. Ảnh: Ford.

Bên cạnh Ranger 6x6, một nguyên mẫu khác cũng được giới thiệu. Chiếc xe này phát triển từ Ranger Wildtrak, bổ sung cản trước bảo vệ và thanh thể thao phía sau. Ngoại thất còn sử dụng bộ decal ngụy trang dành riêng cho mục đích quân sự.

Ford Ranger 6 bánh dùng động cơ V6, mô-tơ điện 282 mã lực

Cung cấp sức mạnh chính cho xe là động cơ diesel tăng áp V6 3.0L, công suất 206 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Ford còn kết hợp hệ thống hybrid với mô-tơ điện đặt ở trục sau. Theo thông tin được công bố trước đó, mô-tơ này có thể tạo ra thêm 282 mã lực.

Cấu hình truyền động cho phép xe vận hành theo dạng 6x6 hoặc 6x4 tùy điều kiện sử dụng. Hệ thống còn có hộp số phụ hạng nặng và khóa vi sai trên hai cầu, hỗ trợ xe khi cần tăng khả năng bám đường.

Ford Ranger 6 bánh dùng động cơ V6, mô-tơ điện 282 mã lực. Ảnh: Ford.

Ranger 6x6 có sức kéo tối đa 4.500 kg, trong khi tổng khối lượng xe đạt khoảng 8.000 kg. Những nâng cấp này đưa mẫu bán tải vượt xa cấu hình của một chiếc Ranger thương mại thông thường.

Do được phát triển cho những yêu cầu đặc thù của quân đội, Ranger 6x6 nhiều khả năng không xuất hiện trên thị trường bán lẻ, khiến mẫu bán tải này trở thành một phiên bản đặc biệt mà người dùng phổ thông khó có cơ hội sở hữu.

Bên cạnh Ford Ranger 6 bánh, Ford còn giới thiệu nhiều biến thể Super Duty phục vụ lực lượng vũ trang. Ảnh: Ford.

Ford đồng thời giới thiệu nhiều biến thể Super Duty phục vụ lực lượng vũ trang, gồm xe chở quân, xe đa dụng và xe cứu thương. Các sản phẩm này xuất hiện trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Anh chuẩn bị chương trình thay thế đội xe đa dụng hạng nhẹ hiện tại. Anh dự kiến mua khoảng 2.500 xe vào năm 2030, nhằm từng bước thay thế những chiếc Land Rover Defender và Steyr-Puch Pinzgauer đã sử dụng lâu năm.

Ford Ranger 6 bánh cải tiến được Defense Blog đánh giá là một trong những ứng viên tiềm năng. Mẫu xe sẽ phải cạnh tranh với Land Rover Defender Wolf Series II cùng các sản phẩm đến từ General Motors và Ineos.