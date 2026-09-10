Tháng 9 này Ford Việt Nam ưu đãi những gì?

Tháng 9 này Ford Việt Nam cùng hệ thống đại lý tiếp tục mang đến nhiều ưu đãi

Các hoạt động sẽ mang đến cơ hội để khách hàng tìm hiểu chính sách sở hữu xe, trực tiếp trải nghiệm sản phẩm và khám phá những nâng cấp mới trên các dòng xe Ford.

Theo đó, từ 01/09 đến 30/09/2026, Ford Việt Nam và Hệ thống Đại lý triển khai các chương trình ưu đãi trên nhiều dòng xe, hướng đến những nhu cầu sử dụng khác nhau, từ xe thương mại, SUV đô thị đến SUV đa dụng và bán tải.

Ford Territory tiếp tục áp dụng ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ

Cụ thể, ở phân khúc xe SUV đô thị, mẫu xe Ford Territory tiếp tục áp dụng ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ và áp dụng khác nhau tùy phiên bản. Mức ưu đãi lệ phí trước bạ căn cứ trên lệ phí trước bạ 10% đối với xe du lịch, áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành. Sự kết hợp giữa ưu đãi khi mua xe và thời hạn bảo hành dài giúp Territory phù hợp hơn với những khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV đô thị có không gian rộng, trang bị tiện nghi.

Ford Everest cũng được hỗ trợ đến 50% lệ phí trước bạ

Với Ford Everest, khách hàng được hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ, áp dụng khác nhau tùy từng phiên bản, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV đa dụng phục vụ cả nhu cầu gia đình và những hành trình dài. Chương trình không áp dụng cho Everest Platinum 2.3L máy xăng. Mức ưu đãi lệ phí trước bạ căn cứ trên lệ phí trước bạ 10% đối với xe du lịch, áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành.

Ford Transit được áp dụng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản Transit Trend, Transit Premium 16 chỗ và Transit Premium 18 chỗ

Ở nhóm xe thương mại, Ford Transit được áp dụng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản Transit Trend, Transit Premium 16 chỗ và Transit Premium 18 chỗ. Mức hỗ trợ được tính trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% đối với xe thương mại, áp dụng thống nhất tại tất cả các tỉnh, thành phố. Việc hỗ trợ này sẽ giúp các doanh nghiệp và hộ kinh doanh chủ động hơn trong kế hoạch đầu tư phương tiện, đặc biệt trong bối cảnh tối ưu chi phí vận hành ngày càng được quan tâm.

Ford Ranger XLS 4x2 sẽ có giá đặc biệt từ 707 triệu đồng còn Ranger XLS 4x4 sẽ có giá đặc biệt từ 776 triệu đồng

Trong dải sản phẩm chủ lực, Ford Ranger XLS 4x2 sẽ có giá đặc biệt từ 707 triệu đồng, Ranger XLS 4x4 sẽ có giá đặc biệt từ 776 triệu đồng, áp dụng đến hết ngày 30/09/2026. Đây là hai phiên bản được trang bị theo định hướng sử dụng khác nhau, trong đó Ranger XLS 4x2 hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trên đường phố và đường trường, còn Ranger XLS 4x4 bổ sung hệ dẫn động bốn bánh, phù hợp với những hành trình đa dạng về địa hình.

Khách hàng sở hữu Mustang Mach-E sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi hấp dẫn

Khách hàng sở hữu Mustang Mach-E trong thời gian này sẽ được hưởng các quyền lợi gồm miễn phí bộ sạc tại nhà, miễn phí bộ sạc cầm tay và gói đặc quyền sạc công cộng miễn phí lên đến 5 năm, trị giá lên đến 50 triệu đồng, theo các điều khoản và điều kiện áp dụng của chương trình.

Với chính sách bảo hành tiêu chuẩn lên đến 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, được áp dụng cho Ford Territory, Ford Everest và Ford Ranger. Chính sách này giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sử dụng xe, đồng thời có thêm cơ sở cân nhắc tổng chi phí sở hữu trong dài hạn

=> Chi tiết về chương trình ưu đãi tháng 9/2026 tại: LINK

Ford Việt Nam tiếp tục triển khai chuỗi trải nghiệm Ready Set Ford tới khách hàng tại nhiều địa phương trên cả nước

Song song với các chương trình ưu đãi, Ford Việt Nam tiếp tục triển khai chuỗi trải nghiệm Ready Set Ford tới khách hàng tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Sau sự kiện đầu tiên tại Hà Nội, chuỗi sự kiện sẽ tiếp tục đến với Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Đắk Lắk và Đà Lạt từ nay cho đến hết tháng 10/2026.

Tại đây, khách hàng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm và lái thử các dòng xe Ford, đặc biệt là những sản phẩm mới và nâng cấp như Ranger Raptor V6 3.0, Ranger Wildtrak 3.0, Everest 2.3 và Territory Platinum. Thông qua các bài lái thử và hoạt động tại sự kiện khách hàng sẽ trực tiếp cảm nhận khả năng vận hành, công nghệ hỗ trợ và sự linh hoạt của xe trong những điều kiện đa dạng.

Bên cạnh các sự kiện quy mô lớn, trải nghiệm Ready Set Ford sẽ được triển khai tại các showroom đại lý Ford trên toàn quốc vào ngày 19/09/2026 (ngoại trừ các địa phương đã tổ chức sự kiện quy mô lớn). Khách hàng có thể tham gia các hoạt động tương tác theo chủ đề, lái thử đường trường, chương trình cũng kết hợp hoạt động giao xe và các ưu đãi dành cho khách hàng tham gia sự kiện.

Việc đưa Ready Set Ford tới nhiều địa phương không ngoài mục tiêu giúp khách hàng có thêm cơ hội trực tiếp cầm lái, tìm hiểu sản phẩm và trao đổi cùng đội ngũ Ford, đồng thời mang đến trải nghiệm gần hơn với nhu cầu sử dụng xe thực tế tại từng khu vực.