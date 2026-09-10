Xe và phương tiện
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Tháng 9 này Ford Việt Nam ưu đãi những gì?

Thái Tuấn

Thái Tuấn

16:04 | 10/09/2026
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Các hoạt động được xây dựng xoay quanh ba tinh thần Kiến Tạo - Khám Phá - Bứt Phá, kết hợp trải nghiệm sản phẩm, lái thử và các hoạt động tương tác, qua đó đưa Ready Set Ford đến gần hơn với khách hàng tại từng địa phương.
Ford Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi mới 'Sống trọn mùa hè cùng Ford' Ford Việt Nam đồng hành cùng ngày hội bán tải Việt Nam Chào tháng 8, Ford Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi mới
Tháng 9 này Ford Việt Nam ưu đãi những gì?
Tháng 9 này Ford Việt Nam cùng hệ thống đại lý tiếp tục mang đến nhiều ưu đãi

Các hoạt động sẽ mang đến cơ hội để khách hàng tìm hiểu chính sách sở hữu xe, trực tiếp trải nghiệm sản phẩm và khám phá những nâng cấp mới trên các dòng xe Ford.

Theo đó, từ 01/09 đến 30/09/2026, Ford Việt Nam và Hệ thống Đại lý triển khai các chương trình ưu đãi trên nhiều dòng xe, hướng đến những nhu cầu sử dụng khác nhau, từ xe thương mại, SUV đô thị đến SUV đa dụng và bán tải.

Tháng 9 này Ford Việt Nam ưu đãi những gì?
Ford Territory tiếp tục áp dụng ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ

Cụ thể, ở phân khúc xe SUV đô thị, mẫu xe Ford Territory tiếp tục áp dụng ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ và áp dụng khác nhau tùy phiên bản. Mức ưu đãi lệ phí trước bạ căn cứ trên lệ phí trước bạ 10% đối với xe du lịch, áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành. Sự kết hợp giữa ưu đãi khi mua xe và thời hạn bảo hành dài giúp Territory phù hợp hơn với những khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV đô thị có không gian rộng, trang bị tiện nghi.

Tháng 9 này Ford Việt Nam ưu đãi những gì?
Ford Everest cũng được hỗ trợ đến 50% lệ phí trước bạ

Với Ford Everest, khách hàng được hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ, áp dụng khác nhau tùy từng phiên bản, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV đa dụng phục vụ cả nhu cầu gia đình và những hành trình dài. Chương trình không áp dụng cho Everest Platinum 2.3L máy xăng. Mức ưu đãi lệ phí trước bạ căn cứ trên lệ phí trước bạ 10% đối với xe du lịch, áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành.

Tháng 9 này Ford Việt Nam ưu đãi những gì?
Ford Transit được áp dụng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản Transit Trend, Transit Premium 16 chỗ và Transit Premium 18 chỗ

Ở nhóm xe thương mại, Ford Transit được áp dụng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản Transit Trend, Transit Premium 16 chỗ và Transit Premium 18 chỗ. Mức hỗ trợ được tính trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% đối với xe thương mại, áp dụng thống nhất tại tất cả các tỉnh, thành phố. Việc hỗ trợ này sẽ giúp các doanh nghiệp và hộ kinh doanh chủ động hơn trong kế hoạch đầu tư phương tiện, đặc biệt trong bối cảnh tối ưu chi phí vận hành ngày càng được quan tâm.

Tháng 9 này Ford Việt Nam ưu đãi những gì?
Ford Ranger XLS 4x2 sẽ có giá đặc biệt từ 707 triệu đồng còn Ranger XLS 4x4 sẽ có giá đặc biệt từ 776 triệu đồng

Trong dải sản phẩm chủ lực, Ford Ranger XLS 4x2 sẽ có giá đặc biệt từ 707 triệu đồng, Ranger XLS 4x4 sẽ có giá đặc biệt từ 776 triệu đồng, áp dụng đến hết ngày 30/09/2026. Đây là hai phiên bản được trang bị theo định hướng sử dụng khác nhau, trong đó Ranger XLS 4x2 hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trên đường phố và đường trường, còn Ranger XLS 4x4 bổ sung hệ dẫn động bốn bánh, phù hợp với những hành trình đa dạng về địa hình.

Tháng 9 này Ford Việt Nam ưu đãi những gì?
Khách hàng sở hữu Mustang Mach-E sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi hấp dẫn

Khách hàng sở hữu Mustang Mach-E trong thời gian này sẽ được hưởng các quyền lợi gồm miễn phí bộ sạc tại nhà, miễn phí bộ sạc cầm tay và gói đặc quyền sạc công cộng miễn phí lên đến 5 năm, trị giá lên đến 50 triệu đồng, theo các điều khoản và điều kiện áp dụng của chương trình.

Với chính sách bảo hành tiêu chuẩn lên đến 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, được áp dụng cho Ford Territory, Ford Everest và Ford Ranger. Chính sách này giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sử dụng xe, đồng thời có thêm cơ sở cân nhắc tổng chi phí sở hữu trong dài hạn

=> Chi tiết về chương trình ưu đãi tháng 9/2026 tại: LINK

Tháng 9 này Ford Việt Nam ưu đãi những gì?
Ford Việt Nam tiếp tục triển khai chuỗi trải nghiệm Ready Set Ford tới khách hàng tại nhiều địa phương trên cả nước

Song song với các chương trình ưu đãi, Ford Việt Nam tiếp tục triển khai chuỗi trải nghiệm Ready Set Ford tới khách hàng tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Sau sự kiện đầu tiên tại Hà Nội, chuỗi sự kiện sẽ tiếp tục đến với Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Đắk Lắk và Đà Lạt từ nay cho đến hết tháng 10/2026.

Tại đây, khách hàng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm và lái thử các dòng xe Ford, đặc biệt là những sản phẩm mới và nâng cấp như Ranger Raptor V6 3.0, Ranger Wildtrak 3.0, Everest 2.3 và Territory Platinum. Thông qua các bài lái thử và hoạt động tại sự kiện khách hàng sẽ trực tiếp cảm nhận khả năng vận hành, công nghệ hỗ trợ và sự linh hoạt của xe trong những điều kiện đa dạng.

Bên cạnh các sự kiện quy mô lớn, trải nghiệm Ready Set Ford sẽ được triển khai tại các showroom đại lý Ford trên toàn quốc vào ngày 19/09/2026 (ngoại trừ các địa phương đã tổ chức sự kiện quy mô lớn). Khách hàng có thể tham gia các hoạt động tương tác theo chủ đề, lái thử đường trường, chương trình cũng kết hợp hoạt động giao xe và các ưu đãi dành cho khách hàng tham gia sự kiện.

Việc đưa Ready Set Ford tới nhiều địa phương không ngoài mục tiêu giúp khách hàng có thêm cơ hội trực tiếp cầm lái, tìm hiểu sản phẩm và trao đổi cùng đội ngũ Ford, đồng thời mang đến trải nghiệm gần hơn với nhu cầu sử dụng xe thực tế tại từng khu vực.

Ford Việt Nam ưu đãi tháng 9 chuỗi trải nghiệm và lái thử Ready Set Ford hệ thống đại lý

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
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AUD 18147 18422 19001
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CHF 31328 31707 32350
CNY 0 3823 3919
EUR 29521 29742 30825
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HKD 0 3175 3377
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KRW 0 18 20
NZD 0 14832 15419
SGD 19946 20228 20800
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Cập nhật: 10/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
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MYR 5,950.87 - 6,718.86
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Cập nhật: 10/09/2026 18:00
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Cập nhật: 10/09/2026 18:00

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