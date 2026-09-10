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Kreator Shops giúp nhà sáng tạo nội dung có thêm thu nhập trên nền tảng Klook

Anh Tuấn

Anh Tuấn

12:54 | 10/09/2026
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Tính năng này vừa được Klook ra mắt tại sự kiện KREATORVERSE 2026, Hội nghị toàn cầu thường niên dành cho các nhà sáng tạo nội dung vừa diễn ra tại Phú Quốc.
Klook đẩy mạnh thương mại cùng Kreator Sau 10 năm, Klook đã đóng góp 7,2 tỷ đô cho nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 9 trên 10 du khách trẻ không đạt được mục tiêu “du lịch chữa lành”
Kreator Shops, tính năng mới giúp nhà sáng tạo nội dung có thu nhập trên nền tảng Klook
KREATORVERSE 2026, Hội nghị toàn cầu thường niên dành cho các nhà sáng tạo nội dung

Được biết, trước đây để co thể kiếm thu nhập từ nội dung du lịch, nhà sáng tạo thường phải gắn một đường link riêng cho từng bài đăng. Với Kreator Shops, chỉ một đường link duy nhất là đủ để nhà sáng tạo tự xây dựng danh mục trải nghiệm mình muốn giới thiệu, từ điểm tham quan, tour, khách sạn, dịch vụ ăn uống, phương tiện di chuyển cho đến nhiều dịch vụ khác tại các điểm đến. Người theo dõi có thể truy cập trang này bất cứ lúc nào để tham khảo các gợi ý và đặt dịch vụ.

“Sức ảnh hưởng vẫn là yếu tố quan trọng, nhưng cách tạo ra sức ảnh hưởng đang thay đổi. Các Kreator không chỉ chia sẻ nội dung về du lịch mà còn đang chủ động truyền cảm hứng. Số lượng người theo dõi hay mức độ tiếp cận chỉ là một phần. Điều thực sự khiến người xem đưa ra quyết định chính là niềm tin mà Kreator xây dựng được với cộng đồng của mình”, ông Marcus Yong, Phó Chủ tịch phụ trách Marketing Toàn cầu của Klook chia sẻ.

“Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi này qua Chương trình Klook Kreator. Mục tiêu của Klook là mang đến cho các Kreator những công cụ, cơ hội và điều kiện cần thiết để tận dụng được niềm tin từ cộng đồng, đồng thời chủ động hơn trong việc lựa chọn nội dung, chia sẻ trải nghiệm và tạo ra thu nhập”. Ông Marcus Yong nói thêm.

Kreator Shops, tính năng mới giúp nhà sáng tạo nội dung có thu nhập trên nền tảng Klook
Kreator Shops, tính năng mới giúp nhà sáng tạo nội dung có thu nhập trên nền tảng Klook

Cũng theo đại diện Klook, Kreator Shops sẽ giúp thu hẹp khoảng cách từ khám phá đến đặt dịch vụ.

Một đường link, nhiều gợi ý: Không cần gắn link riêng cho từng bài đăng. Kreator Shops tập hợp tất cả những trải nghiệm được Kreator đề xuất trên một trang duy nhất, để người theo dõi có thể xem và đặt dịch vụ bất cứ lúc nào.

Liền mạch từ nội dung tới đơn hàng: Kreator có thể đưa nội dung từ mạng xã hội lên Kreator Shops, tạo đường dẫn trực tiếp từ các nền tảng mạng xã hội đến trang của mình, giúp người theo dõi dễ dàng đặt dịch vụ.

Dành cho mọi Kreator: Không phân biệt, dù là nhà sáng tạo nội dung du lịch kỳ cựu hay người mới, mọi Kreator đều có thể sử dụng Kreator Shops để giới thiệu content của mình cùng các trải nghiệm trên Klook.

Tùy chỉnh theo phong cách riêng: Kreator Shops có thể được tùy chỉnh để phù hợp với phong cách và cộng đồng của từng Kreator.

Kreator Shops, tính năng mới giúp nhà sáng tạo nội dung có thu nhập trên nền tảng Klook
Kể từ năm 2023, Klook chính thức ra mắt Chương trình Kreator cùng các đường dẫn tiếp thị liên kết riêng cho từng nhà sáng tạo

Nghiên cứu Travel Pulse 2026 của Klook cho thấy 4/5 du khách từng đặt trải nghiệm du lịch theo gợi ý của nhà sáng tạo nội dung, trong khi hơn 1/3 cho biết họ lựa chọn theo nhà sáng tạo có cộng đồng nhỏ nhưng biết gắn kết hoặc chuyên về một lĩnh vực nhất định, chứ không cần người nổi tiếng. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng không nằm ở số lượng người theo dõi, mà ở sự tin tưởng.

Kể từ năm 2023, Klook chính thức ra mắt Chương trình Kreator cùng các đường dẫn tiếp thị liên kết riêng cho từng nhà sáng tạo, Klook đã liên tục đầu tư vào thương mại trên mạng xã hội và hệ sinh thái nhà sáng tạo. Tính đến nay, chương trình đã có hơn 30.000 Kreator tại 88 thị trường du lịch. Dữ liệu của Klook cho thấy hoạt động đặt trải nghiệm thông qua Kreator đang tiếp tục tăng trưởng, với số lượt đặt dịch vụ tăng 246% trong năm 2025. Tính từ khi Kreator Shops ra mắt, số lượt đặt đơn trung bình của mỗi Kreator tăng 36%.

Tiếp nối thành công đó, Kreator sẽ là cơ hội trực tiếp trải nghiệm các hoạt động để giới thiệu trong nội dung của mình. Hiện chương trình có hơn 1.500 trải nghiệm và hoạt động du lịch tại 8 điểm đến trọng điểm, Trung Quốc và Việt Nam là hai điểm đến mới được bổ sung trong năm 2026.

“Thương mại chỉ là một phần của toàn bộ câu chuyện. Chúng tôi luôn không ngừng xây dựng cộng đồng, để Chương trình Kreator thực sự trở thành nơi mà các Kreator muốn gắn bó chân thành”, ông Yong cũng cho biết thêm.

Tham gia cộng đồng Kreator toàn cầu của Klook tại đây.

Klook nền tảng KREATORVERSE 2026 Nhà sáng tạo nội dung tăng thêm thu nhập

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500
Cập nhật: 10/09/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 10/09/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 10/09/2026 16:00
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Cập nhật: 10/09/2026 16:00

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