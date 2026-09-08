Đạm Phú Mỹ chi 131 tỷ nghiên cứu công nghệ, 7.313 tỷ máy móc hết khấu hao vẫn chạy

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2026 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HoSE: DPM), đơn vị sở hữu thương hiệu Đạm Phú Mỹ, đã qua soát xét của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và phê duyệt ngày 25/8/2026. Kiểm toán viên đưa ra kết luận chấp nhận, không nêu vấn đề ngoại trừ nào.

Doanh thu thuần sáu tháng đạt 12.608,9 tỷ đồng, so với 9.421,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp 2.605,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 1.326,3 tỷ đồng, trong đó phần thuộc công ty mẹ là 1.307,7 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.717 đồng, so với 684 đồng của kỳ trước sau khi trình bày lại. Tổng tài sản tại ngày 30/6/2026 là 18.496,1 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 11.533,4 tỷ đồng.

Chi phí nghiên cứu phát triển tăng hơn một trăm lần trong sáu tháng

Trong cơ cấu chi phí quản lý doanh nghiệp 596,4 tỷ đồng, khoản chi phí nghiên cứu phát triển của Đạm Phú Mỹ ghi nhận 131,35 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, con số tương ứng chỉ 1,22 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp toàn kỳ tăng từ 346,5 tỷ đồng lên 596,4 tỷ đồng, phần tăng thêm gần 250 tỷ đồng có thể liên quan đến khoản nghiên cứu phát triển vừa nêu và chi phí nhân viên quản lý tăng từ 134,4 tỷ đồng lên 184,5 tỷ đồng.

Chi phí nghiên cứu phát triển sáu tháng đầu năm 2026 của Đạm Phú Mỹ đạt 131,35 tỷ đồng, so với 1,22 tỷ đồng cùng kỳ. Ảnh chụp màn hình báo cáo.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trên bảng cân đối tăng từ 78,5 tỷ đồng lên 207,5 tỷ đồng, thêm 129 tỷ đồng chỉ trong sáu tháng. Thuyết minh chính sách kế toán nêu rõ Đạm Phú Mỹ căn cứ nhu cầu sử dụng nguồn vốn cho hoạt động khoa học và công nghệ để trích tối đa 20% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm.

Dòng tiền chi cho mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác trong kỳ là 456,8 tỷ đồng, so với 60,1 tỷ đồng cùng kỳ. Ở hạng mục xây dựng cơ bản dở dang, hệ thống băng tải vận chuyển NPK, phần tự động hóa khâu vận chuyển trong nhà máy, tăng từ 318 triệu đồng lên 23,26 tỷ đồng. Hạng mục nâng cấp, cải tạo nhà máy Đạm Phú Mỹ giảm từ 154,8 tỷ đồng còn 3,48 tỷ đồng, cho thấy phần lớn khối lượng đã hoàn thành và chuyển sang tài sản cố định. Riêng kho Tây Ninh giữ nguyên 29,13 tỷ đồng ở cả hai kỳ.

Tổng số nhân viên của Đạm Phú Mỹ và các công ty con tại ngày 30/6/2026 là 1.587 người, tăng 20 người so với cuối năm 2025. Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng là một trong năm đơn vị trực thuộc, đặt tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, TP.HCM.

Hơn 7.300 tỷ đồng máy móc đã hết khấu hao nhưng vẫn còn vận hành

Thuyết minh tài sản cố định hữu hình ghi nhận nguyên giá 12.120,2 tỷ đồng, hao mòn lũy kế 10.235,5 tỷ đồng, giá trị còn lại 1.884,7 tỷ đồng. Trong đó nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/6/2026 lên tới 7.313,1 tỷ đồng, tương đương 60,3% tổng nguyên giá. Cuối năm 2025, con số tương ứng là 7.326 tỷ đồng.

Thuyết minh tài sản cố định hữu hình cho thấy 7.313,1 tỷ đồng nguyên giá máy móc của Đạm Phú Mỹ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/6/2026. Ảnh chụp màn hình báo cáo.

Ba cụm thiết bị lớn nhất đều thuộc nhóm máy móc và thiết bị, gồm Cụm Amoniac nguyên giá 1.865,3 tỷ đồng, Cụm phụ trợ 1.286,5 tỷ đồng và phần thiết bị phân Xưởng NH3 1.132,5 tỷ đồng, tổng cộng 4.284,4 tỷ đồng. Riêng nhóm máy móc và thiết bị có nguyên giá 8.506,6 tỷ đồng nhưng giá trị còn lại chỉ 1.046 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản vô hình, bản quyền có nguyên giá 174,5 tỷ đồng và giá trị còn lại 12,6 tỷ đồng, trong đó riêng bản quyền công nghệ chiếm nguyên giá 159,1 tỷ đồng. Phần mềm máy tính có nguyên giá 169,6 tỷ đồng, giá trị còn lại 42,9 tỷ đồng. Trong kỳ, Đạm Phú Mỹ mua thêm 4,57 tỷ đồng phần mềm và chuyển 9,59 tỷ đồng từ xây dựng cơ bản sang. Nguyên giá tài sản cố định vô hình đã hết khấu hao mà vẫn sử dụng là 283,2 tỷ đồng.

Chi phí bảo trì hệ thống công nghệ thông tin chờ phân bổ ngắn hạn giảm từ 16,14 tỷ đồng xuống 10,07 tỷ đồng. Khoản dự phòng sửa chữa, bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ sử dụng 273,5 tỷ đồng trong kỳ, số dư cuối kỳ còn 17,85 tỷ đồng. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn giảm từ 140,8 tỷ đồng xuống 130,8 tỷ đồng. Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư cả kỳ là 202,5 tỷ đồng, nhích lên từ mức 194,3 tỷ đồng cùng kỳ. Một cách lý giải là guồng thiết bị cũ vẫn gánh phần lớn sản lượng, còn phần đầu tư mới chưa đủ lớn để thay đổi cấu trúc tài sản.

Tiền gửi bị hạn chế và khoản bảo lãnh dự án xơ sợi công nghệ cao

Khoản mục tài sản ngắn hạn khác xuất hiện 501,8 tỷ đồng, trong khi đầu kỳ không có số dư. Toàn bộ là tiền gửi ngân hàng bị hạn chế sử dụng, gồm 284 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại và 217,85 tỷ đồng, tương đương 8.295.000 USD, tại VietinBank dùng bảo đảm cho các khoản vay ngắn hạn. Khoản 284 tỷ đồng ở kỳ trước nằm tại mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, kỳ này chuyển sang tài sản ngắn hạn khác. Ban Tổng Giám đốc đánh giá khoản tiền sẽ thu hồi được trong tương lai theo lộ trình cam kết của ngân hàng.

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng từ 521,8 tỷ đồng lên 588,3 tỷ đồng. Bảng nợ xấu cho thấy tổng giá trị gốc 588,9 tỷ đồng, còn giá trị có thể thu hồi chỉ 551,2 triệu đồng.

Hơn 501 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng của Đạm Phú Mỹ đang bị hạn chế sử dụng tại thời điểm 30/6/2026. Ảnh chụp màn hình báo cáo.

Phần lớn nợ xấu gắn với Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam, chủ đầu tư nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ. Đạm Phú Mỹ ghi nhận phải thu 477,5 tỷ đồng và đã trích lập 477,4 tỷ đồng. Theo thỏa thuận bảo lãnh với Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, dư nợ gốc quá hạn của đơn vị là 97.479.268 USD. Tập đoàn yêu cầu Đạm Phú Mỹ hoàn trả 13.933.874,58 USD, tương đương 357,9 tỷ đồng, ứng với tỷ lệ sở hữu 25,99%. Lũy kế đến ngày 30/6/2026, Đạm Phú Mỹ đã trả 12.667.158,70 USD, tương đương 324,6 tỷ đồng, phần còn phải trả là 38,69 tỷ đồng.

Một khoản khác gồm 101,49 tỷ đồng ủy thác vốn đầu tư cùng 8,44 tỷ đồng lãi ủy thác tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam, đã trích lập dự phòng toàn bộ. Ban Tổng Giám đốc đánh giá khả năng thu hồi rất thấp do hoạt động sản xuất kinh doanh của đối tác gặp nhiều khó khăn.

Ở nhóm đầu tư dài hạn, khoản góp 3,6 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí chưa xác định được giá trị hợp lý, vì quy định hiện hành chưa hướng dẫn cụ thể với công ty chưa niêm yết. Tương tự, giá trị hợp lý của bất động sản đầu tư 166,2 tỷ đồng cũng chưa trình bày, lý do là chưa tìm được đơn vị tư vấn phù hợp. Chi nhánh tại Campuchia có quyết định giải thể từ tháng 6/2014, đến kỳ báo cáo vẫn đang thực hiện thủ tục.

Về cân đối vốn, vay ngắn hạn giảm từ 4.164,1 tỷ đồng xuống 3.231,7 tỷ đồng, còn chi phí lãi vay tăng từ 58,2 tỷ đồng lên 80,3 tỷ đồng. Cùng thời điểm, Đạm Phú Mỹ nắm 8.723,5 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và thu 247,9 tỷ đồng lãi tiền gửi. Lưu chuyển tiền thuần cả kỳ âm 214,6 tỷ đồng, số dư tiền cuối kỳ 954,7 tỷ đồng, giảm từ mức 1.170,1 tỷ đồng đầu kỳ.

Ngày 12/8/2026, Hội đồng Quản trị phê duyệt chủ trương thành lập Công ty TNHH Hóa chất Phú Mỹ, vốn điều lệ 220 tỷ đồng góp bằng tiền mặt, do Đạm Phú Mỹ sở hữu toàn bộ, ngành nghề chính là sản xuất hóa chất cơ bản và bán buôn hóa chất.

Sáu tháng đầu năm, Đạm Phú Mỹ dành 131,35 tỷ đồng cho nghiên cứu phát triển, trong khi 7.313,1 tỷ đồng nguyên giá máy móc đã khấu hao hết mà vẫn nằm trong dây chuyền. Xuất khẩu chiếm 19% doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của kỳ, phần còn lại đi qua bốn công ty con phân phối tại bốn khu vực trong nước.