PVFCCo - Phú Mỹ trở thành nhà tài trợ chính của Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam

Tham dự lễ ký kết có đại diện Cục Thể dục Thể thao, LĐBCVN, ban huấn luyện và toàn thể Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam cùng đại diện PVFCCo. Việc ký kết đánh dấu bước ngoặt mới trong chiến lược đồng hành giữa doanh nghiệp và thể thao, hướng tới mục tiêu nâng cao thành tích và hình ảnh của bóng chuyền Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Giai đoạn 2022–2024 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam, với hàng loạt dấu ấn nổi bật: Á quân SEA Games 31 và 32; vô địch Giải CLB nữ châu Á 2023; đại diện châu Á dự Giải CLB nữ Thế giới; vô địch AVC Challenger 2023 và 2024; lần đầu vào Top 4 Asian Games 19 và giành quyền tham dự Giải vô địch thế giới 2025 tại Phuket, Thái Lan.

Lễ ký kết công bố nhà tài trợ.

Năm 2025 được xác định là thời điểm bản lề, với nhiều giải đấu quan trọng như AVC Nations Cup, VTV Cup, SEA V.League, Giải vô địch thế giới và SEA Games 33. Với lịch trình dày đặc, đội tuyển sẽ có các đợt tập huấn trong nước và quốc tế nhằm chuẩn bị chuyên môn tốt nhất.

Ông Đoàn Quốc Quân, Phó Giám đốc Marketing PVFCCo, chia sẻ: “Bóng chuyền là môn thể thao gắn liền với đời sống nông thôn – đối tượng khách hàng truyền thống của thương hiệu Phú Mỹ. Việc đồng hành cùng Đội tuyển Bóng chuyền nữ Quốc gia thể hiện trách nhiệm xã hội và cam kết của PVFCCo trong việc nâng tầm thể thao nước nhà”.

Ra mắt trang phục đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam.

Theo ông Lê Trí Trường, Tổng Thư ký LĐBCVN: “Đây là lần đầu tiên Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam có một đơn vị đồng hành trực tiếp, tạo điều kiện về nguồn lực để tập huấn và thi đấu ở các quốc gia có nền bóng chuyền phát triển. “Sự đồng hành của Phú Mỹ tạo nguồn lực cho đội tuyển có điều kiện cọ xát, tập huấn ở các quốc gia có nền bóng chuyền phát triển, nâng cao chất lượng chuyên môn trong mục tiêu nâng tầm Bóng chuyền Việt Nam”.

Về kế hoạch trong năm 2025 của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, ông Lê Trí Trường chia sẻ: “Năm nay đội tuyển có những giải quốc tế quan trọng là Vô địch thế giới diễn ra tại Thái Lan vào tháng 8. Mục tiêu của đội tuyển là tiếp cận bóng chuyền đỉnh cao, cơ hội học hỏi kinh nghiệm. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng sẽ tham dự các giải đấu như VTV Cup, SEA V.League và đặc biệt là SEA Games 33 cũng tại Thái Lan vào cuối năm với mục tiêu đặt ra là đạt kết quả cao hơn kỳ đại hội trước”.