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Hơn 800 tư liệu quý tái hiện 80 năm xây dựng và phát triển của Quốc hội Việt Nam

Nam Giang

Nam Giang

08:57 | 08/01/2026
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Triển lãm “Quốc hội Việt Nam – Hành trình 80 năm xây dựng và phát triển” tại Thư viện Quốc gia Việt Nam mang đến không gian trưng bày quy mô, khoa học, kết hợp công nghệ số hiện đại, giúp công chúng nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang và vai trò của Quốc hội trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
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Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức triển lãm tư liệu “Quốc hội Việt Nam - Hành trình 80 năm xây dựng và phát triển”

Triển lãm giới thiệu hơn 800 tư liệu quý, được chọn lọc công phu từ nhiều nguồn tư liệu có giá trị, tái hiện chặng đường 80 năm Quốc hội Việt Nam không ngừng đổi mới, phát triển, phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Hơn 800 tư liệu quý tái hiện 80 năm xây dựng và phát triển của Quốc hội Việt Nam
Ông Nguyễn Xuân Dũng - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc .

Phát biểu khai mạc triển lãm, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng nhấn mạnh, ngày 6/1/1946 là dấu mốc trọng đại trong lịch sử dân tộc, đánh dấu sự ra đời của Quốc hội Việt Nam – cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân và đặt nền móng pháp lý vững chắc cho Nhà nước Việt Nam mới.

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Quốc hội Việt Nam luôn là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đồng hành cùng dân tộc qua các chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng rất đỗi vẻ vang, từ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam cho biết, xuất phát từ ý nghĩa lịch sử đó, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức triển “Quốc hội Việt Nam - Hành trình 80 năm xây dựng và phát triển” nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, chính trị và pháp lý to lớn của Quốc hội Việt Nam, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân chủ và ý thức công dân cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hơn 800 tư liệu quý tái hiện 80 năm xây dựng và phát triển của Quốc hội Việt Nam
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm được xây dựng công phu, khoa học với 4 chủ đề nội dung. Phần thứ nhất “Tổng tuyển cử năm 1946 - Sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam”, phản ánh bối cảnh lịch sử sau Cách mạng Tháng Tám; chủ trương của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về tổ chức Tổng tuyển cử; công tác chuẩn bị, sự tham gia rộng rãi của nhân dân cả nước cũng như ý nghĩa lịch sử, pháp lý sâu sắc của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Phần thứ hai “Quốc hội Việt Nam trong hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước” nêu bật vai trò của Quốc hội trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Phần thứ ba “Quốc hội Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước” phản ánh vai trò của Quốc hội trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phần thứ tư “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc” gồm những quyết sách quan trọng của Quốc hội qua 80 năm xây dựng và phát triển trong mọi mặt của đời sống xã hội: Phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia, biển đảo Tổ quốc…

Hơn 800 tư liệu quý tái hiện 80 năm xây dựng và phát triển của Quốc hội Việt Nam
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại triển lãm.
Hơn 800 tư liệu quý tái hiện 80 năm xây dựng và phát triển của Quốc hội Việt Nam

Một điểm nhấn của triển lãm năm nay là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong trưng bày. Người xem có thể khám phá nội dung trưng bày theo nhiều hình thức trực quan, sinh động; tham gia các hoạt động tương tác và tra cứu thông tin một cách thuận tiện, linh hoạt.

Triển lãm “Quốc hội Việt Nam – Hành trình 80 năm xây dựng và phát triển” không chỉ là hoạt động văn hóa, chính trị có ý nghĩa lớn, mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội; bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm diễn ra từ ngày đến hết 15/01/2026 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Quốc hội Việt Nam triển lãm

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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AUD 17605 17878 18455
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EUR 29347 29567 30648
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HKD 0 3221 3424
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KRW 0 16 18
NZD 0 14551 15138
SGD 19779 20061 20642
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USD (1,2) 26021 0 0
USD (5,10,20) 26062 0 0
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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USD(10-20) 25,077 - -
EUR 29,614 29,638 31,000
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
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HKD 0 3355 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14648 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19933 20063 20789
THB 0 734.3 0
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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XAU 14,498,000 0 14,802,000
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THB 0 769 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/06/2026 06:45

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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