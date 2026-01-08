Hơn 800 tư liệu quý tái hiện 80 năm xây dựng và phát triển của Quốc hội Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức triển lãm tư liệu “Quốc hội Việt Nam - Hành trình 80 năm xây dựng và phát triển”

Triển lãm giới thiệu hơn 800 tư liệu quý, được chọn lọc công phu từ nhiều nguồn tư liệu có giá trị, tái hiện chặng đường 80 năm Quốc hội Việt Nam không ngừng đổi mới, phát triển, phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc .

Phát biểu khai mạc triển lãm, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng nhấn mạnh, ngày 6/1/1946 là dấu mốc trọng đại trong lịch sử dân tộc, đánh dấu sự ra đời của Quốc hội Việt Nam – cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân và đặt nền móng pháp lý vững chắc cho Nhà nước Việt Nam mới.

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Quốc hội Việt Nam luôn là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đồng hành cùng dân tộc qua các chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng rất đỗi vẻ vang, từ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam cho biết, xuất phát từ ý nghĩa lịch sử đó, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức triển “Quốc hội Việt Nam - Hành trình 80 năm xây dựng và phát triển” nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, chính trị và pháp lý to lớn của Quốc hội Việt Nam, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân chủ và ý thức công dân cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm được xây dựng công phu, khoa học với 4 chủ đề nội dung. Phần thứ nhất “Tổng tuyển cử năm 1946 - Sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam”, phản ánh bối cảnh lịch sử sau Cách mạng Tháng Tám; chủ trương của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về tổ chức Tổng tuyển cử; công tác chuẩn bị, sự tham gia rộng rãi của nhân dân cả nước cũng như ý nghĩa lịch sử, pháp lý sâu sắc của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Phần thứ hai “Quốc hội Việt Nam trong hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước” nêu bật vai trò của Quốc hội trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Phần thứ ba “Quốc hội Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước” phản ánh vai trò của Quốc hội trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phần thứ tư “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc” gồm những quyết sách quan trọng của Quốc hội qua 80 năm xây dựng và phát triển trong mọi mặt của đời sống xã hội: Phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia, biển đảo Tổ quốc…

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại triển lãm.

Một điểm nhấn của triển lãm năm nay là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong trưng bày. Người xem có thể khám phá nội dung trưng bày theo nhiều hình thức trực quan, sinh động; tham gia các hoạt động tương tác và tra cứu thông tin một cách thuận tiện, linh hoạt.

Triển lãm “Quốc hội Việt Nam – Hành trình 80 năm xây dựng và phát triển” không chỉ là hoạt động văn hóa, chính trị có ý nghĩa lớn, mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội; bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm diễn ra từ ngày đến hết 15/01/2026 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.