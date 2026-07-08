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Chuỗi Hội nghị 'Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế' lan tỏa các quy định mới tới cộng đồng doanh nghiệp

Thế Kiên

Thế Kiên

18:18 | 08/07/2026
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Tiếp nối thành công của Hội nghị “Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế” tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07/7/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tiếp tục tổ chức Hội nghị tại Hà Nội nhằm phổ biến các quy định mới về chào bán, phát hành chứng khoán, đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đối với các cơ quan, tổ chức và thành viên thị trường khu vực phía Bắc.
Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế UBCKNN sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 30 năm chứng khoán Việt Nam: Từ phiên giao dịch đầu tiên đến mạch dẫn vốn của nền kinh tế
Chuỗi Hội nghị 'Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế' lan tỏa các quy định mới tới cộng đồng doanh nghiệp
Chuỗi Hội nghị "Phát hành chứng khoán – Động lực cho tăng trưởng kinh tế" lan tỏa các quy định mới tới cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương dự và chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, bộ, ngành trung ương, Ủy ban Nhân dân, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo tổ chức phát hành, tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng chỉ định tham toán, cơ quan thông tấn báo chí.

Chuỗi Hội nghị 'Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế' lan tỏa các quy định mới tới cộng đồng doanh nghiệp
Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về phát triển thị trường vốn trở thành một trụ cột quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia, thời gian qua, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hạ tầng thị trường và nâng cao chất lượng quản lý giám sát thị trường chứng khoán. Nhờ đó, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì được xu hướng phát triển tích cực, ngày càng khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

“Tinh thần xuyên suốt của chúng tôi là xây dựng một khung khổ pháp lý hiện đại, minh bạch, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn, nhưng đồng thời phải nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán.” Chủ tịch UBCKNN khẳng định.

Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế
Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế

Chủ tịch UBCKNN chia sẻ thêm một trong những dấu ấn quan trọng là việc Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155 hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán. Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Chủ tịch nhấn mạnh, hội nghị hôm nay không chỉ nhằm phổ biến các quy định mới của pháp luật mà, quan trọng hơn, còn là diễn đàn trao đổi thực chất giữa cơ quan quản lý với cộng đồng doanh nghiệp và các thành viên thị trường. Chủ tịch UBCKNN tin tưởng rằng những kết quả của hội nghị tại Hà Nội và Tp. HCM sẽ góp phần tạo dựng một sự đồng thuận giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các thành viên thị trường, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn hoạt động huy động vốn của thị trường chứng khoán, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo UBCKNN khẳng định cơ quan quản lý sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động huy động vốn, thúc đẩy phát triển các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường và mở rộng hơn nữa khả năng tiếp cận của doanh nghiệp đối với dòng vốn trong và ngoài nước.

Chuỗi Hội nghị 'Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế' lan tỏa các quy định mới tới cộng đồng doanh nghiệp
Chuỗi Hội nghị "Phát hành chứng khoán – Động lực cho tăng trưởng kinh tế".

Tại hội nghị, đại diện UBCKNN giới thiệu những nội dung mới của các quy định pháp luật về chào bán, phát hành chứng khoán. Đối với chuyên đề giới thiệu các quy định mới tại Nghị định số 200/2026/NĐ-CP, các nội dung đã được phổ biến sâu rộng nhằm giúp doanh nghiệp nắm rõ hơn những điểm mới và yêu cầu khi xây dựng phương án phát hành, triển khai chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, cũng như quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động sau phát hành.. Bên cạnh đó, đại diện Sở GDCK Hà Nội cũng giới thiệu một chuyên đề quan trọng về cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu từ chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội với các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Hội nghị cũng dành một phần quan trọng của chương trình để lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp và thảo luận nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan quản lý với các chủ thể tham gia thị trường.

Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu
Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu chia sẻ để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn của nền kinh tế là rất lớn. Thị trường chứng khoán cần tiếp tục phát huy vai trò là kênh huy động và phân bổ nguồn lực trung và dài hạn quan trọng, góp phần giảm áp lực lên hệ thống tín dụng ngân hàng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Phó Chủ tịch kỳ vọng qua các nội dung được chia sẻ, các đại biểu tham dự sẽ có thêm thông tin và xây dựng được những phương án huy động vốn qua thị trường chứng khoán phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp mình trong thời gian tới.

Chuỗi Hội nghị “Phát hành chứng khoán – Động lực cho tăng trưởng kinh tế” được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút sự quan tâm, tham dự của đông đảo đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các thành viên thị trường. Thông qua các Hội nghị, các quy định pháp luật mới về chào bán, phát hành chứng khoán được phổ biến, hướng dẫn kịp thời; đồng thời tăng cường đối thoại, trao đổi giữa cơ quan quản lý với cộng đồng doanh nghiệp và các thành viên thị trường. Qua đó, UBCKNN tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán minh bạch, ổn định, bền vững và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương Vũ Thị Chân Phương Chủ tịch UBCKNN Hội nghị Phát hành chứng khoán Động lực cho tăng trưởng kinh tế UBCKNN Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Kim TT/AVPL 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Nguyên Liệu 99.99 13,300 ▼150K 13,500 ▼150K
Nguyên Liệu 99.9 13,250 ▼150K 13,450 ▼150K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 ▼150K 14,200 ▼150K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▼150K 14,150 ▼150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▼150K 14,130 ▼150K
Cập nhật: 08/07/2026 20:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Hà Nội - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Đà Nẵng - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Miền Tây - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Tây Nguyên - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Cập nhật: 08/07/2026 20:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 ▼100K 14,800 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 ▼100K 14,800 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 ▼100K 14,800 ▼150K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 13,990 ▼150K 14,690 ▼150K
Trang sức 99.99 14,000 ▼150K 14,700 ▼150K
Cập nhật: 08/07/2026 20:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 ▲1308K 14,852 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 ▲1308K 14,853 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,452 ▼15K 1,482 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,452 ▼15K 1,483 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,427 ▼15K 1,462 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,752 ▼1486K 144,752 ▼1486K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,011 ▼1425K 109,811 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,776 ▼1320K 99,576 ▼1020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,541 ▼1215K 89,341 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,593 ▼1175K 85,393 ▼875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,321 ▼926K 61,121 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
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