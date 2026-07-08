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Kết quả World Cup 2026 ngày 8/7: Argentina hẹn Thụy Sĩ ở tứ kết

Thành Biên

Thành Biên

15:16 | 08/07/2026
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Messi tỏa sáng với một bàn thắng và một kiến tạo giúp Argentina lội ngược dòng trước Ai Cập. Trong khi đó, Thụy Sĩ vượt qua Colombia trên chấm luân lưu để giành vé vào tứ kết World Cup 2026.
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Messi ghi dấu ấn, Argentina ngược dòng đầy cảm xúc

Argentina trải qua trận đấu nhiều cảm xúc trước Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân Atlanta (Mỹ). Dù được đánh giá cao hơn, nhà đương kim vô địch bất ngờ rơi vào thế bất lợi ngay từ đầu trận.

Phút 15, từ quả đá phạt của Marwan Attia, Yasser Ibrahim bật cao đánh đầu mở tỷ số, đưa Ai Cập vượt lên dẫn trước. Bàn thua khiến Argentina gia tăng sức ép nhưng đội bóng Nam Mỹ liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Đáng tiếc nhất là tình huống Lionel Messi không thắng được thủ môn Mostafa Shobeir trên chấm phạt đền ở phút 21.

World Cup 2026: Argentina lội ngược dòng trước Ai Cập để giành vé đi tiếp
World Cup 2026: Argentina lội ngược dòng trước Ai Cập để giành vé đi tiếp

Sang hiệp hai, Argentina tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng lại nhiều lần đối mặt những pha phản công nguy hiểm. Sau khi một bàn thắng của Ai Cập không được VAR công nhận, Mostafa vẫn kịp nhân đôi cách biệt ở phút 67, đẩy Argentina đến gần nguy cơ bị loại.

Trong thời điểm khó khăn nhất, Messi đã lên tiếng. Phút 79, đội trưởng Argentina thực hiện quả treo bóng chuẩn xác để Cristian Romero đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Chỉ năm phút sau, chính Messi ghi bàn gỡ hòa, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Kịch tính được đẩy lên ở phút bù giờ thứ hai. Sau tình huống giành lại bóng, Argentina tổ chức phản công nhanh và Enzo Fernández đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục để đưa đội bóng xứ Tango vào tứ kết.

Thụy Sĩ bản lĩnh trên chấm luân lưu, giành vé gặp Argentina

Ở trận đấu còn lại của vòng 1/8, Thụy Sĩ và Colombia tạo nên màn so tài chặt chẽ khi cả hai đều ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự.

Trong 90 phút thi đấu chính thức, hai đội đều tạo được những cơ hội đáng chú ý nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Bước sang hiệp phụ, Colombia là đội có nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Lucumi đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang, còn Campaz bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn trong pha phản công thuận lợi.

World Cup 2026: Thụy Sĩ đánh bại Colombia trên chấm luân lưu
World Cup 2026: Thụy Sĩ đánh bại Colombia trên chấm luân lưu

Không bên nào tận dụng được thời cơ trong 120 phút thi đấu, trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11 m, Thụy Sĩ thể hiện bản lĩnh khi chỉ có Manuel Akanji thực hiện không thành công. Trong khi đó, Colombia có hai cầu thủ sút hỏng là Davinson Sánchez và Jhon Hernández, khiến đại diện Nam Mỹ chấp nhận thất bại 3-4.

Chiến thắng giúp Thụy Sĩ trở thành đội cuối cùng góp mặt ở tứ kết World Cup 2026 và thiết lập cuộc đối đầu đáng chú ý với đương kim vô địch Argentina. Màn so tài giữa hai đội hứa hẹn sẽ là một trong những cặp đấu tâm điểm của vòng đấu dành cho tám đội mạnh nhất giải.

Kết quả World Cup 2026 ngày 8/7 Kết quả thi đấu World Cup 2026 lịch thi đấu World Cup 2026 Argentina - Ai Cập World Cup 2026

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Thứ hai, 13/07/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Kim TT/AVPL 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 ▼50K 13,600 ▼50K
Nguyên Liệu 99.9 13,350 ▼50K 13,550 ▼50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 ▼50K 14,300 ▼50K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 ▼50K 14,250 ▼50K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 ▼50K 14,230 ▼50K
Cập nhật: 08/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Hà Nội - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Miền Tây - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Cập nhật: 08/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,600 14,900 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,600 14,900 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,600 14,900 ▼50K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,090 ▼50K 14,790 ▼50K
Trang sức 99.99 14,100 ▼50K 14,800 ▼50K
Cập nhật: 08/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,465 ▲1318K 14,952 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,465 ▲1318K 14,953 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,462 ▼5K 1,492 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,462 ▼5K 1,493 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,437 ▼5K 1,472 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,743 ▼495K 145,743 ▼495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 ▼675K 110,561 ▼375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,456 ▼640K 100,256 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,151 ▼605K 89,951 ▼305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,176 ▼592K 85,976 ▼292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,739 ▼508K 61,539 ▼208K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Cập nhật: 08/07/2026 16:00
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Cập nhật: 08/07/2026 16:00
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Cập nhật: 08/07/2026 16:00
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Cập nhật: 08/07/2026 16:00

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