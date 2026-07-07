VinFast VF 2 ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 188 triệu đồng

Ngày 5/7, Vinfast chính thức trình làng mẫu ô tô điện đô thị Vinfast VF 2, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược phổ cập ô tô điện tại Việt Nam. Với giá bán kèm pin chỉ từ 188 triệu đồng, VF 2 được định vị là phương tiện thay thế xe máy dành cho người dân tại các đô thị, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận ô tô cho nhóm khách hàng phổ thông.

Mẫu xe Vinfast VF 2. Ảnh: Vinfast.

VF 2 là phiên bản thương mại dành cho khách hàng cá nhân, được phát triển và tinh chỉnh từ mẫu xe điện dịch vụ Minio Green. Mẫu xe vẫn giữ thiết kế nhỏ gọn đặc trưng nhưng được tối ưu về trang bị và tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày của các hộ gia đình.

Thiết kế nhỏ gọn, tối ưu cho giao thông đô thị

VinFast VF 2 sở hữu kích thước dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm, cao 1.663,2 mm và chiều dài cơ sở 2.065 mm. Đây là mẫu xe có kích thước nhỏ nhất trong dải sản phẩm của Vinfast hiện nay, cùng với Minio Green.

Ngoại thất của Vinfast VF 2. Ảnh: Vinfast.

Thiết kế hai cửa, bốn chỗ ngồi giúp VF 2 phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc tại các thành phố lớn. Ngoại thất sử dụng cụm đèn chiếu sáng LED phía trước, mâm thép 13 inch cùng nhiều chi tiết sơn đen như tay nắm cửa, gương chiếu hậu, viền cửa sổ và ăng-ten vây cá mập. Phần đầu xe vẫn giữ chi tiết tạo hình cánh chim, đặc trưng trong ngôn ngữ thiết kế của VinFast.

Thiết kế khoang lái của Vinfast VF 2. Ảnh: Vinfast

Không gian nội thất được bố trí theo hướng đơn giản và thực dụng. Xe trang bị màn hình hiển thị thông tin 7 inch phía sau vô-lăng, hệ thống điều hòa, ghế lái chỉnh cơ bốn hướng cùng hệ thống hai loa tích hợp radio FM. Theo Vinfast, cách bố trí này vẫn bảo đảm không gian cho bốn người ngồi trong khi duy trì kích thước tổng thể nhỏ gọn.

Thiết kế hàng ghế sau Vinfast VF 2. Ảnh: Vinfast

Xe sở hữu thiết kế 2 cửa và 4 chỗ ngồi, được hãng khẳng định là lựa chọn thay thế cho xe máy, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị.

Quãng đường 210 km mỗi lần sạc, giá bán dưới 200 triệu đồng

VF 2 sử dụng một mô-tơ điện đặt trên cầu sau, cho công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Xe có tốc độ tối đa 80 km/h và cung cấp hai chế độ lái Eco và Normal để phù hợp với từng điều kiện vận hành.

Bộ pin có dung lượng khả dụng 18,3 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Với công suất sạc nhanh tối đa 24 kW, mẫu xe chỉ mất khoảng 34 phút để nạp pin từ 10% lên 70%.

VinFast chiếm hơn 51% thị phần xe điện tại Philippines Hãng xe điện Việt Nam VinFast lần đầu dẫn đầu thị trường Philippines ở mảng xe thuần điện khi chiếm hơn 51% thị phần quý ...

Vinfast VF 2 được phân phối với nhiều lựa chọn màu sắc gồm trắng, đỏ, vàng, xanh ngọc, xanh lá và hồng. Mức giá bán kèm pin từ 188 triệu đồng đưa VF 2 trở thành một trong những mẫu ô tô điện có giá dễ tiếp cận nhất trên thị trường Việt Nam.

Với kích thước nhỏ gọn, phạm vi hoạt động đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày cùng mức giá dưới 200 triệu đồng, VF 2 được kỳ vọng sẽ mở rộng nhóm khách hàng sử dụng ô tô điện, đồng thời trở thành lựa chọn mới cho người dân có nhu cầu chuyển đổi từ xe máy sang ô tô trong môi trường đô thị.