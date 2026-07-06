Triển lãm 'Quốc Tử Giám trong nghệ thuật' tôn vinh 950 năm trường đại học đầu tiên của Việt Nam

Triển lãm giới thiệu hơn 60 tác phẩm của 34 tác giả, được thể hiện qua nhiều loại hình nghệ thuật đa dạng. Từ những bức ảnh tư liệu, ký họa của các kiến trúc sư và nhiếp ảnh gia người Pháp đầu thế kỷ XX, tranh hội họa của danh họa Bùi Xuân Phái trong những năm 1960, cho đến ký họa màu nước của các họa sĩ đương đại và các sáng tác mới trên chất liệu lụa, sơn mài, sơn khắc, inox, composit và nhiếp ảnh cùng sắp đặt đa phương tiện của các nghệ sĩ trẻ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Không gian trưng bày được thiết kế mở với sự kết hợp từ trên tường tới hệ kết cấu gỗ, tạo nên hành trình thị giác sinh động giúp người xem khám phá những lớp lang lịch sử, nghệ thuật và cảm xúc đan xen. Sự đối thoại giữa các tác phẩm thuộc nhiều thời kỳ và chất liệu khác nhau mang lại trải nghiệm đa chiều, nâng cao nhận thức về giá trị của Quốc Tử Giám – không chỉ là di tích lịch sử mà còn là biểu tượng văn hóa giàu sức truyền cảm hứng.

Chia sẻ về ý tưởng làm nên Triển lãm, Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cho biết: “Triển lãm được lên ý tưởng khi không gian này trở thành một nguồn cảm hứng đi vào trong các sáng tác của các hoạ sĩ các nghệ sĩ xuyên suốt qua các thời kỳ, các giai đoạn của lịch sử.

Tác phẩm nghệ thuật sớm nhất được vẽ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám là những bức tranh ký hoạ hay những bức tranh sơn dầu trực hoạ của những hoạ sĩ người Pháp từ những thời đầu thế kỷ 20. Rồi sau đó khi Trường Mỹ thuật Đông Dương ra đời với sự xuất hiện của những hoạ sĩ là giảng viên hay những sinh viên mỹ thuật thời Đông Dương từ khi đi học hay trở thành hoạ sĩ về sau vẫn thường sáng tác những tác phẩm hội hoạ, đồ hoạ… lấy cảm hứng trực tiếp từ không gian này”.

Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa giá trị đặc sắc của Quốc Tử Giám – biểu tượng truyền thống hiếu học và văn hiến Việt Nam; đồng thời khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc gìn giữ, diễn giải và làm mới di sản, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế, nhất là nhân sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám.

Khách tham quan triển lãm.

Triển lãm là cơ hội để công chúng hiểu sâu sắc hơn về giá trị lịch sử, văn hóa và sức sống nghệ thuật của Quốc Tử Giám – di sản quý báu của dân tộc.

Triển lãm "Quốc Tử Giám trong nghệ thuật" diễn ra đến hết ngày 5/8/2026 tại Tiền Đường, khu Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phục vụ đông đảo công chúng và du khách tham quan.