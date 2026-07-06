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Triển lãm 'Quốc Tử Giám trong nghệ thuật' tôn vinh 950 năm trường đại học đầu tiên của Việt Nam

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16:29 | 06/07/2026
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Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức triển lãm "Quốc Tử Giám trong nghệ thuật".
Triển lãm về Quốc Tử Giám và Danh nhân Thân Nhân Trung (1419–1499) tại Bắc Ninh Một dòng họ có hai vị tiến sĩ giữ chức 'Tế tửu' Quốc Tử Giám Triển lãm 'Sĩ Tử 3 - Chuyện Sĩ Tử' lan tỏa tinh thần hiếu học trước mùa thi

Triển lãm giới thiệu hơn 60 tác phẩm của 34 tác giả, được thể hiện qua nhiều loại hình nghệ thuật đa dạng. Từ những bức ảnh tư liệu, ký họa của các kiến trúc sư và nhiếp ảnh gia người Pháp đầu thế kỷ XX, tranh hội họa của danh họa Bùi Xuân Phái trong những năm 1960, cho đến ký họa màu nước của các họa sĩ đương đại và các sáng tác mới trên chất liệu lụa, sơn mài, sơn khắc, inox, composit và nhiếp ảnh cùng sắp đặt đa phương tiện của các nghệ sĩ trẻ.

Triển lãm 'Quốc Tử Giám trong nghệ thuật' tôn vinh 950 năm trường đại học đầu tiên của Việt Nam
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Không gian trưng bày được thiết kế mở với sự kết hợp từ trên tường tới hệ kết cấu gỗ, tạo nên hành trình thị giác sinh động giúp người xem khám phá những lớp lang lịch sử, nghệ thuật và cảm xúc đan xen. Sự đối thoại giữa các tác phẩm thuộc nhiều thời kỳ và chất liệu khác nhau mang lại trải nghiệm đa chiều, nâng cao nhận thức về giá trị của Quốc Tử Giám – không chỉ là di tích lịch sử mà còn là biểu tượng văn hóa giàu sức truyền cảm hứng.

Chia sẻ về ý tưởng làm nên Triển lãm, Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cho biết: “Triển lãm được lên ý tưởng khi không gian này trở thành một nguồn cảm hứng đi vào trong các sáng tác của các hoạ sĩ các nghệ sĩ xuyên suốt qua các thời kỳ, các giai đoạn của lịch sử.

Triển lãm 'Quốc Tử Giám trong nghệ thuật' tôn vinh 950 năm trường đại học đầu tiên của Việt Nam

Tác phẩm nghệ thuật sớm nhất được vẽ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám là những bức tranh ký hoạ hay những bức tranh sơn dầu trực hoạ của những hoạ sĩ người Pháp từ những thời đầu thế kỷ 20. Rồi sau đó khi Trường Mỹ thuật Đông Dương ra đời với sự xuất hiện của những hoạ sĩ là giảng viên hay những sinh viên mỹ thuật thời Đông Dương từ khi đi học hay trở thành hoạ sĩ về sau vẫn thường sáng tác những tác phẩm hội hoạ, đồ hoạ… lấy cảm hứng trực tiếp từ không gian này”.

Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa giá trị đặc sắc của Quốc Tử Giám – biểu tượng truyền thống hiếu học và văn hiến Việt Nam; đồng thời khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc gìn giữ, diễn giải và làm mới di sản, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế, nhất là nhân sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám.

Triển lãm 'Quốc Tử Giám trong nghệ thuật' tôn vinh 950 năm trường đại học đầu tiên của Việt Nam
Khách tham quan triển lãm.

Triển lãm là cơ hội để công chúng hiểu sâu sắc hơn về giá trị lịch sử, văn hóa và sức sống nghệ thuật của Quốc Tử Giám – di sản quý báu của dân tộc.

Triển lãm "Quốc Tử Giám trong nghệ thuật" diễn ra đến hết ngày 5/8/2026 tại Tiền Đường, khu Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phục vụ đông đảo công chúng và du khách tham quan.

Quốc Tử Giám danh họa Bùi Xuân Phái Trường Mỹ thuật Đông Dương

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Kim TT/AVPL 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Nguyên Liệu 99.99 13,560 ▼40K 13,760 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 13,510 ▼40K 13,710 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,060 ▼40K 14,560 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,010 ▼40K 14,510 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,940 ▼40K 14,490 ▼40K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Hà Nội - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Miền Tây - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,190 ▼140K 14,890 ▼140K
Trang sức 99.99 14,200 ▼140K 14,900 ▼140K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 148 ▼1336K 15,102 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148 ▼1336K 15,103 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,479 ▼4K 1,509 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,479 ▼4K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,459 ▼4K 1,494 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,921 ▼396K 147,921 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,711 ▼300K 112,211 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,252 ▼272K 101,752 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,793 ▼244K 91,293 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,759 ▼233K 87,259 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,956 ▼167K 62,456 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
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Cập nhật: 06/07/2026 22:00
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