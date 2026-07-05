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Lễ hội Vì hòa bình 2026: Biến ký ức chiến tranh thành biểu tượng hòa bình

Phước Hà

Phước Hà

18:05 | 05/07/2026
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Tối ngày 4/7, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải (Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Bộ VHTTDL và Bộ Ngoại giao khai mạc Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai-Quảng Trị vì hòa bình”.
Quảng Trị: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Vì Hoà bình năm 2024 Đà Nẵng dùng công nghệ số hóa trải nghiệm ẩm thực tại Food Tour 2026 Hải Phòng đồng loạt khánh thành và khởi công 14 công trình, dự án trọng điểm tổng vốn hơn 24.700 tỷ đồng

Lễ hội Vì hòa bình 2026 diễn ra vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày ký kết Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương (21/7/1954-21/7/2026), 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần Quảng cáo và Dịch vụ Hàng không Hải Trần (Hai Tran Media & Airs Group) và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN).

Lễ hội Vì hòa bình 2026: Biến ký ức chiến tranh thành biểu tượng hòa bình
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Lễ hội có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương, các vị khách quốc tế.

Câu chuyện của Quảng Trị không chỉ là câu chuyện của một vùng đất mà còn là câu chuyện của dân tộc Việt Nam-một dân tộc với lịch sử được viết nên bằng lòng yêu nước, ý chí bất khuất, khát vọng hòa bình, lòng nhân ái và truyền thống hòa hiếu. Đó là sự hiện diện của công lý, của lòng bao dung, sự tôn trọng lẫn nhau, khả năng vượt qua những khác biệt để hợp tác và phát triển. Hòa bình, muôn thuở vẫn là tiếng gọi thiết tha nhất của dân tộc Việt Nam và cả nhân loại.

Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai-Quảng Trị vì hòa bình” được tổ chức tại Quảng Trị là dịp để tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, vì hòa bình của nhân loại; đồng thời, cùng nhau vun đắp những nhịp cầu hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia, dân tộc.

Thông qua chuỗi hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống, văn hóa, nghệ thuật, Quảng Trị mong muốn từng bước xây dựng Lễ hội Vì hòa bình trở thành một thương hiệu văn hóa đặc sắc, khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết, cùng chung tay xây dựng thế giới hòa bình, thịnh vượng.

Lễ hội Vì hòa bình 2026: Biến ký ức chiến tranh thành biểu tượng hòa bình
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh chia sẻ tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, đối với dân tộc Việt Nam, hòa bình không chỉ là khát vọng mà còn là giá trị thiêng liêng được đánh đổi bằng biết bao máu xương và sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Trên mảnh đất Quảng Trị hôm nay, bên dòng Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị, những nghĩa trang liệt sĩ quốc gia…, chúng ta càng thấm thía giá trị của hòa bình, càng biết ơn những người đã hiến dâng tuổi xuân, cuộc đời mình cho độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhận định, trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, bất ổn và những thách thức toàn cầu, thông điệp “Quảng Trị vì hòa bình” càng có ý nghĩa thời đại. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; luôn cùng các quốc gia thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, đề cao luật pháp quốc tế, chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của Quảng Trị trong việc xây dựng Lễ hội Vì hòa bình trở thành một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, từng bước có sức lan tỏa quốc tế. “Từ vùng đất chịu nhiều đau thương của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang trở thành biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và khát vọng phát triển. Đó không chỉ là niềm tự hào của Quảng Trị, mà còn là hình ảnh của một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khép lại quá khứ để cùng thế giới hướng tới tương lai” - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.

Lễ hội Vì hòa bình 2026: Biến ký ức chiến tranh thành biểu tượng hòa bình
Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc.

Cũng tại lễ hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh chia sẻ, Quảng Trị là một trong những địa phương lưu giữ ký ức thiêng liêng về những năm tháng chiến tranh khốc liệt với hàng vạn trận càn, với mưa bom bão đạn. Nơi đây từng là ranh giới chia cắt hai miền, là tọa độ chịu nhiều đau thương, mất mát. Biết bao người mẹ đã cạn khô dòng nước mắt để tiễn chồng, tiễn con ra trận. Biết bao người lính đã hiến trọn tuổi thanh xuân để Tổ quốc được trường tồn. Những địa danh như Thành cổ Quảng Trị, Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đường 9, Khe Sanh, Đường 20 Quyết Thắng, Bến Phà Gianh, Cồn Tiên-Dốc Miếu... đã trở thành biểu tượng bất tử của lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng hòa bình của dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh khẳng định, điều làm nên hình ảnh, giá trị đặc biệt của Quảng Trị hôm nay không chỉ là lịch sử hào hùng, đó còn là sức mạnh của sự hồi sinh. Từ trong bom đạn, đổ nát của chiến tranh, khép lại quá khứ đau thương, Quảng Trị tiếp tục đoàn kết tái thiết vươn lên mạnh mẽ.

“Từ mảnh đất Quảng Trị kiên cường, chúng tôi muốn gửi đi một thông điệp chân thành và đầy kiêu hãnh: Không có chiến thắng nào lớn hơn chiến thắng của hòa bình. Không có di sản nào quý giá hơn di sản của sự hòa hợp. Không có tương lai nào bền vững hơn tương lai được xây dựng trên nền tảng của đối thoại, hợp tác, tôn trọng và tình người” - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh.

Lễ hội Vì hòa bình 2026

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 06/07/2026 03:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 06/07/2026 03:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,790 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,790 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,790 15,140
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,330 15,030
Trang sức 99.99 14,340 15,040
Cập nhật: 06/07/2026 03:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cập nhật: 06/07/2026 03:00
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