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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

21:00 | 04/07/2026
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Sáng 4/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Tạp chí Điện tử và Ứng dụng trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
'Kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng 2 con số' Thủ tướng: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột để Việt Nam đạt tăng trưởng hai con số Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. (Ảnh: chinhphu.vn)

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương,

Thưa các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố, đại diện các doanh nghiệp,

Thưa toàn thể các đồng chí dự hội nghị tại các điểm cầu.

Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương đánh giá kết quả, hạn chế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm và thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi gửi tới toàn thể các đồng chí, các bạn lời chào thân ái và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm khởi động cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải quyết liệt, khẩn trương, tạo chuyển biến rõ nét về phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, nâng cao mức sống thực của Nhân dân.

Chúng ta triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều khó khăn, rủi ro địa chính trị, năng lượng và thương mại gia tăng, tác động trực tiếp đến các nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam. Xung đột tại Trung Đông, chính sách thuế quan của Mỹ, đã làm tăng giá dầu, cước vận tải và chi phí sản xuất, tạo sức ép lớn lên lạm phát. Triển vọng thương mại thế giới tiếp tục khó khăn, nhiều bất định, dòng vốn đầu tư toàn cầu đang dịch chuyển theo những tiêu chí mới. Mặc dù vậy, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm rất đáng ghi nhận. Đó là kết quả sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Tôi đặc biệt ghi nhận nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ trưởng Chính phủ khóa XVI, mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng nhưng đã có nhiều nét mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có một số cách làm sáng tạo, khoa học, quyết liệt, kịp thời, đem lại kết quả thiết thực. Tôi khái quát 6 kết quả nổi bật.

Thứ nhất, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng, áp lực lớn (CPI bình quân 6 tháng ước tăng 4,5%). Tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng tích cực. Công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, dịch vụ, du lịch và xuất khẩu đều có chuyển biến tốt. GDP quý II ước tăng 8,39%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng lên 8,18%. Có 09 địa phương (chiếm xấp xỉ 18,6% GDP cả nước) tǎng trưởng 2 con số là Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tây Ninh. Thu NSNN 06 tháng đạt khoảng 62% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn giảm thuế 89 nghìn tỷ đồng. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 27,1%, đạt hơn 550 tỷ USD. FDI tiếp tục là điểm sáng; doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động tăng cao hơn số rút khỏi thị trường, phản ánh niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của đất nước.

Thứ hai, phát triển hạ tầng có nhiều đột phá, trong đó khởi công nhiều dự án hạ tầng chiến lược, chính sách nhà ở có nhiều định hướng mới, phù hợp như phát triển nhà cho thuê, nhà bán, nhà chính sách... Các dự án, vụ việc tồn đọng, kéo dài được quyết liệt xử lý (đã thực hiện rà soát, phân loại, đề xuất thẩm quyền và phương án xử lý tháo gỡ 3.438/4.606 dự án vướng mắc).

Thứ ba, công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ điểm nghẽn được thúc đẩy quyết liệt hơn. Việc cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ, xử lý dự án vướng mắc, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng thông suốt, hiệu quả hơn; từng bước khơi thông nguồn lực cho phát triển, theo ước tính đã cắt giảm khoảng 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ.

Thứ tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục có bước tiến mới, nhất là trong phát triển hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số, công nghệ chiến lược và các ngành kinh tế số, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đã đi vào vận hành, Đề án 06 được đổi mới, triển khai mạnh mẽ, lan tỏa tới hầu hết các ngành, lĩnh vực và mọi mặt đời sống xã hội. Số lượng và chất lượng dịch vụ công trực tuyến được tăng lên.

Thứ năm, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, nhất là chăm lo người có công, hộ nghèo, đối tượng yếu thế, giáo dục, y tế và đời sống nhân dân (gần 90 nghìn tỷ đồng tín dụng chính sách đã hỗ trợ trên 1,2 triệu lượt hộ, đối tượng thụ hưởng; bảo đảm nguồn tăng lương cơ sở từ ngày 1/7). Đầu tư xây dựng 229 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đào tạo nhân lực mới, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực (với Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ).

Thứ sáu, quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế đất nước và tạo thêm không gian phát triển (trong 6 tháng đã nâng cấp, nâng tầm quan hệ với 6 nước, đưa số đối tác từ mức đối tác hợp tác toàn diện trở lên lên 45 nước).

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi biểu dương Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, vừa ứng phó với biến động bên ngoài, vừa triển khai nhiều nhiệm vụ mới, khó và chưa có tiền lệ. Đây là nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn tiếp theo.

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương- Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận còn những hạn chế, khó khăn, khái quát 6 thách thức lớn:

Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế xấp xỉ 8,2%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu 6 tháng, trong đó Hà Nội và TPHCM đều chưa đạt yêu cầu. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thì 6 tháng cuối năm phải tăng 11,9% - là thách thức rất lớn. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, các chương trình mục tiêu quốc gia và một số công trình trọng điểm còn chậm so với yêu cầu; còn 7 bộ, cơ quan Trung ương có tỉ lệ giải ngân dưới 5%. Giải ngân đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng chỉ đạt khoảng 10% tổng số vốn được giao. Tôi đề nghị Chính phủ rà soát kỹ lại 1 lần nữa và kiên quyết cắt vốn ở những nơi "có tiền mà không tiêu được" để dành vốn cho nơi khác.

Tôi cho rằng Báo cáo cuối năm của Chính phủ cần đánh giá rõ hơn chất lượng của tăng trưởng, thu nhập thực của người lao động, các nhóm dân cư, việc làm,… Nhân đây tôi cũng yêu cầu cơ quan thống kê ở Trung ương và địa phương tiếp tục nâng cao năng lực, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu mới. Số liệu thống kê phải đầy đủ, toàn diện, khách quan, chính xác, đo lường sát thực tiễn để phục vụ tốt hơn công tác phân tích, dự báo, hoạch định chính sách. Con số thống kê phải là con số thực, con số biết nói.

Thứ hai, tăng trưởng cũng chưa lan tỏa đồng đều. Một số ngành chế biến, chế tạo sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày, đồ gỗ, chế biến thực phẩm còn khó khăn. Các ngành dịch vụ lớn như bán lẻ, vận tải, lưu trú, tài chính - ngân hàng đều thấp hơn kịch bản. Điều này cho thấy khu vực tạo nhiều việc làm và thu nhập thực của người dân chưa cải thiện tương xứng.

Thứ ba, cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn. Khu vực trong nước chỉ tăng xuất khẩu khoảng 2,5%, trong khi khu vực FDI tăng gần 25%. Nhập siêu 7 tháng liên tục (khoảng 17 tỷ USD - là hiện tượng cần lưu ý). Khu vực FDI xuất siêu nhưng khu vực trong nước vẫn nhập siêu. Nền kinh tế vì thế vừa lệ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài, vừa dễ chịu rủi ro xuất xứ, gian lận thương mại và phòng vệ thương mại tại các thị trường xuất khẩu chủ lực.

Trên đây chúng ta mới chỉ đề cập cán cân thương mại hàng hóa mà chưa chú ý nhiều đến thâm hụt liên tục của cán cân dịch vụ trong nhiều năm qua. Chẳng hạn cán cân dịch vụ năm 2024 bị thâm hụt hơn 12,3 tỷ USD, năm 2025 thâm hụt gần 10,23 tỷ USD; 6 tháng đầu năm 2026 thâm hụt 5,54 tỷ USD, trong đó, vận tải quốc tế bị thâm hụt lớn nhất, lên đến hơn 5,15 tỷ USD. 6 tháng đầu năm chúng ta thu được hơn 9 tỷ USD từ du khách quốc tế, nhưng người Việt chúng ta ra nước ngoài cũng chi tiêu hào phóng không kém, hơn 8,05 tỷ USD nên du lịch chỉ thặng dư 950 triệu USD (lĩnh vực du lịch 2025 thặng dư 480 triệu USD, năm 2024 thâm hụt 380 triệu USD, nhiều năm trước nữa cũng thâm hụt). Do đó, đề nghị phải phân tích thêm cán cân dịch vụ và có sách lược tái cân bằng trong những năm tới. Muốn có thặng dư du lịch cao hơn, chúng ta phải nâng cấp ngành này thế nào để người nước ngoài đến chi tiêu nhiều hơn, còn người Việt thì lựa chọn du lịch trong nước nhiều hơn).

Thứ tư, sức cầu trong nước chưa thật sự khởi sắc. Sau khi loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ 6 tháng chỉ tăng 8,2%, chưa được như kỳ vọng. Đây là dấu hiệu cho thấy thu nhập và niềm tin tiêu dùng của một bộ phận người dân chưa khởi sắc. Đầu tư xã hội 6 tháng chỉ đạt 35% nhu cầu vốn cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số (khoảng 5,1 triệu tỷ đồng).

Thứ năm, môi trường đầu tư, kinh doanh đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, thời gian và chi phí cho thủ tục còn cao. Còn tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Luật và Nghị quyết của Quốc hội. Đầu tư chưa chuyển hóa tương xứng thành năng lực sản xuất mới. Giải ngân đầu tư công chưa đạt kỳ vọng. Nhiều dự án vẫn vướng quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu, thủ tục... Trong hơn 4.400 dự án được rà soát, mới khoảng 1/3 được tháo gỡ dứt điểm. Trong khi đó, dư địa điều hành vĩ mô đang thu hẹp, nếu điều hành không chặt chẽ, áp lực lạm phát, tỉ giá, lãi suất và thanh khoản có thể xuất hiện đồng thời.

Thứ sáu, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở một số nơi còn lúng túng. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn. Việc xây dựng đợt một 100 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới (khởi công năm 2025) đang chậm tiến độ. Đào tạo nhân lực chất lượng cao lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo còn nhiều bất cập. Tình trạng thiếu giáo viên còn phổ biến ở hầu hết các địa phương (tính đến tháng 6/2026 cả nước còn thiếu hơn 104.500 giáo viên các cấp). Ô nhiễm đô thị, thiếu nhà ở cho người lao động, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt, thiếu nước… tiếp tục là những thách thức trực tiếp đối với ổn định xã hội và phát triển bền vững.

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương- Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thưa các đồng chí,

Những hạn chế trên đòi hỏi 6 tháng cuối năm phải tập trung xử lý các điểm nghẽn. Tôi cơ bản đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối nǎm như trong báo cáo của Chính phủ. Tôi đề nghị Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra.

Hiện nay vấn đề cốt tử, cốt lõi là triển khai thực thi. Giai đoạn này, thể chế không còn là điểm nghẽn của điểm nghẽn nữa. Thực thi nhiệm vụ, tổ chức triển khai đang là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Do vậy, chúng ta phải hành động, hành động và hành động; làm việc, làm việc và làm việc. Đây là năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng. Là trách nhiệm của hệ thống chính trị, của Đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động.

Tôi nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện:

Thứ nhất, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô. Khẩn trương xử lý dự án chậm, công trình ách tắc, đất đai bỏ hoang và nguồn lực đình trệ do thủ tục, quy hoạch, mặt bằng, vật liệu hoặc né tránh trách nhiệm. Khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống và tạo đột phá ở các động lực tăng trưởng mới. Điều hành đồng bộ chính sách tài khóa, tiền tệ, giá cả, hướng tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo, nhà ở và hạ tầng thiết yếu, đồng thời kiểm soát đầu cơ và nợ xấu, bảo đảm lành mạnh hoạt động ngân hàng và kiểm soát rủi ro hệ thống. Quản lý ngân sách chặt chẽ, chống thất thu, lạm thu, nuôi dưỡng nguồn thu các hộ kinh doanh cá thể nhỏ; chống chuyển giá và lãng phí, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế và hạ tầng chiến lược.

Sử dụng công cụ thuế, phí có chọn lọc để khuyến khích sản xuất, tiêu dùng xanh, đổi mới công nghệ, hạn chế đầu cơ nhưng không tạo thêm gánh nặng bất hợp lý cho doanh nghiệp, người dân. Theo dõi sát lạm phát, giá cả, tỉ giá, thanh khoản, giá năng lượng và dòng vốn, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có lộ trình, xử lý nghiêm đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.

Cùng với đó, cần mở ra và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới: Không gian đô thị cao tầng ở những khu vực phù hợp, không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian số và không gian biển. Đặc biệt, phải phát triển kinh tế biển theo chiều sâu, khai thác bền vững các ngành kinh tế biển mới như điện gió ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, công nghệ sinh học biển, khử mặn, tín chỉ carbon xanh và phục hồi hệ sinh thái biển. Đây là động lực tăng trưởng mới, góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. (Chúng ta sẽ thực hiện chiến lược phát triển quốc gia biển mạnh với định hướng "Vươn Đông- Tỏa Tây" từ nay đến 2030, tầm nhìn 2045 và xa hơn).

Thứ hai, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước. Đầu tư công phải là vốn mồi để mở ra không gian phát triển, tập trung vào hạ tầng chiến lược và các công trình có sức lan tỏa cao như giao thông, cảng biển, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và các dự án phục vụ APEC 2027. Khơi thông dòng vốn và môi trường đầu tư cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp có đơn hàng nhưng thiếu vốn; hỗ trợ tiếp cận thị trường, chuyển đổi số, đáp ứng tiêu chuẩn xanh và tham gia chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI phải gắn trách nhiệm phát triển nhà cung ứng trong nước.

Thứ ba, bảo vệ thị trường xuất khẩu, giảm lệ thuộc và nâng cao năng lực công nghiệp trong nước. Phải coi việc đáp ứng tiêu chuẩn về xuất xứ, sở hữu trí tuệ, môi trường và lao động là vấn đề an ninh kinh tế. Xây dựng cơ chế cảnh báo sớm, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý phòng vệ thương mại, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn xanh và ngăn chặn gian lận xuất xứ. Đồng thời, đa dạng hóa thị trường, nguồn cung, tuyến vận tải và đối tác đầu tư; phát triển thị trường 100 triệu dân trong nước thành động lực quan trọng. Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, điện tử, vật liệu mới, công nghệ số, dữ liệu, AI và công nghệ năng lượng. Nội địa hóa phải hướng vào năng lực thiết kế, chế tạo, kiểm định và làm chủ công nghệ. Thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên dự án có công nghệ, có liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Thứ tư, bảo đảm đồng bộ an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước, dữ liệu và chủ quyền số. Không để thiếu điện, xăng dầu, nguyên liệu thiết yếu và nước cho sản xuất, đời sống trong bất kỳ tình huống nào. Đẩy nhanh các dự án nguồn và lưới điện, kho dự trữ năng lượng, điện khí, năng lượng tái tạo phù hợp; đồng thời sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Chủ động đầu tư, phòng ngừa và thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt, bão lũ, sạt lở và thiếu nước, nhất là tại ĐBSCL, miền Trung, Tây Nguyên, miền núi phía Bắc, vùng ven biển và các đô thị lớn. Bên cạnh an ninh truyền thống về năng lượng, lương thực và nguồn nước, phải coi dữ liệu, an ninh mạng và chủ quyền số là hạ tầng an ninh mới của quốc gia. Xây dựng hạ tầng dữ liệu quốc gia sạch, liên thông, an toàn, phục vụ hiệu quả quản trị, phát triển kinh tế và cung cấp dịch vụ công.

Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt. Khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật, xử lý các quy định chồng chéo, nhất là về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, môi trường, tài sản công và phân cấp; khắc phục ngay việc chậm ban hành 34 văn bản hướng dẫn Luật, Nghị quyết, không để khoảng trống pháp lý. Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ. Rà soát phân cấp, phân quyền, bảo đảm đi đôi với nguồn lực, điều kiện thực hiện và trách nhiệm rõ ràng. Tiếp tục hoàn thiện công tác đánh giá cán bộ.

Thứ sáu, phát triển văn hóa, xã hội và con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển. Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi đi cùng việc làm, thu nhập, nhà ở, giáo dục, y tế và môi trường sống tốt hơn. Tiếp tục tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh đào tạo lại, nâng cao kỹ năng, hỗ trợ chuyển đổi nghề. Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và ký túc xá công nhân tại các khu công nghiệp, đô thị lớn. Riêng nhà ở cho thuê, đây là chủ trương chung, nhưng khi triển khai cụ thể, các ngành, địa phương phải đánh giá kỹ nhu cầu thực tế, khả năng hấp thụ của thị trường và hiệu quả đầu tư; bảo đảm cân đối cung - cầu dưới sự điều tiết phù hợp của Nhà nước. Không triển khai kiểu phong trào, chạy theo thành tích.

Thực hiện tốt chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần/năm và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Coi đầu tư cho y tế, giáo dục là đầu tư cho năng lực phát triển lâu dài của đất nước.

Thứ bảy, tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận phòng thủ quân khu, khu vực vững chắc; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại, nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ, kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế; chuẩn bị tốt để tổ chức thành công Hội nghị APEC 2027. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cam kết, thỏa thuận quốc tế đã ký kết, chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam. (Cần sát sao đôn đốc tiến độ, đánh giá định kỳ, đề cao trách nhiệm ủy ban liên Chính phủ và người đứng đầu).

Thứ tám, tiếp tục xây dựng Đảng bộ, các cấp ủy và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, rà soát, sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước, chậm trễ, vướng mắc trong phân cấp, phân quyền. Nhanh chóng khắc phục các bất cập trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Tôi đề nghị Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trên thành chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài. Chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời, kèm đề xuất cụ thể. Cần xây dựng kế hoạch năm 2027 ngay từ quý III năm 2026, đặt trong tầm nhìn cả giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch không chỉ giao chỉ tiêu mà phải dựa trên đánh giá đúng các điểm nghẽn, có kịch bản điều hành cụ thể. Xác định sớm ưu tiên chính sách, nhiệm vụ và nguồn lực. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng kế hoạch.

Tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch địa phương. Đồng thời, phải khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương- Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trên thành chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện.

Về chuẩn bị cho năm học 2026-2027, Thông báo kết luận của Văn phòng Trung ương ngày 24/6/2026 về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo đã nêu khá đầy đủ, cụ thể, tôi cũng đã có buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về vấn đề này. Hôm nay Tôi nhấn mạnh thêm là công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển đất nước là đặc biệt quan trọng, các đồng chí phải lấy Nghị quyết 71 làm trọng tâm thực hiện, phải đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, 30% dân số hiện nay là những người trong độ tuổi đi học. Tương lai phát triển đất nước nhờ ở những thế hệ trẻ này và những thế hệ tiếp nối mai sau.

Với nội dung này, Tôi nhấn mạnh 4 yêu cầu.

Một, sớm hoàn thiện tiêu chí, tiêu chuẩn công nhận trường chuẩn quốc gia, thí điểm các mô hình quản trị mới. Các địa phương phải bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên, sách, thiết bị tối thiểu và an toàn công trình trường học; tuyển dụng hết số biên chế được giao; rà soát, điều chuyển giáo viên đến từng xã, phường; giảm biên chế quản lý giáo dục không cần thiết, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy.

Hai, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng chống bạo lực, xâm hại, ma túy, thuốc lá điện tử và rủi ro trên không gian mạng.

Ba, quy hoạch, xây dựng đồng bộ trường học và hạ tầng xã hội phù hợp với quy mô dân số, đặc điểm địa bàn; tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất, thủ tục đầu tư xây dựng trường học; không để đô thị phát triển nhưng thiếu trường lớp. Trường nội trú tại xã biên giới phải bảo đảm tiến độ, đồng bộ về giáo viên, ký túc xá, nước sạch, bếp ăn, thiết bị và vận hành hiệu quả.

Bốn, khẩn trương hướng dẫn chuyển đổi công năng các tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế; tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền vào sáng 5/9/2026, bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thiết thực.

Thưa các đồng chí,

Đất nước đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn, nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có quyết tâm cao, tư duy đúng, thể chế thông thoáng, bộ máy vận hành hiệu quả, cán bộ dám làm, doanh nghiệp mạnh lên, nhân dân đồng lòng. Tinh thần chung là phải quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn; vừa phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, vừa tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027 và cả giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Tăng trưởng kinh tế Chuyển đổi số đầu tư công khoa học công nghệ

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Khánh Hòa

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
NL 99.90 13,050
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SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
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Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
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Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game