Với chủ đề “Kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng 2 con số”, Vietnam - Asia DX Summit 2026 được tổ chức với định hướng thực tiễn, tập trung vào các mô hình triển khai thật, bài học thật và các giải pháp có thể áp dụng ngay cho doanh nghiệp và tổ chức.

Vietnam – Asia DX Summit 2026 được tổ chức với định hướng thực tiễn, tập trung vào các mô hình triển khai thật, bài học thật và các giải pháp có thể áp dụng ngay cho doanh nghiệp và tổ chức.

Các chuyên gia, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp tiên phong và các nhà hoạch định chính sách cùng trao đổi về: AI quy mô lớn; Doanh nghiệp tự hành; Robot và sản xuất thông minh; Hạ tầng số cho AI; Các giải pháp nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh...

Đặc biệt, Vietnam - Asia DX Summit 2026 có sự tham gia trao đổi của lãnh đạo Chính phủ, World Bank, IBM ASEAN cùng nhiều tập đoàn công nghệ lớn, mang đến góc nhìn đa chiều về xu hướng phát triển kinh tế số và vai trò của công nghệ trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Không chỉ là một sự kiện công nghệ, Vietnam - Asia DX Summit 2026 còn là không gian kết nối chiến lược giữa Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia - nơi cùng nhau định hình tương lai tăng trưởng của Việt Nam trong thời đại AI.