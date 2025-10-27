Nokia gia hạn hợp tác với VNPT nâng cấp hạ tầng viễn thông Việt Nam

Theo thông báo mới nhất của Nokia, Nokia và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa ký gia hạn thỏa thuận hợp tác nâng cấp và mở rộng hạ tầng vô tuyến tại Việt Nam. Thỏa thuận mới tập trung vào khu vực Hà Nội, các tỉnh biên giới và miền Nam, mở ra cơ hội kết nối lớn cho cả nước.

Trạm BTS 5G của VNPT sử dụng công nghệ của Nokia

Theo thỏa thuận, Nokia triển khai thiết bị từ danh mục AirScale ứng dụng công nghệ ReefShark System-on-Chip tiết kiệm năng lượng, mang lại kết nối cao cấp, độ trễ thấp, tăng dung lượng mạng đồng thời giảm mức tiêu thụ điện.

Hạ tầng sau nâng cấp cải thiện chất lượng phủ sóng di động, đặc biệt tại các vùng biên giới và trung tâm kinh tế - xã hội quan trọng. Người dân và doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành tiếp cận tốt hơn các dịch vụ viễn thông và chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Nokia cho biết, sẽ mở rộng hoạt động tại thị trường viễn thông Việt Nam qua quyết định thành lập trung tâm sản xuất thiết bị AirScale năm 2024. Trung tâm cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước và quốc tế, tạo cơ hội kinh tế mới, tăng cường chuỗi cung ứng khu vực.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng giám đốc VNPT, cho biết: "Gia hạn hợp tác với Nokia là bước đi quan trọng trong việc củng cố hạ tầng viễn thông và chuyển đổi số Việt Nam, khẳng định lại cam kết đáp ứng nhu cầu kết nối và dịch vụ số ngày càng tăng của người dân, doanh nghiệp và chính phủ. Với công nghệ tiên tiến của Nokia, chúng tôi hướng tới cung cấp dịch vụ đẳng cấp thế giới, hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi số quốc gia".

Ông Hiro Miura, Trưởng bộ phận thị trường Đông Nam Á của Nokia, nhấn mạnh: "Chúng tôi tự hào làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác với VNPT, đóng góp vào tương lai số của Việt Nam. Công nghệ tiên tiến của chúng tôi mang lại hiệu suất vượt trội, giúp VNPT cung cấp kết nối nhanh hơn, đáng tin cậy hơn, đặc biệt tại các vùng biên giới chủ chốt và trung tâm kinh tế - xã hội lớn. Mở rộng này tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn các dịch vụ số thiết yếu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống".