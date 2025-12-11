Chuyển động số
Cha con NSƯT Trần Lực - Trần Tú cùng nhau ra mắt phim 'Thế hệ kỳ tích'

Lê Giang

Lê Giang

13:40 | 11/12/2025
Tối 10/12/2025, đoàn phim Thế hệ kỳ tích mang tác phẩm tâm huyết đến với khán giả của thủ đô Hà Nội - đại bối cảnh của phim. Đông khách mời, nghệ sĩ tụ họp, mong chờ thưởng thức những thước phim chỉn chu trên màn ảnh.
Ra mắt phim tài liệu 'Kim Toàn, Nhà báo, chiến sĩ' Ra mắt phim hòa nhạc 'Tổ quốc trong tim: The Concert Film' 'Chàng vợ ma' Lâm Bách Hoành lần đầu đến Việt Nam, tái xuất với phim hành động '96 Phút Sinh Tử'

Cuộc hội ngộ của các đại gia đình nghệ sĩ

Sau chương trình ra mắt phim ở TP HCM, các nghệ sĩ của đoàn phim Thế hệ kỳ tích di chuyển ra Hà Nội để tham gia buổi ra mắt trong tinh thần ấm cúng. Hà Nội cũng là bối cảnh chính của bộ phim thứ hai do đạo diễn Hoàng Nam thực hiện, xoay quanh cuộc sống của một chàng thanh niên cùng bà trong căn nhà ở phố cổ.

Cha con NSƯT Trần Lực - Trần Tú cùng nhau ra mắt phim ‘Thế hệ kỳ tích’
NSND Thanh Hoa lần đầu có vai quan trọng trong phim điện ảnh.

Lần đầu lấn sân điện ảnh, NSND Thanh Hoa nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của người nhà. Cả đại gia đình đồng hành với nghệ sĩ ở sự kiện, mong chờ thưởng thức vai diễn người bà dân dã, tảo tần bà thể hiện trong phim. Dù mới từ TP HCM bay về Hà Nội sau sự kiện công chiếu phim ở phương Nam, nghệ sĩ gạo cội vẫn đầy năng lượng trên thảm đỏ. Trong bộ đầm nhung sang trọng phối trang sức và phụ kiện đắt tiền, nghệ sĩ gạo cội tôn vẻ đẹp sang trọng tuổi 70.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đi cùng con gái lớn Hồng Mi, sẵn lòng xem tác phẩm của bà xã - NSƯT Chiều Xuân và cô út Hồng Khanh. Gia đình nghệ sĩ hết lòng cổ vũ Hồng Khanh ở lần đầu bén duyên diễn xuất. Trước đó tại buổi công chiếu phim ở TP HCM, nghệ sĩ Chiều Xuân bật khóc xúc động khi chiêm ngưỡng hình ảnh non nớt nhưng nhiệt huyết của con gái trên màn ảnh rộng. Bản thân chị cũng tham gia một vai cameo để ủng hộ đoàn phim và con gái.

Cha con NSƯT Trần Lực - Trần Tú cùng nhau ra mắt phim ‘Thế hệ kỳ tích’
NSND Trần Lực (trái) ủng hộ con trai trong vai chính đầu tay.

Nếu như NSƯT Chiều Xuân đồng hành cùng con gái ở phim đầu tay, NSƯT Trần Lực cũng tham gia phim vì muốn kéo tinh thần cho con trai Trần Tú. Mới ngày nào là cậu nhóc Trần Bờm lém lỉnh, tinh ranh trong chương trình truyền hình thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế?, Trần Tú nay đã trổ mã thành nam sinh “17 bẻ gãy sừng trâu” với nét điển trai đầy nam tính, tài tử không thua kém người bố nổi tiếng.

Dàn sao trẻ tụ họp trên màn ảnh

Có mặt ở rạp phim từ sớm, Nàng Mơ thu hút mọi ống kính truyền thông với vẻ đẹp ngọt ngào, gợi cảm trong bộ đầm trắng cúp ngực tinh khôi. Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, người đẹp vào vai Trang, một nữ sinh xứng danh “con nhà người ta” - xinh đẹp, học giỏi và ngoan hiền. Trang là em họ của nam chính Tiến (Trần Tú), con gái của vợ chồng Phương Tứ (Hà Hương) - Tá (Tuấn Hưng). Nối tiếp cuộc thi Vietnam Next Top Model, Thế hệ kỳ tích ghi thêm một dấu ấn đẹp cho tuổi 19 của Nàng Mơ. Với cô, diễn xuất là một thử nghiệm tuyệt vời và đáng giá.

Cha con NSƯT Trần Lực - Trần Tú cùng nhau ra mắt phim ‘Thế hệ kỳ tích’
Dàn diễn viên trẻ và các vai diễn khách mời của phim

Hiện diện trên thảm đỏ ra mắt phim, các diễn viên trẻ Võ Huy, Dương Hoàng Hải, nhà sáng tạo nội dung Vy Hoàng… cũng háo hức giới thiệu vai diễn của mình đến với khán giả. Vy Hoàng gửi lời cảm ơn đạo diễn Hoàng Nam cho anh cơ hội tham gia đoàn phim, gặp gỡ và diễn chung với NSND Thanh Hoa - thần tượng của nhiều thành viên trong gia đình anh. Nhiều gương mặt đình đám khác của giới sáng tạo nội dung cũng tụ họp trong phim với hàng chục màn trình diễn cameo thú vị, như Bà Tân Vlog, Chị Phiến, Tuấn Tiền Tỉ, cậu bé nổi tiếng với biểu cảm hài hước và câu nói “Nín”...

Song hành cùng các tân binh phim Việt là dàn sao đình đám. Hà Hương, Thanh Hương, Hoàng Kim Ngọc tất bật đón tiếp khách quý, giới thiệu về vai diễn của họ trong phim. Thanh Hương và Hoàng Kim Ngọc xuất hiện trong các vai khách mời ngắn ngủi. Còn Hà Hương thủ vai Phương Tứ, người cô của nhân vật chính và luôn gây sức ép lớn lên cậu. Sau buổi chiếu ra mắt, nhiều khán giả khen vai này ấn tượng bởi câu từ sắc bén, biểu cảm phong phú.

Cha con NSƯT Trần Lực - Trần Tú cùng nhau ra mắt phim ‘Thế hệ kỳ tích’
Mẹ con NSƯT Chiều Xuân.

Thế hệ kỳ tích (tên cũ là Bà đừng buồn con) là bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam. Phim cổ vũ khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, nỗ lực tạo ra kỳ tích cho đất nước, đồng thời khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay.

Phim quy tụ các diễn viên gồm NSND Thanh Hoa, Trần Tú, Hồng Khanh, Huy Võ, Dương Hoàng Hải, Trà My (Nàng Mơ), Hà Hương, Tuấn Hưng, NSND Bùi Bài Bình, NSND Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Quách Thu Phương, Tuấn Tú, Thanh Hương và nhiều diễn viên khác… Tác phẩm ra rạp từ 12/12/2025 với các suất chiếu sớm từ ngày 10/12/205.

ra mắt phim ‘Thế hệ kỳ tích’ NSƯT Trần Lực đạo diễn Hoàng Nam

Cuộc sống số
Ngày 10/12, tại Hà Nội, Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Natuh tổ chức buổi gặp mặt báo chí giới thiệu Chuỗi giải ParaNatuh Pickleball với chủ đề “Thể thao hòa nhập”.
Giải vô địch Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam 2025 chính thức khởi động

Giải vô địch Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam 2025 chính thức khởi động

Cuộc sống số
Chiều 9/12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Giải vô địch Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVIII- năm 2025. Đây là sự kiện thể thao thường niên do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức.
Gala chương trình

Gala chương trình 'Trường học không ma túy' Mùa 3 năm 2025: Hành trình kiến tạo tương lai của Gen Z Việt Nam

Cuộc sống số
Tối ngày 10/12, Gala tổng kết chương trình “Trường học không ma túy” Mùa 3 năm 2025 sẽ diễn ra tại Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình VN.
Hà Nội tổ chức Liên hoan Ẩm thực - Du lịch làng nghề, phố nghề 2025 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Hà Nội tổ chức Liên hoan Ẩm thực - Du lịch làng nghề, phố nghề 2025 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Cuộc sống số
Từ ngày 11 – 14/12/2025, Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội sẽ diễn ra tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Hà Nội).
Đồi Rồng được công nhận Điểm du lịch, cú hích đưa du lịch Hải Phòng lên tầm cao mới

Đồi Rồng được công nhận Điểm du lịch, cú hích đưa du lịch Hải Phòng lên tầm cao mới

Cuộc sống số
Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn) vừa được UBND TP. Hải Phòng công nhận là Điểm du lịch, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao của thành phố Cảng.
