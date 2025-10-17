Ra mắt phim hòa nhạc “Tổ quốc trong tim: The Concert Film”

Lễ ra mắt phim diễn ra tại rạp CGV Metropolis (Liễu Giai, Hà Nội) với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đại diện Báo Nhân Dân, đơn vị đồng hành, nghệ sĩ, ê-kíp sản xuất, cùng đông đảo cơ quan báo chí và công chúng yêu nghệ thuật.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu tại sự kiện.

Phim được khởi chiếu toàn quốc từ ngày 17/10 với các suất chiếu giới hạn. Đây là một sản phẩm văn hóa chiến lược của Báo Nhân Dân – vừa khẳng định sức sống mãnh liệt của “Concert quốc gia”, vừa chuyển hóa cảm xúc cộng đồng thành một trải nghiệm điện ảnh. Qua đó, góp phần lan tỏa sức mạnh văn hóa Việt Nam và xây dựng thương hiệu quốc gia trong thời kỳ hội nhập.

Họp báo ra mắt bộ phim hòa nhạc "Tổ quốc trong tim: The Concert Film".

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Biên tập Báo Nhân Lê Quốc Minh cho biết, “Tổ quốc trong tim: The Concert Film” không chỉ là bộ phim hòa nhạc, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến Tổ quốc và những giá trị thiêng liêng của dân tộc. Từ đêm Concert quốc gia tại Sân vận động Mỹ Đình với hơn 50.000 khán giả hòa giọng tự hào, bộ phim tái hiện năng lượng bùng nổ qua ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, âm thanh vòm đa chiều, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam và tinh thần đoàn kết. Toàn bộ lợi nhuận sẽ hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

“Báo Nhân Dân cùng đơn vị tổ chức hy vọng rằng sẽ có nhiều khán giả đến rạp từ 17/10, mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng phủ đỏ các rạp phim và khơi dậy ngọn lửa yêu nước trong tim mỗi chúng ta” - Tổng Biên tập Báo Nhân Lê Quốc Minh bày tỏ.

Chia sẻ về bộ phim, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết: “Đến với “Tổ quốc trong tim: The Concert Film”, khán giả không chỉ được xem lại những hình ảnh về chương trình nghệ thuật chính luận mà còn được sống lại cả một hành trình với những điểm chạm đầy cảm xúc. Tác phẩm này là sự hòa quyện của âm nhạc, của sân khấu, của điện ảnh và mỗi khán giả là một phần không thể thiếu, làm nên sự thành công của cả chương trình”.

Khán giả đến dự buổi ra mắt phim “Tổ quốc trong Tim: The Concert Film".

Được biết, “Tổ Quốc Trong Tim: The Concert Film” là phiên bản điện ảnh được phát triển từ “Concert Quốc gia” Tổ quốc trong tim - đêm nghệ thuật chính luận tại Sân vận động Mỹ Đình. Bộ phim có thời lượng 120 phút, được dàn dựng công phu, tái cấu trúc từ những khoảnh khắc đắt giá nhất của đêm diễn, sử dụng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, công nghệ ghi hình tiên tiến và hệ thống âm thanh vòm chuẩn quốc tế.

“Tổ Quốc Trong Tim: The Concert Film” trình bày một bức tranh âm nhạc đa sắc, trải dài từ nhạc cách mạng, nhạc trữ tình đến nhạc trẻ đương đại; được sắp đặt trong bố cục điện ảnh chặt chẽ nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa Việt và tinh thần đoàn kết dân tộc. Các yếu tố ánh sáng, màu sắc, và chuyển động máy quay đều được xử lý có chủ đích để nhấn mạnh thông điệp về truyền thống – khát vọng – niềm tin hướng tới tương lai.

Buổi lễ thu hút đông đảo công chúng đến tham gia.

“Tổ quốc trong tim: The Concert Film” đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược truyền thông văn hóa của Báo Nhân Dân, thể hiện tư duy đổi mới, kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa, trách nhiệm xã hội, công nghệ hiện đại; khẳng định vai trò tiên phong của Báo Nhân Dân trong việc xây dựng hệ sinh thái sản phẩm truyền thông-văn hóa-nghệ thuật bền vững.

“Tổ Quốc Trong Tim: The Concert Film” được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu mốc trong dòng chảy văn hóa Việt Nam hiện đại, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước bằng ngôn ngữ của âm nhạc, nghệ thuật và điện ảnh. Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) là đơn vị đồng hành cùng bộ phim, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và thúc đẩy các giá trị văn hóa. Đặc biệt, toàn bộ lợi nhuận từ việc bán vé sẽ được Ban tổ chức chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm hỗ trợ đồng bào tại các vùng ảnh hưởng bởi bão lũ.