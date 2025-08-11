Concert 'Tổ quốc trong tim': Khi tình yêu nước bùng cháy qua nghệ thuật

Tối qua (10/8), sân vận động quốc gia Mỹ Đình trở thành tâm điểm của chương trình văn hóa đặc sắc. Concert "Tổ quốc trong tim" đã kết nối 50.000 khán giả thành một khối thống nhất, cùng hòa giọng trong những giai điệu thiêng liêng về Tổ quốc. Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt này không chỉ đơn thuần là một đêm nhạc, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Báo Nhân Dân cùng UBND thành phố Hà Nội đã tạo nên một sự kiện văn hóa đầy ý nghĩa. Thông điệp "Tổ quốc chẳng ở đâu xa - Tổ quốc là ở trong tim mỗi người" đã được lan tỏa mạnh mẽ qua từng nốt nhạc, từng cung bậc cảm xúc của hàng chục nghìn khán giả có mặt tại hiện trường.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh phát biểu khai mạc chương trình.

Sự kiện này cho thấy cách thức mới trong việc thể hiện lòng yêu nước - không còn đơn thuần qua những bài phát biểu hay khẩu hiệu, mà thông qua nghệ thuật, âm nhạc và những trải nghiệm cảm xúc chân thực. Việc vé được phát hành miễn phí và "cháy vé" ngay từ đầu tháng 8 đã phản ánh sự quan tâm của người dân được hòa mình vào những khoảnh khắc thiêng liêng về Tổ quốc.

Nghệ thuật chính luận - ngôn ngữ mới của lòng yêu nước

Tại Concert "Tổ quốc trong tim", khán giả không chỉ ngồi yên lắng nghe. Họ đứng dậy hát theo khi Tùng Dương thể hiện "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Họ vỗ tay theo nhịp khi Đông Hùng hát "Lên đàng". Họ cùng nhau tạo thành những làn sóng cờ đỏ sao vàng khi tiếng "Tiến Quân Ca" vang lên. Sân khấu trở thành nơi kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả, giữa quá khứ lịch sử và hiện tại. Âm nhạc, ánh sáng và màn hình LED tạo nên một không gian mà mọi người đều trở thành một phần của câu chuyện về Tổ quốc.

Sân khấu được thiết kế hình chữ V cao 26m - biểu tượng của Việt Nam hùng cường đã trở thành không gian nghệ thuật độc đáo. Bốn khu vực được chia thành các chủ đề: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Cờ đỏ Sao vàng, tạo nên một hành trình cảm xúc từ quá khứ hào hùng đến hiện tại tươi sáng và tương lai rực rỡ.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình thể hiện sự đa dạng và phong phú của nền âm nhạc Việt Nam. Từ NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương đại diện cho thế hệ nghệ sĩ kỳ cựu, đến Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Suboi thể hiện cho thế hệ trẻ năng động. Sự kết hợp này tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc màu, phản ánh tinh thần đoàn kết xuyên thế hệ.

Tam ca Đăng Dương - Tùng Dương - Võ Hạ Trâm với liên khúc cách mạng đã mang đến những giai điệu quen thuộc nhưng được thể hiện với phong cách mới mẻ. Đông Hùng "bùng nổ" với ca khúc "Lên Đàng", trong khi Minh Beta biểu diễn "Việt Nam Ơi" trên sân khấu chữ V trung tâm, tạo nên những khoảnh khắc đầy cảm xúc.

Đặc biệt, phiên bản mới của ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" do Tùng Dương thể hiện đã gửi gắm thông điệp về khát vọng hòa bình và phát triển của dân tộc Việt Nam. Những ca khúc này không chỉ là âm nhạc giải trí mà còn là những thông điệp sâu sắc về lòng yêu nước và ý chí vươn lên của dân tộc.

Dàn đồng ca thể hiện Quốc ca

Khi âm nhạc kết nối các thế hệ

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đêm nhạc chính là lúc cả SVĐ Mỹ Đình "phủ đỏ" cùng tiếng hát "Tiến Quân Ca". Hàng chục nghìn khán giả cùng đứng dậy, hát Quốc ca dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tạo nên một khung cảnh đầy xúc động và trang nghiêm. Khoẳng khắc này đã khắc sâu trong lòng mọi người về sức mạnh của đoàn kết dân tộc.

Sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, những người từng đại diện Việt Nam tại lễ duyệt binh Moscow đã thêm phần trang nghiêm và uy nghi cho chương trình. Điều này thể hiện sự kết nối giữa truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam với tinh thần yêu nước của toàn dân.

Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: "Âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn kết nối các thế hệ là cách thức hiệu quả để kể lại câu chuyện đất nước một cách dung dị chân phương mà sâu sắc."

Concert "Tổ quốc trong tim" đã tái hiện những trang sử hào hùng, tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh và gửi gắm thông điệp về lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết. Điều đặc biệt là cách thức chương trình kết hợp các yếu tố lịch sử với nghệ thuật hiện đại, tạo nên một trải nghiệm văn hóa đa chiều.

Màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 8 phút tại khu vực đường đua F1 đã khép lại một đêm nhạc đầy cảm xúc, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người về một chương trình nghệ thuật đỉnh cao.

Concert "Tổ quốc trong tim" đã chứng minh rằng nghệ thuật chính luận có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ trong việc giáo dục lòng yêu nước và xây dựng tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Thành công của chương trình mở ra hướng đi mới cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật có tính giáo dục cao, gần gũi với đời sống và tâm tư của nhân dân.

Trong bối cảnh đất nước đang vững bước vào kỷ nguyên mới, những chương trình như "Tổ quốc trong tim" sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng lòng yêu nước, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ và xây dựng niềm tự hào dân tộc. Đây chính là nền tảng tinh thần vững chắc để Việt Nam phát triển bền vững và thịnh vượng trong tương lai.