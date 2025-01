VYO Grand Concert 2023: nuôi dưỡng những 'hạt giống' yêu thích âm nhạc cổ điển

Đêm nhạc cũng tiếp nối hành trình “gieo mầm” và nuôi dưỡng những “hạt giống” yêu thích âm nhạc cổ điển trong công chúng, cổ vũ các dự án sáng tạo nghệ thuật vì cộng đồng của thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Hà Nội - Thành phố sáng tạo.

VYO quy tụ hơn 70 bạn trẻ từ 12 - 22 tuổi, mang các quốc tịch khác nhau như Việt Nam, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt - Anh..., đều là những người cùng yêu thích và có khả năng chơi nhạc cổ điển.

VYO Grand Concert 2023, đánh dấu cột mốc quan trọng của Dàn nhạc giao hưởng trẻ Việt Nam.

Hơn một năm qua, cứ sáng chủ nhật hằng tuần, các thành viên của dàn nhạc có mặt tại khán phòng của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (quận Cầu Giấy, Hà Nội), hăng say luyện tập dưới sự hướng dẫn của các nghệ sĩ chuyên nghiệp và tài năng hàng đầu của âm nhạc cổ điển nước nhà.

Ở lần tái xuất này, VYO sẽ mang đến bữa tiệc sung túc về Âm nhạc Cổ điển cùng những màu sắc văn hóa đa dạng đến từ khắp nơi trên thế giới. Mời bạn cùng VYO thăm thú Âm nhạc cổ điển tại vùng đất khai sinh ra Âm nhạc cổ điển như Anh Quốc, phiêu lưu qua Nhật Bản và khám phá sự kết nối kỳ diệu giữa Âm nhạc cổ điển và những âm hưởng đặc trưng khắp vùng miền của Việt Nam.

VYO đã đem âm nhạc cổ điển tươi mới và phóng khoáng của mình tới hàng nghìn khán giả thông qua chuỗi hòa nhạc cộng đồng “VYO Community Concert”.

Chương trình hòa nhạc do nhạc trưởng Phan Đỗ Phúc chỉ huy, đem đến khán giả 6 tác phẩm âm nhạc đặc sắc của thế giới và Việt Nam: “Pomp and Circumstance March No.1” (Edward Elgar), “Capriol Suite” (Peter Warlock), “English Folk Song Suite” (R.Vaughan Williams), “Rhapsody for Orchestra” (Yuzo Toyama), “Thiên thanh” (Trần Mạnh Hùng), “The Sound of Music Suite” (R.Rodgers & Hammerstein II).

Với thời lượng 60 phút, thông qua 6 tác phẩm âm nhạc cổ điển đặc sắc, VYO sẽ mang đến bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc của các nền văn hóa trên thế giới. Từ các trải nghiệm Nghe - Thưởng thức - Tìm hiểu, khán giả cảm nhận được sự hiện diện một cách hết sức gần gũi, đời thường của âm nhạc cổ điển.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình “VYO Grand Concert” còn có kKhu trưng bày bao gồm nhiều hoạt động tìm hiểu về các nhạc cụ cổ điển và mô hình Dàn nhạc Giao hưởng. Đây là một trong những bước tiến mới của VYO để mang đến những trải nghiệm âm nhạc cổ điển dành cho cộng đồng.

Tiếp nối hành trình tràn đầy năng lượng, “VYO Grand Concert 2023” là cơ hội để VYO không chỉ tiếp tục được gieo mầm và nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc cổ điển trong cuộc sống, cổ vũ các dự án sáng tạo nghệ thuật vì cộng đồng của thế hệ trẻ mà còn trở thành nguồn cảm hứng, cổ vũ các bạn trẻ sáng tạo nghệ thuật, đóng góp xây dựng Hà Nội - Thành phố sáng tạo.

“Hi vọng thông qua các tác phẩm được trình diễn trong hòa nhạc lần này, khán giả được cảm thấy sự hiện diện một cách hết sức gần gũi, đời thường của âm nhạc cổ điển. Nhiều tác phẩm âm nhạc cổ điển được bắt nguồn từ những chất liệu rất đỗi thân thuộc, dân dã như những bài hát dân ca đồng quê của người dân Anh, giai điệu của những người đánh cá, những người thợ mỏ ở làng quê Nhật, quang cảnh núi rừng Tây Bắc, không khí náo nhiệt của lễ hội nơi kinh thành Huế và 1 tác phẩm nhạc phim kinh điển có thể sẽ rất quen thuộc với nhiều người. Nhạc trưởng Phan Đỗ Phúc chia sẻ.