Sinh viên tìm hiểu an toàn giao thông qua chương trình 'Uống 0 Lái 2025'

Cuối tuần qua, hơn 2000 bạn trẻ đã cùng tìm hiểu các quy định về an toàn giao thông, văn hóa uống có trách nhiệm qua chương trình “Uống 0 Lái 2025” do HEINEKEN Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức.