Triển lãm 'The Art-ffection by LG': tái hiện ba thập kỷ LG đồng hành cùng người Việt

ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing LG Electronics Việt Nam

Sáng nay (30/7), LG Electronics Việt Nam chính thức khai mạc triển lãm "The Art-ffection by LG" tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (Hà Nội), đánh dấu cột mốc ba thập kỷ đồng hành và phát triển tại thị trường Việt Nam. Triển lãm mang tính chất nghệ thuật cao, truyền tải triết lý "Life's Good" của LG thông qua trải nghiệm đa giác quan, kết hợp công nghệ và cảm xúc.

Khác với những triển lãm sản phẩm truyền thống, "The Art-ffection by LG" tập trung vào việc kể câu chuyện về mối liên hệ giữa công nghệ và đời sống con người. Thay vì chỉ trưng bày thiết bị, triển lãm tạo nên những không gian tương tác nơi khách tham quan có thể nhìn, chạm, nghe và cảm nhận nghệ thuật bằng nhiều giác quan khác nhau.

LG 30 năm thấu cảm chạm từng bước tiến

Ba không gian trải nghiệm độc đáo

Triển lãm dẫn dắt khách tham quan qua ba không gian trải nghiệm được thiết kế công phu: "Chạm Mở", "Thấu Cảm" và "Lan Tỏa". Mỗi không gian tái hiện một giai đoạn trong hành trình phát triển của LG tại Việt Nam, từ những sản phẩm đầu tiên đến tầm nhìn tương lai.

"Chạm Mở" là điểm khởi đầu của hành trình trải nghiệm, nơi những ký ức quen thuộc về chặng đường 30 năm LG đồng hành cùng người Việt được tái hiện. Từ chiếc TV ăng-ten, tủ lạnh, điều hòa đến máy giặt, mỗi thiết bị quen thuộc trong không gian sống đều trở thành "điểm chạm" đậm màu ký ức. Theo thông tin từ triển lãm, mỗi thiết bị đều mang một công năng nhưng đều hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dùng, đúng như thông điệp "Life's Good" mà LG theo đuổi.

Không gian "Thấu Cảm" đưa người xem bước vào những không gian mô phỏng thế giới đương đại như xử sở băng, vương quốc bóng nước hay vũ trụ AI. Mỗi không gian là một lát cắt sống động, nơi LG thể hiện tinh tế để chăm sóc người dùng bằng sự thấu cảm. Đây cũng là lời khẳng định rằng công nghệ đã trở thành người bạn đồng hành, chăm sóc và gắn bó sâu sắc với người dùng.

"Lan Tỏa" là điểm kết thúc, nơi cảm xúc tích cực và lạc quan lan tỏa. Tại đây, khách tham quan được đắm chìm vào hàng triệu điểm ánh tự phát sáng, mô phỏng công nghệ OLED tiên phong của LG. Mỗi bước chân của người dùng đều tạo ra một điểm sáng lan rộng, ẩn dụ cho cách công nghệ LG luôn đồng hành, kết nối, truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị tích cực trong cuộc sống.

Đứng sau toàn bộ ý tưởng sáng tạo của triển lãm là Travipome, một studio sáng tạo với tư duy thị giác cao và khả năng kể chuyện bằng hình ảnh. Đại diện studio cho biết: "Chính triết lý 'Life's Good' của LG đã truyền cảm hứng để chúng tôi khám phá sự đồng điệu giữa công nghệ và cảm xúc. The Art-ffection chẳng chỉ trưng bày sản phẩm, mà tạo nên hành trình kết nối – nơi người xem có thể nhìn, chạm, nghe và cảm nhận nghệ thuật bằng nhiều giác quan, để nhận ra rằng công nghệ cũng có nhịp tim".

Không gian tái hiện các sản phẩm điện tử tiêu dùng thập niên 90

Hành trình ba thập kỷ gây dựng thương hiệu

Ba mươi năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, LG đã trở thành thương hiệu công nghệ tiên phong, được tin dùng và sử dụng rộng rãi tại hàng triệu gia đình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt. Những con số này phản ánh sự kiên trì và tầm nhìn dài hạn của thương hiệu Hàn Quốc tại thị trường Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, LG duy trì vị trí dẫn đầu ở nhiều ngành hàng như TV OLED, máy giặt sấy và máy lọc không khí. Điều này được công nhận bởi người tiêu dùng. Các sản phẩm của LG cũng đã được vinh danh tại nhiều giải thưởng công nghệ uy tín trong nước. Những thành tựu này là minh chứng cho triết lý lấy người dùng làm trọng tâm mà LG vẫn luôn theo đuổi.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing LG Electronics Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người tiêu dùng Việt Nam với ba thập kỷ đồng hành. Trong tương lai, LG cam kết tiếp tục cung cấp những giải pháp công nghệ thông minh, được tích hợp Trí tuệ Nhân tạo Thấu cảm cũng như được thiết kế phù hợp với nhu cầu và thói quen của người Việt.

“2025 là một cột mốc vô cùng đặc biệt với LG Việt Nam, đánh dấu hành trình 30 năm đồng hành và phát triển cùng đất nước. Từ nhà máy đầu tiên tại Hưng Yên vào năm 1995, chúng tôi không ngừng phát triển với ba nhà máy hiện đại tại Hải Phòng; ba trung tâm nghiên cứu phát triển R&D đặt tại Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng; văn phòng chính tại 3 thành phố lớn”, ông Song Ikhwan bày tỏ.

Ông Song Ikhwan chia sẻ cảm nhận trong thời gian làm việc tại Việt Nam

Chia sẻ sâu hơn về trải nghiệm làm việc tại Việt Nam, ông Song Ikhwan đặc biệt ấn tượng với ba khía cạnh nổi bật tại thị trường này.

Thứ nhất về sản phẩm và công nghệ, LG cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao nhất, đồng thời liên tục hoàn thiện để phù hợp với đặc thù thị trường Việt Nam. Thương hiệu hiểu rằng người tiêu dùng Việt có những yêu cầu riêng, và điều này thúc đẩy họ không ngừng cải tiến.

Thứ hai về con người, người Việt Nam vừa là nguồn cảm hứng vừa là động lực giúp đội ngũ quản lý LG hoàn thành tốt vai trò của mình, không chỉ tại đây mà còn trong hành trình công tác tại các quốc gia khác. Tinh thần làm việc và sự nhiệt huyết của đồng nghiệp địa phương đã để lại ấn tượng sâu sắc trong suốt ba thập kỷ qua.

Thứ ba về văn hóa công ty, mặc dù môi trường làm việc có những thách thức và áp lực nhất định, đây vẫn là nơi lý tưởng để các bạn trẻ dấn thân, học hỏi và hoàn thiện bản thân. Sự cân bằng giữa thử thách và cơ hội phát triển tạo nên một môi trường làm việc năng động và đầy tiềm năng tại LG Việt Nam.

Theo đó, LG sẽ tiếp tục đa dạng hóa và mở rộng danh mục sản phẩm để đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng. "Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đồng thời triển khai nhiều sáng kiến thiết thực cho cộng đồng và xã hội", ông Song Ikhwan nhấn mạnh.

Tại buổi triển lãm, chị Bùi Thị Loan (quê Phú Thọ), người đã được LG trao tặng ngôi nhà hy vọng đã đến tặng hoa và bày tỏ lòng cảm ơn tới Ban lãnh đạo LG

Triển lãm "The Art-ffection by LG" là lời tri ân của thương hiệu gửi đến người dùng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển tại Việt Nam. Trước đó, LG đã cho ra mắt brand film "Thấu cảm chạm thương yêu" tái hiện hành trình từ ngày LG đặt chân đến Việt Nam, những đổi mới công nghệ, đến sự hiện diện thân thuộc trong mỗi gia đình.

Với vị thế là nhà phát triển công nghệ và điện tử tiêu dùng hàng đầu thế giới với 74.000 nhân viên và mạng lưới công ty tại hầu hết các quốc gia, LG Electronics tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong. Bốn đơn vị kinh doanh chủ lực hoạt động hiệu quả gồm Giải pháp Điện tử Gia dụng, Giải pháp Truyền thông Giải trí, Giải pháp Xe cơ và Giải pháp Xanh đã mang lại tổng doanh thu toàn cầu năm 2024 của LG lên đến 88 nghìn tỷ KRW.

Triển lãm "The Art-ffection by LG" mở ra cái nhìn mới về cách thương hiệu công nghệ có thể kết nối với cảm xúc con người. Thay vì chỉ tập trung vào tính năng kỹ thuật, LG đã chọn cách tiếp cận nghệ thuật để truyền tải thông điệp về mối quan hệ gắn bó giữa công nghệ và cuộc sống. Đây có thể là xu hướng mới trong cách các thương hiệu công nghệ giao tiếp với khách hàng, đặc biệt tại thị trường có văn hóa phong phú như Việt Nam.

Hành trình ba thập kỷ của LG tại Việt Nam phản ánh sự phát triển của cả ngành công nghệ tiêu dùng trong nước. Từ những sản phẩm cơ bản ban đầu đến những giải pháp thông minh tích hợp AI ngày nay, LG đã đồng hành cùng sự thay đổi lối sống và nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt. Triển lãm này vừa là cách nhìn lại quá khứ, vừa là tuyên ngôn cho tương lai, khi công nghệ và cảm xúc con người hòa quyện thành một trải nghiệm hoàn chỉnh.