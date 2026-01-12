Khoa học
Vũ trụ - Thiên văn

Trung Quốc đề xuất phóng 200.000 vệ tinh, cao gấp gần 5 lần kế hoạch của SpaceX

Hải Nguyên

Hải Nguyên

16:16 | 12/01/2026
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Trung Quốc vừa nộp hồ sơ xin triển khai phóng 200.000 vệ tinh internet lên quỹ đạo Trái Đất, viện dẫn nguy cơ va chạm từ mạng lưới Starlink của SpaceX đang mở rộng nhanh chóng.
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Trung Quốc đề xuất phóng 200.000 vệ tinh, cao gấp gần 5 lần kế hoạch của SpaceX
Trung Quốc nên tiếng trước những lo ngại về an toàn của dự án Starlink trong bối cảnh SpaceX đang mở rộng hoạt động. Ảnh: Freepik

Theo interestingengineering hàng chục công ty Trung Quốc vừa nộp hồ sơ lên Liên Hợp Quốc để xin phép triển khai phóng hơn 200.000 vệ tinh internet lên quỹ đạo Trái Đất. Con số này cao gấp gần năm lần so với kế hoạch 42.000 vệ tinh của SpaceX. Trung Quốc giải thích động thái này xuất phát từ lo ngại mạng lưới Starlink của Elon Musk đang chiếm dụng quỹ đạo và tạo nguy cơ va chạm nghiêm trọng.

Cuối tháng 12, hơn chục hồ sơ riêng biệt từ các nhà khai thác vệ tinh Trung Quốc được gửi tới Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), tổ chức chịu trách nhiệm phân bổ phổ tần vô tuyến và điều phối vị trí quỹ đạo cho các quốc gia trên toàn cầu. Trong những hồ sơ ấy, hai dự án mang tên CTC-1 và CTC-2 nổi bật với quy mô khổng lồ. Mỗi dự án được thiết kế để phóng 96.714 vệ tinh, tổng cộng gần 194.000 vệ tinh chỉ riêng hai chương trình này.

Con số 200.000 vệ tinh không phải ngẫu nhiên xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng về tài nguyên không gian. Quỹ đạo Trái Đất thấp, nơi các vệ tinh bay ở độ cao từ 400 đến 2.000 km, đang trở thành chiến trường mới của cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Ai chiếm được vị trí quỹ đạo và phổ tần trước sẽ giành quyền ưu tiên lâu dài. Hiện tại, Mỹ đang dẫn trước rõ rệt nhờ Starlink của SpaceX, hệ thống chiếm phần lớn vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo thấp.

SpaceX được phép phóng thêm 7.500 vệ tinh sau khi Trung Quốc nộp hồ sơ

Lợi thế của Mỹ tiếp tục được củng cố khi Ủy ban Truyền thông Liên bang hôm 10/1 phê duyệt cho SpaceX phóng thêm 7.500 vệ tinh Starlink thế hệ hai. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp SpaceX tiến gần hơn tới mục tiêu 42.000 vệ tinh. Với tốc độ phóng hiện tại, công ty của Elon Musk có thể hoàn thành phần lớn chòm sao vệ tinh trong vòng một thập kỷ tới.

Ngoài hai dự án CTC, hàng loạt chương trình khác cũng được đẩy nhanh. China Mobile đề xuất dự án L1 với 2.520 vệ tinh, đánh dấu lần đầu nhà mạng quốc doanh này tham gia cuộc đua. Shanghai Spacecom nộp hồ sơ cho 1.296 vệ tinh thuộc chòm sao Qianfan. Hai dự án lớn hơn là Guowang và Qianfan đặt mục tiêu triển khai lần lượt 13.000 và hơn 15.000 vệ tinh trước năm 2030.

Sự gia tăng nhanh số lượng vệ tinh không chỉ tạo ra cuộc đua công nghệ mà còn làm dấy lên lo ngại về an toàn.

Vệ tinh Starlink rơi tự do buộc SpaceX hạ độ cao 4.400 thiết bị

Tháng 12 vừa qua, một vệ tinh Starlink gặp trục trặc bất ngờ và bắt đầu rơi xuống ngoài tầm kiểm soát. Mỗi vệ tinh Starlink được thiết kế để hoạt động khoảng năm năm trước khi tự đốt cháy trong khí quyển theo chương trình. Tuy nhiên, sự cố này cho thấy nguy cơ va chạm vẫn hiện hữu ngay cả với các vệ tinh đang hoạt động tốt.

Để giảm thiểu nguy cơ, SpaceX thông báo đầu tháng này sẽ hạ độ cao của khoảng 4.400 vệ tinh từ 550 km xuống còn 480 km trong năm nay. Động thái này nhằm giảm mật độ vệ tinh ở độ cao dễ xảy ra va chạm nhất. Tuy nhiên, việc có hàng chục nghìn vệ tinh bay trên cùng một quỹ đạo vẫn khiến nhiều chuyên gia lo lắng về tương lai của không gian gần Trái Đất.

Liên minh Viễn thông Quốc tế đã đặt ra quy tắc chặt chẽ từ năm 2019 để quản lý làn sóng vệ tinh này. Các nhà khai thác phải đưa ít nhất một vệ tinh lên quỹ đạo trong vòng bảy năm kể từ khi nộp hồ sơ. Sau đó, họ cần triển khai 10% chòm sao trong hai năm, 50% trong năm năm, và hoàn thành toàn bộ trong bảy năm. Quy định này buộc các công ty phải hành động nhanh chóng hoặc mất quyền sử dụng phổ tần và vị trí quỹ đạo đã đăng ký.

Cuộc đua này không còn đơn thuần là cạnh tranh thương mại mà đã trở thành vấn đề chiến lược quốc gia. Ai kiểm soát không gian quỹ đạo thấp sẽ nắm giữ lợi thế lớn trong kỷ nguyên số. Với hơn 200.000 vệ tinh được đề xuất từ Trung Quốc và 42.000 từ SpaceX, bầu trời phía trên đầu chúng ta sắp trở nên chật hẹp chưa từng thấy. Câu hỏi đặt ra là liệu không gian quỹ đạo có đủ chỗ cho tất cả, và ai sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra va chạm.

Trung Quốc phóng vệ tinh SpaceX Starlink vệ tinh internet quỹ đạo Trái Đất thấp cuộc đua vũ trụ Mỹ Trung Liên minh Viễn thông Quốc tế chòm sao vệ tinh

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Hải Phòng

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Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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