Chuyển động số
Tư vấn chỉ dẫn

Siêu bão Ba Vì 'càn quét' Đông Á: 5 nền tảng số theo dõi bão giúp bảo vệ tính mạng, tài sản

Hậu Thạch

Hậu Thạch

18:11 | 11/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Trong bối cảnh siêu bão Ba Vì, cơn bão mạnh nhất hành tinh kể từ đầu năm 2026 với sức gió lên tới 216 km/h gây thiệt hại nghiêm trọng cho các quốc gia Đông Á, việc chủ động theo dõi thông tin từ các nền tảng số chính thống là yếu tố quan trọng giúp người dân bảo vệ tính mạng và tài sản.
Ngư dân chằng chống tàu cá trước những con sóng lớn xô đập vào đê chắn sóng tại Nghi Lan ngày 10/7, thời điểm bão Bavi tiến sát khu vực đông bắc Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: AFP)
Ngư dân chằng chống tàu cá trước những con sóng lớn xô đập vào đê chắn sóng tại Nghi Lan thời điểm siêu bão Ba Vì tiến sát khu vực đông bắc Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: AFP)

Dù dự báo siêu bão Ba Vì không có khả năng di chuyển trực tiếp vào Biển Đông, song việc ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão và những diễn biến khó lường, việc tiếp cận thông tin kịp thời từ các nền tảng số không chỉ giúp người dân chủ động phòng tránh mà còn là cầu nối quan trọng để các cơ quan chức năng hỗ trợ ứng phó hiệu quả hơn. Dưới đây là 5 nền tảng số đáng tin cậy giúp theo dõi diễn biến bão và thiên tai một cách chính xác, kịp thời.

1. Hệ thống Giám sát Thiên tai Việt Nam (VNDMS)

Đây là nền tảng chính thống do Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống Thiên tai Việt Nam phát triển, dành cho toàn thể cộng đồng.

Điểm mạnh của hệ thống này nằm ở bản đồ số trực quan, hiển thị vị trí, đường đi và phạm vi ảnh hưởng của bão theo thời gian thực. Khi truy cập vào VNDMS, người dùng sẽ thấy các ký hiệu màu sắc phân định rõ vùng tâm bão, khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng mạnh và phạm vi mưa lớn. Người dân có thể phóng to đến từng địa phương, nhập tên phường hay xã để tra cứu cảnh báo nguy cơ ngập lụt, sạt lở và nước dâng do bão.

Giao diện Hệ thống Giám sát Thiên tai Việt Nam (VNDMS).
Giao diện Hệ thống Giám sát Thiên tai Việt Nam (VNDMS).

Hệ thống này còn tích hợp nhiều lớp dữ liệu như mưa, mực nước sông, gió và cảnh báo lũ. Dữ liệu được cập nhật liên tục từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và mạng lưới trạm quan trắc.

Ứng dụng hoàn toàn miễn phí, không yêu cầu đăng ký tài khoản để sử dụng các tính năng cơ bản, phù hợp với mọi người dân. Người dùng có thể truy cập qua website https://vndms.gov.vn/ hoặc tải ứng dụng VNDMS trên kho ứng dụng iOS và Android.

2. Ứng dụng "Thời tiết Việt Nam KTTV"

Ứng dụng này do Cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam phát hành, cung cấp nguồn dữ liệu chính thống và đáng tin cậy nhất.

Điểm mấu chốt tạo nên vị thế khác biệt của ứng dụng chính là chất lượng vượt trội và quy mô khổng lồ của nguồn dữ liệu đầu vào. Hệ thống ghi nhận dữ liệu quan trắc thực địa thời gian thực từ mạng lưới hơn 2.600 trạm đo mưa tự động trải dài khắp cả nước và 8 trạm radar thời tiết hiện đại, cho phép theo dõi sát sao diễn biến mưa theo từng phút. Ứng dụng cập nhật dữ liệu tự động sau mỗi 10 phút.

Ứng dụng thời tiết Việt Nam KTTV hiện có mặt trên cả hai nền tảng iOS và Android, hoàn toàn miễn phí.
Ứng dụng thời tiết Việt Nam KTTV hiện có mặt trên cả hai nền tảng iOS và Android, hoàn toàn miễn phí.

Người dùng có thể theo dõi thời tiết theo vị trí GPS với các thông số chi tiết như nhiệt độ, lượng mưa, tốc độ gió, độ ẩm, tình trạng mây và dự báo thời tiết trong 3 giờ tới, cũng như dự báo lên đến 10 ngày.

Đặc biệt, ứng dụng cung cấp cảnh báo thời tiết nguy hiểm như giông sét, lũ quét, sạt lở đất, bão và áp thấp nhiệt đới. Hệ thống sử dụng dữ liệu từ mạng lưới định vị sét để phát hiện sớm các khu vực có hoạt động điện tích mạnh, đưa ra cảnh báo dông sét thời gian thực. Các cảnh báo lũ quét và sạt lở đất được phân loại qua 3 cấp độ nguy hiểm: trung bình, cao và rất cao, kèm theo khuyến nghị ứng phó cụ thể.

Ứng dụng còn cho phép lưu tối đa 10 vị trí để theo dõi thường xuyên và hoàn toàn miễn phí trên App Store và Google Play.

3. Ứng dụng "Sạt lở Việt Nam"

Đây là công cụ dự báo sạt lở và lũ quét đầu tiên tại Việt Nam, do nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội phát triển.

Giao diện ứng dụng Sạt lở Việt Nam.
Giao diện ứng dụng Sạt lở Việt Nam.

Ứng dụng cung cấp cảnh báo đa thiên tai bao gồm trượt lở, sạt lở đất, lũ quét và mưa lớn, với thông tin được cập nhật liên tục mỗi 20 phút, chi tiết đến cấp xã (cũ) trên toàn quốc. Đối với một số tỉnh miền núi phía Bắc, ứng dụng còn cảnh báo chi tiết đến từng vị trí, khu tập trung dân cư, thôn và bản.

Đây là công cụ chuyên sâu về các loại hình thiên tai nguy hiểm thường xảy ra ở vùng núi, giúp người dân và chính quyền địa phương chủ động ứng phó kịp thời và có thể tải về từ App Store và Google Play.

4. Nền tảng Windy.com

Windy.com là công cụ dự báo thời tiết trực quan nổi tiếng toàn cầu, được giới chuyên môn và người dùng yêu thích bởi độ chính xác cao và giao diện đẹp mắt.

Nền tảng này tích hợp hơn 15 mô hình dự báo thời tiết hàng đầu thế giới như ECMWF, GFS (NOAA), ICON (DWD), cung cấp hơn 50 bản đồ thời tiết khác nhau bao gồm radar mưa, vệ tinh, theo dõi bão nhiệt đới, dự báo gió, nhiệt độ, lượng mưa và sóng biển.

Nền tảng Windy.com.
Nền tảng Windy.com.

Đặc biệt, công cụ theo dõi bão của Windy cho phép xem lại và dự đoán đường đi của bão, so sánh các dự báo từ nhiều mô hình khác nhau.

Người dùng có thể truy cập qua website windy.com hoặc tải ứng dụng miễn phí (có gói Premium trả phí) trên App Store và Google Play.

5. Zalo Official Account "Phòng chống thiên tai Việt Nam"

Đây là kênh thông tin chính thức của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống Thiên tai trên nền tảng Zalo, giúp tiếp cận người dân một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Sau gần 5 năm hoạt động, trang đã thu hút gần 605.000 người theo dõi, trở thành một trong những kênh thông tin chính thống, nhanh chóng và đáng tin cậy nhất về thiên tai tại Việt Nam. Mỗi năm, trung bình có hơn 165 triệu tin nhắn Zalo khẩn được gửi đến người dân ở các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Người dân truy cập trang Official Account trên Zalo của BCĐ Quốc gia Phòng chống thiên tai để cập nhật thông tin và cảnh báo.
Người dân truy cập trang Official Account trên Zalo của BCĐ Quốc gia Phòng chống thiên tai để cập nhật thông tin và cảnh báo.

Kênh này gửi tin nhắn cảnh báo trực tiếp về đường đi, sức gió, phạm vi ảnh hưởng của bão và khuyến cáo ứng phó. Nền tảng còn tích hợp tính năng Liên hệ khẩn cấp với số điện thoại của Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai các địa phương và Kết nối cứu trợ để gửi yêu cầu hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp như ngập lụt, sạt lở.

Zalo SOS còn liên kết yêu cầu hỗ trợ của người dân với tổng đài 112 - Tổng đài khẩn cấp quốc gia tiếp nhận 24/7 các thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, tai nạn và những tình huống nguy cấp cần trợ giúp.

Mini app cũng cung cấp kiến thức và kỹ năng ứng phó với các loại hình thiên tai khác nhau, bao gồm cách thoát hiểm khi có mưa lũ, sạt lở đất, cháy nổ, hoặc những tình huống nguy hiểm khác.

Người dân chỉ cần tìm kiếm và theo dõi Official Account này trên ứng dụng Zalo để nhận được thông tin kịp thời và chính xác.

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng có diễn biến phức tạp và ngày càng khó lường, việc chủ động theo dõi thông tin từ các nền tảng số chính thống giúp người dân có thêm thời gian và thông tin để chuẩn bị, từ đó giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Đặc biệt, trong trường hợp khẩn cấp, hãy liên hệ ngay với số điện thoại trực ban của Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các cấp hoặc gọi tổng đài 112 để được hỗ trợ kịp thời.
siêu bão Ba Vì Nền tảng số theo dõi thiên tai ứng phó thiên tai VNDMS Thời tiết Việt Nam KTTV Sạt lở Việt Nam Windy.com Zalo Official Account

Bài liên quan

Thu nhập affiliate freelance trên nền tảng số và nghĩa vụ thuế theo quy định 2026

Thu nhập affiliate freelance trên nền tảng số và nghĩa vụ thuế theo quy định 2026

Khi

Khi 'Rác nội dung' từ affiliate marketing biến tướng

TikTok mở rộng hệ sinh thái, cho phép đặt video cá nhân hóa trực tiếp

TikTok mở rộng hệ sinh thái, cho phép đặt video cá nhân hóa trực tiếp

Có thể bạn quan tâm

Sự thật quảng cáo điều hòa mini làm mát phòng trong 90 giây

Sự thật quảng cáo điều hòa mini làm mát phòng trong 90 giây

Gia dụng
Điều hòa mini lừa đảo len lỏi khắp Facebook và YouTube ngay giữa đợt nắng nóng mới của nước Anh, kèm lời quảng cáo hào nhoáng về khả năng làm mát cả căn phòng chỉ trong 90 giây và xuất xứ từ tay cựu kỹ sư NASA. Cơ quan Quản lý Quảng cáo Anh vừa phát cảnh báo về chiêu trò này, ngay sau khi một YouTuber bỏ tiền mua thử và phát hiện sản phẩm mình nhận được chỉ là chiếc quạt nhỏ giá vài bảng Anh.
Mạng wifi yếu vì đâu, thủ phạm bất ngờ ngay trong nhà bạn

Mạng wifi yếu vì đâu, thủ phạm bất ngờ ngay trong nhà bạn

Viễn thông - Internet
Mạng wifi yếu là nỗi ám ảnh quen thuộc của nhiều gia đình mỗi khi bộ phim đang xem bỗng giật lag không rõ lý do. Nguyên nhân nhiều khi không nằm ở nhà mạng như phần đông vẫn nghĩ, mà nằm ngay trong chính ngôi nhà, từ chiếc lò vi sóng buổi trưa đến bể cá cảnh hay tấm gương phòng khách. Alex Hills, người từng dẫn dắt đội ngũ xây dựng một trong những mạng wifi quy mô lớn đầu tiên trên thế giới tại Đại học Carnegie Mellon năm 1993, đã ghi lại những thủ phạm âm thầm này trong cuốn sách của ông mang tên Wifi and the Bad Boys of Radio.
Đại học Thái Nguyên đặt ngưỡng riêng cho ngành bán dẫn, cao hơn các ngành khác 6,5 điểm

Đại học Thái Nguyên đặt ngưỡng riêng cho ngành bán dẫn, cao hơn các ngành khác 6,5 điểm

Giáo dục số
Đại học Thái Nguyên vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2026. Đáng chú ý, nhiều chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực vi mạch bán dẫn và công nghệ cao có ngưỡng xét tuyển cao hơn mặt bằng chung, cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực phục vụ phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
Quảng cáo máy lọc không khí như thiết bị y tế bị xử phạt thế nào?

Quảng cáo máy lọc không khí như thiết bị y tế bị xử phạt thế nào?

Chính sách số
Quảng cáo máy lọc không khí như thiết bị y tế, gắn công dụng diệt virus, chuẩn bệnh viện có thể bị phạt tới 200 triệu đồng và xử lý hình sự theo quy định mới.
Điểm thi vừa công bố, lừa đảo đã chờ sẵn trên mạng xã hội

Điểm thi vừa công bố, lừa đảo đã chờ sẵn trên mạng xã hội

Tư vấn chỉ dẫn
Mỗi mùa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, hàng triệu phụ huynh và học sinh hồi hộp chờ đợi kết quả sau 12 năm đèn sách. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng tăng tốc hoạt động.
Xem thêm

Đọc nhiều

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Vivo V80 lộ pin 7.200 mAh và màn hình 144Hz, dự kiến ra mắt tháng 8

Vivo V80 lộ pin 7.200 mAh và màn hình 144Hz, dự kiến ra mắt tháng 8

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

30°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
35°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
31°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
35°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
31°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
35°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
31°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
30°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
30°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
29°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 38°C
mây cụm
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
30°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
30°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
30°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
30°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
30°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
31°C
Hà Giang

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
36°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
34°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
36°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
34°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
27°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 32°C
mây cụm
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
27°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 29°C
mây rải rác
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
34°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
34°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
35°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
38°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
36°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
36°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
38°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
37°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
30°C
Nghệ An

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
23°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 31°C
mây cụm
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
28°C
Quảng Bình

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
25°C
Thừa Thiên Huế

27°C

Cảm giác: 28°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
35°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
37°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
35°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
34°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
35°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
37°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
35°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
29°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 14,990
Kim TT/AVPL 14,500 14,900
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,900
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 11/07/2026 19:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Cập nhật: 11/07/2026 19:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 14,990
Miếng SJC Nghệ An 14,690 14,990
Miếng SJC Thái Bình 14,690 14,990
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,550 ▲50K 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,550 ▲50K 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,550 ▲50K 14,900
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,090 14,790
Trang sức 99.99 14,100 14,800
Cập nhật: 11/07/2026 19:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 14,992
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 14,993
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 1,494
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 1,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 1,474
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 145,941
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 110,711
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 100,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 90,073
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 86,093
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 61,622
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cập nhật: 11/07/2026 19:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17719 17992 18579
CAD 18016 18291 18915
CHF 31829 32210 32858
CNY 0 3834 3927
EUR 29342 29562 30643
GBP 34402 34793 35736
HKD 0 3219 3422
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14815 15410
SGD 19787 20068 20647
THB 704 767 821
USD (1,2) 25996 0 0
USD (5,10,20) 26037 0 0
USD (50,100) 26066 26080 26445
Cập nhật: 11/07/2026 19:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,090 26,090 26,470
USD(1-2-5) 25,047 - -
USD(10-20) 25,047 - -
EUR 29,541 29,565 30,973
JPY 158.07 158.36 167.94
GBP 34,627 34,721 35,920
AUD 17,915 17,980 18,664
CAD 18,203 18,261 18,933
CHF 32,221 32,321 33,272
SGD 19,931 19,993 20,784
CNY - 3,802 3,947
HKD 3,284 3,294 3,432
KRW 16.1 16.79 18.26
THB 751.79 761.08 814.78
NZD 14,833 14,971 15,413
SEK - 2,675 2,769
DKK - 3,952 4,091
NOK - 2,646 2,740
LAK - 0.89 1.24
MYR 6,040.19 - 6,816.63
TWD 738.39 - 894.44
SAR - 6,880.56 7,246.62
KWD - 83,101 88,412
Cập nhật: 11/07/2026 19:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,084 26,104 26,474
EUR 29,523 29,642 30,835
GBP 34,671 34,810 35,842
HKD 3,287 3,300 3,417
CHF 32,088 32,217 33,153
JPY 158.31 158.95 166.89
AUD 17,918 17,990 18,584
SGD 20,008 20,088 20,677
THB 768 771 808
CAD 18,237 18,310 18,882
NZD 14,937 15,479
KRW 16.70 18.47
Cập nhật: 11/07/2026 19:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26048 26048 26474
AUD 17888 17988 18914
CAD 18182 18282 19295
CHF 32146 32176 33754
CNY 3815 3840 3975.4
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29558 29588 31314
GBP 34716 34766 36521
HKD 0 3355 0
JPY 158.76 159.26 169.77
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14950 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19958 20088 20815
THB 0 733.1 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14690000 14690000 14990000
SBJ 13000000 13000000 14990000
Cập nhật: 11/07/2026 19:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,113 26,163 26,474
USD20 26,113 26,163 26,474
USD1 26,113 26,163 26,474
AUD 17,993 18,093 19,208
EUR 29,449 29,549 31,208
CAD 18,177 18,277 19,586
SGD 20,062 20,212 20,777
JPY 159.77 161.27 166.81
GBP 34,730 34,880 35,936
XAU 14,688,000 0 14,992,000
CNY 0 3,726 0
THB 0 769 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 11/07/2026 19:45

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Sony ra mắt RX10 V máy ảnh siêu zoom quay 4K 120p, giá 2.300 đô la

Sony ra mắt RX10 V máy ảnh siêu zoom quay 4K 120p, giá 2.300 đô la

iPhone Ultra lộ giá bán và ngày ra mắt dự kiến

iPhone Ultra lộ giá bán và ngày ra mắt dự kiến

Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Sự thật quảng cáo điều hòa mini làm mát phòng trong 90 giây

Sự thật quảng cáo điều hòa mini làm mát phòng trong 90 giây

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Viettel

Viettel 'hồi sinh' đầu số 095: Người dùng sẽ được gì?

Siêu bão Ba Vì

Siêu bão Ba Vì 'càn quét' Đông Á: 5 nền tảng số theo dõi bão giúp bảo vệ tính mạng, tài sản

Lenovo xây nền tảng công nghệ cho FIFA World Cup 2026, lấy AI làm yếu tố cốt lõi

Lenovo xây nền tảng công nghệ cho FIFA World Cup 2026, lấy AI làm yếu tố cốt lõi

Mạng wifi yếu vì đâu, thủ phạm bất ngờ ngay trong nhà bạn

Mạng wifi yếu vì đâu, thủ phạm bất ngờ ngay trong nhà bạn

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Nghiên cứu AI, bán dẫn, robot, 5G-6G có thể được hỗ trợ tới 10 tỷ đồng từ NAFOSTED

Nghiên cứu AI, bán dẫn, robot, 5G-6G có thể được hỗ trợ tới 10 tỷ đồng từ NAFOSTED

Trung Quốc dùng lưới thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng, thách thức Mỹ

Trung Quốc dùng lưới thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng, thách thức Mỹ

NASA đưa kính viễn vọng không gian Roman vào giai đoạn chuẩn bị phóng

NASA đưa kính viễn vọng không gian Roman vào giai đoạn chuẩn bị phóng

Vân tay laser mở đường xác thực thiết bị số không cần mật khẩu

Vân tay laser mở đường xác thực thiết bị số không cần mật khẩu

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
22–24 điểm khối D01 năm 2026: Đừng nộp nguyện vọng trước khi xem danh sách này

22–24 điểm khối D01 năm 2026: Đừng nộp nguyện vọng trước khi xem danh sách này

Đồng Nai thúc đẩy chuyển đổi số trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Đồng Nai thúc đẩy chuyển đổi số trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Chuyển đổi số tạo lực đẩy cho du lịch Đắk Lắk tăng tốc

Chuyển đổi số tạo lực đẩy cho du lịch Đắk Lắk tăng tốc

PGS.TS Phạm Quang Hưng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

PGS.TS Phạm Quang Hưng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Chứng khoán hôm nay 10/7: Giảm điểm cuối tuần, áp lực dồn lên ngân hàng và công nghệ

Chứng khoán hôm nay 10/7: Giảm điểm cuối tuần, áp lực dồn lên ngân hàng và công nghệ

Hà Nội xây hệ sinh thái công nghệ đồng bộ để thu hút tập đoàn công nghệ vào Hòa Lạc

Hà Nội xây hệ sinh thái công nghệ đồng bộ để thu hút tập đoàn công nghệ vào Hòa Lạc

Nhà sản xuất chip Hàn Quốc trị giá nghìn tỷ đô la ra mắt tại thị trường Mỹ

Nhà sản xuất chip Hàn Quốc trị giá nghìn tỷ đô la ra mắt tại thị trường Mỹ

Giá vàng hôm nay 10/7: Vàng miếng SJC đứng yên, vàng nhẫn giữ vùng 149 triệu

Giá vàng hôm nay 10/7: Vàng miếng SJC đứng yên, vàng nhẫn giữ vùng 149 triệu

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Thu nhập affiliate freelance trên nền tảng số và nghĩa vụ thuế theo quy định 2026

Thu nhập affiliate freelance trên nền tảng số và nghĩa vụ thuế theo quy định 2026

Đồng Nai thúc đẩy chuyển đổi số trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Đồng Nai thúc đẩy chuyển đổi số trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Masan High-Tech Materials hợp tác GB Innovation cấp vonfram cho ngành bán dẫn

Masan High-Tech Materials hợp tác GB Innovation cấp vonfram cho ngành bán dẫn

Đề xuất hỗ trợ 50% lãi suất vay cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Đề xuất hỗ trợ 50% lãi suất vay cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Geely trình làng Galaxy TT, chạy tối đa 725 km mỗi lần sạc

Geely trình làng Galaxy TT, chạy tối đa 725 km mỗi lần sạc

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Land Rover ra mắt Defender 2027, bổ sung lớp phim tự phục hồi vết xước

Land Rover ra mắt Defender 2027, bổ sung lớp phim tự phục hồi vết xước

Waymo mở rộng xe tự lái hoàn toàn tại bốn thành phố Mỹ

Waymo mở rộng xe tự lái hoàn toàn tại bốn thành phố Mỹ

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline

Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline

Sony khai tử đĩa game PlayStation, người chơi chịu thiệt nhất

Sony khai tử đĩa game PlayStation, người chơi chịu thiệt nhất