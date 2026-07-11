Siêu bão Ba Vì 'càn quét' Đông Á: 5 nền tảng số theo dõi bão giúp bảo vệ tính mạng, tài sản

Ngư dân chằng chống tàu cá trước những con sóng lớn xô đập vào đê chắn sóng tại Nghi Lan thời điểm siêu bão Ba Vì tiến sát khu vực đông bắc Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: AFP)

Dù dự báo siêu bão Ba Vì không có khả năng di chuyển trực tiếp vào Biển Đông, song việc ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão và những diễn biến khó lường, việc tiếp cận thông tin kịp thời từ các nền tảng số không chỉ giúp người dân chủ động phòng tránh mà còn là cầu nối quan trọng để các cơ quan chức năng hỗ trợ ứng phó hiệu quả hơn. Dưới đây là 5 nền tảng số đáng tin cậy giúp theo dõi diễn biến bão và thiên tai một cách chính xác, kịp thời.

1. Hệ thống Giám sát Thiên tai Việt Nam (VNDMS)

Đây là nền tảng chính thống do Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống Thiên tai Việt Nam phát triển, dành cho toàn thể cộng đồng.

Điểm mạnh của hệ thống này nằm ở bản đồ số trực quan, hiển thị vị trí, đường đi và phạm vi ảnh hưởng của bão theo thời gian thực. Khi truy cập vào VNDMS, người dùng sẽ thấy các ký hiệu màu sắc phân định rõ vùng tâm bão, khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng mạnh và phạm vi mưa lớn. Người dân có thể phóng to đến từng địa phương, nhập tên phường hay xã để tra cứu cảnh báo nguy cơ ngập lụt, sạt lở và nước dâng do bão.

Giao diện Hệ thống Giám sát Thiên tai Việt Nam (VNDMS).

Hệ thống này còn tích hợp nhiều lớp dữ liệu như mưa, mực nước sông, gió và cảnh báo lũ. Dữ liệu được cập nhật liên tục từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và mạng lưới trạm quan trắc.

Ứng dụng hoàn toàn miễn phí, không yêu cầu đăng ký tài khoản để sử dụng các tính năng cơ bản, phù hợp với mọi người dân. Người dùng có thể truy cập qua website https://vndms.gov.vn/ hoặc tải ứng dụng VNDMS trên kho ứng dụng iOS và Android.

2. Ứng dụng "Thời tiết Việt Nam KTTV"

Ứng dụng này do Cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam phát hành, cung cấp nguồn dữ liệu chính thống và đáng tin cậy nhất.

Điểm mấu chốt tạo nên vị thế khác biệt của ứng dụng chính là chất lượng vượt trội và quy mô khổng lồ của nguồn dữ liệu đầu vào. Hệ thống ghi nhận dữ liệu quan trắc thực địa thời gian thực từ mạng lưới hơn 2.600 trạm đo mưa tự động trải dài khắp cả nước và 8 trạm radar thời tiết hiện đại, cho phép theo dõi sát sao diễn biến mưa theo từng phút. Ứng dụng cập nhật dữ liệu tự động sau mỗi 10 phút.

Ứng dụng thời tiết Việt Nam KTTV hiện có mặt trên cả hai nền tảng iOS và Android, hoàn toàn miễn phí.

Người dùng có thể theo dõi thời tiết theo vị trí GPS với các thông số chi tiết như nhiệt độ, lượng mưa, tốc độ gió, độ ẩm, tình trạng mây và dự báo thời tiết trong 3 giờ tới, cũng như dự báo lên đến 10 ngày.

Đặc biệt, ứng dụng cung cấp cảnh báo thời tiết nguy hiểm như giông sét, lũ quét, sạt lở đất, bão và áp thấp nhiệt đới. Hệ thống sử dụng dữ liệu từ mạng lưới định vị sét để phát hiện sớm các khu vực có hoạt động điện tích mạnh, đưa ra cảnh báo dông sét thời gian thực. Các cảnh báo lũ quét và sạt lở đất được phân loại qua 3 cấp độ nguy hiểm: trung bình, cao và rất cao, kèm theo khuyến nghị ứng phó cụ thể.

Ứng dụng còn cho phép lưu tối đa 10 vị trí để theo dõi thường xuyên và hoàn toàn miễn phí trên App Store và Google Play.

3. Ứng dụng "Sạt lở Việt Nam"

Đây là công cụ dự báo sạt lở và lũ quét đầu tiên tại Việt Nam, do nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội phát triển.

Giao diện ứng dụng Sạt lở Việt Nam.

Ứng dụng cung cấp cảnh báo đa thiên tai bao gồm trượt lở, sạt lở đất, lũ quét và mưa lớn, với thông tin được cập nhật liên tục mỗi 20 phút, chi tiết đến cấp xã (cũ) trên toàn quốc. Đối với một số tỉnh miền núi phía Bắc, ứng dụng còn cảnh báo chi tiết đến từng vị trí, khu tập trung dân cư, thôn và bản.

Đây là công cụ chuyên sâu về các loại hình thiên tai nguy hiểm thường xảy ra ở vùng núi, giúp người dân và chính quyền địa phương chủ động ứng phó kịp thời và có thể tải về từ App Store và Google Play.

4. Nền tảng Windy.com

Windy.com là công cụ dự báo thời tiết trực quan nổi tiếng toàn cầu, được giới chuyên môn và người dùng yêu thích bởi độ chính xác cao và giao diện đẹp mắt.

Nền tảng này tích hợp hơn 15 mô hình dự báo thời tiết hàng đầu thế giới như ECMWF, GFS (NOAA), ICON (DWD), cung cấp hơn 50 bản đồ thời tiết khác nhau bao gồm radar mưa, vệ tinh, theo dõi bão nhiệt đới, dự báo gió, nhiệt độ, lượng mưa và sóng biển.

Nền tảng Windy.com.

Đặc biệt, công cụ theo dõi bão của Windy cho phép xem lại và dự đoán đường đi của bão, so sánh các dự báo từ nhiều mô hình khác nhau.

Người dùng có thể truy cập qua website windy.com hoặc tải ứng dụng miễn phí (có gói Premium trả phí) trên App Store và Google Play.

5. Zalo Official Account "Phòng chống thiên tai Việt Nam"

Đây là kênh thông tin chính thức của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống Thiên tai trên nền tảng Zalo, giúp tiếp cận người dân một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Sau gần 5 năm hoạt động, trang đã thu hút gần 605.000 người theo dõi, trở thành một trong những kênh thông tin chính thống, nhanh chóng và đáng tin cậy nhất về thiên tai tại Việt Nam. Mỗi năm, trung bình có hơn 165 triệu tin nhắn Zalo khẩn được gửi đến người dân ở các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Người dân truy cập trang Official Account trên Zalo của BCĐ Quốc gia Phòng chống thiên tai để cập nhật thông tin và cảnh báo.

Kênh này gửi tin nhắn cảnh báo trực tiếp về đường đi, sức gió, phạm vi ảnh hưởng của bão và khuyến cáo ứng phó. Nền tảng còn tích hợp tính năng Liên hệ khẩn cấp với số điện thoại của Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai các địa phương và Kết nối cứu trợ để gửi yêu cầu hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp như ngập lụt, sạt lở.

Zalo SOS còn liên kết yêu cầu hỗ trợ của người dân với tổng đài 112 - Tổng đài khẩn cấp quốc gia tiếp nhận 24/7 các thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, tai nạn và những tình huống nguy cấp cần trợ giúp.

Mini app cũng cung cấp kiến thức và kỹ năng ứng phó với các loại hình thiên tai khác nhau, bao gồm cách thoát hiểm khi có mưa lũ, sạt lở đất, cháy nổ, hoặc những tình huống nguy hiểm khác.

Người dân chỉ cần tìm kiếm và theo dõi Official Account này trên ứng dụng Zalo để nhận được thông tin kịp thời và chính xác.