TikTok mở rộng hệ sinh thái, cho phép đặt video cá nhân hóa trực tiếp

TikTok mở rộng hệ sinh thái, cho phép đặt video cá nhân hóa trực tiếpPhần mềm - Ứng dụng
| TikTok triển khai hệ thống cảnh báo lừa đảo trực tiếp trong ứng dụng
Nền tảng TikTok hôm nay (18-11) công bố bước chuyển mới trong chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến bằng việc gửi cảnh báo trực ...
| TikTok Shop tôn vinh văn hóa Việt qua thương mại Tết
Mục tiêu của chiến dịch nhằm tạo đà bứt phá cho cộng đồng tiểu thương và doanh nghiệp Việt, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp ...
| TikTok lập liên doanh tại Mỹ, bổ nhiệm Adam Presser làm CEO giữa sức ép an ninh quốc gia
Hôm qua 22/1, TikTok và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng thời xác nhận thành lập một liên doanh mới tại Mỹ nhằm duy ...
Tiktok từ giờ sẽ cho phép các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng có thể gắn liên kết Cameo trực tiếp vào video của mình. Người xem không cần rời khỏi nền tảng mà vẫn có thể đặt yêu cầu một clip cá nhân hóa, từ lời chúc, thông điệp đến nội dung theo yêu cầu. Đây là thay đổi đáng chú ý so với trước đây, khi toàn bộ quy trình phải thực hiện qua ứng dụng Cameo độc lập.
|Các nhà sáng tạo giờ đây có thể cung cấp các video Cameo được cá nhân hóa trực tiếp cho người hâm mộ
Điểm đáng chú ý của bản cập nhật nằm ở tính đơn giản hóa trải nghiệm. Những nhà sáng tạo chưa từng sử dụng Cameo có thể đăng ký ngay trong TikTok, đồng thời tùy chỉnh nút kêu gọi hành động (CTA) để thúc đẩy tương tác và chuyển đổi. Việc rút gọn các bước trung gian được kỳ vọng sẽ làm tăng đáng kể tỷ lệ người dùng sẵn sàng chi trả cho nội dung cá nhân hóa.
Vốn được biết đến như nền tảng cung cấp video “đặt riêng” từ người nổi tiếng, Cameo thời gian qua ghi nhận sự tăng trưởng nhanh từ nhóm nhà sáng tạo nội dung xuất thân từ TikTok. Sự tích hợp lần này vì vậy không chỉ giúp Cameo mở rộng nguồn cung nội dung, mà còn giúp các TikToker tận dụng tệp người theo dõi sẵn có để gia tăng thu nhập.
|Bức tranh livestream toàn cầu năm 2025: Youtube đứng đầu, Tiktok tăng tốc cực nhanh
Về phía TikTok, đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái kiếm tiền cho các nhà sáng tạo nội dung. Trước đó, nền tảng này đã triển khai nhiều công cụ như tặng quà trong livestream hay chia sẻ doanh thu. Việc bổ sung dịch vụ video cá nhân hóa cho thấy TikTok đang hướng tới mô hình kinh tế sáng tạo toàn diện hơn, nơi tương tác giữa nhà sáng tạo và người hâm mộ được chuyển hóa trực tiếp thành giá trị tài chính.
Dù vậy, một số yếu tố vẫn chưa được làm rõ, như việc TikTok có chia sẻ doanh thu từ các giao dịch Cameo hay không, hoặc mức giá trên TikTok có khác biệt so với nền tảng gốc. Đây sẽ là những điểm cần theo dõi khi tính năng được triển khai rộng rãi hơn.
Hiện tại, tính năng này chủ yếu được thử nghiệm tại thị trường Mỹ và chưa có thời điểm cụ thể cho việc mở rộng toàn cầu. Tuy nhiên, với xu hướng cá nhân hóa nội dung ngày càng mạnh mẽ, sự kết hợp giữa TikTok và Cameo được đánh giá là một bước đi chiến lược, góp phần củng cố mối liên kết giữa nhà sáng tạo và người hâm mộ, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế nội dung số.