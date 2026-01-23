TikTok lập liên doanh tại Mỹ, bổ nhiệm Adam Presser làm CEO giữa sức ép an ninh quốc gia

Adam Presser, trước đây là giám đốc điều hành của TikTok, sẽ giữ chức CEO của liên doanh TikTok USDS, trong khi CEO của TikTok, Shou Chew, sẽ là thành viên hội đồng quản trị. Ảnh minh họa: Getty.

Theo thông báo chính thức, liên doanh mang tên TikTok USDS sẽ do ông Adam Presser, hiện là Giám đốc Vận hành kiêm Trưởng bộ phận An toàn và Tin cậy của TikTok, giữ chức Giám đốc điều hành. Presser đã làm việc tại TikTok gần bốn năm và từng là lãnh đạo cấp cao tại Warner Bros.

CEO toàn cầu của TikTok, ông Shou Chew, sẽ tham gia hội đồng quản trị của pháp nhân mới, nhưng TikTok USDS được mô tả là một “thực thể độc lập” với cơ cấu quản trị do người Mỹ chiếm đa số.

Hội đồng quản trị đa số là người Mỹ

TikTok cho biết hội đồng quản trị của liên doanh gồm bảy thành viên, trong đó có các lãnh đạo cấp cao đến từ các quỹ và tập đoàn lớn của Mỹ như Timothy Dattels của TPG Global, Mark Dooley của Susquehanna International Group, đồng CEO Silver Lake Egon Durban, CEO DXC Technology Raul Fernandez, Oracle cùng Kenneth Glueck và David Scott của MGX.

ByteDance sẽ giữ lại 19,9% cổ phần trong liên doanh mới. Các nhà đầu tư quản lý gồm Silver Lake, Oracle và MGX, bên cạnh nhiều quỹ khác như Vastmere Strategic Investments của Michael Dell, Alpha Wave Partners, Revolution, Via Nova và General Atlantic.

Trump ca ngợi thỏa thuận, Trung Quốc chưa xác nhận chính thức

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump ca ngợi đây là một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, khẳng định TikTok tại Mỹ giờ đây thuộc sở hữu của “một nhóm các nhà yêu nước và nhà đầu tư vĩ đại của Mỹ”.

Ông cũng gửi lời cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì đã hợp tác và “cuối cùng phê duyệt thỏa thuận”, dù đến nay Bắc Kinh chưa đưa ra tuyên bố công khai nào xác nhận.

Trước đó, Semafor dẫn nguồn thạo tin cho biết cả Washington và Bắc Kinh đều đã bật đèn xanh cho thương vụ, dự kiến hoàn tất trong tuần này.

Một điểm then chốt trong cấu trúc mới là thuật toán đề xuất nội dung của TikTok sẽ được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu của Oracle tại Mỹ, đồng thời được đào tạo lại, kiểm tra và cập nhật dựa trên dữ liệu người dùng Mỹ.

TikTok nhấn mạnh liên doanh USDS sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt về dữ liệu, bảo mật thuật toán, kiểm duyệt nội dung và an toàn phần mềm, nhằm đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia.

Cấu trúc này cũng cho phép TikTok tiếp tục vận hành các ứng dụng liên kết tại Mỹ như CapCut, Lemon8 cùng một số dịch vụ khác.

Trong nhiều năm, ByteDance chịu sức ép từ chính phủ Mỹ theo một đạo luật an ninh quốc gia được ký dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, yêu cầu TikTok phải bán hoạt động tại Mỹ hoặc đối mặt nguy cơ bị cấm.

Tuy nhiên, đạo luật này chưa từng được thực thi sau khi ông Trump ký một loạt sắc lệnh hành pháp đình chỉ việc cưỡng chế trong lúc TikTok tìm kiếm giải pháp.

Hồi tháng 9, ông Trump từng cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã đồng ý về mặt nguyên tắc với một thỏa thuận, trong khi Phó Tổng thống JD Vance tiết lộ khi đó Bắc Kinh vẫn có “một số phản đối” và định giá mảng TikTok tại Mỹ khoảng 14 tỷ USD.

Theo CNBC, CEO Shou Chew đã thông báo nội bộ từ tháng 12 về việc thành lập công ty con tại Mỹ và ký kết thỏa thuận liên doanh, mở đường cho bước ngoặt lớn nhất trong tương lai của TikTok tại thị trường này.