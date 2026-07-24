Công nghệ số

Đưa công nghệ lượng tử tiến gần hơn tới các ứng dụng thực tiễn

Hậu Thạch

Hậu Thạch

15:55 | 24/07/2026
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Công nghệ lượng tử đang từng bước chuyển từ lĩnh vực nghiên cứu hàn lâm sang các ứng dụng thực tiễn, mở ra nhiều cơ hội cho đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và phát triển bền vững. Việc tổ chức Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (QC4SG 2026) tại Gia Lai được xem là bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ lượng tử tại Việt Nam.
Công nghệ lượng tử: Cơ hội để Việt Nam bước vào sân chơi công nghệ chiến lược toàn cầu Nhận diện xu hướng công nghệ lượng tử cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới Việt Nam đăng cai Hackathon lượng tử quốc tế, quy tụ 30 quốc gia tranh tài

Công nghệ lượng tử đang được xem là một trong những công nghệ chiến lược, mở ra nhiều cơ hội đổi mới sáng tạo và phát triển các giải pháp phục vụ kinh tế - xã hội. Trong xu thế đó, sáng 24/7, tại Gia Lai, Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (QC4SG 2026) chính thức khai mạc, quy tụ gần 100 thí sinh thuộc 26 đội thi là sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ, nhóm khởi nghiệp và các tài năng công nghệ. Đồng hành cùng cuộc thi là 50 chuyên gia, cố vấn và giám khảo trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang nhấn mạnh công nghệ lượng tử đang mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho khoa học và đổi mới sáng tạo. Nhận thức rõ xu thế này, tỉnh Gia Lai lựa chọn năm 2026 là "Năm lượng tử Gia Lai", thể hiện quyết tâm chủ động tiếp cận các công nghệ chiến lược, đồng thời tăng cường kết nối với mạng lưới tri thức toàn cầu.

Ông Lâm Hải Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại cuộc thi.
Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc cuộc thi.

Theo ông Lâm Hải Giang, cuộc thi không chỉ là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động khoa học - công nghệ trọng điểm của tỉnh trong năm 2026 mà còn hướng tới mục tiêu nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo môi trường liên ngành để các tài năng trẻ nghiên cứu và giải quyết các bài toán thực tiễn bằng công nghệ tiên tiến. Đây cũng là nền tảng để kết nối nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và lực lượng đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các ý tưởng ứng dụng công nghệ lượng tử phục vụ con người và phát triển bền vững.

Sau hơn sáu tháng phát động, QC4SG 2026 đã thu hút hơn 500 hồ sơ đăng ký đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Qua quá trình tuyển chọn, 26 đội xuất sắc nhất được lựa chọn tham gia vòng chung kết, diễn ra từ ngày 24 đến 28/7/2026.

Ông Nguyễn Lương Quang, Trưởng Ban R&D, Mạng lưới VNQuantum.
Ông Nguyễn Lương Quang - Trưởng Ban R&D và Mạng lưới VNQuantum.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lương Quang, Giám đốc Khoa học và Phát triển, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum), cho rằng cuộc thi không chỉ tìm kiếm những giải pháp công nghệ chất lượng mà còn đặt nền móng cho việc hình thành hệ sinh thái lượng tử của Việt Nam và khu vực.

Theo ông Nguyễn Lương Quang, mô hình mà VNQuantum hướng tới là sự liên kết giữa bốn chủ thể gồm Nhà nước, nhà khoa học, startup công nghệ và nhà đầu tư. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò định hướng và xây dựng cơ chế hỗ trợ; nhà khoa học phát triển tri thức nền tảng; doanh nghiệp khởi nghiệp chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm và sáng chế có khả năng thương mại hóa; còn các quỹ đầu tư sẽ cung cấp nguồn lực tài chính để thúc đẩy phát triển.

Nhiều giải pháp lượng tử hướng đến các bài toán thực tiễn

Các dự án góp mặt tại vòng chung kết phản ánh bức tranh đa dạng về khả năng ứng dụng của công nghệ lượng tử trong nhiều lĩnh vực.

Ở nhóm Kinh tế và Công nghệ, các đội phát triển các giải pháp liên quan đến an ninh mạng hậu lượng tử, phân phối khóa lượng tử thích ứng, phát hiện gian lận và rủi ro tài chính, phân tích và tối ưu danh mục đầu tư, tối ưu chuỗi cung ứng và logistics, tối ưu mạng 5G, điện toán lượng tử phân tán, sửa lỗi lượng tử và xây dựng hạ tầng số sẵn sàng cho kỷ nguyên hậu lượng tử.

Trong lĩnh vực Nông nghiệp và Logistcs, nhiều dự án tập trung vào tối ưu chuỗi cung ứng cà phê và nông sản, lập kế hoạch chuỗi cung ứng, tối ưu định tuyến vận tải cũng như ứng dụng trí tuệ nhân quả lượng tử trong nuôi trồng thủy sản tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với nhóm Môi trường, Năng lượng và Phát triển bền vững, các giải pháp hướng đến quản lý và phân phối năng lượng, phân bổ tài nguyên nước, nâng cao hiệu quả khai thác nước ngầm, phân tích hệ thống điện sẵn sàng cho công nghệ lượng tử và ứng dụng Quantum Reservoir Computing trong xử lý dữ liệu phục vụ phát triển bền vững.

Ở nhóm Xã hội và phát triển con người, các đội phát triển nền tảng hỗ trợ học tập lượng tử, tối ưu hoạt động cứu trợ khẩn cấp, dự báo dịch sốt xuất huyết, hỗ trợ mục tiêu "Không còn nạn đói" và nhiều giải pháp phục vụ phát triển cộng đồng.

Cuộc thi Hackathon quốc tế không chỉ là sự kiện khởi động cho chuỗi hoạt động khoa học-công nghệ trọng điểm của tỉnh mà còn mang ý nghĩa nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo.
Cuộc thi Hackathon quốc tế không chỉ là sự kiện khởi động cho chuỗi hoạt động khoa học-công nghệ trọng điểm của tỉnh mà còn mang ý nghĩa nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh các ứng dụng thực tiễn, nhiều dự án còn tập trung vào các hướng nghiên cứu nền tảng như kiến trúc điện toán lượng tử phân tán, học máy lượng tử quang tử (Photonic Quantum Machine Learning) và các kỹ thuật sửa lỗi lượng tử. Đây đều là những xu hướng công nghệ đang được cộng đồng khoa học quốc tế quan tâm nhằm thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống và ứng dụng lượng tử thế hệ mới.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, các đội sẽ làm việc trực tiếp với các chuyên gia quốc tế để hoàn thiện sản phẩm, tham gia các phiên cố vấn chuyên sâu và trình bày giải pháp tại Demo Day. Đồng thời, chương trình VNQuantum Dealroom sẽ tạo cơ hội kết nối các đội thi với doanh nghiệp và quỹ đầu tư nhằm thúc đẩy quá trình gọi vốn, thương mại hóa công nghệ. Những dự án xuất sắc sẽ tiếp tục được Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum) hỗ trợ ươm tạo đến hết năm 2026.

công nghệ lượng tử Điện toán lượng tử đổi mới sáng tạo Hackathon QC4SG 2026 hệ sinh thái lượng tử Việt Nam

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22°C
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
23°C
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28°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
25°C
Thừa Thiên Huế

27°C

Cảm giác: 29°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
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Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
35°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
37°C
Thứ hai, 27/07/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 27/07/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 27/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 27/07/2026 18:00
24°C
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23°C
Thứ ba, 28/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 28/07/2026 03:00
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Thứ ba, 28/07/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 28/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 28/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 28/07/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 28/07/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 28/07/2026 21:00
23°C
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26°C
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31°C
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29°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
27°C
Hà Giang

30°C

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25°C
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28°C
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31°C
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31°C
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26°C
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25°C
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24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
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Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
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27°C
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Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
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Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
24°C
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30°C
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Thứ hai, 27/07/2026 12:00
26°C
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25°C
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24°C
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28°C
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25°C
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Thứ ba, 28/07/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
24°C
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27°C
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32°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
31°C
Hải Phòng

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Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
28°C
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34°C
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32°C
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28°C
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Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
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Khánh Hòa

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Thứ tư, 29/07/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Cập nhật: 24/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900
Trang sức 99.9 13,240 ▲50K 13,940 ▲50K
Trang sức 99.99 13,250 ▲50K 13,950 ▲50K
Cập nhật: 24/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,355 ▲1220K 14,052 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,355 ▲1220K 14,053 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 ▲1K 140 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 ▲1K 1,401 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 132 ▲1K 138 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 ▲990K 136,634 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 ▲75K 10,366 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 ▲680K 93,999 ▲680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 ▲610K 84,338 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 ▲583K 80,612 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 ▲417K 57,702 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▲1230K 1,415 ▲1275K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Cập nhật: 24/07/2026 17:00
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AUD 17862 18136 18708
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CHF 31593 31973 32610
CNY 0 3845 3937
EUR 29335 29555 30632
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HKD 0 3226 3428
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 14919 15506
SGD 19849 20131 20698
THB 696 759 813
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USD (5,10,20) 26100 0 0
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Cập nhật: 24/07/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,130 26,130 26,510
USD(1-2-5) 25,085 - -
USD(10-20) 25,085 - -
EUR 29,454 29,478 30,884
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