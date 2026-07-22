ManageEngine ra mắt hệ sinh thái nhà phát triển

Có thể nói, việc ra mắt này giúp nâng cao năng lực mạnh mẽ cho nền tảng của ManageEngine, cho phép các tổ chức giải quyết nhiều nhu cầu doanh nghiệp hơn với các tiện ích mở rộng chuyên biệt từ hệ sinh thái đối tác của hãng.

Ông Rajesh Ganesan, Giám đốc điều hành của ManageEngine

“Khi việc phát triển phần mềm ngày càng trở nên phổ biến nhờ các công cụ AI mạnh mẽ, khách hàng luôn mong đợi một phương thức bảo mật, hiệu quả và linh hoạt để mở rộng khả năng cho các nền tảng của họ. ManageEngine Marketplace cho phép các nhà phát triển khai phá những tiềm năng vượt ra ngoài các tính năng cốt lõi do ManageEngine xây dựng, trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn về chất lượng, bảo mật và quản trị mà khách hàng đã tin tưởng ở chúng tôi.” Ông Rajesh Ganesan, Giám đốc điều hành của ManageEngine cho biết.

Cụ thể, các doanh nghiệp ngày nay đang vận hành hàng trăm giải pháp CNTT và chúng cần phải hoạt động đồng bộ cùng nhau như một chuỗi công cụ thống nhất để mang lại các kết quả kinh doanh chuyên biệt. Marketplace mang đến cho khách hàng các tính năng chuyên sâu do nhà phát triển xây dựng, các chức năng đặc thù theo từng ngành nghề và các tiện ích mở rộng tùy chỉnh ngay trên nền tảng cốt lõi được thiết kế chuyên biệt của hãng. Sự kết hợp giữa sức mạnh nền tảng và sự đổi mới dựa trên hệ sinh thái này giúp tăng tốc quá trình phát triển giải pháp, mở rộng khả năng tùy chỉnh và giúp các doanh nghiệp giải quyết hiệu quả các yêu cầu vận hành riêng biệt.

Marketplace còn đóng vai trò là cổng kết nối cho Zia Agents, trợ lý tự động ứng dụng AI độc quyền của ManageEngine

Bên cạnh các tiện ích mở rộng, Marketplace còn đóng vai trò là cổng kết nối cho Zia Agents, trợ lý tự động ứng dụng AI độc quyền của ManageEngine, được thiết kế riêng cho môi trường CNTT doanh nghiệp. Zia Agents cho phép các tổ chức tiếp cận, triển khai và hưởng lợi từ các tính năng được thúc đẩy bởi AI.

ManageEngine Marketplace hoạt động theo mô hình cộng sinh, nơi giá trị được cộng hưởng và nhân lên cho các bên liên quan. Theo đó:

Các thành phần nền tảng sẵn sàng cho doanh nghiệp và nâng cao các tính năng cốt lõi để đáp ứng yêu cầu vận hành khắt khe của doanh nghiệp.

Các “đối tác - nhà phát triển” tận dụng cơ sở hạ tầng, công cụ phát triển và các chương trình kinh doanh của ManageEngine để đẩy nhanh chu kỳ phát triển - triển khai và đưa sản phẩm ra thị trường.

Khách hàng triển khai các tiện ích mở rộng chuyên biệt được xây dựng cho chính những thách thức kinh doanh cụ thể của họ, biến năng lực nền tảng thành các kết quả có thể đo lường được.

“ManageEngine Marketplace không chỉ đơn thuần là một kênh phân phối đối với chúng tôi - chúng tôi xem đây là một mô hình kinh doanh có tiềm năng lớn. Chúng tôi gia nhập hệ sinh thái này để mở rộng một nền tảng mà mình tin tưởng, và điều nổi bật không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn là những cơ hội được tạo ra. Một nền tảng với lượng người dùng doanh nghiệp sẵn có lớn như thế này không chỉ mang lại một nguồn doanh thu ổn định. Mỗi tiện ích mở rộng mà chúng tôi đã phát hành, và từng tiện ích chúng tôi dự định bổ sung, đều góp phần tạo nên nguồn khách hàng tiềm năng, các mối quan hệ đối tác và nguồn thu nhập định kỳ. Đối với những nhà phát triển sẵn sàng giải quyết các bài toán thực tế của doanh nghiệp, Marketplace là một cách thực tế để biến các sản phẩm tuyệt vời thành một doanh nghiệp bền vững.” Ông Anuj Garg, Giám đốc & Chủ sở hữu sản phẩm tại HyphenEdge (EraSmith), một đối tác của ManageEngine chuyên về các tiện ích mở rộng cấp doanh nghiệp và các giải pháp kinh doanh có khả năng mở rộng, cho biết.