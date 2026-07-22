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ManageEngine ra mắt hệ sinh thái nhà phát triển

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

16:05 | 22/07/2026
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Theo đó, hệ sinh thái “đối tác - nhà phát triển” thông qua ManageEngine Marketplace cho phép các doanh nghiệp có thể tìm kiếm và triển khai các tiện ích mở rộng cũng như các AI agent cho các nền tảng của ManageEngine, bao gồm các giải pháp tích hợp, tính năng bổ sung (add-on) và trình cắm (plugin).
ManageEngine bổ sung tính năng quản lý rủi ro cho AD360 ManageEngine ra mắt MSP Central ManageEngine Log360, nền tảng xử lý sự cố trên một giao diện duy nhất

Có thể nói, việc ra mắt này giúp nâng cao năng lực mạnh mẽ cho nền tảng của ManageEngine, cho phép các tổ chức giải quyết nhiều nhu cầu doanh nghiệp hơn với các tiện ích mở rộng chuyên biệt từ hệ sinh thái đối tác của hãng.

ManageEngine ra mắt hệ sinh thái nhà phát triển
Ông Rajesh Ganesan, Giám đốc điều hành của ManageEngine

“Khi việc phát triển phần mềm ngày càng trở nên phổ biến nhờ các công cụ AI mạnh mẽ, khách hàng luôn mong đợi một phương thức bảo mật, hiệu quả và linh hoạt để mở rộng khả năng cho các nền tảng của họ. ManageEngine Marketplace cho phép các nhà phát triển khai phá những tiềm năng vượt ra ngoài các tính năng cốt lõi do ManageEngine xây dựng, trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn về chất lượng, bảo mật và quản trị mà khách hàng đã tin tưởng ở chúng tôi.” Ông Rajesh Ganesan, Giám đốc điều hành của ManageEngine cho biết.

Cụ thể, các doanh nghiệp ngày nay đang vận hành hàng trăm giải pháp CNTT và chúng cần phải hoạt động đồng bộ cùng nhau như một chuỗi công cụ thống nhất để mang lại các kết quả kinh doanh chuyên biệt. Marketplace mang đến cho khách hàng các tính năng chuyên sâu do nhà phát triển xây dựng, các chức năng đặc thù theo từng ngành nghề và các tiện ích mở rộng tùy chỉnh ngay trên nền tảng cốt lõi được thiết kế chuyên biệt của hãng. Sự kết hợp giữa sức mạnh nền tảng và sự đổi mới dựa trên hệ sinh thái này giúp tăng tốc quá trình phát triển giải pháp, mở rộng khả năng tùy chỉnh và giúp các doanh nghiệp giải quyết hiệu quả các yêu cầu vận hành riêng biệt.

ManageEngine ra mắt hệ sinh thái nhà phát triển
Marketplace còn đóng vai trò là cổng kết nối cho Zia Agents, trợ lý tự động ứng dụng AI độc quyền của ManageEngine

Bên cạnh các tiện ích mở rộng, Marketplace còn đóng vai trò là cổng kết nối cho Zia Agents, trợ lý tự động ứng dụng AI độc quyền của ManageEngine, được thiết kế riêng cho môi trường CNTT doanh nghiệp. Zia Agents cho phép các tổ chức tiếp cận, triển khai và hưởng lợi từ các tính năng được thúc đẩy bởi AI.

ManageEngine Marketplace hoạt động theo mô hình cộng sinh, nơi giá trị được cộng hưởng và nhân lên cho các bên liên quan. Theo đó:

Các thành phần nền tảng sẵn sàng cho doanh nghiệp và nâng cao các tính năng cốt lõi để đáp ứng yêu cầu vận hành khắt khe của doanh nghiệp.

Các “đối tác - nhà phát triển” tận dụng cơ sở hạ tầng, công cụ phát triển và các chương trình kinh doanh của ManageEngine để đẩy nhanh chu kỳ phát triển - triển khai và đưa sản phẩm ra thị trường.

Khách hàng triển khai các tiện ích mở rộng chuyên biệt được xây dựng cho chính những thách thức kinh doanh cụ thể của họ, biến năng lực nền tảng thành các kết quả có thể đo lường được.

“ManageEngine Marketplace không chỉ đơn thuần là một kênh phân phối đối với chúng tôi - chúng tôi xem đây là một mô hình kinh doanh có tiềm năng lớn. Chúng tôi gia nhập hệ sinh thái này để mở rộng một nền tảng mà mình tin tưởng, và điều nổi bật không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn là những cơ hội được tạo ra. Một nền tảng với lượng người dùng doanh nghiệp sẵn có lớn như thế này không chỉ mang lại một nguồn doanh thu ổn định. Mỗi tiện ích mở rộng mà chúng tôi đã phát hành, và từng tiện ích chúng tôi dự định bổ sung, đều góp phần tạo nên nguồn khách hàng tiềm năng, các mối quan hệ đối tác và nguồn thu nhập định kỳ. Đối với những nhà phát triển sẵn sàng giải quyết các bài toán thực tế của doanh nghiệp, Marketplace là một cách thực tế để biến các sản phẩm tuyệt vời thành một doanh nghiệp bền vững.” Ông Anuj Garg, Giám đốc & Chủ sở hữu sản phẩm tại HyphenEdge (EraSmith), một đối tác của ManageEngine chuyên về các tiện ích mở rộng cấp doanh nghiệp và các giải pháp kinh doanh có khả năng mở rộng, cho biết.

ManageEngine ManageEngine Marketplace hệ sinh thái

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Thứ hai, 27/07/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼50K 14,600
NL 99.99 13,200 ▲200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100 ▲200K
Trang sức 99.9 13,790 14,490
Trang sức 99.99 13,800 14,500
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 142 ▼1292K 14,602 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142 ▼1292K 14,603 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 141 ▼1278K 145 ▼1309K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 141 ▼1278K 1,451 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 138 ▼1251K 143 ▼1291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 ▲121086K 141,584 ▲127386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 ▼300K 107,411 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 ▼86996K 974 ▼96698K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 ▼244K 87,389 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 ▼234K 83,527 ▼234K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 ▼167K 59,787 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
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Cập nhật: 22/07/2026 18:00
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Cập nhật: 22/07/2026 18:00

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