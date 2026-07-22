Hơn 400 doanh nghiệp từ 15 quốc gia tham gia chuỗi triển lãm thể thao và xe hai bánh quốc tế tại TP.HCM

Theo ban tổ chức, chuỗi triển lãm có quy mô khoảng 520 gian hàng, quy tụ 400 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên diện tích trưng bày 10.000 m². Sự kiện hướng đến kết nối doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối, đối tác thương mại và người tiêu dùng trong lĩnh vực thể thao, xe hai bánh cùng các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Hơn 400 doanh nghiệp quốc tế quy tụ tại chuỗi triển lãm thể thao và xe hai bánh 2026.

Trong bối cảnh thị trường thể thao và phương tiện di chuyển xanh tại Việt Nam và ASEAN tiếp tục tăng trưởng, việc tổ chức đồng thời ba triển lãm được kỳ vọng tạo nên hệ sinh thái giao thương xuyên suốt từ sản xuất, cung ứng, phân phối đến giới thiệu sản phẩm và mở rộng hợp tác quốc tế.

Các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thiết bị thể thao, dụng cụ luyện tập, thể thao ngoài trời, fitness, chăm sóc sức khỏe vận động, xe đạp, xe đạp điện, linh kiện, phụ kiện, công nghệ hỗ trợ luyện tập cùng các doanh nghiệp OEM/ODM và chuỗi cung ứng quốc tế.

Vietnam Sport Show 2026 – Điểm hẹn của ngành công nghiệp thể thao

Được tổ chức với sự ủng hộ của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Vietnam Sport Show 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng giao thương quan trọng của ngành thể thao Việt Nam. Triển lãm quy tụ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị tập luyện, thể thao ngoài trời, fitness, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe vận động, công nghệ thể thao và các giải pháp phục vụ nhu cầu luyện tập ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm và công nghệ mới, Vietnam Sport Show còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm nhà phân phối, đại lý, đối tác OEM/ODM, mở rộng mạng lưới kinh doanh tại Việt Nam và ASEAN, đồng thời kết nối trực tiếp với các trung tâm thể thao, phòng gym, câu lạc bộ, hệ thống bán lẻ và khách hàng chuyên ngành thông qua chuỗi hoạt động giao thương B2B diễn ra xuyên suốt triển lãm.

Không chỉ quy tụ nhiều thương hiệu và doanh nghiệp trong nước, Vietnam Sport Show 2026 còn ghi nhận sự tham gia của các đoàn doanh nghiệp quốc tế đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Điểm nhấn năm nay là khu gian hàng quốc gia Đài Loan (Taiwan Pavilion), nơi giới thiệu các sản phẩm, công nghệ và giải pháp thể thao tiên tiến từ các doanh nghiệp sản xuất hàng đầu.

Bên cạnh đó, triển lãm còn có sự góp mặt của nhiều thương hiệu và doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực thể thao, fitness và chăm sóc vận động như HISPORTS Vietnam, LP Support, Sodex, Ironman, Selvas, Inbody, Minh Khang 3, Feilin, Jianyi, Nutrtech Biohealth... cùng nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế khác, mang đến bức tranh toàn diện về xu hướng phát triển của ngành thể thao hiện đại.

Vietnam Cycle Expo 2026 – Thúc đẩy xu hướng giao thông xanh và di chuyển bền vững

Tiếp nối thành công của 10 kỳ tổ chức, Vietnam Cycle Expo 2026 tiếp tục là sự kiện chuyên ngành quy mô lớn dành cho lĩnh vực xe đạp, xe đạp điện và các phương tiện di chuyển xanh. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường ngày càng gia tăng, triển lãm trở thành nền tảng kết nối hiệu quả giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, chuyên gia, đơn vị cung ứng và người tiêu dùng.

Bên cạnh các dòng xe đạp thể thao, xe đạp thành phố, xe đạp điện và xe trẻ em, triển lãm còn giới thiệu nhiều giải pháp về linh kiện, phụ kiện, công nghệ pin, thiết bị thông minh và dịch vụ hỗ trợ, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái xe hai bánh tại Việt Nam.

Nhiều thương hiệu uy tín trong và ngoài nước sẽ tiếp tục góp mặt tại Vietnam Cycle Expo 2026 như Giant, Liv, Java, RoyalBaby, Garmin, Dahon, Sava, Calli, Maxxis, Magicshine, Deli Tire, Tannus Tire, Velo Saddle Vietnam, Sufat, cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất và phân phối khác, mang đến bức tranh đa dạng về công nghệ, thiết kế và xu hướng phát triển của ngành xe hai bánh.

The 14th Zhejiang Export (Vietnam) Fair 2026 – Mở rộng kết nối với chuỗi cung ứng quốc tế

Đồng hành trong chuỗi sự kiện năm nay, Hội chợ Giao dịch Xuất khẩu Chiết Giang lần thứ 14 tại Việt Nam tiếp tục mang đến sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp sản xuất đến từ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) trong các lĩnh vực thể thao, xe đạp, phụ kiện, sản phẩm phục vụ vận động, hàng tiêu dùng.

Việc tổ chức đồng thời với Vietnam Sport Show và Vietnam Cycle Expo tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp các nhà sản xuất, tìm kiếm đối tác OEM/ODM, mở rộng nguồn cung và thúc đẩy hợp tác thương mại trong chuỗi giá trị ngành thể thao và xe hai bánh.

Trong số các doanh nghiệp tham gia tiêu biểu năm nay có HISPORTS Vietnam – nhà phân phối độc quyền thương hiệu LP Support tại Việt Nam và Nhà tài trợ chính thức của Vietnam Sport Show 2026. Kế thừa tiêu chuẩn dịch vụ từ Hisports Canada, HISPORTS là đơn vị cung cấp các giải pháp thể thao toàn diện, từ phân phối thiết bị chính hãng đến tư vấn, đào tạo kỹ thuật, tổ chức giải đấu và phát triển cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực PICKLEBALL.

Tại triển lãm Vietnam Sport Show năm nay, HISPORTS sẽ giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm của LP Support – thương hiệu quốc tế chuyên về các giải pháp bảo hộ thi đấu - bảo vệ tập luyện và phục hồi-trị liệu thể thao với các dòng băng đeo, đai nẹp bảo vệ, trang phục nén thể thao, băng dán cơ kinesiology, sản phẩm chăm sóc bàn chân và dụng cụ hỗ trợ tập luyện và thi đấu thể thao. Sự đồng hành của HISPORTS và LP Support góp phần mang đến cho khách tham quan cơ hội tiếp cận các giải pháp nâng cao hiệu suất, phòng ngừa chấn thương và phục hồi vận động theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chuỗi hoạt động chuyên ngành và trải nghiệm đa dạng

Bên cạnh hoạt động trưng bày và kết nối giao thương, chuỗi triển lãm còn mang đến nhiều chương trình chuyên ngành và hoạt động trải nghiệm dành cho doanh nghiệp, chuyên gia cũng như cộng đồng yêu thể thao.

Nổi bật là Workshop "Công nghệ thể thao", tọa đàm "Phát triển nguồn năng lượng xanh cho tương lai bền vững", chương trình giao thương B2B giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cùng tour khảo sát thị trường dành cho các đoàn khách mua hàng chuyên ngành.

Song song đó là chuỗi hoạt động tương tác như Wheeltop DIY Workshop, TACX Challenge, khu vực chạy thử xe, các thử thách thể thao nhận quà, cùng Giải Powerlifting Việt Nam – VN-Strength Deadlift Championship 2026 và Giải Vô địch Vật tay Việt Nam, góp phần tạo nên không gian kết nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất và lối sống năng động.

Với quy mô ngày càng mở rộng và mô hình tổ chức theo hệ sinh thái, chuỗi triển lãm Vietnam Sport Show – Vietnam Cycle Expo – Zhejiang Export (Vietnam) Fair 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn giao thương quan trọng của ngành thể thao và xe hai bánh tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, mở rộng chuỗi cung ứng và phát triển thị trường theo hướng xanh, hiện đại và bền vững, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn của các thương hiệu và nhà sản xuất quốc tế trong lĩnh vực thể thao và xe hai bánh.