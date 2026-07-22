Ford Territory Platinum mới chính thức ra mắt, giá 916 triệu đồng

Ford Territory Platinum phiên bản mới có giá 916.000.000 đồng đã bao gồm VAT

Ford Territory Platinum sẽ có mức giá bán lẻ đã bao gồm VAT là 916.000.000 đồng và sẽ được giao tới khách hàng từ tuần thứ tư của tháng 8 năm 2026.

Ngoài ra, Ford Territory Platinum cũng sẽ được thừa hưởng chính sách bảo hành tiêu chuẩn mới từ ngày 1/7/2026 của Ford Việt Nam. Theo đó, toàn bộ dòng xe Ford Territory sẽ được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cùng hệ sinh thái dịch vụ toàn diện được xây dựng trên triết lý thương hiệu toàn cầu "Ready Set Ford" thể hiện cam kết của Ford trong việc đồng hành cùng khách hàng.

Chia sẻ về mẫu xe mới ra mắt ngày hôm nay, ông Iain Jones, Giám đốc chương trình sản phẩm, Khối thị trường quốc tế, cho biết: "Chúng tôi đặt ra cho mình nhiệm vụ phát triển một phiên bản Territory hướng đến những người muốn có sự tiện dụng của một chiếc SUV gia đình rộng rãi, cùng phong cách, tiện nghi và tính năng của một chiếc xe sang trọng."

Cải tiến nhỏ mang đến trải nghiệm lớn

Chi tiết về thiết kế cải tiến trên mẫu xe Territory Platinum, đại diện Ford Việt Nam cho biết, ngoài đèn định vị toàn dải LED, tạo ấn tượng bề ngang rộng rãi, bên trong đèn còn tích hợp đèn pha chống chói tự động giúp tăng cường khả năng quan sát và đảm bảo an toàn. Lưới tản nhiệt dưới và cản sau sơn đen bóng, logo Platinum trên cửa hậu và ở nắp capo, cùng mâm xe 19-inch mang lại cho Territory Platinum vẻ ngoài sang trọng và khác biệt hơn.

Ford Territory Platinum phiên bản mới

Về tổng thể, Territory Platinum vẫn sở hữu kích thước 1.935 mm và chiều dài 4.685 mm, tạo sự vững chãi bên ngoài và rộng rãi bên trong. Cửa sổ trời toàn cảnh có thể giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập trong xe. Khoang hành lý rộng rãi có thể tăng từ 448 đến 1.442 lít khi gập hàng ghế thứ hai, cốp điện tích hợp tính năng đá cốp.

Ở phiên bản Territory Platinum thế hệ mới, điểm nhấn chính là bộ ghế da với thiết kế lỗ thông hơi cải thiện đáng kể sự thoải mái và thoáng khí, cùng đường may họa tiết kim cương mang đến nét sang trọng cho không gian nội thất.

Những cải tiến nhỏ trên Territory Platinum mang đến trải nghiệm lớn cho khách hàng

Ốp bậc cửa tích hợp đèn LED phát sáng khi mở cửa, khuếch tán ánh sáng đồng đều qua lớp acrylic quang học, tạo hiệu ứng chào đón ấn tượng ngay từ bước đầu tiên. Hệ thống lọc không khí thông minh tích hợp bộ lọc PM2.5 và máy ion hóa liên tục làm sạch không khí trong khoang xe, mang lại bầu không khí trong lành cho cả gia đình trên mọi hành trình.

Âm thanh cũng được nâng tầm nhờ hệ thống 10 loa vòm

Trải nghiệm âm thanh cũng được nâng tầm nhờ hệ thống 10 loa vòm, trong đó bổ sung thêm một loa trung tâm chuyên dụng và một loa siêu trầm mạnh mẽ, tất cả được điều khiển bởi bộ khuếch đại 8 kênh công suất 320W, cung cấp công suất gấp bốn lần so với các hệ thống tiêu chuẩn nhằm mang lại âm thanh mượt mà. Thuật toán hiệu ứng âm thanh 3D tạo nên kiệt tác âm thanh vòm 5.1 mang lại cảm giác như đang ở giữa một khán phòng hòa nhạc. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh phạm vi phát âm thanh cho toàn bộ khoang xe, vị trí người lái hoặc hàng ghế sau, đồng thời tinh chỉnh bộ cân bằng âm thanh 9 dải tần với 5 chế độ cài đặt sẵn. Hệ thống còn có khả năng tự động điều chỉnh âm lượng theo tốc độ xe và phát cảnh báo an toàn bằng âm thanh định hướng.

Ford Territory Platinum phiên bản mới

Nhiều công nghệ hỗ trợ lái và truyền động

Ford tiếp tục mang đến trải nghiệm công nghệ vượt trội với màn hình kép 12.3 inch hiển thị thông tin lái và hệ thống giải trí, với Apple CarPlay, Android Auto không dây và kết nối Ứng dụng Ford là trang bị tiêu chuẩn. Bộ hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến được nâng cấp thêm tính năng hỗ trợ lái thông minh trong điều kiện giao thông đông đúc và Kiểm soát hành trình thích ứng thông minh mới.

Bộ hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến được nâng cấp thêm tính năng hỗ trợ lái thông minh

Ngoài ra, Ford cũng mang đến cho dòng xe Territory Platinum mới hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) và giảm tốc xuống dưới 60 km/h do ùn tắc; Hệ thống Hỗ trợ lái khi ùn tắc (TJA) sẽ tự động được kích hoạt, hỗ trợ duy trì tốc độ và giữ xe ở giữa làn, giúp người lái giảm bớt thao tác và tập trung quan sát giao thông xung quanh. Khi vạch kẻ đường rõ ràng, TJA cũng hỗ trợ giữ xe ở trung tâm làn. Nếu chỉ nhận diện được vạch kẻ ở một bên, hệ thống sẽ ước tính làn đường còn lại, và nếu cả hai bên đều không rõ, TJA sẽ chuyển sang chế độ “Bám theo xe phía trước” và căn chỉnh hướng di chuyển theo phương tiện dẫn trước.

Ảnh minh họa.

Khi xe thoát khỏi tình trạng ùn tắc và tăng tốc lên trên 60 km/h, hệ thống hỗ trợ hành trình tích hợp (ICA) sẽ tự động kích hoạt thay thế cho hệ thống hỗ trợ lái khi ùn tắc (TJA). ICA hỗ trợ tăng tốc, phanh và thực hiện các điều chỉnh nhỏ ở vô lăng để duy trì xe ở giữa làn, giúp người lái thoải mái hơn trên những hành trình dài. Nếu vạch kẻ đường trở nên không rõ hoặc biến mất, hệ thống sẽ cảnh báo người lái trước khi ngừng hoạt động, bảo đảm quá trình chuyển về điều khiển chủ động bởi người lái diễn ra liền mạch.

Động cơ 1.5L EcoBoost

Động cơ 1.5L EcoBoost cũng giúp Territory Platinum vận hành mượt mà và đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày. Đáng chú ý, với chính sách bảo hành tiêu chuẩn 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) từ ngày 1/7/2026, Territory Platinum mới đang được thừa hưởng cam kết của Ford về chất lượng sản phẩm và mang lại sự an tâm xuyên suốt hành trình sở hữu xe.

Ford Territory Platinum phiên bản mới

Ford cũng đã xây dựng hệ sinh thái toàn diện với hệ thống đại lý trên khắp cả nước, giúp khách hàng được hỗ trợ nhanh chóng bởi các chuyên gia Ford tư vấn trực tuyến, Ứng dụng Ford (Ford app) cập nhật tình trạng xe và đặt lịch dịch vụ từ xa, cũng như Dịch vụ lưu động 4 giờ hoặc miễn phí, Nhận và Giao xe tận nơi, Bảo dưỡng nhanh chuẩn xác tiết kiệm thời gian, Cứu hộ RSA 24/7 kèm Xe thay thế để hành trình không bị gián đoạn mọi yêu cầu đều được tiếp nhận qua Trung tâm Quan hệ Khách hàng Ford.

“Chúng tôi đặt mục tiêu tạo ra một chiếc xe dành cho những người quan tâm đến cảm giác mà chiếc xe mang lại, chứ không chỉ đơn thuần là khả năng vận hành. Đội ngũ thiết kế Territory Platinum thực sự cân nhắc đến từng nhu cầu và cảm giác của người sử dụng”, ông Jones chia sẻ.