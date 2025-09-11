Ford Territory 2025: Đáp ứng mọi nhu cầu

Ngược thời gian, khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2022, mẫu xe hoàn toàn mới của Ford được đón nhận khá dè dặt. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, Ford Territory đã nhanh chóng vươn lên vị trí Top 2 phân khúc với doanh số cộng dồn lên tới hơn 24.000 xe bán ra sau chưa đầy 3 năm.

Ford Territory 2025, phiên bản mới nhất vừa được ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 15 tháng 8 năm 2025 tại sự kiện kỷ niệm 30 năm hiện diện của Ford tại Việt Nam. Xe sẽ được trao đến tay khách hàng trong tháng 9 và tiếp tục được lắp ráp trong nước. Đây là bản nâng cấp giữa chu kỳ của thế hệ hiện tại, được trang bị nhiều cải tiến mới cả về công nghệ và tiện nghi, đồng thời thiết kế bên ngoài cũng được thăng hạng, hứa hẹn sẽ tiếp tục làm hài lòng người dùng, đáp ứng mọi nhu cầu, từ xe cá nhân đến xe gia đình, từ di chuyển trong thành phố cho đến các chuyến dã ngoại dài ngày.

"Built Ford Proud” được Ford đặt thành phương châm hành động. Theo đó các mẫu xe thế hệ mới luôn phải bảo đảm duy trì nhưng tính năng đã thành truyền thống của thương hiệu như: bền bỉ, trải nghiệm lái hoàn hảo, an toàn, rộng rãi và tiện nghi cao cấp. Bên cạnh đó cũng phải liên tục được nâng cấp về công nghệ, thân thiện môi trường, tự động hóa cao và kết nối hoàn hảo.

ĐA DẠNG LỰA CHỌN, ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU

Ford Territory 2025 ra mắt với 3 phiên bản, lược bỏ phiên bản Sport so với thế hệ trước. Cụ thể bao gồm: Territory Trend với giá bán 762 triệu đồng (tăng 3 triệu so với thế hệ cũ), Territory Titanium giá 840 triệu đồng (giảm 9 triệu) và bản cao cấp nhất Territory Titanium X được chào bán với giá 896 triệu đồng (tăng 7 triệu). Màu xanh khói có phụ phí thêm 8 triệu đồng. Mức giá này đang được giới chuyên gia đánh giá là hấp dẫn nhất phân khúc.

Cả ba phiên bản mới đều được trang bị chung hệ khung gầm, hệ thống truyền động, hộp số tự động 7 cấp và động cơ Ecoboost 1.5 từng đạt nhiều giải thưởng. Điểm đáng chú ý là mức giá bán giữa phiên bản phổ thông Trend và phiên bản cao cấp Titanium X chênh lệch 134 triệu đồng chủ yếu đến từ các gói công nghệ điện tử hỗ trợ và trang bị nội thất. Ví dụ như bản Trend không có cửa sổ trời như các bản còn lại, trong khi hệ thống âm thanh của phiên bản cao cấp Titanium X có tới 8 loa, trong khi 2 phiên bản còn lại chỉ được trang bị 6 loa. Cả 3 phiên bản Ford Territory 2025 đều có chung kích thước tổng thể, với chiều dài 4.685mm, rộng 1.935mm và cao 1.706mm, cũng như giống nhau về ngoại hình cơ bản. Điểm dễ phân biệt nhất giữa các phiên bản nằm ở bánh xe. Cụ thể, phiên bản cao cấp Titanium X dùng mâm đúc 19inch (cỡ lốp 235/50R19), trong khi hai phiên bản Trend và Titanium đều dùng mâm đúc 18inch (cỡ lốp 235/55R18), nhưng khác nhau về hoa văn.

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI HƠN

Về ngoại thất, Ford Territory 2025 có những thay đổi đáng kể. Thiết kế đèn pha mới loại bỏ thiết lập đèn pha và đèn định vị phân tầng, thay bằng kiểu nối liền với lưới tản nhiệt. Mặt ca-lăng mới có diện mạo với các họa tiết chrome nằm ngang. La-zăng cũng được thiết kế lại với tạo hình mới có kích thước 18-19 inch tùy phiên bản.

Ngoại thất Ford Territory 2025 có những thay đổi đáng kể

NHIỀU CÔNG NGHỆ MỚI VƯỢT TRỘI

Nội thất của Territory 2025 cũng không khác nhiều so với phiên bản trước, nhưng được nâng cấp nhiều trang thiết bị đời mới. Cụ thể, gương chiếu hậu kỹ thuật số tự động điều chỉnh chế độ ngày đêm, được gắn với camera 2MP để thu hình ảnh phía sau xe và truyền video trực tiếp lên gương. Ghế ngồi cũng được cải tiến với phần tựa đầu rộng hơn, mang lại sự thoải mái trên những hành trình dài. Bên cạnh đó còn có rất nhiều tiện ích nhỏ nhưng có "võ" khác như các hộc để đồ được bố trí hợp lý hơn, cổng sạc USB và USB Type C cũng được trang bị để sẵn sàng mang đến một chuyến hành trình dài đầy thú vị mà không cần phải lo lắng đến chuyện sạc pin cho các thiết bị di động, cửa kính "một chạm" mang đến cảm giác tiện nghi và hiện đại. Ở phiên bản Titanium X được trang bị ghế da cao cấp có thêm tính năng thông gió ở hàng ghế trước, mang đến trải nghiệm thoải mái suốt hành trình dài.

Gương chiếu hậu được gắn với camera 2MP để thu hình ảnh phía sau xe và truyền video trực tiếp lên gương

Điểm nhấn mới là ứng dụng kết nối điện thoại với xe, cho phép đóng/mở cửa, lên lịch bật/tắt động cơ, khởi động điều hòa, xem lịch sử bảo dưỡng. Bản cao cấp nhất có hai màn hình kép 12,3 inch kỹ thuật số nối liền, ở bản tiêu chuẩn sẽ được trang bị màn hình 7 inch.

Các phiên bản được trang bị động cơ Ecoboost 1.5L cho công suất cực đại 160 mã lực tại vòng tua máy 5.400-5.700 vòng/phút và mô-men xoắn 248 Nm tại 1.500-3.500 vòng/phút. Phiên bản Ecoboost là một thành công lớn của Ford với rất nhiều giải thưởng quốc tế danh giá. Do sử dụng hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp vào buồng đốt với mức nhiên liệu biến thiên, phù hợp với từng thời điểm, cùng với trục cam biến thiên giúp nâng tối đa hiệu suất động cơ. Nhờ đó mà mức tiêu thụ nhiên liệu trên 100km đường chạy hỗn hợp của Ford Territory 2025 chỉ vào khoảng 7,40l.

TRẢI NGHIỆM LÁI THÚ VỊ

Trải nghiệm thực tế sau tay lái cho thấy Ford Territory 2025 vận hành êm ái, vào cua rất nhẹ nhàng và bám đường. Hệ thống trợ lực điện giúp điều khiển vô lăng nhẹ, đồng thời vẫn giữ nguyên cảm giác lái, đây là một ưu điểm vốn chỉ có ở các dòng xe cao cấp Âu châu.

Là dòng xe Crossover (còn được gọi là SUV đô thị), Territory 2025 có kết cấu Unibody cùng với Hệ thống treo độc lập đa liên kết và giảm chấn thủy lực, giúp xe vận hành êm ái và an toàn. Hệ thống dẫn động cầu trước FWD không tạo ra các cú để pa 'dán lưng cháy bánh' nhưng lại giúp xe bám đường tốt hơn, rất hữu dụng khi đường trơn, trời mưa, đồng thời loại bỏ toàn bộ cần trục động ra cầu sau, giảm trọng lượng cũng như tạo thêm không gian cho nội thất.

Nội thất được thiết kế mang đến trải nghiệm thoải mái suốt hành trình dài

Một điểm thú vị là khi bước vào xe, bạn sẽ thấy ngay sàn xe hoàn toàn phẳng, rộng rãi, thuận tiện cho việc duỗi chân hay dịch chuyển trong xe. Bên cạnh đó, Territory mới cũng được trang bị thêm các hệ thống điện tử, giúp xe vận hành an toàn hơn và tiết kiệm hơn, ứng biến phù hợp với các điều kiện mặt đường, thời tiết và tốc độ.

TRANG BỊ AN TOÀN TOÀN DIỆN

Ngoài hệ thống phanh ABS đã trở thành tiêu chuẩn, thì các phiên bản Territory mới đều được trang bị cảm biến và camera lùi. Ở phiên bản cao cấp còn có camera toàn cảnh 360 độ, cảm biến trước và sau, bên cạnh tính năng cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo xe cắt ngang.

Nội thất của Territory 2025 có rất nhiều tiện ích nhỏ nhưng có "võ"

Một trong những ưu điểm của xe Ford nói chung và Territory nói riêng đều được người tiêu dùng đánh giá cao đó chính là khả năng kết nối và các tính năng thông minh vượt trội. Tất cả các mẫu xe đều được trang bị kết nối không dây, ngay khi bước vào xe người lái có thể kết nối ngay với điện thoại thông minh của mình thông qua Apple CarPlay hoặc Android Auto để kích hoạt các chức năng tương ứng. Như vậy, người dùng còn có thể sử dụng cả các chức năng được cài đặt trên smartphone của mình, từ dẫn đường, điện thoại rảnh tay, nhắn tin bằng giọng nói giúp người lái dễ dàng tương tác thông qua các câu lệnh hoặc thao tác trên màn hình cảm ứng TFT kích thước 12.3inch mà vẫn giữ được an toàn trong khi lái.

Một điểm thú vị khác nữa là các chủ Territory 2025 hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 (xăng có pha 10% cồn ethanol sinh học) được Chính phủ khuyến cáo sử dụng từ năm 2026. Được biết, xăng E10 có thể đổ lẫn với xăng A95/A90 mà không cần phải xúc bình xăng, tuy nhiên, người dùng vẫn nên tìm hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan tới việc sử dụng loại xăng mới này.

ĐÁNH GIÁ TỪ THỊ TRƯỜNG

Theo đánh giá từ các chuyên gia, Ford Territory 2025 có nhiều điểm tích cực. Thiết kế mới được đánh giá là hiện đại và trẻ trung hơn. Giá cạnh tranh vẫn duy trì lợi thế trong phân khúc CUV cỡ C. Không gian xe cũng được đánh giá là rộng nhất phân khúc 5 chỗ, đi cùng với công nghệ hiện đại, kết nối không dây nhanh chóng và dễ dàng với ứng dụng theo xe. Tuy nhiên, một điểm nhỏ được đánh giá là sẽ hoàn hảo hơn nếu sớm được Ford cải thiện, đó chính là hệ thống treo vẫn còn "quá mềm" trên một số địa hình, hay một số trang bị đã bị cắt giảm như phiên bản Trend như cốp mở cơ thay vì mở điện như trước đây gây nên sự bất tiện. Với tất cả những thay đổi đáng chú ý này, Ford Territory 2025 hiện đang được đánh giá là một lựa chọn hấp dẫn nhất phân khúc về mặt giá bán và trang bị tiện nghi, đặc biệt phù hợp với khách hàng trẻ và gia đình nhỏ tại thị trường Việt Nam.

Vị thế cạnh tranh Ford Territory đang cạnh tranh trong phân khúc CUV cỡ C với các đối thủ như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson. Sau 7 tháng đầu năm 2025, Territory đã bán được 6.555 xe, xếp thứ hai phân khúc sau Mazda CX-5 với 8.970 xe. Tuy nhiên theo ý kiến chủ quan của người viết, các chủ xe cũng nên thường xuyên liên hệ với các đại lý để cập nhật những thông tin mới nhất, cũng như đừng quên kích hoạt FordPass để quản lý chiếc xe của mình một cách hoàn hảo.