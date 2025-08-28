StanbyME 2

StanbyME 2 có đúng “không có thì thiếu, có thì thừa”?

Chính thức ra mắt lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2021, StanbyME đã nhanh chóng gây sốt tại Hàn Quốc và cháy hàng chỉ sau một giờ mở bán.

Tại Việt Nam StanbyME cũng được ra mắt sau đó không lâu và đã trở thành một trong những thiết bị giải trí đa năng được người dùng ưa chuộng. Tuy nhiên ở thế hệ thứ 2 này, khi đại dịch Covid-19 đã qua đi, nhiều người cho rằng “StanbyME không có thì thiếu, mà có thì thừa”. Thực tế trải nghiệm StanbyME thế hệ thứ 2 mới hiểu LG đã biến StanbyME từ một sản phẩm thiết thực cho mùa dịch, trở thành một thiết bị công nghệ hữu dụng và đa tác vụ, giúp người dùng có thể sử dụng trong rất nhiều điều kiện và nhu cầu khác nhau.

Tô điểm cho cuộc sống

TV khung tranh không còn xa lạ, nhưng TV khung tranh di động để có thể linh hoạt di chuyển, từ phòng khách, cho tới phòng ngủ, đưa ra phòng bếp, thậm chí cho lên xe hơi để đến nơi tụ họp với bạn bè và biến nó thành một chiếc màn hình để trình chiếu hay giải trí khi cần… thì chắc không có chiếc TV nào có thể làm được như StanbyME 2. Việc có thể sử dụng được cho nhiều mục đích khác nhau và giúp tô điểm cho nhiều không gian sống, cũng như làm phong phú ‘kho giải trí’ của bạn, tính đến thời điểm này thì StanbyME vẫn là một cái tên vô cùng giá trị. Chưa dừng lại ở đó, tại rất nhiều quán cafe, sự kiện, nhà hàng, khách sạn… bạn sẽ thấy StanbyME 2 hiện diện như một thiết bị công nghệ để checkin, xem menu hay một chiếc standee điện tử nhỏ gọn và hiện đại để hiển thị các thông tin cần thiết.

StanbyME 2 có thể được sử dụng như một chiếc TV treo tường, một chiếc khung ảnh KTS để trình chiếu những bức ảnh kỷ niệm hay đơn giản là một lời ghi chú chúc mừng sinh nhật những người thân yêu

Để có thể ‘đảm nhận’ được nhiều việc như vậy, yêu cầu tiên quyết của StanbyME 2 đó chính là sự linh hoạt. LG đã thấu hiểu nhu cầu đó của người dùng cá nhân và doanh nghiệp một cách rất tuyệt vời khi trang bị viên pin có thể sử dụng lên đến 4 giờ và được tích hợp ngay trên màn hình. Đây là khoảng thời gian đủ dài cho một buổi học, một kỳ họp dài hay thỏa sức giải trí với một bộ phim. Đáng chú ý, ngay khi hết pin thì chiếc chân đế đi kèm sẽ giúp tái nạp năng lượng cho StanbyME 2 một cách nhanh chóng nhờ vào công nghệ sạc nhanh cũng như có sẵn bánh xe để dễ dàng di chuyển mà vẫn đảm bảo sự vững vàng và chắc chắn.

StanbyME 2 được trang bị tất cả các cổng kết nối phổ biến nhất hiện nay

Kết nối đa nhiệm, sẵn sàng cho mọi nhu cầu

Trải nghiệm thực tế với StanbyME 2 sẽ mang đến rất nhiều điều thú vị. Ngay trong giao diện của TV, chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin cần thiết như một chiếc máy tính bảng cỡ lớn nhờ khả năng truy cập internet tức thì với kết nối Wi-Fi 5. Thử hình dung bạn đang làm bếp và cần vừa nấu vừa xem một video hướng dẫn cách nấu một món ăn nào đó. smartphone hay tablet thông thường đều quá nhỏ. Hãy đặt màn hình StanbyME 2 vào chân đế, kéo vào bếp và bắt đầu học nấu món ăn mà bạn tìm kiếm. Hay khi cần một không gian riêng tư để thưởng thức một bộ phim yêu thích, nghe bản nhạc ‘hơi điền rồ một chút’ ngay tại nhà. Chỉ cần mở StanbyME 2 lên và tìm kiếm bằng giọng nói với câu lệnh quen thuộc “Hi LG” mà không cần phải chạm tay vào remote hay màn hình. Thậm chí, mỗi sáng thức dậy và chào buổi sáng với bài tập Yoga quen thuộc cùng StanbyME 2 mà không làm ảnh hưởng gì đến các thành viên khác trong gia đình. Không có chiếc TV treo tường nào lại có tính di động đến như vậy.

Trải nghiệm thực tế với StanbyME 2 sẽ mang đến rất nhiều điều thú vị.

Đáng chú ý, dù chỉ là mẫu TV mang tính cá nhân hóa cao, nhưng LG cũng trang bị cho StanbyME 2 công nghệ hình ảnh HDR 10 với chuẩn Dolby Vision, đi cùng với hệ thống loa âm thanh 10W đạt chuẩn Dolby Atmos. Và minhg dám chắc điều mà StanbyME 2 sẽ khiến bạn phải wow đó chính là khả năng biến hình thành một chiếc tablet khổng lồ để đặt ngay trên bàn làm việc, trình chiếu các slide từ máy tính để sẵn sàng các cuộc họp nhóm hoặc cuộc họp online ở bất kỳ nơi đâu. Sự linh hoạt và kết nối nhanh chóng với tất cả các cổng kết nối phổ biến nhất hiện nay từ kết nối không dây, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1… cùng 3 cổng USB và 1 cổng USB-type C, 1 cổng HDMI sẽ giúp StanbyME 2 ghi điểm cho bất cứ nhu cầu sử dụng nào.

Hơn cả một chiếc TV

StanbyME 2 thời thượng và phong cách

Một trong những công nghệ hàng đầu của StanbeME 2 so với phiên bản tiền nhiệm đó chính là công nghệ AI hiện diện ở khắp mọi nơi. Bạn có thể tìm kiếm bất cứ thông tin nào bạn muốn với StanbyME 2 thông qua giọng nói nhờ vào tính năng Voice ID. Đây là công nghệ nhận diện giọng nói mới nhất từ LG được trang bị trên các mẫu TV AI thế hệ mới, vừa giúp tìm kiếm thông tin mang tính cá nhân hóa cao, vừa giúp bảo mật thông tin của từng người dùng. Ví dụ như cho từng thành viên trong gia đình, từng người dùng trong các căn hộ cho thuê hay ở văn phòng với các thông tin tìm kiếm của từng người một cách riêng biệt. Công nghệ AI cũng sẽ đưa ra những gợi ý từ các thông tin bạn xem và tìm kiếm trước đó ngay sau khi nhận câu lệnh từ Voice ID của bạn. Tính năng này không chỉ giúp mang đến trải nghiệm tối ưu mà còn mang cuộc sống hiện đại và tiện nghi hơn rất nhiều. Công nghệ AI cũng sẽ hiện diện trên StanbyME 2 thông qua cách mà nó điều chỉnh âm thanh khi bạn xem phim hay chơi game. Cụ thể, công nghệ AI Sound Pro, StanbyME 2 sẽ giúp người xem đắm chìm trong âm thanh vòm ảo 9.1.2 mà không cần phải hiệu chỉnh bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản thông qua các cài đặt ban đầu và tự động ghi nhận lại cách bạn xem, nghe và chơi sau một thời gian sử dụng.

Để có thể làm được những điều tưởng như ‘viễn tưởng’ kể trên, StanbyME 2 có được sự hỗ trợ từ chính bộ xử lý AI Alpha 8. Không chỉ linh hoạt, tiện dụng và sở hữu nhiều tính năng AI mới, StanbyME 2 còn giúp bạn dễ dàng thể hiện phong cách cá nhân. Bạn có thể mang theo StanbyME 2 trong các chuyến đi để không bỏ lỡ một trận bóng hay xem tiếp bộ phim còn dang dở, thực hiện các cuộc họp, hoàn thành các deadline hay đơn giản là treo StanbyME 2 ở phòng ngủ như một chiếc khung ảnh KTS để trình chiếu những bức ảnh kỷ niệm, biến nó thành một chiếc khung tranh ở phòng khách hay đơn giản hơn là viết những lời chúc mừng sinh nhật một người thân yêu kèm lời chúc đầy ấn tượng.

Như bất cứ một thiết bị công nghệ nào, StanbyME ra đời để mang đến cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp hơn, hãy sử dụng nó theo cách mà bạn mong muốn nhất, bạn sẽ hiểu vì sao nó được yêu thích đến như vậy tại quê hương của nó, xứ Kim Chi.